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Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу". ВIДЕО

Нардеп "ОПЗЖ" Ілля Кива, проросійське угруповання якого "Патріоти за життя" блокувала СБУ, звинувачує спецслужбу в фальсифікації свідчень і плані ліквідації свідка.

Про це Кива заявив у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

У багатому нецензурною лексикою спічі народний депутат заявив, що його організація не порушувала законів України, а справа проти неї ґрунтується на вибитих зі свідка брехливих свідченнях.

"Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу. Той свідок, чиї свідчення ви використовували для того, щоб вручити Олегу Ширяєву підозру - сьогодні цей свідок вже в Генеральній прокуратурі розповідає, як ви, б##ді, у нього ці свідчення вибивали. як ви його залякували і як ви готувалися до його ліквідації", - заявив Кива.

Читайте також: СБУ "накрила" проросійське угруповання Киви "Патріоти за життя", під час обшуку знайшли зброю і наркотики, - ЗМІ. ФОТОрепортаж

За словами депутата ОПЗЖ, його організація "жива", а свідок, на свідченнях якого ґрунтується справа, заявляє про тиск.

"Ви будете відповідати за те, що ви вкрали людину, за те, що ви їй погрожували і за те, що ви вибили з неї неправдиві свідчення. Ви будете відповідати за те, що ви готували ліквідацію свідка, який вам більше не потрібен.. .. Ми доберемося до істини, і кожен з вас опиниться на тюремній параші, це я вам кажу", - підсумував Кива.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 серпня СБУ блокувала "силовий осередок" організації Киви "Патріоти за життя". За даними слідчих, угруповання спеціалізувалося на здійсненні злочинів і провокаційних дій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в країні. Під час обшуків у членів знайшли холодну зброю, велику партію марихуани та інструкцію з підготовки до радикальних дій.

Автор: 

СБУ (12809) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+66
Кива цитирует свою диссертацию.
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02.08.2021 18:50
+45
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 9282
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02.08.2021 19:28
+37
Тому що просто шоу, тому що просто клоуни.
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02.08.2021 18:53
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І важко з ним не погодитись! Дійсно, чому нема заарештованних???
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02.08.2021 18:50 Відповісти
Тому що просто шоу, тому що просто клоуни.
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02.08.2021 18:53 Відповісти
Мерзотні почвари...
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02.08.2021 21:07 Відповісти
В мене вже розвинулась "coulrophobia"
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02.08.2021 21:08 Відповісти
Тому що їх "замочили". І вірно зробили.
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02.08.2021 18:54 Відповісти
А мене, наприклад, більше цікавить чому нема ліквідованих, а не заарештованних.
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02.08.2021 20:35 Відповісти
Чого вони не сидять по буцегарнях ці люті вороги України...? Безкарність породжує "бєспрєдєл"!
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02.08.2021 22:41 Відповісти
Кива цитирует свою диссертацию.
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02.08.2021 18:50 Відповісти
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02.08.2021 18:55 Відповісти
***, ну до чего же оно потешное.

-Вы только что обрагартаправали...
Цитататы великих людей.
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02.08.2021 19:53 Відповісти
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 6884
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02.08.2021 18:51 Відповісти
думаешь кто-то собирался арестовать "сапрыкина"?
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02.08.2021 18:57 Відповісти
Нет думаю что это очередное маппет шоу в исполнении обдолбаного лягушонка!
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02.08.2021 19:04 Відповісти
ну,сапрыкмн хоть профессионалом был в своем деле...в отличие от кивы
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02.08.2021 19:32 Відповісти
нафиг вы суёте сюда этот сраный телеграмм?
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02.08.2021 18:51 Відповісти
Тому що сьогодні вони прийшли до Киви, а завтра прийдуть до Вас. Хоча це неточно...
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02.08.2021 19:12 Відповісти
ты еврей? не у всех установлено оно шоп тут мона нажать и посмотреть
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02.08.2021 19:33 Відповісти
Сбросьте на киву пианино с 9 этажа.
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02.08.2021 18:53 Відповісти
Десь там, далеко, гірко заплакав преЗедент...
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02.08.2021 18:55 Відповісти
Пианину жалко...
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02.08.2021 19:18 Відповісти
На чем тогда бубочка луноликий играть то будет? На Киву хватит и булыжника!
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02.08.2021 18:55 Відповісти
у СБ ОУН методы перевыховання были более и действенными и убедительными...
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02.08.2021 18:58 Відповісти
В других странах это не возможно.
Что бы холуй оккупанта так себя вёл.
Им везде был бы капец.
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02.08.2021 18:59 Відповісти
Для нынешней власти он не буй окупанта,а вполне свой "радной" человек (да простит меня Дарвин за то что я его человеком назвал)
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02.08.2021 19:27 Відповісти
Кива просто хочет присесть на бутылку.
Как настоящий рюзьге...
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02.08.2021 19:01 Відповісти
Вот! Я ждал появления на сцене человека с ученой степенью. И он меня не обманул! Даже в деталях. И мне вовсе не смешно. Уж если такая гора криминального материала, то почему нет задержанных?

Короче, жизнь надо прожить так, чтобы НАБУ отбивала тебя от СБУ. Ну... или, хотя бы Кива. Хотя мне не хочется ни того, ни другого.
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02.08.2021 19:05 Відповісти
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 7897
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02.08.2021 19:06 Відповісти
та пристрелите вы эту собаку блудливую уже!
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02.08.2021 19:09 Відповісти
Не можна.Помста має бути холодною і розтягнутоб в часі.Щоб ківа відчував як його заганяють у глухий кут.....а потім-повісився
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02.08.2021 21:53 Відповісти
с первых слов кивы, сразу угадывается научный работник.
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02.08.2021 19:11 Відповісти
отжал у шуфрича звание окодемика..
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02.08.2021 19:14 Відповісти
Він мене так смішить, що я не можу на нього розізлитися.
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02.08.2021 20:46 Відповісти
Элита типа русиш культуриш, а х..лиш!
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02.08.2021 22:25 Відповісти
Если увидите белые струи на дверях СБУ,это кацапский примат Киви отомстил СБУшникам
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02.08.2021 19:25 Відповісти
А что ? Оскорбление должностных лиц при исполнении уже не наказывается? Этот питекантроп с ученой степенью окончательно оборзел и некому его урезонить? Беспомощность властей просто поражает и вызывает возмущение.Это просто позор какой- то!
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02.08.2021 19:26 Відповісти
Кива - СБУ: "Вы, б##ди. Вы ж никого не арестовали даже. У вас нету материала" - Цензор.НЕТ 9282
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02.08.2021 19:28 Відповісти
и подымается же у кого то гмм...рука
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02.08.2021 19:33 Відповісти
Бог шельму метит... через зад наперед
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02.08.2021 23:03 Відповісти
Ну, це якийсь позор.
Що скаже клоун баклан, якщо лисий хер його у відкриту посилає?
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02.08.2021 19:28 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director
https://mobile.twitter.com/Dredd_Director

Hon. Judge Dredd

@Dredd_Director


Про Чауса всерйоз.
Викрадення це чи законна операція СБУ, стане ясно в понеділок: за ст.12 КПК затриманого якнайшвидше має бути доставлено до слідчого судді, або зі спливом 72 годин - звільнено. Тому, якщо Чаус в понеділок не з'явиться в суді, то СБУ офіційно злочинці-викрадачі.
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02.08.2021 19:33 Відповісти
Невже працівники СБУ не мають професійного самолюбства, вислуховувати таке на свою адресу?
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02.08.2021 19:41 Відповісти
Ні. Повір, я знаю трьох підерів,-тількі гроші
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02.08.2021 19:52 Відповісти
давай ківі х.йом їм по лобі і на пляшку цих не зрозумій що і для чого !
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02.08.2021 19:50 Відповісти
Прочитала статью Лены Кантопулос о Киве. О его стремительном карьерном росте и о том, как браво он готов стрелять в людей. Особенно в тех, кто будет встречать грузина Михаила Саакашвили. «Расстреливать толпу»!

Об этом пишет сегодня известная активистка и публицист Лиза Богуцкая.

Давно хотела написать то, что вы сейчас прочитаете, но все случая не находила. А тут все так чудесно сложилось: Статья Лены, признания Кивы в эфире о том, что будет стрелять и т.д.

В Википедии можно вообще о Киве прочитать такое, что хочется выпрямиться и честь отдать: «український політик, громадський діяч і державний службовець - поліцейський»

Лена пишет в статье-биографии Кивы все верно. Но есть одно НО!!!
И вот это мне представляется очень интересным. Биография Кивы во всех источниках о нем начинается с техникума. Впечатление, как-будто он родился и сразу в техникум пошел. А что было до того? Кем он был? Каким мальчиком? Когда с ним случилось умопомрачение? В техникуме? В бухгалтерии? Или уже в звании майора? И почему за него так трепетно держится аваков?

Кива Илья Владимирович родился в 1977 г в Полтаве. Учился там же в школе, жил с мамой. О папе нигде ничего нет. (Это то, что мне удалось узнать в Полтаве).

