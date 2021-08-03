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Новини Відео Олімпіада-2020
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Українка Черкасова завоювала бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпіаді-2020. ВIДЕО

Українка Алла Черкасова завоювала бронзову медаль Олімпійських ігор-2020 з вільної боротьби у ваговій категорії до 68 кг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У бронзовому фіналі українка перемогла японку Сару Досі, яка є олімпійською чемпіонкою 2016 року.

Черкасова перемогла суперницю, поклавши її на лопатки.

У півфіналі українська спортсменка програла Тамірі Сток Менса зі США.

Зазначимо, що це шоста бронзова медаль для України на Олімпіаді в Токіо. Також на рахунку українських спортсменів одне срібло.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Українські борці Беленюк і Насібов перемогли в півфіналах і будуть боротися за золоті медалі Олімпіади-2020 (оновлено). ВIДЕО

Автор: 

Олімпіада (687) боротьба (84)


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Топ коментарі
+22
Молодець! Вітаю. Дякую.
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03.08.2021 15:24
+19
В цей день 1981 року народилась Наталія Скакун - українська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2004 року (до 63 кг).

Украинская борчиха Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4820
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03.08.2021 15:26
+18
ВІТАЄМО !!!
Украинская спортсменка Черкасова завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 7292

..
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03.08.2021 15:29
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Молодець! Вітаю. Дякую.
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03.08.2021 15:24 Відповісти
Вітаємо Аллу з блискучою перемогою та з бронзою!!!
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03.08.2021 15:25 Відповісти
В цей день 1981 року народилась Наталія Скакун - українська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2004 року (до 63 кг).

Украинская борчиха Черкасова завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4820
показати весь коментар
03.08.2021 15:26 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Украинская спортсменка Черкасова завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпиаде-2020 - Цензор.НЕТ 7292

..
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03.08.2021 15:29 Відповісти
Уле, а чо так все прыгают????
Кто нить скажет, еще худшие выступления наших, на олимпиадах были?????
60-е место!!!!!
Страны с меньшим количеством участников и то в разы выше стоят!!!!!
Эти инвалиды ездят соревноваться или на екскурсии???
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03.08.2021 15:31 Відповісти
Если учитывать места по количеству всех медалей (у нас всего 7), то мы 21-е. Думаю что по такому зачету, в 20-ке будем, тоже неплохо, учитывая наше финансирование спорта
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03.08.2021 15:39 Відповісти
В 2016 було ще гірше фінансування, але отримали 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових медалі!
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03.08.2021 16:22 Відповісти
Так... А зараз вже треба новини подавати таким чином: " Вы таки будете смеяться, но у нас опять бронзовая медаль".
Дійсно, щось як пороблено з цією олімпіадою...
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03.08.2021 17:10 Відповісти
Вы еще повестесь по такому поводу и сразу спокойней станет и прыгать перестанут траур будут соблюдать.
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03.08.2021 15:43 Відповісти
Героям Слава!
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03.08.2021 15:40 Відповісти
Перемогла молодість .
Ось що значить в спорті своєчастно піти , щоб не програвати ось так через абсолютну перевагу суперника .
Японка Сара Досе, до речи , теж християнка -- екс-олімпійска чепміонка .
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03.08.2021 16:06 Відповісти
Але , головне , що мабуть боротьба й існує заради ось таких яскравих моментів й перемог з "туше" ... А ось золото вкрай верогідно хтось виграє позиційно - по очках !
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03.08.2021 16:12 Відповісти
Дзякуем, вядома. Вось толькі пры гэтым вашы спартсмены апошнім часам баяцца вяртацца дадому - Велізарный Прусак і расстраляць можа за "здраду і сабатаж", ябаць-пярдзэць.
Гэта нармальна?
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03.08.2021 17:25 Відповісти
завтра наши борцы возьмут два золота,и пайдзёце вы лесам (по рейтингу )...
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03.08.2021 17:45 Відповісти
Вітання, Аллонько! Слава Україні! 💛💙🌹🌹🌹
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03.08.2021 17:30 Відповісти
Героям Слава!
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03.08.2021 17:44 Відповісти
Косово (!) 2 !!! золота, а наши задних пасут.
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03.08.2021 18:17 Відповісти
Молодчинка !
Вітання !
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04.08.2021 05:14 Відповісти
 
 