УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12623 відвідувача онлайн
Новини Відео
10 715 52

Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства, - ЗМІ. ВIДЕО

Глава "Радикальної партії" і екснардеп Олег Ляшко став співвласником деревообробної компанії "Сінегрі". Він володіє цим бізнесом разом зі своїм соратником Олегом Авер'яновим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

За даними видання, з березня цього року Олег Ляшко размом з іншим "радикалом" Олегом Авер’яновим є співвласником деревообробної компанії "Сінегрі", яка працює на "малій батьківщині" Ляшка — на Чернігівщині.

"За інформацією митної служби, яку ми отримали з власних джерел, компанія успішно експортує свої товари. Так, у 2019-2020 роках "Сінегрі" вивезла за кордон 595 тонн різної продукції — переважно деревини, а також цвяхів, гвинтів, необробленого волокна. Ми також дізналися, що фірма виробляє дерев’яні будинки та столярні вироби.

Разом з тим, у 2015 році Верховна Рада запровадила 10-річну заборону на вивезення необробленої деревини з України. Одним із авторів законопроєкту був Олег Ляшко, який всяко переконував у необхідності його запровадження. Це, на думку ексдепутата, мало б покращити умови для вітчизняного бізнесу та збільшити кількість інвестицій. На момент ухвалення мораторію Олег Ляшко був народним депутатом.

Наша редакція виявила ще щонайменше дві компанії, що можуть бути пов’язані з новим бізнесом Олега Ляшка — "Брус Майстер" та "Маркет Ліс".

Обидві зареєстровані за тією ж адресою, що й "Сінегрі" — у будівлі в селі Новий Білоус, що поблизу Чернігова. Варто зазначити, що "Брус Майстер" збанкрутував у 2019 році. І примітно, що якраз перед цим устиг продати свої автівки фірмі "Сінегрі".

І "Брус Майстер", і "Маркет Ліс" свого часу відвідував Олег Ляшко — на той час народний депутат. На зустрічах з колективами політик говорив про те, наскільки важлива заборона вивезення лісу, і як вона допомагає цим компаніям.

Зараз же, володіючи близькою до цих фірм компанією "Сінегрі" Ляшко не вважає, що міг просувати їхні інтереси. Раніше, працюючи у парламенті, Ляшко просував запровадження мораторію на експорт лісу-кругляку, який мав би підтримувати вітчизняні деревообробні підприємства.

"Мораторій на вивезення необробленої деревини — не в моїх власних чи членів Радикальної партії приватних інтересах, а в інтересах України, розвитку вітчизняної економіки і зменшення безробіття українців", — сказав у коментарі "Слідству.Інфо" Олег Ляшко.

Також читайте: Ляшко підробив лотерейний квиток з півмільйонним виграшем, - глава НАЗК Новіков. ВIДЕО

