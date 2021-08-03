УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8037 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 301 74

Роботу закладів громадського харчування, де вакциновано менш ніж 80% співробітників, можуть обмежити, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

В Україні можуть запровадити обмеження для навчальних закладів, ресторанів, нічних клубів та інших місць масового скупчення, в яких більшість персоналу не вакциновано проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Це ще не ухвалено, але розглядається Кабміном, що, наприклад, якщо в школі 80% вчителів не вакциновані, то школу можуть перевести на онлайн-навчання. Але, на щастя, в нас поки немає погіршення епідемічної ситуації. По-друге, це можуть бути місця великого скупчення людей – ресторани, нічні клуби. Там також може бути обмеження, що обов'язково 80% персоналу мають бути вакциновані. Але це поки як варіант, це не рішення уряду і ще не ухвалювалося як якесь правило", - зазначив парламентар.

Раніше повідомлялося, що Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заклади освіти працюватимуть у "жовтій", "помаранчевій" і "червоній" зонах у разі 80% вакцинованих співробітників, - Ляшко

Автор: 

карантин (18172) ресторани (334) школа (2208) Радуцький Михайло (284) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Ты вакцинировался, защитил себя. Какая тебе разница за других людей? И почему их должны ограничивать в правах?
показати весь коментар
03.08.2021 10:37
+7
Себя ограничь, придурок!!!
показати весь коментар
03.08.2021 10:31
+5
Если ты вакцинированный, то значит тебе нечего бояться, правильно?
показати весь коментар
03.08.2021 10:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Себя ограничь, придурок!!!
показати весь коментар
03.08.2021 10:31 Відповісти
А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся.
показати весь коментар
03.08.2021 10:32 Відповісти
Если ты вакцинированный, то значит тебе нечего бояться, правильно?
показати весь коментар
03.08.2021 10:35 Відповісти
Ты ж не веришь в короновирус. Чего тогда ты боишься?
показати весь коментар
03.08.2021 10:35 Відповісти
Ты вакцинировался, защитил себя. Какая тебе разница за других людей? И почему их должны ограничивать в правах?
показати весь коментар
03.08.2021 10:37 Відповісти
Ты не умеешь читать, или не умеешь думать? Вот то, что я тебе написал в верхнем посте: "А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся." - где я тебе в нем что-то запретил? И это действительно так: любой в Украине решает за себя - вакцинироваться ему, или нет. Никакого принуждения.
показати весь коментар
03.08.2021 10:40 Відповісти
Они хотят невакцинированых не пускать на работу, я об этом)
показати весь коментар
03.08.2021 10:41 Відповісти
Общепит - это место, где распространение вирусной инфекции более вероятно, чем, например, в складской конторе. Всё логично. Со своим здоровьем ты можешь вытворять что угодно, но подвергать риску здоровье других - противозаконно и, даже, антиконституционно.
показати весь коментар
03.08.2021 10:43 Відповісти
Ну так эти же посетители вакцинированные, как их здоровье может подвергнуться риску?
показати весь коментар
03.08.2021 10:45 Відповісти
С чего ты взял, что посетители вакцинированные?

Ты сейчас ведёшь себя как некоторые жители Крыма и лугандона - они тоже сильно хотели на па-рашку, но не сильно хотели напрягаться и переезжать, в итоге, из-за их лени и инфантильности погибло более 13000 Украинцев и пострадали миллионы.
показати весь коментар
03.08.2021 10:48 Відповісти
ну так кто им тогда виноват, что они не вакцинировались и поперлись в кабак жрать водочьку?
показати весь коментар
03.08.2021 10:49 Відповісти
А право на жизнь - это конституционное право, и не тебе его нарушать.
показати весь коментар
03.08.2021 10:50 Відповісти
Я те пример приведу аналог. Смотри, ты поехал на море. Начался шторм. А это кайф. Ты плывешь на матраце аки серфингист и случайно мужику рядом заежжаешь пяткой в глаз, когда прилив несет тебя к берегу. На его возмущение просто говоришь в шторм купаться запрещено. Так что претензий за синяк быть не может. Логично?
показати весь коментар
03.08.2021 10:53 Відповісти
Не верный пример. И не полный. Если это дикий пляж и вы попёрлись в большую волну - это глупость вас обоих. А если кто-то из вас нарушил ЗАКОННЫЕ ограничения, то виноват тот, кто нарушил.
показати весь коментар
03.08.2021 10:56 Відповісти
Зная што пандемия и такой кругом страшный вирус идти в кабак это тоже самое шо купаться в шторм
показати весь коментар
03.08.2021 10:56 Відповісти
Если соблюдены все карантинные меры, то в чем проблема?
показати весь коментар
03.08.2021 10:57 Відповісти
Так ширнись и иди.
показати весь коментар
03.08.2021 11:41 Відповісти
А кацапов не спрашивают Сиди на бутылке ровно
показати весь коментар
03.08.2021 11:42 Відповісти
пнх
показати весь коментар
03.08.2021 11:43 Відповісти
Хе-хе? Бутылка косо вошла? Ну попрыгай
показати весь коментар
03.08.2021 11:47 Відповісти
Валерий Грефф наверное с вакцины что-то имеет. Из шкуры вылазит на каждой ветке, где его любимую вакцину пальцем трогают.
показати весь коментар
03.08.2021 15:14 Відповісти
Скорее ты с кацапских фейков что-то имеешь - миску баланды в столовке в Ольгино
показати весь коментар
03.08.2021 15:15 Відповісти
Не нерничай. Ну спалился. С кем не бывает.
показати весь коментар
03.08.2021 15:18 Відповісти
Да - ты спалился, с тобой бывает
показати весь коментар
03.08.2021 15:19 Відповісти
Так ширнись и право засияет с неимоверной силой!

