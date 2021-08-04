Затримання співробітниками КОРД правопорушника з гранатою в приміщенні Кабміну. Оперативне ВІДЕО
МВС опублікувало фрагменти оперативного відео, на якому зафіксовано затримання правопорушника, який погрожував гранатою в приміщенні Кабміну.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, затримання проводили бійці спецпідрозділу КОРД.
Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
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После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать. "Прохнич - профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть - боевую, - отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую - в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", - рассказал Олексюк.
А тут, типа, герои.....
Учитывая, что он не причинил вреда, и является ветераном войны, оказать всю необходимую помощь в лечении и отпустить.
Скоро спалять верховну раду з охвісом президента, а самого президента на палю посадять.