Співробітник УДО Безпалий б'є танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Гончаренка. ВIДЕО камер спостереження
У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент побиття співробітником Управління державної охорони Євгенієм Беспалим танцюриста популярної української співачки Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, як видно із запису з камер спостереження, 22-річний Євген Гончаренко з двома друзями (хлопцем і дівчиною) вийшли з клубу LIFT, а в цей момент вулицею йшов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком.
Безпалий врізався в одного танцюриста, а потім відштовхнув і самого Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і дістала телефон, почала знімати. Безпалий повернувся, маючи намір вибити мобільний з її рук. У цей момент танцюрист спробував запобігти цьому й зазнав сильного удару в голову.
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Разогнать к чертям собачим эту ГосОхрану,- сборище гопников и придурков!
А это чучело беспалого подвесить за яйца на каштане, пусть повесит, подумает.
где израильский Боб был когда тут детей ели от голода??? где он был? возможно емУ было как-то ..... нутыпонел?
раб натуральный - так и Масоны ввсе видят(и чотаржут)
Тут точно ясно - одно, что не "тупая блондинка" и не танцор уложили "охранника" на асфальт. Охранник - неадекват и быдло.
Это как раз не мне нужно "отключать эмоции", у меня они и не "включались".
краснофутболочника можно отдать Кадырову - будет сразу старшиной там, просто за то шо не исламист = на бутылочку присядет. ну и все - будет командовать взводом боевиков, сидя на бутылке потолще, типо командир чо
1) группа молодых людей вальяжно тусят под клубои
2) двп парня очегь быстроо идут по улице
3) Столконовение группы молодых людей и двух парней, где не поймешь кто прав а кто виноват
4) Блондинка достает телефон, ее спутники что то кричат вслед парням
5) парень в оранжевой футболке возвращается, идет к блондинке которая снимае телефоном, ее спутник становится перед ней типа даже в стойкк и тут же получает один удар левой рукой , после чего падает.
6) оранжевый правой рукой выбивает телефон из рук блондинки и уходит
Где тут избиения, где здесь нечеловеческая жестокость? Обычный уличный конфликт, в котором танцора мент бил левой рукой. Кто дрался на улице знает, что левой бью обычно явно более слабого противника, чтобы не искалечить его. А телефон конечно основной рукой, правой, выбивал.
Мент должен сесть, но он не проявил особой жестокости и садизма, скорей наоборот. Просто чувак подготовоен для боев а танцор сами знаете для чего. Им обои не повезло в тот день.