Роботу закладів громадського харчування, де вакциновано менш ніж 80% співробітників, можуть обмежити, - "слуга народу" Радуцький. ВIДЕО

В Україні можуть запровадити обмеження для навчальних закладів, ресторанів, нічних клубів та інших місць масового скупчення, в яких більшість персоналу не вакциновано проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Це ще не ухвалено, але розглядається Кабміном, що, наприклад, якщо в школі 80% вчителів не вакциновані, то школу можуть перевести на онлайн-навчання. Але, на щастя, в нас поки немає погіршення епідемічної ситуації. По-друге, це можуть бути місця великого скупчення людей – ресторани, нічні клуби. Там також може бути обмеження, що обов'язково 80% персоналу мають бути вакциновані. Але це поки як варіант, це не рішення уряду і ще не ухвалювалося як якесь правило", - зазначив парламентар.

Раніше повідомлялося, що Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих.

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