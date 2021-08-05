Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства, - ЗМІ. ВIДЕО

Глава "Радикальної партії" і екснардеп Олег Ляшко став співвласником деревообробної компанії "Сінегрі". Він володіє цим бізнесом разом зі своїм соратником Олегом Авер'яновим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними видання, з березня цього року Олег Ляшко размом з іншим "радикалом" Олегом Авер’яновим є співвласником деревообробної компанії "Сінегрі", яка працює на "малій батьківщині" Ляшка — на Чернігівщині.

"За інформацією митної служби, яку ми отримали з власних джерел, компанія успішно експортує свої товари. Так, у 2019-2020 роках "Сінегрі" вивезла за кордон 595 тонн різної продукції — переважно деревини, а також цвяхів, гвинтів, необробленого волокна. Ми також дізналися, що фірма виробляє дерев’яні будинки та столярні вироби.

Разом з тим, у 2015 році Верховна Рада запровадила 10-річну заборону на вивезення необробленої деревини з України. Одним із авторів законопроєкту був Олег Ляшко, який всяко переконував у необхідності його запровадження. Це, на думку ексдепутата, мало б покращити умови для вітчизняного бізнесу та збільшити кількість інвестицій. На момент ухвалення мораторію Олег Ляшко був народним депутатом.

Наша редакція виявила ще щонайменше дві компанії, що можуть бути пов’язані з новим бізнесом Олега Ляшка — "Брус Майстер" та "Маркет Ліс".

Обидві зареєстровані за тією ж адресою, що й "Сінегрі" — у будівлі в селі Новий Білоус, що поблизу Чернігова. Варто зазначити, що "Брус Майстер" збанкрутував у 2019 році. І примітно, що якраз перед цим устиг продати свої автівки фірмі "Сінегрі".

І "Брус Майстер", і "Маркет Ліс" свого часу відвідував Олег Ляшко — на той час народний депутат. На зустрічах з колективами політик говорив про те, наскільки важлива заборона вивезення лісу, і як вона допомагає цим компаніям.

Зараз же, володіючи близькою до цих фірм компанією "Сінегрі" Ляшко не вважає, що міг просувати їхні інтереси. Раніше, працюючи у парламенті, Ляшко просував запровадження мораторію на експорт лісу-кругляку, який мав би підтримувати вітчизняні деревообробні підприємства.

"Мораторій на вивезення необробленої деревини — не в моїх власних чи членів Радикальної партії приватних інтересах, а в інтересах України, розвитку вітчизняної економіки і зменшення безробіття українців", — сказав у коментарі "Слідству.Інфо" Олег Ляшко.

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