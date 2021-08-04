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Ураганний вітер зірвав дах Первомайського райміськсуду на Миколаївщині і розніс містом тисячі судових документів з архіву. ВIДЕО

Потужний вітер зірвав дах будівлі Первомайського райміськсуду на Миколаївщині під час зливи і розніс містом тисячі судових документів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, опублікованих у мережі, видно розкидані документи навколо будівлі суду, а частина з них літає в повітрі.

За повідомленнями місцевих жителів, ураганний вітер розніс архіви суду, які зберігалися на горищі. Дах будівлі Первомайського міськрайонного суду було відремонтовано два роки тому. Інцидент стався 2-го серпня.

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Автор: 

документ (414) негода (757) Миколаївська область (2273) погода (789) суд (11676)


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Топ коментарі
+26
А взятки не повыдувало?
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04.08.2021 10:37
+19
Он тогда должен бы поубивать судей
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04.08.2021 10:39
+16
Нет дела - нет срока
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04.08.2021 10:31
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Нет дела - нет срока
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04.08.2021 10:31 Відповісти
Бог есть!
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04.08.2021 10:32 Відповісти
Он тогда должен бы поубивать судей
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04.08.2021 10:39 Відповісти
всему своё время. просто пока он пробует по хорошему.
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04.08.2021 10:42 Відповісти
Ураганний вітер зірвав дах Первомайського райміськсуду на Миколаївщині і розніс містом тисячі судових документів з архіву - Цензор.НЕТ 6687
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04.08.2021 11:30 Відповісти
Чердак архив - председатель суда вероятно из хутора Красные Стукачи...
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04.08.2021 10:36 Відповісти
А взятки не повыдувало?
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04.08.2021 10:37 Відповісти
Вчера по телику судьи плакались шо прошлый ремонт обошелся в 400000 гривен и шо таких денег нет. Думаю взять пару взяток не проблема и отремонтировать крышу родного суда
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04.08.2021 10:38 Відповісти
Гроші - то святе (вони лежать у надійних місцях, а саме у сейфах, в яких мали лежати судові справи)!
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04.08.2021 13:19 Відповісти
взятки повдувало в карманы суддей
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04.08.2021 13:34 Відповісти
камент месяца)
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05.08.2021 04:37 Відповісти
А хабарі вони у сейфах зберігають! А вони важкі, залізні (ще й між стінками пісок насипаний - проти пожежі і щоб красти і виносить важче було)
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05.08.2021 09:06 Відповісти
В горящем банке стремительно гасилась ипотека...
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04.08.2021 10:40 Відповісти
В Дарницькому суді Києва архів у підвалі.
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04.08.2021 10:46 Відповісти
затопят значицца
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04.08.2021 10:47 Відповісти
Стропила были подпилены ,а нужные документы размещены соответствующим образом....Уж больно ситуация не правдоподобна.
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04.08.2021 10:55 Відповісти
Бог любить Україну ! 😁
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04.08.2021 11:03 Відповісти
подпиливать это палево . саморезы ослабить это да. хотя откуда про ветер знали - это если обычное явление а таки в архив часто решения стрёмные кладут не разослав всем сторонам и может лежать там годами .оспорить можно только имея решение на руках
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04.08.2021 11:05 Відповісти
Схема слишком не надежна и зависит от кучи факторов. Можно поподпиливать все стропила, а нужного ветра не будет 10лет....да и пусть ветер и был, но дело не уничтожено, а просто разлетелось...а его раз и нашли (пусть даже не все)!
Если уж и хотели, что-то уничтожить, то пожар понадежней будет, да и после него, вряд-ли кому-то удастся найти пару листков с нежелательным содержимым
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04.08.2021 13:12 Відповісти
Сударь, ну нельзя понимать всё так прямолинейно....Оставьте простор для фантазии.
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04.08.2021 15:01 Відповісти
хоть кому то эти гадюки дело не состряпают до конца ,даже если и заказуха от другого клиента
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04.08.2021 11:02 Відповісти
ЗНАМЕНИЕ !
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04.08.2021 11:02 Відповісти
...З НЕБА
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04.08.2021 11:47 Відповісти
Вот уже воистину важные документы Gone with a wind.
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04.08.2021 11:05 Відповісти
важные уничтожены раньше
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04.08.2021 11:17 Відповісти
...за бабки
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04.08.2021 11:46 Відповісти
Мощный ветер сорвал крышу здания Первомайского райгорсуда на Николаевщине во время ливня и разнес по городу тысячи судебных документов. Источник: https://censor.net/ru/v3280747

Бог все бачить і кривосудство також, тим паче у ватній Миколаївщині
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04.08.2021 11:30 Відповісти
Ну от, ще одне "велике будівництво". Суддям прийдеться скинутись. А то почнуться Суди Лінча і першими підуть під роздачу самі судді.

Тому потрібно суддям зберегти годівниці, бо горе їм буде.
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04.08.2021 11:46 Відповісти
Разлетелись судебные документы, кому-то повезло.
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04.08.2021 12:32 Відповісти
"архивы суда, которые хранились на чердаке"

Увальте председателя суда за халатность.
Ибо складирование документов на чердаке это не архив.
В архиве должна быть возможность взять любое дело за любой год.
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04.08.2021 13:10 Відповісти
І хоч би хто поспівчував 😄
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04.08.2021 13:58 Відповісти
жаль, что только крышу снес... лучше был он все здание вщент разбил вместе с судейским корпусом...
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04.08.2021 14:04 Відповісти
Наші суди вже й Бога дістали.
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04.08.2021 14:22 Відповісти
Вообще документы должны лежать в сейфах
Момент заработать без страха и упрека
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04.08.2021 14:24 Відповісти
От якби ще й всіх суддів так порозносило...
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04.08.2021 14:55 Відповісти
Та вроде несильно так ураганило... Как раз вечером того дня на море выезжал...
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04.08.2021 15:55 Відповісти
Надеюсь в следующий рас это будет Банк
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04.08.2021 16:16 Відповісти
Усі виправдані😅
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04.08.2021 16:33 Відповісти
 
 