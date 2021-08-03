"Шахтар" обіграв на виїзді бельгійський "Генк" у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. ВIДЕО
У першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" з рахунком 2:1 у гостях переміг бельгійський "Генк".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
М'ячі забили Пол Онуачe (39 хвилина) - у складі "Генка"; Тете (63, з пенальті), Алан Патрік (81) - у "Шахтаря".
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Поєдинок у відповідь відбудеться 10 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві.
Топ коментарі
+7 Senator S #201477
показати весь коментар04.08.2021 03:56
+4 Maksim Perepelitca
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+3 Владимир Николенко #234291
показати весь коментар04.08.2021 08:38
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...но мне бы сотку)
ЧЕРНОМОРЕЦ - ЧЕМПИОН!!!
Саме з забою піднявся.
Шо, кроти, обжилися в Києві ?
З фотки прикололася - і все.
Я - не вредна. Правда, принципова.
Мені було прикро, звичайно. Тим більше, зовсім не очікувала, бо Ви - адекватний форумчанин.
Не виходить з усіма розділяти погляди, бувають розбіжності. Тим більше, коли йдеться і про чужу країну (хоч і нашого союзника), і чужу людину. Я не вважаю саме це настільки принциповим питанням для українців між собою. (Ви можете вважати інакше) + Кожен має свої джерела інформації.
Вибачаю. Сподіваюся, нам вдасться як не з повагою, то з розумінням ставитися до інших точок зору. Крім тих, які не на шкоду Україні.
Майте гарний день.
Ви також мені вибачте, бо я різко відповіла, мені таке не властиве. Хіба що як самозахист.
Перетнемося !
Щасти Вам !
2.я перед тим як щось постити все перевіряю,так от навіть якщо їх записати до "корінних" бельгійців у нас у другому таймі на поле вийшли щирі українці Марлосенко і Степаненко і кількість "корінних" українців та бельгійців стала рівною по 4 ри.
Цю тему піднімають кацапи і меншовартісні,недоумкуваті хахли,жоден бельгійський вболівальник про таке не пише тому що це нормальна практика для всіх европейських команд.
Та і взагалі, треба бути ну дууууже абстрактно мислячої людиною, щоб хоч якось ототожнювати бразило-африканську команду Ахметки хоч з чимось українським і тим паче вболівати за неї.
вболівайте за Ворсклу можете ще раз подивитись матчі Ворскли і отримати задоволення від кількості українців у складі
с таких фуев они не коренные.
2.якщо до тебе вперше,читай вдруге
я перед тим як щось постити все перевіряю,так от навіть якщо їх записати до "корінних" бельгійців у нас у другому таймі на поле вийшли щирі українці Марлосенко і Степаненко і кількість "корінних" українців та бельгійців стала рівною по 4 ри.
..