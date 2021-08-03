Співробітники ДСНС врятували на Тернопільщині 81-річну жінку, яка випала з балкона 5 поверху і зачепилася за мотузки для сушіння білизни. ВІДЕО

У Тернопільській області співробітники ДСНС врятували 81-річну бабусю, яка випала з балкона 5 поверху і зачепилася за мотузки для сушіння білизни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

3 серпня на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про те, що в м Теребовля місцева жителька, 1940 року народження, випала з балкона 5 поверху і при падінні зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4 поверху.

Один із рятувальників із балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші, встановивши висувну драбину, дісталися до неї. Знесилену пенсіонерку зняли на балкон третього поверху і передали працівникам швидкої допомоги.

Відео від свідків події: