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Адвокат Чауса подав клопотання про закритий режим засідання через держтаємницю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Адвокат Ростислав Кравець, захисник екссудді Дніпровського районного суду Миколи Чауса подав клопотання щодо проведення судового засідання в закритому режимі.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Чаус прибув на засідання суду. Він перебуває під охороною СБУ. Охорону з нього не знято. Я вважаю, що в цій справі є матеріали, які містять державну таємницю, і я буду клопотати про закрите судове засідання", - заявив Кравець перед початком засідання.

Він зазначив, що Чаус потребує медичної допомоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Про місцеперебування Чауса НАБУ дізналося з листа слідчого СБУ, - Ситник

Прокурор Василь Кричун не заперечував щодо задоволення клопотання.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, рішення про закрите засідання ще не ухвалили. Журналістів вивели із залу і припинили трансляцію, поки суддя розгляне клопотання адвоката

Адвокат Чауса подав клопотання про закритий режим засідання через держтаємницю 01
Адвокат Чауса подав клопотання про закритий режим засідання через держтаємницю 02
Адвокат Чауса подав клопотання про закритий режим засідання через держтаємницю 03

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Автор: 

держтаємниця (41) Чаус Микола (327) Антикорупційний суд ВАКС (1952) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+13
А какая там гостайна может быть ? Перешёл границу туда, потом перешёл границу сюда. Всё время в трусиках, даже не снимал.
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04.08.2021 15:21
+11
будучи похищенным встречался с зеленским например
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04.08.2021 15:22
+8
гостайна здесь это куча ЗЕ-льоного дерьма, которую наваляли Осел с подельниками.
боятся вони на всю Украину и мир
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04.08.2021 15:24
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А какая там гостайна может быть ? Перешёл границу туда, потом перешёл границу сюда. Всё время в трусиках, даже не снимал.
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04.08.2021 15:21 Відповісти
будучи похищенным встречался с зеленским например
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04.08.2021 15:22 Відповісти
Будучи похищенным после встречи с Зеленским пристроил родственника на госслужбу.
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04.08.2021 15:24 Відповісти
Встречался с Зеленским ? ... Тогда это всё меняет. Это и есть гос.тайна!
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04.08.2021 18:35 Відповісти
гостайна здесь это куча ЗЕ-льоного дерьма, которую наваляли Осел с подельниками.
боятся вони на всю Украину и мир
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04.08.2021 15:24 Відповісти
ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо
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04.08.2021 15:22 Відповісти
А в чем гостайна заключается? В том, наверное, кто отдавал незаконные приказы и распоряжения. Кто нарушил десятки законов и межгосударственных соглашений.
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04.08.2021 15:23 Відповісти
Тут розглядають хабар - не викрадення...
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04.08.2021 16:14 Відповісти
Начались мансы...
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04.08.2021 15:23 Відповісти
Шо тока не придумают!!! Вздерните эту тварь прямо пред судом и дело с концом, народ только спасибо скажет! И другим в назидание.
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04.08.2021 15:25 Відповісти
пробзділось ВСЕ у нашім королівстві.

пора отправлять этого ЗЕ-льоного Гамлета к Йорику !
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04.08.2021 15:27 Відповісти
Тока в закрытом ! Ночью и при свете факелов. Такая огромная тайна !?? ШО огласка приведет весь мир в ступор.
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04.08.2021 15:29 Відповісти
Ростислав Кравец этот тот самый ватный мудень, который организовал отмену в ОАСК отмену украинского провопису (28 січня 2021 року, Окружний адміністративний суд Києва скасував https://ips.ligazakon.net/document/kp190437?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 постанову Кабміну № 437 "Питання українського правопису" від 22 травня 2019 року , якою було схвалено нову редакцію https://ips.ligazakon.net/document/mus31916?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05 "Українського правопису". Про це на своїй сторінці у Фейсбук https://www.facebook.com/rkravets/posts/10225051070892232 повідомив Ростислав Кравець, старший партнер адвокатського об'єднання "Кравець і партнери".).
но позже.. Шостий аплеяційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду про новий правопис української мови. Про це повідомило Міністерство юстиції 11 травня...
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04.08.2021 15:29 Відповісти
Из каких это пор взяточничество является гостайной?
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04.08.2021 15:30 Відповісти
до тех пор пока молчим мы с тобой и прочий украинский нарид.


в Румынии люди сотнями тысяч выходили на протесты в таких случаях
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04.08.2021 15:49 Відповісти
Есть ЗВДТ где определено, что гостайна а что нет. Адвокат не является носителем гостайны. На каком основании он будет определять где гостайна, а где нет? Он может ходатайствовать о закрытом заседании если его подзащитный проходит по 152 КК, а есть гостайна или нет будут определять те организации, которые производят такую информацию и они же присваивают гриф.
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04.08.2021 15:30 Відповісти
Что бы отмазать легче было!
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04.08.2021 15:32 Відповісти
адвокат редкий ублюдок, но мусора ему платят ...
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04.08.2021 15:35 Відповісти
Кравець в перекладі на "великий и могучий" Портной. Дивні ознаки в партнерів. Вони що, молочні брати ?
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04.08.2021 15:37 Відповісти
все що звязано з зеленою бандою стає державною таємницею
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04.08.2021 15:40 Відповісти
Хабар Чаусу- держтаємниця?))
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04.08.2021 15:45 Відповісти
когда Адрийко Богдан узнал, что Чаус задержан, он предложил свои услуги адвоката с условием, что привлекут к отвественности и тех и этих. Однако ничего не сказал о тех,тех.
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04.08.2021 16:10 Відповісти
Приватний адвокат захисту печеться про держтаємницю? Я думав, це сторону обвинувачення повинно хвилювати... Цирк на дроті продовжується...
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04.08.2021 16:12 Відповісти
маслокрады хреновы!!!
как масло тырить, так гостайна???
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04.08.2021 16:13 Відповісти
От мудило берхливое. Какая гостайна? То что боров крал в 10 рыл и жрал как 3 свиньи?
150 000 баксов взятки. Эта тварь должна получить максимум по статье. А еще жЫвотные-брехуны вводили народ в блуд расказывая о сових МЫСЛЯХ о его похищении.
Почему адвопутана не хочет открытого заседания?
1. Вскроется что никто его не крал, это чаус-говномут придумал
2. взятка за 150к баксов.
3. А баблишко ДО взятки откуда?
4. При закрытом можно шота придумать.
Этого вороватого борова должны судить открыто с онлайн-трансляцией. .Свинья должна сесть хотя бы на 10 лет с конфискацией
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04.08.2021 16:16 Відповісти
Тупо договорняк...
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04.08.2021 16:25 Відповісти
 
 