Затримання співробітниками КОРД правопорушника з гранатою в приміщенні Кабміну. Оперативне ВІДЕО

МВС опублікувало фрагменти оперативного відео, на якому зафіксовано затримання правопорушника, який погрожував гранатою в приміщенні Кабміну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, затримання проводили бійці спецпідрозділу КОРД.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.