Проєкт "Без цензури": Лукашенко вбиває Україну? Нахабне вбивство білоруського опозиціонера в центрі Києва. ВIДЕО

Главу Білоруського Дому в Україні Віталія Шишова, який зник 2 серпня, знайшли повішеним в одному з київських парків, неподалік місця його проживання. Богдан Буткевич у "Без Цензури" розібрав, чим ця ситуація небезпечна для України.

Білоруський Дім в Україні (БДУ) заявляє, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала. Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс.

Кому і для чого потрібне цинічне вбивство білоруського опозиціонера в центрі Києва? Чому цей напад - це напад на всю країну? Що тепер робити українській владі?

Нагадаємо, вранці 2 серпня голова Білоруського Дому в Україні Віталій Шишов вийшов, імовірно, на щоденну пробіжку (вдома не виявлено його спортивних речей) і не повернувся.

3 серпня Шишова було знайдено повішеним в одному з київських парків.

Білоруський Дім в Україні заявив, що за його главою Віталієм Шишовим, якого знайшли повішеним у Києві, велося стеження, і що поліція про це знала.

В оточенні загиблого Шишова заявили, що він не міг накласти на себе руки, його смерть - справа рук режиму Лукашенка: "Поліція сказала, що в нього був зламаний ніс".