Кстате, от посетителей тоже ведь можно заразицца. Так что следующий шаг очевиден - без ширялова не пущщать.

Всё как у твоих любимых коцабе.
показати весь коментар
03.08.2021 11:47 Відповісти
А вас, кацапов, не спрашивают Роботу закладів громадського харчування, де вакциновано менш ніж 80% співробітників, можуть обмежити, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 4391 Сиди на бутылке ровно
показати весь коментар
03.08.2021 11:48 Відповісти
Хто не проколений той москаль? Ні, провокаторе, така фішка не проканає.
показати весь коментар
03.08.2021 13:59 Відповісти
Тебя и яндекс-переводчик не спасёт, лапоть. Ты на риторике палишься
показати весь коментар
03.08.2021 15:18 Відповісти
Сколько с каждого вакцинированного тебе отстегивают?)
показати весь коментар
03.08.2021 15:20 Відповісти
Из тебя стрелочник, как из скульптур вашего якутского мастера пули
показати весь коментар
03.08.2021 15:22 Відповісти
А ну но скажи "паляниця")
показати весь коментар
03.08.2021 15:23 Відповісти
Попрыгай на бутылке, лапоть
показати весь коментар
03.08.2021 15:24 Відповісти
Пусть вам в методичке инструкции поразнообразней пишут, а то Вы повторяетесь. И все в сторону бутылки и пятой точки. Это у вас наверное по Фрейду?)
показати весь коментар
03.08.2021 15:26 Відповісти
Ты думаешь, вас лаптей тут баловать будут? Сиди на бутылке ровно
показати весь коментар
03.08.2021 15:27 Відповісти
Вы ошибаеетесь вакцинированый человек может быть как носителем так может заболеть
показати весь коментар
03.08.2021 13:23 Відповісти
Вы ответили на этот мой текст:

Ты не умеешь читать, или не умеешь думать? Вот то, что я тебе написал в верхнем посте: "А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся." - где я тебе в нем что-то запретил? И это действительно так: любой в Украине решает за себя - вакцинироваться ему, или нет. Никакого принуждения.

