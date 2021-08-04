Проєкт "Без цензури": дістали ветерана. Чому ексвоїн "Айдару" прийшов у Кабмін із гранатою?. ВІДЕО

Ексвоїн батальйону "Айдар" Володимир Прохнич зайшов у будівлю Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше його затримали. Усі подробиці того, що сталося, в "Без Цензури" розбирає Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, в руках у Прохнича була бойова граната. При цьому він не висував ніяких вимог.

Буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - захоплення заручників - передбачає позбавлення волі на термін до 15 років. При цьому Клименко уточнив, що двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Голова МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза. За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.

Чому так сталося?

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І про що варто подумати владі напередодні Дня Незалежності?