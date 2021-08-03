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Ніколи це не буде російською територією. Це моє! Я цей Крим знаю! Це море - моє дитинство. Ці рапани - смачні! - Зеленський. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Крим обов'язково повернеться під український контроль, а особливо цьому сприятимуть люди, які вважають окуповані території своєю землею.

Як інформує Цензор.НЕТ, Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів, що повернення окупованих територій - це тільки питання часу, а окупантам ніколи не вдасться із захоплених земель зробити "російську територію".

"Ти любиш цю країну або не любиш. Любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник. Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо! Це - моє! Я цей Крим знаю. Ми були на Ай-Петрі. Кострополь, Жуківка, намет... Стрибаєш із 14-ти метрів зі скелі... Дивував свою майбутню дружину: "Ось, дивись, як я можу!". Тряслися коліна, але стрибав. Це я, я там жив! Це моя земля! Це не їхня земля! Їхні покоління тут рости не будуть! І діти їхні тут не перебувають... Це ніколи не буде російською територією! Ніколи! Не можна в голову прошити татарам: "Ні, вас тут не було. Була депортація? Ви все придумали". Це неможливо. Хоч всю історію перепишіть, хоч усі міста переназвіть... Неможливо це! Всі вони повернутися до себе додому. Питання часу", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Криму відкрили ще 17 кримінальних справ за відмову служити в армії РФ, - правозахисники

Зеленський Володимир (23815) Крим (14143) окупація (6687)


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Топ коментарі
+53
Эти рапаны - вкусные

Никогда это не будет русской территорией. Это мое! Я этот Крым знаю! Это море - мое детство. Эти рапаны - вкусные! - Зеленский - Цензор.НЕТ 1670
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03.08.2021 11:54
+41
зєлік - генератор випадкових словосполучень
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03.08.2021 11:49
+36
та не на рапанах ти свою репу так відгодував
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03.08.2021 11:47
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03.08.2021 13:28 Відповісти
За 66 миллиардов гривен Зеля победил Ковид... Если Зеле дать сумму в раз 5 больше Зеля победит и Путлера с Байденом...без всяких вістрелов....во шо с челом делает бабло...мать моя мама
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03.08.2021 13:13 Відповісти
схоже на те, що зєлох пройшов курси ораторського мистецтва у вітальки клічько.
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03.08.2021 13:14 Відповісти
Сейчас главная тема дня...Лукашеску не убивал Шеремета,не крал Гриба и Протасевича,не убивал даже Шишова...,а Кристину Цимановскую не хотел красть из Японии...то шутка біла юморная...КГБшная....Лукашеску дадут звание Святой Бульбафюрер РАБссии поскольку Белорусь стала частью Смоленской Губернии...
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03.08.2021 13:20 Відповісти
Да,за рапанов стоит побороться.
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03.08.2021 13:20 Відповісти
а за пахлаву и медовую кукурузку?
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03.08.2021 13:22 Відповісти
Не стоят внимания любые действия Зели,он даже не пионер в политике...он детский Сад и никогда не станет взрослым Мужиком...
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03.08.2021 13:26 Відповісти
Главное что клон за квартирку в Крыму во время платит
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03.08.2021 13:35 Відповісти
георгий, не тупи, пиши правильно, слово вовремя пишется слитно, иначе будет другой смысл написанного, но почему хе ты такой тупой
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03.08.2021 13:50 Відповісти
Він не тупий він просто коли писав впав навскоси борозди. Мені до узди . А вам до узди? Тому гриша коли ти пашеш свою борозду не треба совать свій ніс у ...далі в рифму ..
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03.08.2021 17:50 Відповісти
В 1898 году США аннексировали Гавайи. До этого Штаты к Гавайям никогда и никакими краями. Да и проливчик между ними пошире - каких-то 3'700 км (уясе!). И ничё - приросли намертво. Сейчас хоть кто-нибудь об этом вспоминает?
Аншлюс Австрии продолжался 7 лет, но его пресекла Вторая Мировая.
Кроме всего прочего, Россия серьёзно позанималась Крымом:
- татарву "за рога и в стойло"©, татары больше не бузят, в Меджлис не играются и вообще, оказалось, что татары тоже умеют быть вполне законопослушными и добропорядочными гражданами;
- население Крыма переформатировано в пророссийскую сторону;
- Крым милитаризирован до уровня совдепии; не исключена дислокация ядерного оружия;
- и т.д., и т.п.
Я двумя руками за возвращение Крыма в Украину, но как???
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03.08.2021 13:36 Відповісти
"но как" це питання чи вша реальна дяльність по цьому питанню???
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03.08.2021 13:41 Відповісти
"Но как" - це питання.
Питання повернення Криму - це державна справа. Натомість, я - приватна, а не посадова особа. Тому ніякої моєї реальної діяльності з цього питання й бути не може.
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03.08.2021 13:53 Відповісти
Пойняв... )))
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03.08.2021 14:00 Відповісти
Лос анжелес, он же лос анхелес был мексикой, калининград германией я думаю можно долго перечислять примеры
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03.08.2021 19:23 Відповісти
а как же насчет "как бы улица ни называлась, лишь бы была чистая"... рапаны, говоришь, вкусные...
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03.08.2021 13:39 Відповісти
20 августа 1991 года я волею судьбы с покойным отцом был проездом в Москве,когда началась заваруха с ГКЧП типа против Горбачева...,решили поехать в центр Мацковии...,знаете что поразило на том Майдане? плакат с надписью...Ельцин!!! Заставь хохлов кормить РАБссию...,с того дня я ненавижу РАБссию и ее Мудаков любого ранга...,и буду ненавидеть до самой смерти своей...
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03.08.2021 13:40 Відповісти
І?
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03.08.2021 13:43 Відповісти
Жаль Батя Сенатор умер 17 сентября 2017 года..Вечная Память...
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03.08.2021 13:45 Відповісти
Тупа та брехлива нікчема вирішила напам'ятати про себе.
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03.08.2021 13:46 Відповісти
Чому брехлива, рапаны и правда вкусные
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03.08.2021 16:37 Відповісти
как можно было такое выбрать
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03.08.2021 13:48 Відповісти
Так куди діваться було одне обрали інше..а те що було раніше не краще теперішнього
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03.08.2021 15:35 Відповісти
повір мені Їх не можна й порівнювати
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03.08.2021 16:46 Відповісти
Вірю. Вірю і ще раз Вірю. Ну кому ж мені вірить як не тобі. Колине то точно не гівно а куча лайна. А теперішне це гівно ..поки але гівно завжди може стати кучою лайна як колишне..Тому вірю вірю і ще раз вірю тобі...**** як же я раніше без тебе жив..
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03.08.2021 17:22 Відповісти
Президент Молдовы Майя Санду опозорила Зеленского в Батуми насегда с историей судьи Чауса...,отмыться практически невозможно...это Капкан..типа Колпак Мюллера...
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03.08.2021 13:50 Відповісти
Згоден .Можне ще більше вимазатись- інфа чауса багатьох потягне в багньоку і теперішніх і колишніх ...як хочется хорошої розв'язки
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03.08.2021 14:09 Відповісти
Русской не будет !!
А росийской?
