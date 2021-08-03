"Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. ВIДЕО

У першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 у гостях переміг бельгійський "Генк".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

М'ячі забили Пол Онуачe (39 хвилина) - у складі "Генка"; Тете (63, з пенальті), Алан Патрік (81) - у "Шахтаря".

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Поєдинок у відповідь відбудеться 10 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві.

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