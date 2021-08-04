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Проєкт "Без цензури": дістали ветерана. Чому ексвоїн "Айдару" прийшов у Кабмін із гранатою?. ВІДЕО

Ексвоїн батальйону "Айдар" Володимир Прохнич зайшов у будівлю Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше його затримали. Усі подробиці того, що сталося, в "Без Цензури" розбирає Марина Данилюк-Ярмолаєва.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, в руках у Прохнича була бойова граната. При цьому він не висував ніяких вимог.

Буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - захоплення заручників - передбачає позбавлення волі на термін до 15 років. При цьому Клименко уточнив, що двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.

Голова МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза. За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.

Чому так сталося?

Як ставиться Україна до своїх ветеранів?

І про що варто подумати владі напередодні Дня Незалежності?

Данилюк-Ярмолаєва (362) Прохнич Володимир (15)


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Топ коментарі
+28
Чому пішов ?
БО ДІСТАЛО !
Ветерану законом положено отримати земельний наділ, якщо такий віднайде сам ветеран, бо землі для простих людей немає.
Він знайшов. І що ?? Той наділ віддали під будівництво церкви російського сатанату.
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04.08.2021 20:35
+20
Жалко парня...
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04.08.2021 20:35
+17
Його треба виправдати.
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04.08.2021 20:36
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Жалко парня...
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04.08.2021 20:35 Відповісти
Його треба виправдати.
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04.08.2021 20:36 Відповісти
Даже не знаю як,бачите що на нього вішають даже заручників хоча він нікого не утримував і нічого не вимагав.А ось за бойову гранату йому світить від 3 до 5 років.
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04.08.2021 20:42 Відповісти
Не можна.
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04.08.2021 21:56 Відповісти
Чому ?
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05.08.2021 09:01 Відповісти
Не пишіть мені подібні питання.
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05.08.2021 11:32 Відповісти
Чому пішов ?
БО ДІСТАЛО !
Ветерану законом положено отримати земельний наділ, якщо такий віднайде сам ветеран, бо землі для простих людей немає.
Він знайшов. І що ?? Той наділ віддали під будівництво церкви російського сатанату.
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04.08.2021 20:35 Відповісти
Насправді приватизація землі триває з ... 1996 р. Паї коли поотримували ??
Звичайно під Києвом землю вже не приватизувати.
Кому віддали ? А будь-кому. Церква російського сатанату у Законі. Про це треба було думати і кардинально вирішувати проблєму ще у 1991 році.
Зараз чого вже руки заламувати? Он, Томос є, вперед і з молитвою.
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04.08.2021 22:02 Відповісти
Під московський сатанат земля знайшлась, а атовцю ні ?
Не пишіть мені подібні коментарі.
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05.08.2021 07:31 Відповісти
ДІСТАЛО ?

але ж більшість "мудрого наріду" за ЗЕленського
таки ще не край.....
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04.08.2021 20:40 Відповісти
і ва фсьом вінаватый Парашэнка...
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04.08.2021 23:55 Відповісти
що ця вся сволота буде робити коли усі ветерани зададуть одне питання?

ЗА ЩО ГИНУЛИ?
КОГО ЗАХИЩАЛИ?
ЩО ДОБРЕ ЗРОБИВ зе зі своїм збродом ДЛЯ КРАЇНИ?
ДЕ 370МІЛІАРДІВ З ДФС І ТАМОЖНІ?
СКІЛЬКИ ЧАСУ ПРОЙШЛО ПІСЛЯ ПЕРШОЇ ВЕСНИ?
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04.08.2021 21:35 Відповісти
Дістали курви людину
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04.08.2021 22:04 Відповісти
У ветеранів загострене відчуття справедливості.
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04.08.2021 22:19 Відповісти
Шкода хлопця.
На самому ділі він зробив правильно ! І Зеленський міг би його помилувати указом Президента з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Проте він цього не зробить! Бо ветеран зайшов в його ДІМ Кабінет міністрів України зелених. А у нас презідєнт патєрпєвший і не лох.
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04.08.2021 22:46 Відповісти
А чего хотел ветеран. Захватывать госучреждение чтобы просто покричать и поматериться глупо.
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05.08.2021 06:15 Відповісти
Ветеран - автоматично ворог нинішньої влади
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05.08.2021 06:21 Відповісти
Нашел в себе силы как Буткевич для просмотра части "Сватов", и понял что силы есть, а потраченного зря времени уже нет.
Из всей той словесной диареи(да, да - там слово "подосрать" звучало несколько раз) понял, что "достали бойца и он пошел под кабмин" потому, что некто Быков приезжал, и пошла череда событий: повешение Шишова и Прохнич, как я понял из "аналитики", пошел в кабмин чтобы заглушить резонанс убийства Шишова и для картинки Быкова для россми, и чтобы подосрать: крымской платформе, дню независимости, встрече с Байденом и т.п.
Вот здесь не словесная диарея, направленная на то, чтобы не забыли о них пока они где-то отдыхают, а https://www.youtube.com/watch?v=EXDvdgnvq00&t=183s более конкретно от Игоря Лапина почему достали бойца
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05.08.2021 08:01 Відповісти
Надюха хотела сделать то же самое, только в Верховной Раде.
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05.08.2021 08:30 Відповісти
Савченко ездила на окупированную территорию, работала в паре с Рубаном, которого поймали с оружием, что он вез из окупированной территории(вероятно для Савченко).
Из материалов следствия ей инкриминировали терракт - взрыв в ВР правительственной ложи, обстрел купола ВР из миномета, повалення конституційного ладу.
Освободили ее из под стражи только потому, что власть в апреле 2019 сменилась и ходу дела нет.
А у нее тяжесть вменяемого гораздо серьезнее: адвокаты Прохнича докажут, что ни заложников он не удерживал, ни требований каких-либо не предъявлял, а только грозил что взорвет гранату. Статья - хулиганство и незаконное хранение оружия
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05.08.2021 09:00 Відповісти
Глупо ехать за оружием туда, когда его можно было набрать по месту .
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05.08.2021 21:07 Відповісти
Точно, я и забыл. В военторге и ближайшей шахте
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05.08.2021 21:13 Відповісти
а Прохнич думаете из за кордона принес? дай бог ему здоровья...
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05.08.2021 21:21 Відповісти
Думаю прекратить с тобой, троллик, беседу )))
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06.08.2021 06:45 Відповісти
Remember, remember the fifth of November,Gunpowder treason and plot,I see no reason why gunpowder treasonShould ever be forgot.Guy Fawkes, Guy Fawkes,It was his intent -To blow up the King and the Parliament.Three score barrels of powder below,Poor old England to overthrow:By God's mercy he was catch'dWith a dark lantern and burning match.Holloa, boys, make the bells ring.Holloa, boys, God save the King!Hip hip hoorah!
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05.08.2021 23:52 Відповісти
 
 