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03.08.2021 14:00 Відповісти
Глаза блудливые и предательские. Он сам признался в предательстве и покрывает таких как он. Тьфу на такую ........
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03.08.2021 14:09 Відповісти
Смотришь и удивляешся как можно было допустить придурка к такой должности...
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03.08.2021 14:15 Відповісти
Похоже это заготовки его будущего выступления на саммите "Крымская платформа". Репетирует..)
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03.08.2021 14:21 Відповісти
Опять видосик.... Для Зеледолбаных?
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03.08.2021 14:24 Відповісти
А тобі як ?? Передивлявся?
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03.08.2021 15:43 Відповісти
Я этого гундосого не только не смотрю а и не слушаю
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04.08.2021 08:41 Відповісти
що б воно не казало,я йому не вірив і ніколи не повірю що воно любить Україну,нехай мудень пригадає як він її пові\ю називало,як сміялися з українців та української мови, і ********* палички, і акакаяразніца,і виступи 95кв.у сєпаратистів,і змінити мовний закон в угоду російському "язіку" і ще дуже багато чого що підтверджує те що воно не щире.
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03.08.2021 14:40 Відповісти
Понты...
Гешефтмахер не может быть патриотом
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03.08.2021 14:45 Відповісти
Згоден ..З нас всі можуть бути не патріотами..
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03.08.2021 15:28 Відповісти
може в тебе там хата і не мала ?
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03.08.2021 14:48 Відповісти
Все они вернутся к себе домой. Источник: https://censor.net/ru/v3280554 Я так понял, это призыв к восстановлению СССРа?
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03.08.2021 14:52 Відповісти
Вообще устную речь Зеленского, переведенную в печатный вариант, воспринимать очень сложно. Какой-то бессвязный набор слов ((( Он абсолютно не умеет нормально излагать свои мысли. Пздц.
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03.08.2021 15:26 Відповісти
зелупний ботяра, стенограма препесдента це наче думки шизіка, то одна думка, то інша то третя.
І цей бовдур ще має диплом цілого Юріста....
Відсутність красномовства можна дозволити технярю та не юристу, хоча який він юрист, так клоун в якого батя прохфессор совкодрочер
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03.08.2021 16:07 Відповісти
Шановний а ви я бачу повний юрист..))) Ба як чешите)) Та що означає Пздц в слоаварному запасі Зосі Аблігаціїї чи Облігаціїї суть від цього не змінюється??? І не треба так кричатьхто Віктор Теличкін чи Тьолочкин ..а однаково..???))))
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03.08.2021 16:41 Відповісти
певно не всі ботоферми зеклоунади побанили раз такі "тролі" так топлять за зечмирика.
Ну але якщо ви ідейний, ну як Іванко за Бахіню, то питань нема.
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03.08.2021 19:17 Відповісти
Давайте так ви мені показуєте де я "топлю за когось" тоді будемо вважати що ви праві
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04.08.2021 07:56 Відповісти
Дебилоид рапанистый..
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03.08.2021 15:38 Відповісти
Мидии, рапаны, пирожки горячие...
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03.08.2021 15:51 Відповісти
без солдатской каши зеля весь час голодный
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03.08.2021 15:55 Відповісти
Очередная мантра в исполнении артиста комедийного жанра Кроме мантр надо что то делать Самим делать, а не надеятся на дядю Сэма Дядя Сэм решает свои вопросы ..
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03.08.2021 16:32 Відповісти
____ Хотите вчерашний Борщ ? Да .Приходите завтра !
Дурак думкой багатиэ ....
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03.08.2021 16:41 Відповісти
Тільки в хворій голові наркоши може з"явитись поєднання "окупований Крим" і "вкусниє рапани"...
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03.08.2021 17:21 Відповісти
Тут Зеля правий. Нам Крим рідний, а не рязанським харям, які не мають нічого спільного з Кримом.
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03.08.2021 17:36 Відповісти
Для тебя это море - это детство. Для тебя эти рапаны - они вкусные. И ты, когда кушаешь эти рапаны... Я ищу, а где там песочек, потому, что в детстве было так - на зубах. Это привить невозможно! Это - мое! Я этот Крым знаю. Мы были на Ай-Петри. Кострополь, Жуковка, палатка... Прыгаешь с 14 метров со скалы... Источник: https://censor.net/ru/v3280554

Герич, кока, мет чи щось нове підвезли
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03.08.2021 19:00 Відповісти
НЕ РУССКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, А РОССИЙСКОЙ !!! НЕ БУДЕТ !!!
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03.08.2021 19:07 Відповісти
никогда не мог подумать что рапаны едят .
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03.08.2021 19:12 Відповісти
Для цього потрібна зброя,а ти гальмуєш розробки та постачання її до ВСУ.
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03.08.2021 19:13 Відповісти
Крим - це Зеленський!
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03.08.2021 19:25 Відповісти
Це він про проект "Кримська Каліфорнія"?
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03.08.2021 19:29 Відповісти
І панєслось олівьє "какая разніца" по кочькам.
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03.08.2021 20:09 Відповісти
Рапан у него вместо бошки
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03.08.2021 20:33 Відповісти
(с) до слез!
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03.08.2021 20:39 Відповісти
може "ропухи", чи "лопухи"?..
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03.08.2021 20:40 Відповісти
Красивые слова, но совсем не подкрепленные делом.
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03.08.2021 21:52 Відповісти
Не презедент а рапан.
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04.08.2021 07:47 Відповісти
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