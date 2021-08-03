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Від початку доби війська РФ 4 рази обстрілювали українські позиції із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, - Міноборони. ВIДЕО

Від початку поточної доби, 3 серпня, станом на 12 годину зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-терористичних військ.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Так, біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї.

У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи розмістили озброєння і техніку за межами виділених місць зберігання, - СММ ОБСЄ

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-мм калібру

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Автор: 

Міноборони (7361) обстріл (28449) Донбас (22356) бойові дії (3799)


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Від початку доби війська РФ 4 рази обстрілювали українські позиції із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7319

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03.08.2021 14:25 Відповісти
 
 