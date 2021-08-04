"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО

Українець Жан Беленюк переміг у фінальному поєдинку за титул чемпіона Олімпійських Ігор і розповів про свої емоції в короткому інтерв'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, Беленюк розповів, що шлях до чемпіонства був дуже важким, а його завершення було невизначеним через травму, отриману за три тижні до початку Ігор у Токіо.

"Дуже приємно. Я, напевно, ще не усвідомлюю, що я зробив,тому що це був дуже довгий і важкий шлях. Я почав займатися у 9 років, зараз мені. І нарешті це сталося. Я хочу подякувати всім українцям, які підтримували мене і вірили в мене. Дякую вам. Було дійсно дуже складно. Вибачте за сльози, але це дуже приємні відчуття. Так сталося, що кінцівка цього шляху була дуже складною - я важко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор і не був упевнений, що буду брати в них участь. І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу досягти своєї мрії. Дякую йому за це, дякую моїй мамі, дякую тим, хто мене підтримував і молився за мене... Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - сказав Беленюк.

Відео Суспільне Спорт

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО