Співробітник УДО Безпалий б'є танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Гончаренка. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент побиття співробітником Управління державної охорони Євгенієм Беспалим танцюриста популярної української співачки Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, як видно із запису з камер спостереження, 22-річний Євген Гончаренко з двома друзями (хлопцем і дівчиною) вийшли з клубу LIFT, а в цей момент вулицею йшов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком.

Безпалий врізався в одного танцюриста, а потім відштовхнув і самого Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і дістала телефон, почала знімати. Безпалий повернувся, маючи намір вибити мобільний з її рук. У цей момент танцюрист спробував запобігти цьому й зазнав сильного удару в голову.

Також читайте: Співробітникові УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, повідомлено про підозру, - ДБР