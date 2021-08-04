Українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника на лінії розмежування з окупованим Кримом. ВIДЕО

На постах спостереження вздовж адмінмежі з окупованим Кримом українські десантники й артилеристи провели навчання зі знищення живої сили противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування ООС, "крилата" піхота відпрацювала кілька дій на спостережних постах - розгортання підрозділів, посилення позицій за рахунок резервів і знищення противника з виходом на визначені раніше рубежі.

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