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Співробітники ДСНС врятували на Тернопільщині 81-річну жінку, яка випала з балкона 5 поверху і зачепилася за мотузки для сушіння білизни. ВІДЕО

У Тернопільській області співробітники ДСНС врятували 81-річну бабусю, яка випала з балкона 5 поверху і зачепилася за мотузки для сушіння білизни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

3 серпня на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про те, що в м Теребовля місцева жителька, 1940 року народження, випала з балкона 5 поверху і при падінні зачепилася за мотузки, натягнуті для сушіння білизни на рівні 4 поверху.

Один із рятувальників із балкона третього поверху підтримував потерпілу, страхуючи її від падіння, а інші, встановивши висувну драбину, дісталися до неї. Знесилену пенсіонерку зняли на балкон третього поверху і передали працівникам швидкої допомоги.

Відео від свідків події:

ДСНС (5105) Тернопільська область (586)


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Топ коментарі
+11
кошмар!
тому кто крепил веревки для белья на 4 этаже семья бабулички должна проставиться !!!
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03.08.2021 18:38
+7
Верхня частина тулубу важча за нижню і перекинулась. Особливо коли цицьки по пуду.
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03.08.2021 18:21
+6
Бабушка на финише...спасатели молодцы!
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03.08.2021 18:47
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Судьба....она такая...
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03.08.2021 18:17 Відповісти
Верхня частина тулубу важча за нижню і перекинулась. Особливо коли цицьки по пуду.
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03.08.2021 18:21 Відповісти
Один из спасателей с балкона третьего этажа поддерживал потерпевшую, страхуя ее от падения, а вот это зря,полетели бы вместе, если бы сорвалась,хр бы такую тушу удержал.Источник: https://censor.net/ru/v3280661
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03.08.2021 21:40 Відповісти
Клоуну на заметку, хорошая версия смерти Шишова - упал с велосипеда и пролетая над парком, зацепился шеей за веревку для сушки белья, забытую отдыхающими. И никакого расейскага следа, никакой войны
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03.08.2021 18:21 Відповісти
Хорошо что все хорошо .но я было подумал что она и пожарника с собой в них потянет
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03.08.2021 18:23 Відповісти
Прикольное путешествие у бабушки . Как-то был в Олюденизе . Там очередь бабушек , желающих спуститься со скалы на параплане . Я у одной спросил : "не страшно" ? Она ответила : " страшно прошло , теперь прикольно " .
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03.08.2021 18:25 Відповісти
кошмар!
тому кто крепил веревки для белья на 4 этаже семья бабулички должна проставиться !!!
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03.08.2021 18:38 Відповісти
Хз. Может эти бельевые веревки все планы родственникам бабулечки разрушили.
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04.08.2021 02:06 Відповісти
Может она и не теща....Может и спасибо соседям за крепкие веревки...Но ,повезло конкретно !
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03.08.2021 18:39 Відповісти
Бабушка на финише...спасатели молодцы!
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03.08.2021 18:47 Відповісти
Нічого собі вірьовки, мабуть не китайські. Бабулічка налякалась бідолашна
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03.08.2021 18:47 Відповісти
Кожному своя доля, літак розбився, всі загинули і згоріли, а один тільки подряпався, і жодного опіку. Та ще й батько його пережив три авіакатастрофи, де всі загинули, а він навіть не покалічився...
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03.08.2021 19:01 Відповісти
Наверное от жирной жизни прыгнула
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03.08.2021 19:01 Відповісти
а в бердянске тетка зацепилась между 8 и 9 ытажом ...
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03.08.2021 19:19 Відповісти
пожарник что лез по трёхколенке без срмнения профи ,зная что лесница выдерживает 300 кг в течении 10 минут . и без страховки
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03.08.2021 19:59 Відповісти
а мог бы и не удержаться...вместе с перепуганной бабулей...
действительно - молодец ! и не было время на раздумья - попер по лестнице, как...как на одном дыхании...
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03.08.2021 21:02 Відповісти
торопились опередить соседа с балкона.. вдруг это был зять..
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03.08.2021 23:08 Відповісти
Ну в общем-то правильно торопились. Потому что мужик на балконе вполне мог перекинуться вместе с бабкой.
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04.08.2021 02:07 Відповісти
 
 