Співробітники ДСНС врятували на Тернопільщині 81-річну жінку, яка випала з балкона 5 поверху і зачепилася за мотузки для сушіння білизни. ВІДЕО
У Тернопільській області співробітники ДСНС врятували 81-річну бабусю, яка випала з балкона 5 поверху і зачепилася за мотузки для сушіння білизни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
3 серпня на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про те, що в м Теребовля місцева жителька, 1940 року народження, випала з балкона 5 поверху і при падінні зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4 поверху.
Один із рятувальників із балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші, встановивши висувну драбину, дісталися до неї. Знесилену пенсіонерку зняли на балкон третього поверху і передали працівникам швидкої допомоги.
Відео від свідків події:
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.08.2021 18:38
+7 5 копійок
показати весь коментар03.08.2021 18:21
+6 Владислав Васильченко
показати весь коментар03.08.2021 18:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тому кто крепил веревки для белья на 4 этаже семья бабулички должна проставиться !!!
действительно - молодец ! и не было время на раздумья - попер по лестнице, как...как на одном дыхании...