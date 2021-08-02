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Кулеба: 23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. ВIДЕО

Міністерство закордонних справ 23 серпня запустить промокампанію про Україну на британському мовнику ВВС.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", представляючи заходи до Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. Ми залучили міжнародне креативне агентство Saatchi & Saatchi і команду українського відеографа Назара Дороша, які підготували класне промовідео України", - акцентував він.

Кулеба зазначив, що проєкт розповість "багатомільйонній аудиторії BBC про країну інноваторів, інженерів, винахідників, креативних підприємців".

Також у співпраці з BBC буде створений спеціальний розділ про Україну, "відкриту для партнерства, інвестицій та міжнародних проєктів".

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"Промокампанія на BBC триватиме до листопада, і хоча офіційно День Незалежності вже буде відсвяткований, але насправді свято триватиме в усьому світі", - зазначив міністр.

ВПС (177) День Незалежності (701) МЗС (4122) Україна (5887) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+7
та ваше гоп-компания за два года уже так Украину напромила...шо без слез это смотреть не возможно! тут не песни петь...а пахать надо... разгребать завалы и провалы в международной политике а не ляпать языком, угрожая от бессилия...
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02.08.2021 13:48
+3
а мене цікавить чому в Польщі 1л олії коштує 26 грн, а у нас в 2-3 рази дорожче, .....вже про інше не кажу....а з приводу промокомпанії, краще б запустили її в Україні, щоб не було 41% тих, хто вважає себе одним народом з кац..ми
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02.08.2021 14:20
+3
Гадаю, хотіли би бачити урочистий парад до дня нашої Незалежності щороку. Бо це -- визнання та подяка за їх важливу нелегку небезпечну працю.
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02.08.2021 16:05
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Опять промокампания, имидж Украины, международное креативное агентство, промовидео...
Когда реальными делами займетесь???
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02.08.2021 13:44 Відповісти
хороший продукт все равно никто не купит, если его не рекламировать
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02.08.2021 13:58 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!Загострення шизофреничної маячні прогресує !!!)))
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02.08.2021 13:47 Відповісти
та ваше гоп-компания за два года уже так Украину напромила...шо без слез это смотреть не возможно! тут не песни петь...а пахать надо... разгребать завалы и провалы в международной политике а не ляпать языком, угрожая от бессилия...
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02.08.2021 13:48 Відповісти
Кожного дня зелень видає нові шедеври, а що обіцяли раніше вже і забули.
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02.08.2021 13:49 Відповісти
Правильно, зачем бороться с коррупцией, судьями колядниками, "вовками", грабительским налогооблажением если можно просто запилить ролик?
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02.08.2021 13:49 Відповісти
англійцям цікаво буде передивитися погоню агентів НАБУ за агентами СБУ, які викрали суддю чауса
рейтинги будуть офігенними
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02.08.2021 13:57 Відповісти
💸💸💸"Он ненавидел, когда его обзывали кретином. Все кретины ненавидят, когда их называют кретинами." 💸💸💸
Над пропастью во ржи.
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02.08.2021 14:09 Відповісти
Та вже так обісралися за ці два роки, що хоч запускай, хоч запускай, хоч ковтай, хоч зціжуй - до лампочки!
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02.08.2021 14:11 Відповісти
Это не там, где "ведущая" тыкала нашему послу футболку нашей сборной с картой Украины и говорила, что это похоже на грязное пятно?
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02.08.2021 14:16 Відповісти
Ні, це було на каналі ITV,якій є приватним, в ранковій передачі. Але Бі-бі-сі, на жаль, хоче і є "суспільним мовленням", де нема реклами, і фінансувається за рахунок TV licence, що сплачують всі домоволодіння, де є телевізійно-приймаюче обладнання (зараз це £150 на рік), втрачає свою репутацію як незаангажований незалежний мовник. Багато левацької припорошеної пропаганди.
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02.08.2021 14:25 Відповісти
Во Франции народ жухает систему отдавая новый телик в сервис и хирургически удаляя ТВ приёмник. Получают справку, что это уже не телик и не платят налог. А Интернеит никто не отменял
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02.08.2021 14:28 Відповісти
В Британії це "не проканає", як раніше. Ліцензію сплачують всі, у кого є прилади, на яких потенційно можна дивитися бі-бі-сі, будь то комп'ютер, ноутбук, планшет, смартфон. І якщо не сплатив, то ходять їх агенти з спеціаьними приладами, що сканують дистанційно та виявляють ел.апаратуру. Так що залишається тільки радіо). Але 1% домоволодінь ліцензію не сплачують.
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02.08.2021 14:38 Відповісти
Надо им подсказать, что BBC можно смотреть глазами. Во им бабло попрёт!!!
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02.08.2021 14:41 Відповісти
поверить не могу! вот это да!
я себе поставил эф. антену, +у меня тюнер и - 40 каналов. Ни за что не плачу ни копейки.
Надо посмотреть ввс, зашел на сайт и посмотрел. Зачем платить??
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02.08.2021 22:52 Відповісти
То де ви не платите? В Україні? А в Британії треба платити- на ці гроші й фінансується Бі-бі-сі. І тому, як вважається, це є принципом незалежного суспільного мовлення, що не залежить ні від реклами, ні від олігархів, ні від держави. В інших країнах можуть бути інші правила, але "When in Rome, do as the Romans do".
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03.08.2021 04:02 Відповісти
WTF?!?!
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03.08.2021 00:47 Відповісти
What is "TV прійомнік»?!?! Я тут хотів cable взагалі відключити і залишити тільки Інтернет, так мене хіба що не зі сльозами вмовляли залишити мінімум під якимось неймовірними promotions! А в Європі плотять за суспільне телебачення?!? For real?!?
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03.08.2021 00:50 Відповісти
Предлагаю добавить к промо следующее:
1. К.Тимошенко отправился к клоуну, чтобы тот подписал закон про реструктуризацию и списанию долгов олигархам с откатом в 2%, а не 5%.
2. Молдова официально потребовала разрешить допрос Чауса в рамках дела по его похищению.
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02.08.2021 14:18 Відповісти
А каким боком Кулеба к коррупции,сами то ДАИшникам платите исправно..
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02.08.2021 14:19 Відповісти
а мене цікавить чому в Польщі 1л олії коштує 26 грн, а у нас в 2-3 рази дорожче, .....вже про інше не кажу....а з приводу промокомпанії, краще б запустили її в Україні, щоб не було 41% тих, хто вважає себе одним народом з кац..ми
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02.08.2021 14:20 Відповісти
Ми вже бачили потужну промокомпанію про інвест нянь.Результат відтік інвестицій
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02.08.2021 14:23 Відповісти
Та уже запустили таку "промо-кампанію" України справами вагнерівців і Чауса, що тепер невідомо - коли країна зможе відмитись від цієї "слави".
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02.08.2021 14:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27046598.html Скромнічали на початку
...чекали поки колективний Коломойський покушає.
Той обгриз нормально, а тепер вже можна і самим прикластися, "дороговізна" вже не лякає, епоху побідили.
Кулеба: 23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC - Цензор.НЕТ 375

