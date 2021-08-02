УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11175 відвідувачів онлайн
Новини Відео
61 975 340

Співробітник УДО Безпалий б'є танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Гончаренка. ВIДЕО камер спостереження

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано момент побиття співробітником Управління державної охорони Євгенієм Беспалим танцюриста популярної української співачки Наді Дорофєєвої Євгена Гончаренка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель, як видно із запису з камер спостереження, 22-річний Євген Гончаренко з двома друзями (хлопцем і дівчиною) вийшли з клубу LIFT, а в цей момент вулицею йшов співробітник УДО Євген Безпалий зі ще одним чоловіком.

Безпалий врізався в одного танцюриста, а потім відштовхнув і самого Гончаренка. Дівчина щось сказала співробітнику УДО і дістала телефон, почала знімати. Безпалий повернувся, маючи намір вибити мобільний з її рук. У цей момент танцюрист спробував запобігти цьому й зазнав сильного удару в голову.

Також читайте: Співробітникові УДО, який побив танцюриста співачки Дорофеєвої, повідомлено про підозру, - ДБР

Автор: 

бійка (738) УДО (108)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+87
В клітку скажену тварину і якомога на довше.
показати весь коментар
02.08.2021 15:59
+76
Остервенели все, что ли? Ну или почти все... УГО- элитное подразделение, вроде как, особые тесты проходить сотрудники. А что мы видим??? Зверство какое-то, без всяких на то причин. Печально.
показати весь коментар
02.08.2021 16:00
+74
Придурку впаять по максимуму, чтоб было время подумать, а стоило ли оно того?!!
показати весь коментар
02.08.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Неожиданность - всегда тяжело. А вот про упасть куда - может там сенцо постелить? Бред.ждать можно и нужно во вражеском лагере, а не дома, от реальро врага.
показати весь коментар
03.08.2021 00:33 Відповісти
Это слишком самонадеянно. Неожиданность и меня не раз подлавливала, то мотивирует задуматься, что в мире полно разных (кому нечего терять к примеру) Нужно уметь свою жизнь защищать, нужно и все тут.
показати весь коментар
03.08.2021 01:27 Відповісти
Для цього тренуватися треба кілька років на бойових мистецтвах.
показати весь коментар
03.08.2021 08:38 Відповісти
Удар в голову і падіння об асфальт - це практично завжди смерть. Тільки виродок так б'є без причини при відсутності будь-якої загрози йому чи його рідним і друзям.
показати весь коментар
02.08.2021 23:06 Відповісти
Прикладів море, на жаль.
показати весь коментар
02.08.2021 23:09 Відповісти
Мудило...
показати весь коментар
02.08.2021 23:11 Відповісти
Пам'ятаєте, як недавно таке мурло вбило ветерана АТО, який заступився за дівчат, здається, в Дніпрі.
показати весь коментар
02.08.2021 23:22 Відповісти
ух...боевые то какие питорасы, УГО эти, дрыща-танцора завалили... гребанный стыд какой!
показати весь коментар
02.08.2021 23:25 Відповісти
Быдло собирает быдло. Пока - все плохо. Пока не проснется молодежь 2013 года декабрь
показати весь коментар
03.08.2021 00:29 Відповісти
Співробітник УДО Безпалий б'є танцюриста балету популярної української співачки Наді Дорофєєвої Гончаренка - Цензор.НЕТ 6385
показати весь коментар
03.08.2021 02:23 Відповісти
показати весь коментар
03.08.2021 10:05 Відповісти
Либерасты вместо спортивных клубов наоткрывали "гедонистов" и "перчинок" и результат налицо.
показати весь коментар
03.08.2021 03:09 Відповісти
Какое-то чмо из ГосОхраны(!) избивает мирных граждан!
Разогнать к чертям собачим эту ГосОхрану,- сборище гопников и придурков!
А это чучело беспалого подвесить за яйца на каштане, пусть повесит, подумает.
показати весь коментар
03.08.2021 03:12 Відповісти
То что его за это "отстранили от службы" - это очень мягкое наказание...Надо было ещё запретить ковыряться в носу и оставить на выходные без сладкого...
показати весь коментар
03.08.2021 06:56 Відповісти
Доснимались. В конфликтной ситуаци излишнее пристрастие к соц.сетям девицы, стоило здоровья танцору. Мы там не были, не знаем что они друг другу говорили, но точно ясно, что реалтный конфликт спровоцировало тупое поведение блондинки. Увы это факт!
показати весь коментар
03.08.2021 08:16 Відповісти
Один долго будет лечиться, второй получит, а барышне получит бонусы в соц.сетях. Это сухой остаток в этой ситуации . Но Бог все видит)
показати весь коментар
03.08.2021 08:19 Відповісти
начал за здравие закончил ползаньем((((
где израильский Боб был когда тут детей ели от голода??? где он был? возможно емУ было как-то ..... нутыпонел?
раб натуральный - так и Масоны ввсе видят(и чотаржут)
показати весь коментар
03.08.2021 11:08 Відповісти
"но точно ясно, что реалтный конфликт спровоцировало тупое поведение блондинки. Увы это факт"

