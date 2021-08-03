Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жителі Буринської ОТГ (Конотопський район Сумської області) пікетували Офіс Генерального прокурора у зв'язку зі спробами переглянути результати місцевих виборів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Через вісім місяців після перемоги Віктора Ладухи на місцевих виборах та складання ним присяги опонент від "слуг народу", який програв вибори міського голови, подав позов до суду про скасування результатів виборів. Імовірним замовником громада вважає Максима Гузенка, народного депутата України від тих же "слуг народу", який нещодавно був викритий у незаконному використанні 1500 га земель Буринської територіальної громади. Завадив незаконним махінаціям із землею Віктор Ладуха. Захоплення влади у Буринській громаді намагаються здійснити за допомогою заступника прокурора Конотопського району Андрія Наталича та голови Буринської ТВК Ганни Наталич. Подружжя Андрія та Ганни Наталичів днями здійснили спробу перевороту, прибрати міського голову Віктора Ладуху з посади, знявши його як керівника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб", - заявили організатори акції.

"Буринська громада вимагає негайної відставки прокурора Андрія Наталича та притягнення до відповідальності, відповідно до чинного законодавства України, усіх співучасників злочину", - розповіли організатори.

Мітингувальники озвучили в гучномовець свої вимоги і передали своє звернення Генеральному прокурору.

"Ви знаєте, як ми голосували, коли були президентські вибори? Вся Сумщина на боці нашого президента і вірила в те, що зміниться система. Але на сьогодні залишилися такі, як Наталич. Додуматися піти до реєстратора і змінювати керівництво Буринської ОТГ. Прокурор це робив зі своєю дружиною. Ну як це можливо? Це ганьба для Генерального прокурора і всієї прокурорської системи. це безкарність. Він сидить там уже 20 років і на сьогодні він у таких схемах, що не можна навіть уявити. Що в нас там на кордоні робиться? Я багато знаю, не все тут можу говорити, але те, що робить прокурор Наталич на території Конотопського району, - це злочин", - заявив голова Буринської ОТГ Віктор Ладуха.













































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