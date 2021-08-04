Адвокат Чауса подав клопотання про закритий режим засідання через держтаємницю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Адвокат Ростислав Кравець, захисник екссудді Дніпровського районного суду Миколи Чауса подав клопотання щодо проведення судового засідання в закритому режимі.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
"Чаус прибув на засідання суду. Він перебуває під охороною СБУ. Охорону з нього не знято. Я вважаю, що в цій справі є матеріали, які містять державну таємницю, і я буду клопотати про закрите судове засідання", - заявив Кравець перед початком засідання.
Він зазначив, що Чаус потребує медичної допомоги.
Прокурор Василь Кричун не заперечував щодо задоволення клопотання.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, рішення про закрите засідання ще не ухвалили. Журналістів вивели із залу і припинили трансляцію, поки суддя розгляне клопотання адвоката
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
боятся вони на всю Украину и мир
пора отправлять этого ЗЕ-льоного Гамлета к Йорику !
но позже.. Шостий аплеяційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду про новий правопис української мови. Про це повідомило Міністерство юстиції 11 травня...
в Румынии люди сотнями тысяч выходили на протесты в таких случаях
как масло тырить, так гостайна???
150 000 баксов взятки. Эта тварь должна получить максимум по статье. А еще жЫвотные-брехуны вводили народ в блуд расказывая о сових МЫСЛЯХ о его похищении.
Почему адвопутана не хочет открытого заседания?
1. Вскроется что никто его не крал, это чаус-говномут придумал
2. взятка за 150к баксов.
3. А баблишко ДО взятки откуда?
4. При закрытом можно шота придумать.
Этого вороватого борова должны судить открыто с онлайн-трансляцией. .Свинья должна сесть хотя бы на 10 лет с конфискацией