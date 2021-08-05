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Посольство США нагадало про річницю початку "Великого сталінського терору": Треба зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилися. ВIДЕО

Необхідно зробити все можливе, щоб злочини проти людяності, подібно "Великому сталінському терору", ніколи не повторилися, заявив радник посольства США в Україні з питань прав людини Патрік Кнапп.

"5 серпня ми згадуємо жертв "Великого сталінського терору", який почався цього дня 1937-го з прийняттям постанови Політбюро "Про антирадянські елементи", - сказав Кнапп у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства в Twitter в четвер, передає  Цензор.НЕТ.

За його словами, в період з 1937 по 1938 роки понад мільйон людей були арештовані, відправлені в табори ГУЛАГу, піддані тортурам або вбиті сталінським режимом.

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"Вшановуючи пам'ять жертв жорстокого комуністичного режиму, ми повинні зробити все можливе, щоб такі злочини проти людяності ніколи не повторилися", - підкреслив Кнапп.

Посольство США нагадало про річницю початку Великого сталінського терору: Треба зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилися 01

історія (1071) комунізм (74) пам’ять (1186) посольство (944) репресії (1622) СРСР (346) Сталін (143) США (22799)


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Топ коментарі
+17
Не надо искажать ...СССР был АБСОЛЮТНО закрытым государством , огороженым железным занавесом. "Гостей" тщательно фильтровали и их передвижение было под неусыпным контролем и весьма ограничено. Показывали только "потемкинские деревни " и "счастливых обитателей". Под звуки фанфар, даже непредвзятые и честные видели сплошные успехи и верили пропаганде. Да что там гости? Обыватели верили ,что "органы разберутся ",а их сосед "скрытая контра". Отдельные ,жиденькие слухи пробивались в западные СМИ ,но и там считались дезинформацией. Большевички умели скрывать правду!
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05.08.2021 11:53
+16
Посольство США напомнило о годовщине начала "Большого сталинского террора": Надо сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторились - Цензор.НЕТ 2114
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05.08.2021 11:30
+14
Ошибаетесь. Красный террор действительно не прекращался с 1918г. но репрессии имели волнообразный характер,то затухая ,то разгораясь. А в 1937 начался "Большой сталинский террор" ,когда вроде уже и репрессировать было некого,но нашли.....Под нож пошел офицерский корпус , нелояльная часть партийно-хозяйственного актива и сотни тысяч ни в чем не винных ,попавших в списки....расстрельные списки спускались на места аки задания на выпуск лаптей или балалаек. Не дай Бог, повторить этот ужас!
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05.08.2021 12:12
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Кому нагадали ? Зеленському ?
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05.08.2021 11:25 Відповісти
И тут Зеленский виноват? Он вам на ушко шепнул, что готовит террор? А сколько стоит такой пост?
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06.08.2021 03:23 Відповісти
Хоть кто-то помнит историю...
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05.08.2021 11:28 Відповісти
Посольство США напомнило о годовщине начала "Большого сталинского террора": Надо сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторились - Цензор.НЕТ 2114
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05.08.2021 11:30 Відповісти
Вот только при Рузвельте сталинский террор никак не интересовал ни американцев, ни европейцев. Деньги ведь не пахнут
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05.08.2021 11:33 Відповісти
Не надо искажать ...СССР был АБСОЛЮТНО закрытым государством , огороженым железным занавесом. "Гостей" тщательно фильтровали и их передвижение было под неусыпным контролем и весьма ограничено. Показывали только "потемкинские деревни " и "счастливых обитателей". Под звуки фанфар, даже непредвзятые и честные видели сплошные успехи и верили пропаганде. Да что там гости? Обыватели верили ,что "органы разберутся ",а их сосед "скрытая контра". Отдельные ,жиденькие слухи пробивались в западные СМИ ,но и там считались дезинформацией. Большевички умели скрывать правду!
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05.08.2021 11:53 Відповісти
" Большевички умели скрывать правду!"

Тоді, при закритих кордонах, це було зробити не важко.

Це так. Про інтернет і фантасти не здогадувались. Телебачення було тільки рівні експериментів, а на радіо відразу була накинуто кілька зашморгів.
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05.08.2021 14:49 Відповісти
Что-то у посольства совсем плохо с памятью.
Террор начался гораздо раньше.
В 1937 году начался очередной его этап - уничтожение банды сефардов, которые были исполнителями предыдущих этапов.
Кабы никого из них не жалко.
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05.08.2021 11:59 Відповісти
Ошибаетесь. Красный террор действительно не прекращался с 1918г. но репрессии имели волнообразный характер,то затухая ,то разгораясь. А в 1937 начался "Большой сталинский террор" ,когда вроде уже и репрессировать было некого,но нашли.....Под нож пошел офицерский корпус , нелояльная часть партийно-хозяйственного актива и сотни тысяч ни в чем не винных ,попавших в списки....расстрельные списки спускались на места аки задания на выпуск лаптей или балалаек. Не дай Бог, повторить этот ужас!
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05.08.2021 12:12 Відповісти
И в чем я ошибаюсь?
Начали валить убийц и мародеров иудейской национальности, типо якиров, косиоров, ягод, блюхеров, которые до этого травили газом крестьян и устраивали голодоморы и погромы национальной интеллигенции, развалили армию.
И хрен с ними.
Не жалко ни одного!
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05.08.2021 12:17 Відповісти
Я сдавал курсовую по сталинским репрессиям и могу вам сказать, что террор был при советской власти всегда, а в 1937-1939 вместе с мелкими служащими, крестьянами и интеллигентами, под нож пошли партийные бонзы, что вызвало большой резонанс уже не только в совке, но и в других странах. Как хорошо сказал один историк "Сталин начал убивать себе подобных".
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05.08.2021 21:45 Відповісти
Виноват в безмоглости и безграмотности. Следствием чего и является твой антисемитизм...
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06.08.2021 03:30 Відповісти
Речь в данном случае идёт конкретно о, так называемом, "Большом терроре". Безусловно, он был направлен в первую очередь против кадров партии, РККА и НКВД. Но при "рубке леса" пострадало огромное количество "щепок", вплоть до беспартийных сторожей и вахтёров. Также нельзя забывать про параллельные массовые репрессии против духовенства и интеллегенции, которые значительно ужесточились именно в этот период.
Ну а по сути, вы правы, - "красный террор", как начался в 1917-м году, так и продолжался (с разной степенью интенсивности) до 1953-года. Там и террор времён Гражданской войны, и "раскулачивание", и "голодомор" и бесконечные процессы 30-х годов (начиная с процесса "Промпартии"), и послевоенные репрессии... Всем досталось, - и злодеям и праведникам и простым обывателям.
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05.08.2021 12:44 Відповісти
У посольства с памятью нормально: США не признавали Советскую власть целых 15 лет !
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05.08.2021 14:00 Відповісти
Ну саме в 1937-38 розстріляли купу митців типу Курбаса, Куліша і тд, які ніякого відношення до попереднього терору не мали...
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05.08.2021 17:05 Відповісти
Юноша, "валят" деревья....А расстреливать людей без доказанной вины -это преступление ! И нет разницы какой национальности жертвы ... Если нет жалости к невинным жертвам,то это оправдание убийц....печально! Именно такие бедовые и суровые стояли у стены в 1937.
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05.08.2021 12:27 Відповісти
Тупо доказывать их вину было нецелесообразно с точки зрения подрыва веры в ценности и идеалы коммунизма.
Проще было объявить этих преступников, руки которых по локоть в крови невинных, сенегальскими шпиенами, получить их письменные признания и грохнуть, дедушка.
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05.08.2021 12:33 Відповісти
Это Якир или Блюхер подрывал??? В 1937 была, впервые со времен средневековья , была введена практика "внесудебных расследований",когда т.н. "тройке", из лиц зависимых и малообразованных, дали право определять ЖИТЬ человеку или нет....И такие изуверы лезли из кожи вон.... Плохо ты знаешь тему ,читай .... есть много источников.
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05.08.2021 12:47 Відповісти
Дядя, вы совсем неграмотный, оказывается
Тухачевский, Блюхер, Якир развалили армию до такого состояния, что она потом не могла справиться с финскими лесорубами, у которых имелось 5 танков и 4 самолета.
Солдатам тупо боялись выдавать оружие, поскольку дедовщина зашкаливала.
Городские били сельских, чеченцы татар, русские якутов и тп.
Это не Жуков придумал не давать оружие, это с тех пор.
Офицеры бухали, имели по несколько денщиков и регулярно чистили им морды, офицерские жены беспробудно пьянствовали, отлавливали рядовых и насиловали.
Армия была полностью небоеспособна.
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05.08.2021 12:57 Відповісти
Дедушка имеет ученую степень.( Еще когда за деньги не присваивали...) А папа дедушки в 1937 ,был кадровым офицером и о тех временах у дедушки достоверная информация. Никак не оправдывая деяния Тухачевского в годы гражданской войны,открою тебе правду...в отличие от жополиза Ворошилова ,именно Тухачевский был самым толковым из маршалов и он более других сделал для модернизации армии.К сожалению,многие его инициативы были свернуты ,что и послужило причиной многих проблем. Ну,а про "денщиков","пьяных жен" и "насилие красноармейцев"- это за гранью здоровой психики.
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05.08.2021 13:15 Відповісти
Ну да, саме Тухачевський зацікавився ракетами Корольова і Катюшами...
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05.08.2021 17:07 Відповісти
Корольова посадили в 1938 теж, якщо що... Просто тому, що Тухачевський вибив бабло на його ракетні досліди!
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05.08.2021 17:06 Відповісти
Мне кажется, вы с Юрием, спорите о разных вещах, - я думаю, ему не жалко именно тех репрессированных, которые сами прежде с упоением участвовали в репрессиях. А таких (в разной степени причастных ), согласитесь, было очень много.
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05.08.2021 12:59 Відповісти
Революция всегда пожирала своих детей. А последовательная чистка рядов "чистильщиков" обязательна для любого тирана. На роль палачей годятся не многие ,а сделав "дело" ,становятся опасными свидетелями и потенциальными конкурентами для власти. И НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНЫ МОТИВЫ !
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05.08.2021 13:29 Відповісти
Боже, бережі Америку!
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05.08.2021 12:57 Відповісти
Убийство Вячеслава Черновола при Кучме (парторге "Южмаша") - продолжение террора.
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05.08.2021 13:21 Відповісти
Добре,що хоч американці нагадали українським небожителям про річницю отієї напасті.
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05.08.2021 13:55 Відповісти
anti-colorados
https://defence-line.org/2021/08/avgust-vazhnoe-napominanie-chast-1/ Август. Важное напоминание (Часть 1 -- 4)
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05.08.2021 15:35 Відповісти
https://1951deport.org Забытые уроки советских репрессий

Посольство США нагадало про річницю початку "Великого сталінського терору": Треба зробити все можливе, щоб подібне ніколи не повторилися - Цензор.НЕТ 4038
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05.08.2021 18:12 Відповісти
"Чтобы подобное никогда не повторилось" нужно разместить пару баз США в Украине.
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05.08.2021 23:32 Відповісти
 
 