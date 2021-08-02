Кулеба: 23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ 23 серпня запустить промокампанію про Україну на британському мовнику ВВС.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", представляючи заходи до Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. Ми залучили міжнародне креативне агентство Saatchi & Saatchi і команду українського відеографа Назара Дороша, які підготували класне промовідео України", - акцентував він.

Кулеба зазначив, що проєкт розповість "багатомільйонній аудиторії BBC про країну інноваторів, інженерів, винахідників, креативних підприємців".

Також у співпраці з BBC буде створений спеціальний розділ про Україну, "відкриту для партнерства, інвестицій та міжнародних проєктів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авіація, водна поліція і підрозділи швидкого реагування: Монастирський анонсував безпрецедентні заходи безпеки на День Незалежності

"Промокампанія на BBC триватиме до листопада, і хоча офіційно День Незалежності вже буде відсвяткований, але насправді свято триватиме в усьому світі", - зазначив міністр.