Роботу закладів громадського харчування, де вакциновано менш ніж 80% співробітників, можуть обмежити, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО
В Україні можуть запровадити обмеження для навчальних закладів, ресторанів, нічних клубів та інших місць масового скупчення, в яких більшість персоналу не вакциновано проти коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
"Це ще не ухвалено, але розглядається Кабміном, що, наприклад, якщо в школі 80% вчителів не вакциновані, то школу можуть перевести на онлайн-навчання. Але, на щастя, в нас поки немає погіршення епідемічної ситуації. По-друге, це можуть бути місця великого скупчення людей – ресторани, нічні клуби. Там також може бути обмеження, що обов'язково 80% персоналу мають бути вакциновані. Але це поки як варіант, це не рішення уряду і ще не ухвалювалося як якесь правило", - зазначив парламентар.
Раніше повідомлялося, що Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих.
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Ты сейчас ведёшь себя как некоторые жители Крыма и лугандона - они тоже сильно хотели на па-рашку, но не сильно хотели напрягаться и переезжать, в итоге, из-за их лени и инфантильности погибло более 13000 Украинцев и пострадали миллионы.
Кстате, от посетителей тоже ведь можно заразицца. Так что следующий шаг очевиден - без ширялова не пущщать.
Всё как у твоих любимых коцабе.
Ты не умеешь читать, или не умеешь думать? Вот то, что я тебе написал в верхнем посте: "А с чего такой кипиш? Не хочешь вакцинироваться - не вакцинируйся." - где я тебе в нем что-то запретил? И это действительно так: любой в Украине решает за себя - вакцинироваться ему, или нет. Никакого принуждения.
Где я в нем утверждаю, что вакцинированный человек НЕ может быть носителем и НЕ может заболеть? Где я в этом ошибаюсь?
Общая слабость уже после того как температура прошла.....
И в тоже время это не смертельно...
Самое смешное, что ****** могут заставить вакцинироваться уже после того как переболел...Прийдется решать вопрос за бабки ((((
врач проверяет на сатурацию, затем смотрит горло...и выписывает длинный список...
При этом у жены были зрипы в легких и...и он выписал 2 антибиотика ей...которые как оказалось просто не возможно было принимать так как отравление наступило тут же...
Ну и направление на рентген...который воспаления легких не показал в последствии...
Зато попали на 2,5 тыщ на лекарства....
Мало, треба було 5.
А теперь я увидел всю прелесть реформированной медицины )))
https://censor.net/ru/news/3280542/27_mlrd_pomoschi_ot_mvf_poyidut_na_preodolenie_posledstviyi_koronakrizisa_zelenskiyi