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Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Жителі Буринської ОТГ (Конотопський район Сумської області) пікетували Офіс Генерального прокурора у зв'язку зі спробами переглянути результати місцевих виборів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Через вісім місяців після перемоги Віктора Ладухи на місцевих виборах та складання ним присяги опонент від "слуг народу", який програв вибори міського голови, подав позов до суду про скасування результатів виборів. Імовірним замовником громада вважає Максима Гузенка, народного депутата України від тих же "слуг народу", який нещодавно був викритий у незаконному використанні 1500 га земель Буринської територіальної громади. Завадив незаконним махінаціям із землею Віктор Ладуха. Захоплення влади у Буринській громаді намагаються здійснити за допомогою заступника прокурора Конотопського району Андрія Наталича та голови Буринської ТВК Ганни Наталич. Подружжя Андрія та Ганни Наталичів днями здійснили спробу перевороту, прибрати міського голову Віктора Ладуху з посади, знявши його як керівника у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб", - заявили організатори акції.

"Буринська громада вимагає негайної відставки прокурора Андрія Наталича та притягнення до відповідальності, відповідно до чинного законодавства України, усіх співучасників злочину", - розповіли організатори.

Мітингувальники озвучили в гучномовець свої вимоги і передали своє звернення Генеральному прокурору.

"Ви знаєте, як ми голосували, коли були президентські вибори? Вся Сумщина на боці нашого президента і вірила в те, що зміниться система. Але на сьогодні залишилися такі, як Наталич. Додуматися піти до реєстратора і змінювати керівництво Буринської ОТГ. Прокурор це робив зі своєю дружиною. Ну як це можливо? Це ганьба для Генерального прокурора і всієї прокурорської системи. це безкарність. Він сидить там уже 20 років і на сьогодні він у таких схемах, що не можна навіть уявити. Що в нас там на кордоні робиться? Я багато знаю, не все тут можу говорити, але те, що робить прокурор Наталич на території Конотопського району, - це злочин", - заявив голова Буринської ОТГ Віктор Ладуха.

Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 01
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 02
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 03
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 04
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 05
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 06
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 07
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 08
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 09
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 10
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 11
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 12
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 13
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 14
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 15
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 16
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 17
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 18
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 19
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 20
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 21
Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

протест (2398) Сумська область (3674) Гузенко Максим (5) Офіс Генпрокурора (3249)


