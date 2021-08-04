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Українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника на лінії розмежування з окупованим Кримом. ВIДЕО

На постах спостереження вздовж адмінмежі з окупованим Кримом українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ООС, "крилата" піхота відпрацювала кілька дій на спостережних постах - розгортання підрозділів, посилення позицій за рахунок резервів і знищення противника з виходом на визначені раніше рубежі.

Також читайте: ВМС США проводять наймасштабніші навчання з часів холодної війни

Автор: 

Крим (14143) військові навчання (2775) ЗСУ (7544) Десантно-штурмові війська (220)


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Топ коментарі
+2
Вчитись треба постійно, молодці, але якось ..один бронік..і захищає навалу орків з півдня...Всерівно молодці!.
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04.08.2021 14:34
+2
Пока наши тренируются, россияне каждый день занимаются этим на практике.
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04.08.2021 16:20
+2
арта и снайпера РФ без стеснения проводят учебные сборы на передовой по реальным целям
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04.08.2021 18:47
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Вчитись треба постійно, молодці, але якось ..один бронік..і захищає навалу орків з півдня...Всерівно молодці!.
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04.08.2021 14:34 Відповісти
Пока наши тренируются, россияне каждый день занимаются этим на практике.
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04.08.2021 16:20 Відповісти
А на кому практикуються?
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04.08.2021 17:08 Відповісти
на бутылке?!
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05.08.2021 08:16 Відповісти
арта и снайпера РФ без стеснения проводят учебные сборы на передовой по реальным целям
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04.08.2021 18:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Слава Україні та ЗСУ !!!!!
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04.08.2021 20:56 Відповісти
молодцы, красавцы! только так прыгать с БТР в бронике и полном снаряжении (ето примерно 30кг)-можно позвоночник повредить, нужно аккуратно
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05.08.2021 00:15 Відповісти
На постах наблюдения вдоль админграницы с оккупированным Крымом украинские десантники и артиллеристы провели учения по уничтожению живой силы противника.



Боже, яка пречудова мета навчань !
Бесподобно !

Тренуйтеся, хлопці, на здоров*я.
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05.08.2021 00:47 Відповісти
Навчання-запорука успіху!!
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15.09.2021 12:34 Відповісти
 
 