Проєкт "Без цензури": дістали ветерана. Чому ексвоїн "Айдару" прийшов у Кабмін із гранатою?. ВІДЕО
Ексвоїн батальйону "Айдар" Володимир Прохнич зайшов у будівлю Кабміну, погрожуючи підірвати в приміщенні гранату. Пізніше його затримали. Усі подробиці того, що сталося, в "Без Цензури" розбирає Марина Данилюк-Ярмолаєва.
За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, в руках у Прохнича була бойова граната. При цьому він не висував ніяких вимог.
Буде відкрито кримінальне провадження за чотирма статтями, одна з них - захоплення заручників - передбачає позбавлення волі на термін до 15 років. При цьому Клименко уточнив, що двох співробітників Управління держохорони та одного співробітника Кабміну, які намагалися вести переговори з Прохничем, заручниками поки називати не можна.
Голова МВС Монастирський заявив, що Прохничу буде призначена психіатрична експертиза. За словами побратимів Прохнича, у нього пухлина: його довела бюрократія.
Чому так сталося?
Як ставиться Україна до своїх ветеранів?
І про що варто подумати владі напередодні Дня Незалежності?
Будь ласка, зачекайте...
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БО ДІСТАЛО !
Ветерану законом положено отримати земельний наділ, якщо такий віднайде сам ветеран, бо землі для простих людей немає.
Він знайшов. І що ?? Той наділ віддали під будівництво церкви російського сатанату.
Звичайно під Києвом землю вже не приватизувати.
Кому віддали ? А будь-кому. Церква російського сатанату у Законі. Про це треба було думати і кардинально вирішувати проблєму ще у 1991 році.
Зараз чого вже руки заламувати? Он, Томос є, вперед і з молитвою.
Не пишіть мені подібні коментарі.
але ж більшість "мудрого наріду" за ЗЕленського
таки ще не край.....
ЗА ЩО ГИНУЛИ?
КОГО ЗАХИЩАЛИ?
ЩО ДОБРЕ ЗРОБИВ зе зі своїм збродом ДЛЯ КРАЇНИ?
ДЕ 370МІЛІАРДІВ З ДФС І ТАМОЖНІ?
СКІЛЬКИ ЧАСУ ПРОЙШЛО ПІСЛЯ ПЕРШОЇ ВЕСНИ?
На самому ділі він зробив правильно ! І Зеленський міг би його помилувати указом Президента з нагоди 30-ї річниці незалежності України. Проте він цього не зробить! Бо ветеран зайшов в його ДІМ Кабінет міністрів України зелених. А у нас презідєнт патєрпєвший і не лох.
Из всей той словесной диареи(да, да - там слово "подосрать" звучало несколько раз) понял, что "достали бойца и он пошел под кабмин" потому, что некто Быков приезжал, и пошла череда событий: повешение Шишова и Прохнич, как я понял из "аналитики", пошел в кабмин чтобы заглушить резонанс убийства Шишова и для картинки Быкова для россми, и чтобы подосрать: крымской платформе, дню независимости, встрече с Байденом и т.п.
Вот здесь не словесная диарея, направленная на то, чтобы не забыли о них пока они где-то отдыхают, а https://www.youtube.com/watch?v=EXDvdgnvq00&t=183s более конкретно от Игоря Лапина почему достали бойца
Из материалов следствия ей инкриминировали терракт - взрыв в ВР правительственной ложи, обстрел купола ВР из миномета, повалення конституційного ладу.
Освободили ее из под стражи только потому, что власть в апреле 2019 сменилась и ходу дела нет.
А у нее тяжесть вменяемого гораздо серьезнее: адвокаты Прохнича докажут, что ни заложников он не удерживал, ни требований каких-либо не предъявлял, а только грозил что взорвет гранату. Статья - хулиганство и незаконное хранение оружия