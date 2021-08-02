Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу". ВIДЕО
Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива, проросійське угруповання якого "Патріоти за життя" блокувала СБУ, звинувачує спецслужбу в фальсифікації свідчень і плані ліквідації свідка.
Про це Кива заявив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
У багатому нецензурною лексикою спічі народний депутат заявив, що його організація не порушувала законів України, а справа проти неї ґрунтується на вибитих зі свідка брехливих свідченнях.
"Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу. Той свідок, чиї свідчення ви використовували для того, щоб вручити Олегу Ширяєву підозру - сьогодні цей свідок вже в Генеральній прокуратурі розповідає, як ви, б##ді, у нього ці свідчення вибивали. як ви його залякували і як ви готувалися до його ліквідації", - заявив Кива.
За словами депутата ОПЗЖ, його організація "жива", а свідок, на свідченнях якого ґрунтується справа, заявляє про тиск.
"Ви будете відповідати за те, що ви вкрали людину, за те, що ви їй погрожували і за те, що ви вибили з неї неправдиві свідчення. Ви будете відповідати за те, що ви готували ліквідацію свідка, який вам більше не потрібен.. .. Ми доберемося до істини, і кожен з вас опиниться на тюремній параші, це я вам кажу", - підсумував Кива.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня СБУ блокувала "силовий осередок" організації Киви "Патріоти за життя". За даними слідчих, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Під час обшуків у членів знайшли холодну зброю, велику партію марихуани та інструкцію з підготовки до радикальних дій.
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Цитататы великих людей.
Что бы холуй оккупанта так себя вёл.
Им везде был бы капец.
Как настоящий рюзьге...
Короче, жизнь надо прожить так, чтобы НАБУ отбивала тебя от СБУ. Ну... или, хотя бы Кива. Хотя мне не хочется ни того, ни другого.
Що скаже клоун баклан, якщо лисий хер його у відкриту посилає?
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director
Hon. Judge Dredd
@Dredd_Director
Про Чауса всерйоз.
Викрадення це чи законна операція СБУ, стане ясно в понеділок: за ст.12 КПК затриманого якнайшвидше має бути доставлено до слідчого судді, або зі спливом 72 годин - звільнено. Тому, якщо Чаус в понеділок не з'явиться в суді, то СБУ офіційно злочинці-викрадачі.
Об этом пишет сегодня известная активистка и публицист Лиза Богуцкая.
Давно хотела написать то, что вы сейчас прочитаете, но все случая не находила. А тут все так чудесно сложилось: Статья Лены, признания Кивы в эфире о том, что будет стрелять и т.д.
В Википедии можно вообще о Киве прочитать такое, что хочется выпрямиться и честь отдать: «український політик, громадський діяч і державний службовець - поліцейський»
Лена пишет в статье-биографии Кивы все верно. Но есть одно НО!!!
И вот это мне представляется очень интересным. Биография Кивы во всех источниках о нем начинается с техникума. Впечатление, как-будто он родился и сразу в техникум пошел. А что было до того? Кем он был? Каким мальчиком? Когда с ним случилось умопомрачение? В техникуме? В бухгалтерии? Или уже в звании майора? И почему за него так трепетно держится аваков?
Кива Илья Владимирович родился в 1977 г в Полтаве. Учился там же в школе, жил с мамой. О папе нигде ничего нет. (Это то, что мне удалось узнать в Полтаве).
Но! В 1985 г в Тбилиси за совершенные преступления был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян старший лейтенант военно-строительных войск, уроженец Полтавы Владимир Кива. Склонный к актерству убийца легко менял внешность, а учитывая, что был мастером спорта по вольной борьбе- легко справлялся с жертвой.
Работал в паре с коллегой, тоже лейтенантом СА В. Ходаковским, уроженцем Донецка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/189709-otets_kivy_byl_rasstreljan_za_grabehi_i_ubijstva__bogutskaja
Не заарештували сепарню - значить ляді.
😂😂😂😂
Напевно на цитати розберуть 😂😂😂
оно давно повышает температуру ,
а теперь- застявляет организм - гнить