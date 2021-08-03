Українка Черкасова завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 з вільної боротьби у ваговій категорії до 68 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У бронзовому фіналі українка перемогла японку Сару Досі, яка є олімпійською чемпіонкою 2016 року.

Черкасова перемогла суперницю, поклавши її на лопатки.

У півфіналі українська спортсменка програла Тамірі Сток Менса зі США.

Зазначимо, що це шоста бронзова медаль для України на Олімпіаді в Токіо. Також на рахунку українських спортсменів одне срібло.

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