Тут точно ясно - одно, что не "тупая блондинка" и не танцор уложили "охранника" на асфальт. Охранник - неадекват и быдло.
показати весь коментар
03.08.2021 08:51 Відповісти
Ничего вам неясно транслируете стереотипное видение или стадноечто одно и то же, посмотрие видео отключив эмоции и сразу поймете кто провокатор главный.
показати весь коментар
03.08.2021 09:02 Відповісти
Охранник - неадекват и на видео это четко видно.
Это как раз не мне нужно "отключать эмоции", у меня они и не "включались".
показати весь коментар
03.08.2021 09:08 Відповісти
Деваха разрулила. И самый цинус, - танцора из нокаута выводили случайные прохожие, а друзья по прайду резко испарились
показати весь коментар
03.08.2021 08:53 Відповісти
За друьями по прайду гонялся этот странный натурал
показати весь коментар
03.08.2021 12:42 Відповісти
подготовленый сотрудник,применил проф.действия - можно приравнять к приминению оружия (проф.бойцов так и приравнивают в мировой практике),притом к мирному населению.Тут можно по уму и надолго приземлить зарвавшееся быдло в пагонах.
показати весь коментар
03.08.2021 09:00 Відповісти
для цього потрібно бути цивілізованою країною якою ми нажаль не є попри навіть 2 майдани
показати весь коментар
04.08.2021 15:01 Відповісти
можливо потерпілий і гей, на що він має повне право, а от нападник просто кінчений ********
показати весь коментар
03.08.2021 09:31 Відповісти
злые, тому что зарплаты-то маленькие!)
показати весь коментар
03.08.2021 09:43 Відповісти
Вышвырните это мурло в кацапию там им место.
показати весь коментар
03.08.2021 09:44 Відповісти
Просто гидко дивитись. Нізащо!
показати весь коментар
03.08.2021 09:51 Відповісти
В зоопарке есть пустые клетки для таких
показати весь коментар
03.08.2021 10:00 Відповісти
В клетку в зоопарк. А животных выпустить в лес
показати весь коментар
03.08.2021 10:25 Відповісти
Проблема в нашем законодательстве. Был случай когда в супермаркете одно быдло ударило человека и убило прямо под камерой. В итоге отсидел год в сизо " по закону одной дуры два года" после чего получил сем лет. Через пару лет выйдет за примерное поведение. И таких случаев много. Нужно за умышленное , очевидно доказанное, убийство давать минимум 25 с ходу.
показати весь коментар
03.08.2021 10:29 Відповісти
Все верно, сотрудник охраны, обладающий навыками = владение оружием, применил навык= применил оружие, тем более к мирному гражданскому. НО,у нас такого не будет НИКОГДА, ибо в подобную структуру набирают таких приматов и мусорня пользуется постоянно такой титушней.
показати весь коментар
03.08.2021 11:11 Відповісти
почитал коменты и удивился - почему мы не в НАТО и не в ЕС кстати то?

краснофутболочника можно отдать Кадырову - будет сразу старшиной там, просто за то шо не исламист = на бутылочку присядет. ну и все - будет командовать взводом боевиков, сидя на бутылке потолще, типо командир чо
показати весь коментар
03.08.2021 12:43 Відповісти
Паскудоту вже вигнали? Нехай потерпіла подає до суду на цю нехароту.
показати весь коментар
03.08.2021 13:08 Відповісти
Звичайна битовуха,якби вдарили пересічного україномовного то й гадки не було б,а тут вдарили гея,ще й танцюриста рузьгєщелепної повії.
показати весь коментар
03.08.2021 13:20 Відповісти
шоб зря на Лукьяна штаны не просиживал отправить на фронт..такие нам нужны в окопах а лучше в разведку..на весь срок шо впаяют
показати весь коментар
03.08.2021 18:42 Відповісти
Обьективно, что мы видим на видео:
1) группа молодых людей вальяжно тусят под клубои

2) двп парня очегь быстроо идут по улице

3) Столконовение группы молодых людей и двух парней, где не поймешь кто прав а кто виноват

4) Блондинка достает телефон, ее спутники что то кричат вслед парням

5) парень в оранжевой футболке возвращается, идет к блондинке которая снимае телефоном, ее спутник становится перед ней типа даже в стойкк и тут же получает один удар левой рукой , после чего падает.
6) оранжевый правой рукой выбивает телефон из рук блондинки и уходит

Где тут избиения, где здесь нечеловеческая жестокость? Обычный уличный конфликт, в котором танцора мент бил левой рукой. Кто дрался на улице знает, что левой бью обычно явно более слабого противника, чтобы не искалечить его. А телефон конечно основной рукой, правой, выбивал.
Мент должен сесть, но он не проявил особой жестокости и садизма, скорей наоборот. Просто чувак подготовоен для боев а танцор сами знаете для чего. Им обои не повезло в тот день.
показати весь коментар
15.11.2021 09:19 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 