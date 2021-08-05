Посольство США нагадало про річницю початку "Великого сталінського терору": Треба зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилися. ВIДЕО
Необхідно зробити все можливе, щоб злочини проти людяності, подібно "Великому сталінському терору", ніколи не повторилися, заявив радник посольства США в Україні з питань прав людини Патрік Кнапп.
"5 серпня ми згадуємо жертв "Великого сталінського терору", який почався цього дня 1937-го з прийняттям постанови Політбюро "Про антирадянські елементи", - сказав Кнапп у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства в Twitter в четвер, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в період з 1937 по 1938 роки понад мільйон людей були арештовані, відправлені в табори ГУЛАГу, піддані тортурам або вбиті сталінським режимом.
"Вшановуючи пам'ять жертв жорстокого комуністичного режиму, ми повинні зробити все можливе, щоб такі злочини проти людяності ніколи не повторилися", - підкреслив Кнапп.
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Тоді, при закритих кордонах, це було зробити не важко.
Це так. Про інтернет і фантасти не здогадувались. Телебачення було тільки рівні експериментів, а на радіо відразу була накинуто кілька зашморгів.
Террор начался гораздо раньше.
В 1937 году начался очередной его этап - уничтожение банды сефардов, которые были исполнителями предыдущих этапов.
Кабы никого из них не жалко.
Начали валить убийц и мародеров иудейской национальности, типо якиров, косиоров, ягод, блюхеров, которые до этого травили газом крестьян и устраивали голодоморы и погромы национальной интеллигенции, развалили армию.
И хрен с ними.
Не жалко ни одного!
Ну а по сути, вы правы, - "красный террор", как начался в 1917-м году, так и продолжался (с разной степенью интенсивности) до 1953-года. Там и террор времён Гражданской войны, и "раскулачивание", и "голодомор" и бесконечные процессы 30-х годов (начиная с процесса "Промпартии"), и послевоенные репрессии... Всем досталось, - и злодеям и праведникам и простым обывателям.
Проще было объявить этих преступников, руки которых по локоть в крови невинных, сенегальскими шпиенами, получить их письменные признания и грохнуть, дедушка.
Тухачевский, Блюхер, Якир развалили армию до такого состояния, что она потом не могла справиться с финскими лесорубами, у которых имелось 5 танков и 4 самолета.
Солдатам тупо боялись выдавать оружие, поскольку дедовщина зашкаливала.
Городские били сельских, чеченцы татар, русские якутов и тп.
Это не Жуков придумал не давать оружие, это с тех пор.
Офицеры бухали, имели по несколько денщиков и регулярно чистили им морды, офицерские жены беспробудно пьянствовали, отлавливали рядовых и насиловали.
Армия была полностью небоеспособна.
https://defence-line.org/2021/08/avgust-vazhnoe-napominanie-chast-1/ Август. Важное напоминание (Часть 1 -- 4)