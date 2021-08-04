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Затримання співробітниками КОРД правопорушника з гранатою в приміщенні Кабміну. Оперативне ВІДЕО

МВС опублікувало фрагменти оперативного відео, на якому зафіксовано затримання правопорушника, який погрожував гранатою в приміщенні Кабміну.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МВС, затримання проводили бійці спецпідрозділу КОРД.

Раніше невідомий чоловік зайшов до будівлі Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше стало відомо, що його затримали. Як виявилося, чоловіком, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, виявився ексвоїн "Айдару" Прохнич.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, у Прохнича в руках була бойова граната. Водночас він не висував жодних вимог. За цим фактом буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - найтяжча, 147 - захоплення заручників, до 15 років. Однак Клименко уточнив, що попередньо двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

захоплення (220) Кабмін (14087) зброя (7461) КОРД (137)


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Топ коментарі
+21
А вот с Медведчуком так не получилось - сторож послал спецназ нафиг. и фсё.....утёрлись!
А тут, типа, герои.....
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04.08.2021 17:14
+20
Какое задержание клоуны?,приехал его друг соратник поговорил он и вышел,клоуны с корда наручники одели только
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04.08.2021 17:07
+16
"Я сел рядом с ним, взял его за руку, в которой была граната. Говорю: Вова, не дуркуй, не принимай поспешных решений. Мол, никому ты этим лучше не сделаешь, ничего не исправишь, ничего не добьешься. Он расплакался. У меня задача была одна: забрать у него гранату и дать понять, что таким образом никакие проблемы не решить. Я нашел слова, которые он услышал", - рассказывает Олексюк.
После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать. "Прохнич - профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть - боевую, - отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую - в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", - рассказал Олексюк.
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04.08.2021 17:09
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Чота постанова дешовая какая-то, где видео от мужика в белой рубахе?
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04.08.2021 17:02 Відповісти
Вышел мужык в граждаке с мусорным ведром, попросил выбросить гранату и делу конец!
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04.08.2021 17:04 Відповісти
Клоуны на подхвате за поребриком ждут. ))
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04.08.2021 17:08 Відповісти
Воевал, а после его и всех украинцев кинула эта кацапская шобла
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04.08.2021 20:33 Відповісти
Сижу пью пиво с ментом. Сказал это были маленькие учения.
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04.08.2021 17:05 Відповісти
от тільки чувак реально отримає, скажуть, які "учєнія" нічого не знаєм, ти ж з гранатою був.
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04.08.2021 17:38 Відповісти
Тепер хоч онкохворого ветерана лікуватимуть за державний кошт. Людина якби не була на межі ніколи би не захотіла закінчити життя як Воїн
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04.08.2021 17:06 Відповісти
если бы у Германии был такой процент "МВДСБУКОРД+ФУЙНЯ" на душу населения они бы тоже были нищей страной
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04.08.2021 17:29 Відповісти
Какое задержание клоуны?,приехал его друг соратник поговорил он и вышел,клоуны с корда наручники одели только
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04.08.2021 17:07 Відповісти
"Я сел рядом с ним, взял его за руку, в которой была граната. Говорю: Вова, не дуркуй, не принимай поспешных решений. Мол, никому ты этим лучше не сделаешь, ничего не исправишь, ничего не добьешься. Он расплакался. У меня задача была одна: забрать у него гранату и дать понять, что таким образом никакие проблемы не решить. Я нашел слова, которые он услышал", - рассказывает Олексюк.
После короткого разговора с переговорщиком Прохнич сам обезвредил гранату, которую собирался взорвать. "Прохнич - профессиональный сапер. Я держу его за руку, а он при мне начинает разбирать гранату. После моих слов "Володя, давай закончим это", он резко отдернул руку. И я сначала не понял, а он мне говорит: "Вася, я знаю, что я делаю!" И он разобрал гранату. Одну часть - боевую, - отложил в одну сторону, я ее сразу забрал, а вторую - в другую сторону. Ну, и все. Мы вдвоем с ним вышли и он сдался", - рассказал Олексюк.
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04.08.2021 17:09 Відповісти
Та яке ж затримання КОРДом, чоловік розібрав гранату, відмовився від злочину і сам здався, хоч насправді досить напудив тих паскуд із влади. Ну, а КОРДисти- це хохма, із-за дверей "штурмували" очима, таки здрейфили, а вже заходили за сигналом, коли гранату винесли. А от Дрогобицький опер СКП в 2019 році на день міста без зброї пішов прямо на чоловіка з гранатою, схопив за руку, зажав і тут же йому на допомогу підскочив його товариш, зовсім цивільна людина і досить мирної професії- інспектор страхового агенства, у той час великі спеціалісти нової поліції із-за будинку виглядали. Шкода, що того опера звільнили за скороченням і навіть не змогли поновити через суди, бо його керівник боявся. І Аваков О.Б. про це знав і голова комітету Монастирський Д., але їм пофіг доля того мужнього опера іі його сім"ї, дружини в декретній відпустці, 2-х дітей, мусив їхати в Польщу на заробітки. Правда, до гранати не дійшло і Слава Богу.
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04.08.2021 19:37 Відповісти
А вот с Медведчуком так не получилось - сторож послал спецназ нафиг. и фсё.....утёрлись!
А тут, типа, герои.....
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04.08.2021 17:14 Відповісти
А що,в цілому світі більше нема ніяких новин?
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04.08.2021 17:24 Відповісти
тарифы повышают, а рыжий купит ещё один остров
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04.08.2021 17:36 Відповісти
есть еще новыны...из-за 73% лохов и придурков повышаются цены на все...хотели они колбасы за 2.20.и зарплаты в 4000у.е. .....главное что б не Порох....для них...какая разница..
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04.08.2021 17:47 Відповісти
надо было еще рпг 7 взять на такого террориста опасного
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04.08.2021 17:52 Відповісти
Цікаво, а ці вояки так би браво на відео звільнилиб Донецьк від путінських терористів?
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04.08.2021 18:00 Відповісти
жаль мужика.
Учитывая, что он не причинил вреда, и является ветераном войны, оказать всю необходимую помощь в лечении и отпустить.
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04.08.2021 18:14 Відповісти
Так мы же все теперь президенты. Или кто?

Затримання співробітниками КОРД правопорушника з гранатою в приміщенні Кабміну - Цензор.НЕТ 7156
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04.08.2021 18:19 Відповісти
Это что, Володька по "Слугам народа" стреляет...
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04.08.2021 18:37 Відповісти
Мені здається що надіна "люстрація" була б гуманнішою: люстра на голови, гранати в залу і 450 трупів за 10 секунд.
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04.08.2021 18:41 Відповісти
Згоден з деякими "дописувачами" що якось не по-москальськи затримали. Ні стрілянини тобі з танка по вікнах, ні потруєних дітей, ні тельбухів на деревах...
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04.08.2021 18:38 Відповісти
Чувствуется трусить будут зеленого этой осенью.
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04.08.2021 19:07 Відповісти
Видео - просто угар. В двери вламываются упакованные до зубов менты с автоматами, щитами и хрен знает чем ещё. Вместе с ними заходит чувак в рубашке с предметом, похожим на кастрюлю. И пока вся толпа тусуется за лестницей, чувак в рубашке с предметом, похожим на кастрюлю идёт и арестовывает того типа...
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04.08.2021 19:30 Відповісти
какие то требования називают терактом. заложники не заложники. крутой захват "террориста" который еслиб хотел торванулбы. подитожим. ни теракта ни заложников ни захвата но 15 лет уже готовят. три смердячих бухих мента расстреливают 6 ти летнего мальчика Тлялова. оружие "утеряно" доказательств нет. кто то из этих уродов отделаеться пару годами, а так как по закону савченко, будет освобожден в зале суда. а кто же из них больше бандит и террорист? парень который хочет заставить ...дарасов работать на государство или оборзевшие и а....уевшие менты?
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04.08.2021 19:43 Відповісти
Почему работал КОРД, а не АЛЬФА?
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04.08.2021 19:54 Відповісти
Луцкий террорист 2, власть устраивает клоунаду. Кто разбирается, понимает что его туда впустили для картинки.
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04.08.2021 23:09 Відповісти
А нахера там столько "корд", хватило бы двух, трёх мусоров и переговорщика. И тут пиарятся зелёные, пипец!!
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05.08.2021 07:27 Відповісти
Если посмотреть, как преследуют АТОвцев, как унижают и обманывают, то я больше верю этому, что мужик сорвался. Скажите, много ли у нас психологических реабилитационных центров для бойцов возвращающихся с войны. На войне у них просто - защита Украины, а на гражданке совсем другое, начиная от верхов до низу.
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05.08.2021 11:33 Відповісти
Чого очікувала Зе влада?
Скоро спалять верховну раду з охвісом президента, а самого президента на палю посадять.
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05.08.2021 17:15 Відповісти
 
 