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"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо. ВІДЕО

Українець Жан Беленюк переміг у фінальному поєдинку за титул чемпіона Олімпійських Ігор і розповів про свої емоції в короткому інтерв'ю.

Як інформує Цензор.НЕТ, Беленюк розповів, що шлях до чемпіонства був дуже важким, а його завершення було невизначеним через травму, отриману за три тижні до початку Ігор у Токіо.

"Дуже приємно. Я, напевно, ще не усвідомлюю, що я зробив,тому що це був дуже довгий і важкий шлях. Я почав займатися у 9 років, зараз мені. І нарешті це сталося. Я хочу подякувати всім українцям, які підтримували мене і вірили в мене. Дякую вам. Було дійсно дуже складно. Вибачте за сльози, але це дуже приємні відчуття. Так сталося, що кінцівка цього шляху була дуже складною - я важко травмувався за три тижні до Олімпійських ігор і не був упевнений, що буду брати в них участь. І тільки віра мого тренера в мене дала мені змогу досягти своєї мрії. Дякую йому за це, дякую моїй мамі, дякую тим, хто мене підтримував і молився за мене... Я вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - сказав Беленюк.

Відео Суспільне Спорт

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Борець Беленюк завоював перше для України золото на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Олімпіада (687) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+73
Видите как хорошо получается когда человек занимается своим делом.
Спортсменов - на Олимпиаду!
Клоунов - в цирк!
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04.08.2021 18:13
+64
Ты молодец!
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04.08.2021 18:09
+45
Уважуха!
Українець!
Молодець !
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04.08.2021 18:13
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Ты молодец!
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04.08.2021 18:09 Відповісти
Молодець! Український патріот! Честь і хвала!Україна гордиться такими громадянами...! А як же ж гарно він танцював гопак!!!
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04.08.2021 18:43 Відповісти
Так, наша гордість, сильна людина Жане з добрим серцем!
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04.08.2021 19:00 Відповісти
так это он после тренировок, бедняга, в Раде отсыпался.

ты того, Жан, поменьше кнопки дави и побольше отдыхай - больше с тебя толку будет
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04.08.2021 18:47 Відповісти
покажи свої фото - може ти ще і єврей
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04.08.2021 18:14 Відповісти
ненада! забанять!
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04.08.2021 18:17 Відповісти
За шо?)))
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04.08.2021 18:27 Відповісти
нууууууууу....... подумай
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04.08.2021 18:35 Відповісти
еври по мамке если по мамке то я укр по бабке беларус...вапросы еще есть.., ??
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04.08.2021 18:32 Відповісти
какіє ваши даказатєльства?!
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04.08.2021 18:46 Відповісти
целый члиен
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04.08.2021 20:21 Відповісти
Обрезан?
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04.08.2021 18:47 Відповісти
A ti kto ? ruskij ?
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04.08.2021 18:15 Відповісти
Білий американець і чорний американець. Странна, аднака.
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04.08.2021 18:15 Відповісти
во перых - таки да, украинец, расово чистый киевлянин. во вторых, сразу видно, шо не москаль.
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04.08.2021 18:16 Відповісти
Та да.
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 206
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04.08.2021 19:04 Відповісти
Наші люди. Дякуємо
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04.08.2021 20:02 Відповісти
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2964
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04.08.2021 20:08 Відповісти
И это было и в СМИ освещалось. Как видим не зря спал после тренировок.
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04.08.2021 20:09 Відповісти
Бачу ,що не москаль
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04.08.2021 20:33 Відповісти
Ты. - кацап.
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04.08.2021 18:18 Відповісти
а ты типа чистокровный украинецы? алєксандров....
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04.08.2021 18:18 Відповісти
Вам бы в спам, чистокровный вы наш.
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04.08.2021 18:18 Відповісти
Мудак ти, а не Денис Александров.
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04.08.2021 18:18 Відповісти
Видите как хорошо получается когда человек занимается своим делом.
Спортсменов - на Олимпиаду!
Клоунов - в цирк!
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04.08.2021 18:13 Відповісти
Я не сторонник партии от которой Жан избрался, но то как он говорит на украинском, о том, что планирует отдохнуть и посвятить себя больше работе в парламенте, вытирая слезы от победы. Так не играют, это искренне. И поэтому я поздравляю его с победой и желаю успехов и в парламенте в том числе.
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04.08.2021 23:06 Відповісти
Искренность - не замена отсутствию ментальных способностей и специальных знаний.
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04.08.2021 23:53 Відповісти
Вы можете написать детально о ваших личных ментальных способностях и спецаильных знаниях?
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05.08.2021 02:23 Відповісти
А я шо, в Раду баллотируюсь?
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05.08.2021 02:55 Відповісти
Якщо він так говорить українською і так танцює, то він всебічно розвинутий, і якби його запросили в іншу партію, то був би й там. Респект і його матері, що виховала українського патріота і добру людину.
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05.08.2021 08:05 Відповісти
Хороший какой!
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04.08.2021 18:13 Відповісти
"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4435"Поздравляю всю Украину с этой золотой медалью", - Жан Беленюк не сдержал слез после победы на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4299
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04.08.2021 18:13 Відповісти
Уважуха!
Українець!
Молодець !
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04.08.2021 18:13 Відповісти
Хвора? Співчуваю.
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04.08.2021 18:41 Відповісти
а завтра Жан по отмашке обезянки Абрахашки проголосует против Украины
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04.08.2021 18:51 Відповісти
Украинец Жан Беленюк победил в финальной схватке за титул чемпиона Олимпийских Игр ./ Борец-молодец!
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04.08.2021 18:14 Відповісти
Молодчинка, жаль шо дурачок у Слуги подався ...
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04.08.2021 18:15 Відповісти
Вітаємо! Жан - ти супер! Дякуємо, дуже зворушливо! Пишаємося!
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04.08.2021 18:16 Відповісти
Ти умнічка! Супер! Молодець!
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04.08.2021 18:18 Відповісти
от президента спортсмена у нас ще не було ...шучу , шучу ...красава
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04.08.2021 18:18 Відповісти
Був би свій Обама.
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05.08.2021 08:08 Відповісти
Спортивні перемоги беленюка, усіка, ломаченка, ракіцького та іншої вати мало цікавлять. Більше турбує, що замість сплячого у ВР беленюка, якому на все в цій країні наплювати крім борцювання, міг бути військовий чи волонтер, який справді переймається проблемами воюючої країни.
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04.08.2021 18:22 Відповісти
Не треба ставити Беленюка поряд з тією ватою!
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04.08.2021 20:25 Відповісти
Шановний, серед спецдільниць для військових (зона АТО) підтримка Зеленського та партії "Слуга народу" становила трохи меньше ніж 50%. Тому "військові" зараз "кушают" ту баланду, яку вони самі собі обрали. І не Жан у цьому винен.
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04.08.2021 23:17 Відповісти
ДЯКУЄМО !
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 2229

...
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04.08.2021 18:22 Відповісти
Українською мовою!
У нас міністри - прем'єри не здатні вивчити.
Жан здатний не тільки в спорті!
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04.08.2021 18:22 Відповісти
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 7796
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04.08.2021 18:25 Відповісти
Наші вітання !!!
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8721
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04.08.2021 18:26 Відповісти
Пишаюсь
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04.08.2021 18:27 Відповісти
Вітаю як спортсмена ! Молодець. Заслужив і досяг.

А за зебіла - страшенно лиха.
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04.08.2021 18:28 Відповісти
"Вітаю всю Україну з цією золотою медаллю", - Жан Беленюк не стримав сліз після перемоги на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 3892
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04.08.2021 18:30 Відповісти


єдине досягнення ЗЕ-льоних в Раді !

краще і не скажеш
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04.08.2021 18:49 Відповісти
А они тут при чем? Медаль Жан получил, а не Лиза Богуцкая.
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04.08.2021 23:19 Відповісти
Братыла-Жан - молодчага ! ! !
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04.08.2021 18:39 Відповісти
Жан , ти хороший хлопець і хороший спортсмен , дякую за золото .. Але дарма ти підпрягся за зебілів .. І взагалі -заліз у політику . Твоє місце у спорті , там ти як риба у воді .
Тікай від тих слуг ,, та й взагалі з політики . То не твоє .. .
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04.08.2021 18:45 Відповісти
Жан Молодец! Спасибо за золото!
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04.08.2021 18:45 Відповісти
дякуйемо гiднiй людинi спортсмену i громадянину!
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04.08.2021 19:10 Відповісти
Этот точно не москаль!
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04.08.2021 19:13 Відповісти
Жан Беленюк - ложка мёда в бочке зловонных зелёных "слуг путена"....
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04.08.2021 19:40 Відповісти
ви думаєте ?

тоді що він там у ЗЕ-льоних робить, якщо медом намащений ?
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04.08.2021 19:47 Відповісти
МОЛОДЕЦ ПАРЕНЬ. только не стояло обсираться с ВРУ.
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04.08.2021 19:50 Відповісти
Хтозна, може й ти б пішов до слуг, якби запросили, і обделался з радості.
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05.08.2021 08:16 Відповісти
Борітеся поборете.Т.Г.Шевченко)
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04.08.2021 19:51 Відповісти
Он - мёд, исключительно, на фоне насильников, воров, дворовой шпаны и ничтожеств, из которых состоит клоунская партия....Ну. польстило спортсмену предложение посидеть под куполом за несколько тысяч зелёных в месяц...
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04.08.2021 19:53 Відповісти
Респект!!
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04.08.2021 20:03 Відповісти
До всього відразу видно, що не москаль, не жид, не циган, а справжнісенький щирий українець!
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04.08.2021 20:14 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ !!!! ТРУДЯГА !! ПАТРІОТ !!! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!!
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04.08.2021 20:20 Відповісти
а вот зачем такие как бенюк идут в депутаты?
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04.08.2021 20:22 Відповісти
а если бы он пошел в дворники-ты был бы счастлив?
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05.08.2021 00:47 Відповісти
почему в дворники, инженер, айтишник и много-много другого
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05.08.2021 06:10 Відповісти
Молодец!!!!!!!
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04.08.2021 20:49 Відповісти
Круто...Одну людину з СН я точно поважаю.......Молодець!!!
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04.08.2021 20:54 Відповісти
Наши бронзовые синхронистки несколько обосрались:
«Спорт не относится к политике, и на соревнованиях мы всегда поддерживаем друг друга (россиянок). У нас вообще в принципе нет никаких проблем. Мы все друг друга уважаем и понимаем, насколько усердно каждый из нас работает, чтобы сюда попасть. Поддерживаем друг друга и поздравляем с каждой медалью», - приводит слова Савчук «Матч ТВ».
«Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькой, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, мы поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит», - сказала Федина.
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04.08.2021 21:04 Відповісти
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05.08.2021 03:00 Відповісти
Да. Вот как хорошо когда все на своих местах. Кловуны - в цирке, спортсмены - на соревнованиях, нянечки - в детсаду, свадебные фотографы - на свадьбах, Кивы в дурдомах, гражданки легкого поведения - на трассах - а не в Парламенте Украины принимают законы для жизни украинцев.
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04.08.2021 21:49 Відповісти
Нам би таких людей в Україні побільше!
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04.08.2021 21:59 Відповісти
Депутат Беленюк і борець Беленюк це різна користь для України як небо і земля.
Краще хай буде борцем
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04.08.2021 23:12 Відповісти
Борітеся й поборете, вам Бог помагає!
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05.08.2021 07:55 Відповісти
Ти глянь! Виявляється колір шкіри і будова щелепи не заважає бути патріотом своєї країни. Молодець!
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05.08.2021 09:31 Відповісти
Молодець !!!!! Займайся своїм ділом, ти прифі. Не лізь в тебе зелене багно...Хай тебе люди поважають і надалі !
Вітаю.!!!
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05.08.2021 09:43 Відповісти
оце справжній бандерівець. ну і відразу видно шо не москаль.
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05.08.2021 12:34 Відповісти
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05.08.2021 15:31 Відповісти
 
 