Як це одночасно вкладається в головах їхнього виборця - важко сказати.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4279698542116789 Валерій Прозапас
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02.08.2021 14:56 Відповісти
30 років - кругла дата, і гадаю більшість захисників хотіли би бачити урочистий парад до дня нашої Незалежності
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02.08.2021 15:15 Відповісти
Гадаю, хотіли би бачити урочистий парад до дня нашої Незалежності щороку. Бо це -- визнання та подяка за їх важливу нелегку небезпечну працю.
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02.08.2021 16:05 Відповісти
більшість захисників хотіла б бачити кошерну шоблу з ОП на гілляці, незалежно від дати
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03.08.2021 00:59 Відповісти
.......а може не треба випускати Зєлю Пісюаністку на міжнародний рівень аж так, занадто?.. - і так ВЖЕ сорому на увесь світ натерпілися з нею..
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02.08.2021 16:11 Відповісти
На уй мне ваш пиар, клоуны, если у вас в Борисполе на таможне оикрыто вымагают взятки?
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02.08.2021 19:37 Відповісти
І що ви розкажете світу, що Україна на 1 місці по корупції?
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02.08.2021 22:16 Відповісти
хоть что-то хорошее. Никогда на том ввс ни слова про Украину. Про африку, лат. америку, бангладеш - что хочешь Но только не Украина...
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02.08.2021 22:54 Відповісти
 
 