бізнес (1976) Ляшко Олег (1019)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
читай уважно новину! він лобіював коли був політиком, Отже шльондра продажна!
показати весь коментар
05.08.2021 12:58
+12
Яскравий взірець гельмінта-політикана з Кучмівського кубла !!!! ))))
показати весь коментар
05.08.2021 12:55
+12
В 90х він у до рота брав, але це не завадило йому бути депутаной декількох скликань, а все завдяки мудрому нарідові
показати весь коментар
05.08.2021 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В полку олигархов прибыло!!!
показати весь коментар
05.08.2021 12:55 Відповісти
БСП-батальон сексуальної підтримки !!!))))
показати весь коментар
05.08.2021 12:56 Відповісти
Це все,що людям потрібно розуміти про владу,яка би вона не була
показати весь коментар
05.08.2021 12:55 Відповісти
Ляшко зараз не при владі. Тому має право займатися чим завгідно. Он агрохімія лобіює продаж айкосів і все норм, а він між іншим не остання людина в слузі урода
показати весь коментар
05.08.2021 12:57 Відповісти
читай уважно новину! він лобіював коли був політиком, Отже шльондра продажна!
показати весь коментар
05.08.2021 12:58 Відповісти
В 90х він у до рота брав, але це не завадило йому бути депутаной декількох скликань, а все завдяки мудрому нарідові
показати весь коментар
05.08.2021 13:00 Відповісти
Це фахівець мімікрії і мігрування з партії до партіі !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 13:02 Відповісти
цілком імовірно що на наступних виборах він ще скаже своє вагоме 5 відсоткове підарьске слово))
показати весь коментар
05.08.2021 13:02 Відповісти
Всі вони падлюки,там порядних людей нема не було і не буде.
показати весь коментар
05.08.2021 12:59 Відповісти
Яка порядність може бути в кублі гельмінтів-політиканів ,яки живляться, висмоктуючи з держави житєдайні соки !!!))))
показати весь коментар
05.08.2021 13:04 Відповісти
СКОТЫНЯКА!!!!
показати весь коментар
05.08.2021 12:55 Відповісти
Яскравий взірець гельмінта-політикана з Кучмівського кубла !!!! ))))
показати весь коментар
05.08.2021 12:55 Відповісти
ну и слава Богу !
не колоды вывозит, а дает работу и производит продукцию
показати весь коментар
05.08.2021 12:56 Відповісти
...Для этих целей будущий олигарх прикупил лесок недалеко от Клавдиево-Тарасово
показати весь коментар
05.08.2021 12:56 Відповісти
подарили))
показати весь коментар
05.08.2021 12:59 Відповісти
В лоторею виграв !!!)))
показати весь коментар
05.08.2021 13:04 Відповісти
Та и табу мабуть не брезгував.
показати весь коментар
05.08.2021 13:54 Відповісти
Ляшко-деревянщик. Вироблятиме нових Буратін для наріду.
показати весь коментар
05.08.2021 12:59 Відповісти
Куда більше і так 73% !!!))))
показати весь коментар
05.08.2021 13:05 Відповісти
Зелених.
показати весь коментар
05.08.2021 14:04 Відповісти
Каких Буратин ? Карабасов. Три два расов.
показати весь коментар
05.08.2021 14:23 Відповісти
Да уж, время - деньги, видишь деньги, не теряй времени (с).
Классика
показати весь коментар
05.08.2021 13:02 Відповісти
Почему стал? Просто легализовал то, что раньше.......выиграл в лотерею
показати весь коментар
05.08.2021 13:05 Відповісти
Факт коррупции в статусе депутата - налицо. Надо разобраться.
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
До Кивы с его силосной ямой всё равно не дотягивает.
показати весь коментар
05.08.2021 13:07 Відповісти
На вилы петуха.
показати весь коментар
05.08.2021 13:08 Відповісти
ну так він нині не депутат, не міністр. тож який тут конфлікт інтересів? алєжка заробляє як може, не у всіх же є жомова яма
показати весь коментар
05.08.2021 13:08 Відповісти
Да ладно!
Зачем Олежику этот гемор, если ему в лотерею везет нипадецки!
показати весь коментар
05.08.2021 13:12 Відповісти
Скотиняка - деревооброблювач!))) А корови з бабусями не образяцця?!)))
показати весь коментар
05.08.2021 13:12 Відповісти
...ідер з сокирою? це саме страшне що я бачив в житті.
показати весь коментар
05.08.2021 13:16 Відповісти
Знаю сына бывшего министра времен Януковича.... Если не иметь представления кто он, можно подумать - редкий Вася, разве что с охранником ходил и сумки кэша разносил по фирмачкам на зарплаты. Семья, дети все говорят на украинском, вышиванки на праздники носят и считают себя патриотами. Только вот если даже не брать в учет то, что папа его в свое время обанкротил и отжал завод, сынок ну никак по закону работать не хочет. Налоги платить в его понимании в западло, хотя при его возможностях можно было работать и в белую, он больше денег спускал на сомнительные проекты. Если кинул партнеров (а такое было ни раз) это значит ты умный бизнесмен... А так патриот и любит Украину как никто. К сожалению, процентов 90% населения, включая комментаторов, имея подобные возможности, поступали бы так же.... У нас народ взятки не может перестать давать, рассказывая что невозможно, но виноват Ляшко....
показати весь коментар
05.08.2021 13:17 Відповісти
Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2704
показати весь коментар
05.08.2021 13:19 Відповісти
Гандон он штопанный! А как он по телевизору селян защищает, землю продавать отговаривает, ну прям святой благодетель...****** обыкновенная
показати весь коментар
05.08.2021 13:21 Відповісти
Андон штопаный тот кто верил что он будет защищать селян и голосовал за него. Если бы в нашей стране не было такого огромного кол-ва идиотов то он бы и не добился того что имеет. И виноваты в этом люди, которые приводят таких вот подонков во власть, а подонки только этим пользуются.
показати весь коментар
05.08.2021 13:29 Відповісти
Согласен на все 100
показати весь коментар
05.08.2021 13:34 Відповісти
В лєсу раздавался топор дровосєка...
показати весь коментар
05.08.2021 13:38 Відповісти
Гомосека.
показати весь коментар
05.08.2021 14:06 Відповісти
Як депутат він забороняв вивіз лісу за кордон,діючи в інтересах країни,як бізнесмен вивозить ліс за кордон,дбаючи лишень про свої інтереси...Цілком зрозуміла позиція,краща аніж в теперішніх,які до депутатства проти,а депутатами - за...
показати весь коментар
05.08.2021 13:38 Відповісти
во всём виноват рыжий металлург-шахтёр-энергетик из дамбаса...его шестёрка..))
показати весь коментар
05.08.2021 13:43 Відповісти
Не трогайте вилоносца! Как вилам без держака? Ляжка совершенно радикален и уникален. Вот приведет на банковую корову и накрутит ей хвоста ,где прятаться будут верещавые ?
показати весь коментар
05.08.2021 13:45 Відповісти
Вот до чего грабли животворящие доводят!!!!!!!
показати весь коментар
05.08.2021 14:03 Відповісти
Осталось такое впечатление, что автор выступает за свободный вывоз леса-кругляка, чего так упорно от Украины требуют европоцы. Что касается Ляжка, то этот паразит, прошедший школу совкового детдома, своего никогда не упустит, вырвет кусок, который считает своим, из желудка врага.
показати весь коментар
05.08.2021 14:11 Відповісти
Лякшо знав кого цілувати, а кого доїти)
Олег Ляшко став власником деревообробного бізнесу, інтереси якого лобіював за часів депутатства, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2059
показати весь коментар
05.08.2021 14:41 Відповісти
З усього, це не кругляк задешево на експорт:


