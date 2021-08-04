Ураганний вітер зірвав дах Первомайського райміськсуду на Миколаївщині і розніс містом тисячі судових документів з архіву. ВIДЕО

Потужний вітер зірвав дах будівлі Первомайського райміськсуду на Миколаївщині під час зливи і розніс містом тисячі судових документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, опублікованих у мережі, видно розкидані документи навколо будівлі суду, а частина з них літає в повітрі.

За повідомленнями місцевих жителів, ураганний вітер розніс архіви суду, які зберігалися на горищі. Дах будівлі Первомайського міськрайонного суду було відремонтовано два роки тому. Інцидент стався 2-го серпня.

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