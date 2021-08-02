Дружина й діти екснардепа Семенченка закликають українців прийти на апеляцію щодо запобіжного заходу. ВІДЕО
Сім'я колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування і теракті, закликає українців підтримати його на завтрашньому засіданні апеляційного суду щодо обрання запобіжного заходу.
Відеозвернення сім'я Семенченка опублікувала на його сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Є думка слідства, що Семенченко винен. Є думка адвокатів, що Семенченко не винен. Але поки суд не визнав - це тільки слова. Реально тільки те, що в Семена троє неповнолітніх хлопчиків, яким потрібен батько", - каже в зверненні дружина Семенченка Наталя Московець.
Вона додала, що Семенченко 12 днів перебував під домашнім арештом і за цей час не порушив жодного зобов'язання і своєчасно прибував на будь-які виклики слідчих.
Московець вважає, що тільки завдяки участі громадськості апеляційний суд може прийняти законне і справедливе рішення про запобіжний захід для екснардепа.
"Чекаємо вас 3 серпня о 10:00 на вулиці Солом'янська, 2а", - закликала вона.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.
Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.
Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.
14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.
26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО
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А склад у Чехії також Порох підірвав?
А про те, що він кацапський шпигун- це тобі ефесбешники сказали?
Дуууже багато запитань, на які у тебе відповідей не наготовано)))
На якій ви стороні, критики Семенченка? Порошенко - це не уособлення Майдану, скоріше його нейтралізатор, тому, що олігархічна система реваншувала.
Ти використовуєш давній кацапський метод, ставлячи в один ряд з лайном нормальних людей. Дивись приклад "Медведчук, Ківа, Аксьонов та Горбатько намагаються нагидити на цензорі".
Этот свиномордый проходимец возглавлял отряд по борьбе с "барыгой", теперь в полной мере должен насладиться результатом своей "победы".
Есть небезосновательные предположения, что это связано с долгами, которые они не спешили отдавать.
баришня дюже гордилась що була спостерігачем на виборах від зеленського.
зеленский отброс
этот чмырь постоянно топил против Порошенко, так что пусть теперь отвечает за свои поступки!!!