Где я в нем утверждаю, что вакцинированный человек НЕ может быть носителем и НЕ может заболеть? Где я в этом ошибаюсь?
показати весь коментар
03.08.2021 13:25 Відповісти
Пусть заставят общепиты выставлять таблички "Работники вакцинированы" или "работники не вакцинированы" А я сама решу в какой общепит мне заходить.
показати весь коментар
03.08.2021 14:01 Відповісти
А этого не требуется - работники или вакцинированы, или на карантине.
показати весь коментар
03.08.2021 14:01 Відповісти
А я может не хочу к вакцинированым в общепит. Кто знает, что им там вкололи. Сейчас в Британии и Израиле полномасштабная волна Covida пошла, а они рекордсмены по вакцинации.
показати весь коментар
03.08.2021 15:10 Відповісти
Так не ходи А тот фейк с JNEWS можешь засунуть своему куратору куда по-глубже - пусть тщательнее выбирают хостинки, не такие засвеченные на кацапских фейках
показати весь коментар
03.08.2021 15:20 Відповісти
Во всем мире Ковид падает, потому что лето, а у них растет, потому что шибко вакцинорованы.
показати весь коментар
03.08.2021 15:12 Відповісти
А у вас, лаптей, по 800 КОВИДных жмуров каждый день и очереди в крематорий
показати весь коментар
03.08.2021 15:21 Відповісти
Сам на проходной стоял пересчитывал или в методичке так пишут?)
показати весь коментар
03.08.2021 15:22 Відповісти
Вы сами и пишете
показати весь коментар
03.08.2021 15:23 Відповісти
Лично я???? Вам??? Где???
показати весь коментар
03.08.2021 15:24 Відповісти
Сливаешься, лапоть
показати весь коментар
03.08.2021 15:25 Відповісти
Иди вакцинируйся , мордвин .
показати весь коментар
03.08.2021 19:33 Відповісти
Хе-хе. лапоть перелогинился и сменил проксю
показати весь коментар
03.08.2021 19:35 Відповісти
Вакцинируйся и не скули . А если твоя вакцина не работает , то это не проблема тех кто ее колоть не хочет . m
показати весь коментар
03.08.2021 19:32 Відповісти
Не кипишуй, лапоть. Тебе что колоться скотомицином спутник-вектор, что так ласты склеить - очередь в крематорий одна и та же
показати весь коментар
03.08.2021 19:36 Відповісти
Мордвин , ты чего на украинском сайте делаешь ? Сам то вакцину вколол или так побздеть выходишь ?
показати весь коментар
03.08.2021 19:38 Відповісти
Из тебя, лапоть, стрелочник, как из скульптур вашего якутского скульптора пуля
показати весь коментар
03.08.2021 19:40 Відповісти
тоже нужно и с учебными заведениями
показати весь коментар
03.08.2021 10:35 Відповісти
да и вас тоже радо бы както отловить и чтонибудь вколоть. Три раза в год минимум
показати весь коментар
03.08.2021 11:44 Відповісти
А давайте все ограничимся поголовно! Потому как вакцинированные люди являются таким же источником распространения ковидла, как и не вакцинированные. Токо выявляются хуже, потому что симптомы смазаны
показати весь коментар
03.08.2021 10:42 Відповісти
Вот на па-рашке с определением ваще легко - раз в очереди в крематорий, значит ковидный
показати весь коментар
03.08.2021 10:52 Відповісти
Скоро твоя очередь подойдет, готовься мокшанец .
показати весь коментар
03.08.2021 19:39 Відповісти
Тебя уже в крематории с фонарями ищут, лапоть
показати весь коментар
03.08.2021 20:16 Відповісти
Как раз отхожу от короны, кстати врач на тест не направил ))) просто гадкий вирусняк к которому добавляется отравление антибиотиком...уже 6 день привкус во рту этой отравы...
Общая слабость уже после того как температура прошла.....
И в тоже время это не смертельно...
Самое смешное, что ****** могут заставить вакцинироваться уже после того как переболел...Прийдется решать вопрос за бабки ((((
показати весь коментар
03.08.2021 10:54 Відповісти
А хто тобі антибіотик прописав?
показати весь коментар
03.08.2021 11:40 Відповісти
Семейный доктор
показати весь коментар
03.08.2021 11:43 Відповісти
На підставі чого?
показати весь коментар
03.08.2021 12:33 Відповісти
Обращение с температурой 38,5 боль в горле, ломота в теле, озноб....
врач проверяет на сатурацию, затем смотрит горло...и выписывает длинный список...
При этом у жены были зрипы в легких и...и он выписал 2 антибиотика ей...которые как оказалось просто не возможно было принимать так как отравление наступило тут же...
Ну и направление на рентген...который воспаления легких не показал в последствии...
Зато попали на 2,5 тыщ на лекарства....
показати весь коментар
03.08.2021 12:44 Відповісти
2 антибиотика ей.
Мало, треба було 5.
показати весь коментар
03.08.2021 13:08 Відповісти
Оце вам «пощастило» з сімейним лікарем((
показати весь коментар
03.08.2021 14:22 Відповісти
Если ты врач могу скинуть рецепт ради прикола...
показати весь коментар
03.08.2021 12:45 Відповісти
И вообще это я первый раз заболел за 10 лет..а к врачу последний раз обращался лет 15 назад еще на воинской службе....
А теперь я увидел всю прелесть реформированной медицины )))
показати весь коментар
03.08.2021 11:46 Відповісти
6 день после того как я его перестал принимать ((( тьху..
показати весь коментар
03.08.2021 11:47 Відповісти
Надобыло просить выписать ивермектин . Витамин Д и цинк . Вылечился бы быстрее .
показати весь коментар
03.08.2021 19:36 Відповісти
Какой Бред и невжество, люди которые вакцинированы всеравно могут быть носителями
показати весь коментар
03.08.2021 13:20 Відповісти
Типо на конституцию я так понимаю всем уже давно насрать. Но не суть, я лично не против вакцинации. Это никак не должно влиять на наши права как и на обязанности. Вакцинироваться или нет, дело лично каждого. Так что хрень это все...
показати весь коментар
03.08.2021 14:11 Відповісти
Тю, удивил. А вот и причина ковидной эрекции от м**ака радуцкого
https://censor.net/ru/news/3280542/27_mlrd_pomoschi_ot_mvf_poyidut_na_preodolenie_posledstviyi_koronakrizisa_zelenskiyi
показати весь коментар
03.08.2021 14:44 Відповісти
 
 