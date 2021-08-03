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Українка Черкасова завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО
Українка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 з вільної боротьби у ваговій категорії до 68 кг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У бронзовому фіналі українка перемогла японку Сару Досі, яка є олімпійською чемпіонкою 2016 року.
Черкасова перемогла суперницю, поклавши її на лопатки.
У півфіналі українська спортсменка програла Тамірі Сток Менса зі США.
Зазначимо, що це шоста бронзова медаль для України на Олімпіаді в Токіо. Також на рахунку українських спортсменів одне срібло.
Топ коментарі
+22 marusia klimova
показати весь коментар03.08.2021 15:24
+19 Кіт Яша
показати весь коментар03.08.2021 15:26
+18 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.08.2021 15:29
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Кто нить скажет, еще худшие выступления наших, на олимпиадах были?????
60-е место!!!!!
Страны с меньшим количеством участников и то в разы выше стоят!!!!!
Эти инвалиды ездят соревноваться или на екскурсии???
Дійсно, щось як пороблено з цією олімпіадою...
Ось що значить в спорті своєчастно піти , щоб не програвати ось так через абсолютну перевагу суперника .
Японка Сара Досе, до речи , теж християнка -- екс-олімпійска чепміонка .
Гэта нармальна?
Вітання !