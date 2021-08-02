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Новини Відео Справа Семенченка і Шевченка
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Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу. ВІДЕО

Сім'я колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування і теракті, закликає українців підтримати його на завтрашньому засіданні апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу.

Відеозвернення сім'я Семенченка опублікувала на його сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Є думка слідства, що Семенченко винен. Є думка адвокатів, що Семенченко не винен. Але поки суд не визнав - це тільки слова. Реально тільки те, що в Семена троє неповнолітніх хлопчиків, яким потрібен батько", - каже в зверненні дружина Семенченка Наталя Московець.

Вона додала, що Семенченко 12 днів перебував під домашнім арештом і за цей час не порушив жодного зобов'язання і своєчасно прибував на будь-які виклики слідчих.

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Московець вважає, що тільки завдяки участі громадськості апеляційний суд може прийняти законне і справедливе рішення про запобіжний захід для екснардепа.

"Чекаємо вас 3 серпня о 10:00 на вулиці Солом'янська, 2а", - закликала вона.

Також читайте: Агент НАБУ Шевченко про арешт Семенченка: Пане Зеленський, ви коли про "весну" і "посадки" розповідали, саме посадки патріотів мали на увазі? Це для вас погано закінчиться

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО

апеляція (502) Апеляційний суд (397) Семен Семенченко (251) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+54
Думаю ему в камеру надо табличку передать - "зато не барыга".
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02.08.2021 16:29
+40
чт-то я не помню, что бы она во времена Илловайской трагедии, записывала видосики с призывом "Семенченко!.. вернись на фронт!.. зачем и за сколько ты бросил своих побратимов?!"..
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02.08.2021 16:34
+32
Непонятно, чего жена Кости Гришина, не выходила с призывами, когда Костик гнал вслепую(для бойцов) бат, на отжим предприятия для бени. Когда на их крови зарабатывал ей бабло.
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02.08.2021 16:37
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Думаю ему в камеру надо табличку передать - "зато не барыга".
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02.08.2021 16:29 Відповісти
Непонятно, чего жена Кости Гришина, не выходила с призывами, когда Костик гнал вслепую(для бойцов) бат, на отжим предприятия для бени. Когда на их крови зарабатывал ей бабло.
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02.08.2021 16:37 Відповісти
два справа-- мини мы мини семы))
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02.08.2021 19:11 Відповісти
чт-то я не помню, что бы она во времена Илловайской трагедии, записывала видосики с призывом "Семенченко!.. вернись на фронт!.. зачем и за сколько ты бросил своих побратимов?!"..
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02.08.2021 16:34 Відповісти
И действительно, где бойцы батальона? Ау, отзовитесь, на просторах Украины. Что, неохота соучастниками пойти в Иловайском расстреле наших хлопцев?
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02.08.2021 16:44 Відповісти
когда всё это началось (если я правильно понимаю) Семенченко воевал за Украину!! и думаю что не он в нашей стране самый главный злодей!... зато МЕдведчук под домашним арестом...
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02.08.2021 16:34 Відповісти
Також правда. Насправді ця справа проти Семенченка- притягнута за вуха, а припинення роботи його, кхм, охоронної фірми є антидержавницькою. Проте є одне але- він всерйоз думав, що зєля є кращим варіантом, за що і поплатився.
