Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу". ВIДЕО

Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива, проросійське угруповання якого "Патріоти за життя" блокувала СБУ, звинувачує спецслужбу в фальсифікації свідчень і плані ліквідації свідка.

Про це Кива заявив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У багатому нецензурною лексикою спічі народний депутат заявив, що його організація не порушувала законів України, а справа проти неї ґрунтується на вибитих зі свідка брехливих свідченнях.

"Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу. Той свідок, чиї свідчення ви використовували для того, щоб вручити Олегу Ширяєву підозру - сьогодні цей свідок вже в Генеральній прокуратурі розповідає, як ви, б##ді, у нього ці свідчення вибивали. як ви його залякували і як ви готувалися до його ліквідації", - заявив Кива.

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За словами депутата ОПЗЖ, його організація "жива", а свідок, на свідченнях якого ґрунтується справа, заявляє про тиск.

"Ви будете відповідати за те, що ви вкрали людину, за те, що ви їй погрожували і за те, що ви вибили з неї неправдиві свідчення. Ви будете відповідати за те, що ви готували ліквідацію свідка, який вам більше не потрібен.. .. Ми доберемося до істини, і кожен з вас опиниться на тюремній параші, це я вам кажу", - підсумував Кива.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня СБУ блокувала "силовий осередок" організації Киви "Патріоти за життя". За даними слідчих, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Під час обшуків у членів знайшли холодну зброю, велику партію марихуани та інструкцію з підготовки до радикальних дій.