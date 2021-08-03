Ніколи це не буде російською територією. Це моє! Я цей Крим знаю! Це море - моє дитинство. Ці рапани - смачні! - Зеленський. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Крим обов'язково повернеться під український контроль, а особливо цьому сприятимуть люди, які вважають окуповані території своєю землею.

Як інформує Цензор.НЕТ, Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів, що повернення окупованих територій - це тільки питання часу, а окупантам ніколи не вдасться із захоплених земель зробити "російську територію".

"Ти любиш цю країну або не любиш. Любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник. Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо! Це - моє! Я цей Крим знаю. Ми були на Ай-Петрі. Кострополь, Жуківка, намет... Стрибаєш із 14-ти метрів зі скелі... Дивував свою майбутню дружину: "Ось, дивись, як я можу!". Тряслися коліна, але стрибав. Це я, я там жив! Це моя земля! Це не їхня земля! Їхні покоління тут рости не будуть! І діти їхні тут не перебувають... Це ніколи не буде російською територією! Ніколи! Не можна в голову прошити татарам: "Ні, вас тут не було. Була депортація? Ви все придумали". Це неможливо. Хоч всю історію перепишіть, хоч усі міста переназвіть... Неможливо це! Всі вони повернутися до себе додому. Питання часу", - сказав Зеленський.

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