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02.08.2021 16:58 Відповісти
А він і виявився кращим варіантом, хоча й не для Семена особисто. Краще дурнуватий вувузєла, аніж хитрий московський шпигун порошнек. Якби кремлівська консерва порошнек пропхався у президенти, мали б зараз щось типу лукашенківського режиму. Не забувайте, що саме сиволапий гетьман намагався увіпхати до Конституції особливий статус бамбасу. Саме сиволапий гетьман знищив 5 стратегічних складів. Саме сиволапий гетьман розпочав репресії проти добровольців. Саме сиволапий гетьман реанімував мумію мертвечука. І далі по списку.
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02.08.2021 17:35 Відповісти
Які репресії? Це про Антоненка і ко?
А склад у Чехії також Порох підірвав?
А про те, що він кацапський шпигун- це тобі ефесбешники сказали?
Дуууже багато запитань, на які у тебе відповідей не наготовано)))
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02.08.2021 17:57 Відповісти
Порошенко розігнав наметове містечко під Верховною Радою. Бійців "Донбасу" ставили на коліна бувші беркутівці. Невже комусь незрозуміло, що на Порошенка не було і немає ніякої надії? Він безнадійний, дбає лише про свої прибутки. Посада президента йому була потрібна, щоб очолити олігархічну систему і ще більше збагатитись. А народ на Майдані вимагав зміни системи, наметове містечко під Верховною Радою теж вимагало зміни виборчої системи, обмеження депутатської недоторканості, створення антикорупційних судів. Те, що влада обіцяла, але всіляко затягувала. І в тих протестах багато майданівських сил приймало участь. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(2017%E2%80%942018)
На якій ви стороні, критики Семенченка? Порошенко - це не уособлення Майдану, скоріше його нейтралізатор, тому, що олігархічна система реваншувала.
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02.08.2021 20:35 Відповісти
Не Порошенко, а Аваков, що ще місяць тому був міністром.
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02.08.2021 23:56 Відповісти
Семенченко аферист
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02.08.2021 17:01 Відповісти
Как это не прискорбно, но это просто не в себе человек. Игрался в войнушку с детства. В армию по не понятным причинам не пошел. За бабло бородатой бабушки и патриотизме добровольцев батальона повел "на захват" Иловайска. Задумайтесь ЛЮДИ! Почему именно подтянутые к месту события бесчеловечного расстрела рабсейские гондурасы устроили такой безжалостный расстрел?
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02.08.2021 17:13 Відповісти
Судя по коментам одни кремлеботы. Вам какое дело да Украины и наших героев в освободительной войне против российских оккупантов?
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02.08.2021 16:37 Відповісти
Кремлеботи = порохоботи. Зверніть увагу, що всі добровольці і націоналісти, котрі захищали Україну, - якісь, бач, неправильні. Тобто, порохоботи, разом зі своїм роботодавцем - це вороги України, які шифруються під патріотів.
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02.08.2021 17:38 Відповісти
От же ж курви. А чому саме ті, кого ти назвав порохоботами, виходили і виходять на акції підтримки Антоненка, Кузьменко та інших?
Ти використовуєш давній кацапський метод, ставлячи в один ряд з лайном нормальних людей. Дивись приклад "Медведчук, Ківа, Аксьонов та Горбатько намагаються нагидити на цензорі".
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02.08.2021 18:01 Відповісти
такой герой фейковый как надя савченко толстожопая...которая по пьяне в плен попала как слезна с бтр..так же и этот фейковый патриот гришин мошенник он даже срочку не служил а продавал говно дуракам..я фигею васяя
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02.08.2021 19:11 Відповісти
"трое несовершеннолетних мальчиков, которым нужен отец" - какая убогая манипуляция.

