Українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника на лінії розмежування з окупованим Кримом. ВIДЕО
На постах спостереження вздовж адмінмежі з окупованим Кримом українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ООС, "крилата" піхота відпрацювала кілька дій на спостережних постах - розгортання підрозділів, посилення позицій за рахунок резервів і знищення противника з виходом на визначені раніше рубежі.
Топ коментарі
+2 Yuriy Karyy
показати весь коментар04.08.2021 14:34
+2 Anatoliy Panchenko #420291
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+2 Alisa Korovieva
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Боже, яка пречудова мета навчань !
Бесподобно !
Тренуйтеся, хлопці, на здоров*я.