"Це захоплення будівлі. Ви за#бали всі": невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в приміщенні Кабміну. ВІДЕО

Його вимоги поки не відомі. Увага! Ненормативна лексика!

У приміщення Кабінету Міністрів вранці 4 серпня зайшов чоловік із погрозами підірвати бойову гранату. Відео з місця події оприлюднив у Facebook Ігор Бондарчук, передає Цензор.НЕТ.

Чоловік заявив, що "сяде на десять років і живим звідси не піде". Водночас у будівлю вільно заходять і виходять люди.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Авдіївки збував гранати по 500 гривень за штуку, - поліція. ВIДЕО

Чоловік погрожує вирвати чеку і підірвати будівлю.

Депутат Ірпінської міськради Ігор Головенко в коментарях до відео заявив, що ця людина нібито є ветераном.