"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО
Українець Жан Беленюк переміг у фінальному поєдинку за титул чемпіона Олімпійських Ігор і розповів про свої емоції в короткому інтерв'ю.
Як інформує Цензор.НЕТ, Беленюк розповів, що шлях до чемпіонства був дуже важким, а його завершення було невизначеним через травму, отриману за три тижні до початку Ігор у Токіо.
"Дуже приємно. Я, напевно, ще не усвідомлюю, що я зробив,тому що це був дуже довгий і важкий шлях. Я почав займатися у 9 років, зараз мені. І нарешті це сталося. Я хочу подякувати всім українцям, які підтримували мене і вірили в мене. Дякую вам. Було дійсно дуже складно. Вибачте за сльози, але це дуже приємні відчуття. Так сталося, що кінцівка цього шляху була дуже складною - я важко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор і не був упевнений, що буду брати в них участь. І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу досягти своєї мрії. Дякую йому за це, дякую моїй мамі, дякую тим, хто мене підтримував і молився за мене... Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - сказав Беленюк.
Відео Суспільне Спорт
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ты того, Жан, поменьше кнопки дави и побольше отдыхай - больше с тебя толку будет
Спортсменов - на Олимпиаду!
Клоунов - в цирк!
Українець!
Молодець !
...
У нас міністри - прем'єри не здатні вивчити.
Жан здатний не тільки в спорті!
А за зебіла - страшенно лиха.
єдине досягнення ЗЕ-льоних в Раді !
краще і не скажеш
Тікай від тих слуг ,, та й взагалі з політики . То не твоє .. .
тоді що він там у ЗЕ-льоних робить, якщо медом намащений ?
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
Краще хай буде борцем
Вітаю.!!!