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Топ коментарі
+9
Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
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03.08.2021 13:26
+7
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить" - Цензор.НЕТ 8314
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03.08.2021 13:35
+6
"Акакаяразніца"))))
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03.08.2021 13:29
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Чому Ахмєтов і Свинарчуки досі не сидять? Де відрубані руки корупціонерів, долар по 8? Хто замовив Катю Гандзюк?
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03.08.2021 13:26 Відповісти
Чому досі не сидить Медведчук? Порішав з Коломойським та його нарко-мавпочкою?
Коли шмаркля припине торгівлю на крові? Чому й досі функціонує «Ротердам+»?
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03.08.2021 13:32 Відповісти
Жители Бурыни Сумской области пикетируют Офис Генпрокурора, требуют отставки прокурора Наталича: "Он сидит в таких схемах, что нельзя даже представить" - Цензор.НЕТ 8314
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03.08.2021 13:35 Відповісти
"Акакаяразніца"))))
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03.08.2021 13:29 Відповісти
Напомните мне, кто там на сумщине выборы презедента выиграл и парламентские
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03.08.2021 13:30 Відповісти
Лохторат зеленый забыл, что схем нет, и коррупции уже давно нет, бубочка ее одолел.
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03.08.2021 13:34 Відповісти
что там с "бриллиантовыми" прокурорами, которых при порохе приняли, сидят???
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11.08.2021 16:04 Відповісти
Вся Сумщина на стороне нашего президента ...без комментариев митингующие ешьте гхм....имно и говорите что это вкуснее продукции Рошен....Источник: https://censor.net/ru/v3280573
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03.08.2021 13:35 Відповісти
Сметуны вышли на митинг - сами за такой строй голосовали,поверили в голобородька - кушать подано и это только завтрак!
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03.08.2021 13:36 Відповісти
А что ж плохо вам сделал Порошенко, что вы за Зеленского голосовали? Уроды.
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03.08.2021 13:41 Відповісти
"Ви знаєте, як ми голосували, коли були президентські вибори? Вся Сумщина на боці нашого президента і вірила в те, що зміниться система...", - вже вся України знає і страждає через Ваш недолугий та необдуманий вибір. Ганьба Вам. Може розуму прибавлять Ваші ж події.
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03.08.2021 14:28 Відповісти
Мені соромно за свою Сумщину за її недолугий вибір. Голосуйте тепер за Наталіча, може він змінить схеми.
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03.08.2021 15:05 Відповісти
Один риг на посаді вербує під свої схеми 20 підлеглих, риги - це корупціїний спрут.
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03.08.2021 14:31 Відповісти
хуже нє будєт
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03.08.2021 15:09 Відповісти
Очень хорошо действует отказ местных властей перечислять налоги в госбюджет, янек именно после этого сбежал.
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03.08.2021 15:14 Відповісти
Але всі як один голосували за Макса Гузенка. Молодого мажорчика, пддоанокура і тусовщика.
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03.08.2021 15:36 Відповісти
Планокура. З телефону незручно.
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03.08.2021 15:38 Відповісти
А де фото фінансового донора цієї акції - ладухи з чесними очима, який "нічого не вкрав", а все нажив тяжкою працею?
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03.08.2021 15:38 Відповісти
Розкажи про "чесного" Василя Гузенка.
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03.08.2021 15:39 Відповісти
Я десь про це писав? Я писав про "чесного" ладуху, який "нічого не вкрав" разом зі своєю бригадою. А чого тебе так це зачепило?
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03.08.2021 16:09 Відповісти
Жителі Бурині Сумської області пікетують... "Ви знаєте, як ми голосували, коли були президентські вибори? Вся Сумщина на боці нашого президента..." ©
Дійсно, результати виборів-2019 по Сумщині - 82.12% за Зе.
А вас же попереджали: таких брехунів, як Зе, в Україні президентами ще не обирали.
Тож їж.ТЕ. Лохів треба стригти.

Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити" - Цензор.НЕТ 2382
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03.08.2021 17:03 Відповісти
А тепер так само забацай карту с гральними апаратами за часів свинорилого. обтікай.
Можеш на фоні логотипів пропагандистських каналів. свинарчука не забудь, не забудь лерку та список банків пустишок, яким ще й бабла насипали з бюджету в догонку до накраденого
Голосували не за зеленського а проти свинорилого парашенки та його сектантів-іуд.
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05.08.2021 08:48 Відповісти
Голосували не за зеленського... ©
Хіба у бюлетені була опція "проти Порошенка"?
Як же я вас, зебланів, розумію...

Жителі Бурині Сумської області пікетують Офіс Генпрокурора, вимагають відставки прокурора Наталича: "Він сидить у таких схемах, що не можна навіть уявити" - Цензор.НЕТ 3592
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05.08.2021 09:05 Відповісти
Внесу ясность ладуха местный чертила упырь ещё тот аграрный местный барон 11к гектаров земли и на это добро положил глаз ещё оддин упырь но из команды Зелёных пидоров молоток и пошла война пауков кто кого съест покажет время
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03.08.2021 18:43 Відповісти
красавцы...
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04.08.2021 12:00 Відповісти
Зебуїни на підставі ЧОГО хочете визнати вибори недійсними? Хотілка нарідного депутани?
Угум через 8 місяців. цікаво, що мішало під час виборів зробити як мінімум повторний підрахунок голосів? (маючи ФАКТИ зловживань) - НІЧОГО. А просто визнати вибори недійсними не вийде. Та навіть в разі призначення повторних виборів ці не мають шансів. Досить нагадати людям "зниження" тарифів на світло та газ.
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05.08.2021 08:45 Відповісти
А гнида, тем временем, свалила побыстрее за границу. Там и бывший вице-президент АА недалеко
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05.08.2021 10:08 Відповісти
 
 