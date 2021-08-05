Посольство США нагадало про річницю початку "Великого сталінського терору": Треба зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилися. ВIДЕО

Необхідно зробити все можливе, щоб злочини проти людяності, подібно "Великому сталінському терору", ніколи не повторилися, заявив радник посольства США в Україні з питань прав людини Патрік Кнапп.

"5 серпня ми згадуємо жертв "Великого сталінського терору", який почався цього дня 1937-го з прийняттям постанови Політбюро "Про антирадянські елементи", - сказав Кнапп у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства в Twitter в четвер, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в період з 1937 по 1938 роки понад мільйон людей були арештовані, відправлені в табори ГУЛАГу, піддані тортурам або вбиті сталінським режимом.

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"Вшановуючи пам'ять жертв жорстокого комуністичного режиму, ми повинні зробити все можливе, щоб такі злочини проти людяності ніколи не повторилися", - підкреслив Кнапп.