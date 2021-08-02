Кулеба: 23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. ВIДЕО
Міністерство закордонних справ 23 серпня запустить промокампанію про Україну на британському мовнику ВВС.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Імідж України", представляючи заходи до Дня Незалежності, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"23 серпня ми запускаємо масштабну міжнародну промокампанію про Україну на BBC. Ми залучили міжнародне креативне агентство Saatchi & Saatchi і команду українського відеографа Назара Дороша, які підготували класне промовідео України", - акцентував він.
Кулеба зазначив, що проєкт розповість "багатомільйонній аудиторії BBC про країну інноваторів, інженерів, винахідників, креативних підприємців".
Також у співпраці з BBC буде створений спеціальний розділ про Україну, "відкриту для партнерства, інвестицій та міжнародних проєктів".
"Промокампанія на BBC триватиме до листопада, і хоча офіційно День Незалежності вже буде відсвяткований, але насправді свято триватиме в усьому світі", - зазначив міністр.
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Когда реальными делами займетесь???
рейтинги будуть офігенними
Над пропастью во ржи.
я себе поставил эф. антену, +у меня тюнер и - 40 каналов. Ни за что не плачу ни копейки.
Надо посмотреть ввс, зашел на сайт и посмотрел. Зачем платить??
1. К.Тимошенко отправился к клоуну, чтобы тот подписал закон про реструктуризацию и списанию долгов олигархам с откатом в 2%, а не 5%.
2. Молдова официально потребовала разрешить допрос Чауса в рамках дела по его похищению.
...чекали поки колективний Коломойський покушає.
Той обгриз нормально, а тепер вже можна і самим прикластися, "дороговізна" вже не лякає, епоху побідили.
Як це одночасно вкладається в головах їхнього виборця - важко сказати.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4279698542116789 Валерій Прозапас