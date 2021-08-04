Ураганний вітер зірвав дах Первомайського райміськсуду на Миколаївщині і розніс містом тисячі судових документів з архіву. ВIДЕО
Потужний вітер зірвав дах будівлі Первомайського райміськсуду на Миколаївщині під час зливи і розніс містом тисячі судових документів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах, опублікованих у мережі, видно розкидані документи навколо будівлі суду, а частина з них літає в повітрі.
За повідомленнями місцевих жителів, ураганний вітер розніс архіви суду, які зберігалися на горищі. Дах будівлі Первомайського міськрайонного суду було відремонтовано два роки тому. Інцидент стався 2-го серпня.
Топ коментарі
+26 Александр Иванов #442761
показати весь коментар04.08.2021 10:37
+19 Fidel Desperado
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+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар04.08.2021 10:31
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Если уж и хотели, что-то уничтожить, то пожар понадежней будет, да и после него, вряд-ли кому-то удастся найти пару листков с нежелательным содержимым
Бог все бачить і кривосудство також, тим паче у ватній Миколаївщині
Тому потрібно суддям зберегти годівниці, бо горе їм буде.
Увальте председателя суда за халатность.
Ибо складирование документов на чердаке это не архив.
В архиве должна быть возможность взять любое дело за любой год.
Момент заработать без страха и упрека