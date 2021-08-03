Ніколи це не буде російською територією. Це моє! Я цей Крим знаю! Це море - моє дитинство. Ці рапани - смачні! - Зеленський. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Крим обов'язково повернеться під український контроль, а особливо цьому сприятимуть люди, які вважають окуповані території своєю землею.
Як інформує Цензор.НЕТ, Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" розповів, що повернення окупованих територій - це тільки питання часу, а окупантам ніколи не вдасться із захоплених земель зробити "російську територію".
"Ти любиш цю країну або не любиш. Любиш - ти українець, не любиш - ти гість, ти мандрівник. Ці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як його любимо ми. Для тебе ця природа унікальна. Для тебе це море - це дитинство. Для тебе ці рапани - вони смачні. І ти, коли їси ці рапани... Я шукаю, а де там пісочок, тому що в дитинстві було так - на зубах. Це прищепити неможливо! Це - моє! Я цей Крим знаю. Ми були на Ай-Петрі. Кострополь, Жуківка, намет... Стрибаєш із 14-ти метрів зі скелі... Дивував свою майбутню дружину: "Ось, дивись, як я можу!". Тряслися коліна, але стрибав. Це я, я там жив! Це моя земля! Це не їхня земля! Їхні покоління тут рости не будуть! І діти їхні тут не перебувають... Це ніколи не буде російською територією! Ніколи! Не можна в голову прошити татарам: "Ні, вас тут не було. Була депортація? Ви все придумали". Це неможливо. Хоч всю історію перепишіть, хоч усі міста переназвіть... Неможливо це! Всі вони повернутися до себе додому. Питання часу", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Аншлюс Австрии продолжался 7 лет, но его пресекла Вторая Мировая.
Кроме всего прочего, Россия серьёзно позанималась Крымом:
- татарву "за рога и в стойло"©, татары больше не бузят, в Меджлис не играются и вообще, оказалось, что татары тоже умеют быть вполне законопослушными и добропорядочными гражданами;
- население Крыма переформатировано в пророссийскую сторону;
- Крым милитаризирован до уровня совдепии; не исключена дислокация ядерного оружия;
- и т.д., и т.п.
Я двумя руками за возвращение Крыма в Украину, но как???
Питання повернення Криму - це державна справа. Натомість, я - приватна, а не посадова особа. Тому ніякої моєї реальної діяльності з цього питання й бути не може.
А росийской?
Гешефтмахер не может быть патриотом
І цей бовдур ще має диплом цілого Юріста....
Відсутність красномовства можна дозволити технярю та не юристу, хоча який він юрист, так клоун в якого батя прохфессор совкодрочер
Ну але якщо ви ідейний, ну як Іванко за Бахіню, то питань нема.
Дурак думкой багатиэ ....
Герич, кока, мет чи щось нове підвезли