Но! В 1985 г в Тбилиси за совершенные преступления был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян старший лейтенант военно-строительных войск, уроженец Полтавы Владимир Кива. Склонный к актерству убийца легко менял внешность, а учитывая, что был мастером спорта по вольной борьбе- легко справлялся с жертвой.
Работал в паре с коллегой, тоже лейтенантом СА В. Ходаковским, уроженцем Донецка.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/189709-otets_kivy_byl_rasstreljan_za_grabehi_i_ubijstva__bogutskaja
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02.08.2021 20:00 Відповісти
Вероятность очень высока...Все складывается в стройную картину. Сыночек похож на папу по всем признакам. Боже, кого этот народ навыбирал?
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02.08.2021 20:15 Відповісти
Нет, но по чесноку нужно уже все копипастить
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02.08.2021 20:43 Відповісти
это не поэтому ли кива так ненавидит сакашвили и вообще грузинов? за папу мстит? хотя может и совпадение......
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02.08.2021 21:19 Відповісти
Погоджуюсь з Ківою.
Не заарештували сепарню - значить ляді.
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02.08.2021 20:04 Відповісти
Киву в дурку!
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02.08.2021 20:04 Відповісти
если бы левтенант быканов был настоящим главой спецслужбы, то кива бы такие песни пел про внутренний режим... но ссынарист быканов - ничто (как и служба СлаБоУмных)... потому-то кива-яйцедроч и свистит с голубой свисток...
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02.08.2021 20:08 Відповісти
Киву - в президенты РФ ! ))))))))))))))))))))))))))))))
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02.08.2021 21:07 Відповісти
Ну, ти прям русофоб!!! )))
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02.08.2021 21:11 Відповісти
дрочер кива, ну так если никого даже не арестовали то что ты тогда свой рот отрыл? закрой его лучше а то вафля прилетит...
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02.08.2021 21:15 Відповісти
жомовый передаст очень заслуживае на ликвидацию.... и вони будет меньше.
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02.08.2021 21:20 Відповісти
Слова не просто депутата,а кандидата наук !!! Як все тонко і коректно.
😂😂😂😂
Напевно на цитати розберуть 😂😂😂
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02.08.2021 21:24 Відповісти
Давайте с ним как с сашком билим
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02.08.2021 21:25 Відповісти
Сдается мне, джентльмены, это был автореферат.
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02.08.2021 21:26 Відповісти
кивина разрывает на лоскуты, он прямо па-научнаму загаварил.
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02.08.2021 21:34 Відповісти
Кива мыль очко !
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02.08.2021 21:41 Відповісти
Не пора ли этому животному просто получить люлей для начала?
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02.08.2021 22:11 Відповісти
Мда ..в России за такие слова кива *** уже мордой в асфальт лежал...а тут у СБУ кишка тонка..ну да..
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03.08.2021 00:13 Відповісти
Олег Ширяев проделал путь от патриота Украины и майора милиции до главаря банды и коллаборациониста. Печально.
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03.08.2021 02:14 Відповісти
Смотрю на голову Кивы и ловлюсебя на мысли, что я его, уже с утра, где-то видел. Но я из дому не выходил и компьютер только что включил! Выпил кофе и вспомнил - в туалете над писуаром при малой нужде.
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03.08.2021 08:53 Відповісти
справжний ахвицер....ментовский))))
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03.08.2021 10:23 Відповісти
Сама лысая шлю х а !!! В самом мерзком понимании этого слова!!!
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03.08.2021 10:56 Відповісти
Лицо молодого ученого, интелектуальная тупость зашкаливает, красноречивый балван - народный депутат...и это быдло строит будующее Украины.
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03.08.2021 11:16 Відповісти
Дружочек киви, когда тебя будут приглашать на парашу? Что дедушка, что внучёчек, мозг так и не появился...
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03.08.2021 11:36 Відповісти
Мы честные порядочные бандиты честное слово, да печально это всё
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03.08.2021 11:45 Відповісти
Квартал розширюється - прийняли нового артиста.
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03.08.2021 11:55 Відповісти
Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу" - Цензор.НЕТ 1982
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03.08.2021 12:55 Відповісти
Кива - СБУ: "Ви, б##ді. Ви ж нікого не заарештували навіть. У вас немає матеріалу" - Цензор.НЕТ 824
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03.08.2021 13:00 Відповісти
вот что значит инородное тело, не удалённое вовремя из организма ...
оно давно повышает температуру ,
а теперь- застявляет организм - гнить
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03.08.2021 14:25 Відповісти
Вот кто настоящий проффесор, мать твою перемать!
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03.08.2021 14:45 Відповісти
Когда его уже уберут ?
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03.08.2021 20:24 Відповісти
А чому ж ківа такий суровий і сміливий?....тому, що розуміють ,що бєніне правління ....уже вфсе......ніяка слуга вже не переможе на виборах (вже скільки наруйнували одоробли) і тут злодії з опзж (володіють всіма ресурсами в Україні)готуються до реваншу (людоньки вже готові вибирати злодія і крадія -бойка) як і було: що б не було Ющенка вибрали "овоща"....та тут таке трапилось.....наркоман з довідкою психічно хворої людини,почав випереджувати події....тільки чомусь, Сашка Білого ,догори пузом , швидко знайшли в кайданках...а цього тупого скрепа,тримали як корисного ідійота...а воно захтіло "зрєліщ",світла сапфірів,тєлєефірів-зірка.....
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08.08.2021 10:35 Відповісти
Как кандидату наук, Киве должно быть стыдно за распространяемую им дезинформацию. Я встречал сотрудников СБУ и, как по мне, они не похожи на барышень с пониженной социальной ответственностью. Раньше они были как "пархатые казаки Грыцака", сейчас - "бакланы Баканова". Вот если бы Мендельша возглавила специальное ведомство, тогда другое дело.
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08.08.2021 10:53 Відповісти
 
 