******* деревообробне підприємство ТОВ «СіНегрі» планує запустити виробництво крафтової продукції 2020-09-03 07:49 https://dpnews.com.ua/news/1006

ТОВ «СіНегрі» веде свою успішну діяльність з виробництва сухих пиломатеріалів та деревообробки...
...цьогоріч підприємство планує придбати ще одну лінію - з виробництва зрощеного брусу для його подальшого експорту. А в майбутньому планують налагодити випуск крафтового паперу для виробництва паперових стаканів, пакетів тощо. Таким чином, буде забезпечено повний цикл переробки залишків та відходів деревини.

З 2017 року було заборонено вивіз кругляка з України: Після заборони вивозу кругляка почалося, так би мовити, "відродження" виробництва деревини. До цього весь ліс вивозився круглим матеріалом, і деревопереробне виробництво було в занепаді. 2017-2018 роки стали підйомними в переробці деревини, а потім настав колосальний спад через курс долара. Зараз курс стабілізувався, натомість на аукціонах підняли ціну до 1430 гривень за 1 м куб.
показати весь коментар
05.08.2021 15:02 Відповісти
Ну вот, а кто-то не верил местным под Семеновкой Черниговскоц области что ночами в сторону рашки гоняли фуры с лесом...
показати весь коментар
05.08.2021 16:36 Відповісти
берите за гланды
показати весь коментар
08.08.2021 11:09 Відповісти
 
 