Этот свиномордый проходимец возглавлял отряд по борьбе с "барыгой", теперь в полной мере должен насладиться результатом своей "победы".
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02.08.2021 16:38 Відповісти
Я дітям тих, хто ліг під Іловайськом, батьки потрібні не були?
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02.08.2021 17:13 Відповісти
а дети Гришкины, Московец или Семенченки? (из чистого интереса...без подоплёки)
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02.08.2021 16:42 Відповісти
Интересная семейка, меняют фамилии как перчатки. Будучи замужем за Гришиным-Семенченко его жена была и Музыкой, и Московец.
Есть небезосновательные предположения, что это связано с долгами, которые они не спешили отдавать.
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02.08.2021 16:49 Відповісти
если при этом меняли и ИНН то так и есть без всякого предположения .
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02.08.2021 17:00 Відповісти
Чсі на редути! ТМ
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02.08.2021 16:44 Відповісти
Интересно, жена Чауса тоже просить будет?
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02.08.2021 16:46 Відповісти
Жена семенченко будет просить за чауса. "Общество общественной взаимопомощи при судебных разбирательствах" имени кивы и насирова.
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02.08.2021 19:32 Відповісти
і не подумаю.
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02.08.2021 16:47 Відповісти
и еще три спиногрыза в стране этого бандита прикинь которые жируют...их по меру пустить надо пусть на завод идут ...
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02.08.2021 19:12 Відповісти
Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2952
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02.08.2021 16:49 Відповісти
А знаете почему люди не соберутся поддержать Гришина?.......потому, что своих он всегда кидал и предавал.....придут те ,которые мало о нем знают.....такая же печальная история у Савченко .....бесславные ублюдки!
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02.08.2021 16:49 Відповісти
да тут прикол не в том...гришин топил за зюзю всеми доступными средствами...включая родыну...
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02.08.2021 16:50 Відповісти
Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 8906
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02.08.2021 16:52 Відповісти
А ти де було і скільки батальонів зібрало? Чи тільки клаву шоколядом натирати вмієш?
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02.08.2021 17:01 Відповісти
еще пару лет власти пархатого быдла и окажется что 73% это ветераны войны.
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02.08.2021 19:53 Відповісти
пусть начнет с призывов к своему антибарыжному другу Михуилу, а то то чето сильно пассивен щас)
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02.08.2021 16:53 Відповісти
Мені шкода і дружину і дітей Гришина, але, якраз він і такі як він все зробили, щоб до влади прийшли "зелені" і "голубі". Чого бажав - те здійснилося. І дуже було зашкварів цього пана і всі проти чогось логічного, все якось боком, але проти України.
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02.08.2021 16:55 Відповісти
А шо такоє? Зробили разом а жрать не хочеться?
баришня дюже гордилась що була спостерігачем на виборах від зеленського.
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02.08.2021 16:56 Відповісти
Нарид который не хочет защищать своих защитников и еще тявкает по заказу никчемные истоты без будущего.
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02.08.2021 16:57 Відповісти
Я йому співчуваю і вважаю, що тримають його під вартою несправедливо. Проте він помилився, коли зробив ставку на зе. Так буває і коли програєш- потрібно нести відповідальність.
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02.08.2021 17:01 Відповісти
Жене и детям рекомендую обратиться с этим вопросом к дружбанам и подельикам емужа, а именно к некоему грузину Михуилу, Ягорию Хорькрву-Крысину-Соболеву и Серлещу. Права за бесплатно они не работают ну то таке.
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02.08.2021 17:00 Відповісти
Хороший совет. Еще можно написать письмо в ОПУ, что могут пасквиль на Пороха выдать. Это сейчас самое то...
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02.08.2021 17:11 Відповісти
Немедленно выезжаю...
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02.08.2021 17:00 Відповісти
Це називається бумеранг! Топив за ЗЕ -проти "бариги"-от ЗЕ тебе і запроторить за грати! Дураків і хитрожопих треба вчити ременякою!
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02.08.2021 17:14 Відповісти
не против прочитать - вдова и сироты поменули родного мерзавца, мерзавца из за деиствии которого погибли Украинские воины, так как не были готовы, что их предаст.
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02.08.2021 17:27 Відповісти
Так "топил" против Пороха )). Ну теперь пусть баланду жрет при Какаду )).
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02.08.2021 17:27 Відповісти
Цікаво, що цькування Семенченка було розпочате іще при московській консерві порошнеку.
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02.08.2021 17:41 Відповісти
І саме при Пороху Семенченка запроторили за грати.
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02.08.2021 18:02 Відповісти
И даже наверняка съели ! )) Шакалыдный барига на крови он такой ! ))
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02.08.2021 18:31 Відповісти
ахахахах))ты лолита афигела и спиногрызы копии героя))аххах
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02.08.2021 19:08 Відповісти
сучье государство ...
зеленский отброс
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02.08.2021 19:11 Відповісти
Думаю їм треба за допомогою до Пороха звернутись.
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02.08.2021 19:32 Відповісти
могу прийти только поржать
этот чмырь постоянно топил против Порошенко, так что пусть теперь отвечает за свои поступки!!!
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02.08.2021 22:03 Відповісти
Аферистам тюрми!
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02.08.2021 23:45 Відповісти
Детей жалко, но беспринципная продажная гнида каломойши должна отвечать ...
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03.08.2021 01:27 Відповісти
Схоже Грішін насамперед агент Фрідмана (який фінансує Садового і "Самопоміч") а вже решті "бєнь" він просто прислужує "автоматом"...
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03.08.2021 04:44 Відповісти
Поправочка: егойное фамилиё - Костя Гришин.
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03.08.2021 08:00 Відповісти
 
 