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"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що українському чемпіону Олімпійських ігор у Токіо Жану Беленюку небезпечно повертатися до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Скабєєвої, причиною став переможний танець Беленюка після фінальної сутички.

"Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в "москальскую присядку". На батьківщині можуть виникнути питаннячка ... До Києва Беленюку повертатися небезпечно", - заявила пропагандистка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Беленюк після перемоги в Токіо станцював гопак. ВІДЕО

Автор: 

пропаганда (2801) Беленюк Жан (59) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+120
вот москальськая "присядка"..
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабеева - Цензор.НЕТ 4073
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05.08.2021 14:39
+100
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабеева - Цензор.НЕТ 6570
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05.08.2021 14:49
+99
Беленюк,насри на голову скабеевой вприсядку.
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05.08.2021 14:38
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"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 3339
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05.08.2021 17:32 Відповісти
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 8051
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05.08.2021 17:33 Відповісти
вот же дура конченая тебя же с работы выгонют мы ж адиннарот....
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05.08.2021 16:22 Відповісти
🤣
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06.08.2021 12:58 Відповісти
Цікаво, вона сама з себе потім угарає?) Їпанута мокша...
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05.08.2021 16:32 Відповісти
Теперь в кацостне украинский традиционный танец называется какойто вприсядкой.
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05.08.2021 16:35 Відповісти
Як і борщ - =свєкольний суп=.
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06.08.2021 06:26 Відповісти
Кацп не може не вкрасти.
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06.08.2021 10:56 Відповісти
🤣
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06.08.2021 12:59 Відповісти
Скабеиха сделала намёк для всех, кто ненавидит Зеленского и "слуг народа", чтобы они начали разгонять всю эту муть про то, что это был вовсе не гопак, а рашистский танец.
Как это было с косовороткой.
Но они почему-то не повелись на этот раз.
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05.08.2021 16:37 Відповісти
зеленый действительно одел не вышиванку
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06.08.2021 08:56 Відповісти
Та вони, монголоїди і танці зперли!!!!!Для цієї маси все піде!!!!!
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06.08.2021 14:22 Відповісти
В Україні є своя скабєєва на Г+Г яка заправляє збіговиськом під назвою "право на владу"
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05.08.2021 16:42 Відповісти
А ещё гопак в красных шароварах танцуют.
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05.08.2021 16:53 Відповісти
При гопаке нужно разводить руками при отскоке,но у Беленюка руки были заняты флагом поэтому глупой рашосвинье показалась что это кацапская присядка.А вообще русне нужно посмотреть на свою сборную по борьбе-там одни кавказцы
пляшущие лезгинку.
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05.08.2021 17:04 Відповісти
Ну, при танце вприсядку при отскоке так-то надо отводить по очереди одну руку в сторону... Так что на танцы вприсядку это тянет ещё меньше, на самом деле.
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05.08.2021 17:13 Відповісти
навіщо нам знати, що і хто там в тайзі сказав?
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05.08.2021 17:09 Відповісти
"Москальская присядка" - это когда НА БУТЫЛКУ!
А это ГОПАК!
************ одноклеточная...
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05.08.2021 17:10 Відповісти
вот истинная москалькая присядка. этот танец очнь популярен среди русни
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 1728
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05.08.2021 19:21 Відповісти
скрепно и чисто по-русски!
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05.08.2021 23:12 Відповісти
Ну это уже рельно дно, говорить что человек, выступающий за команду Украины и танцующий при этом с украинским флагом одновременно танцует москальский танец...
И тем более, что ему ещё небезопасно возвращаться в Киев? Ну посмотрим, если он не испугается после её слов и прямиком в Москву не полетит, то надо бы ей ответить за свои слова (*сарказм*)
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05.08.2021 17:17 Відповісти
Мразота кацапская уже и танец присвоить хочет. Как же я этих воров паскудных ненавижу. Вот же сволочной народишко.
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05.08.2021 17:27 Відповісти
При присядке руки или на поясе или впереди одна на одной согнутые в локтях. Нет - это веселый гопак.
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05.08.2021 17:38 Відповісти
Яка ж гидотна ця Скабєєва🤮!!! Хочеться узяти кувалду та вломити їй в мордяку!
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05.08.2021 17:38 Відповісти
Скрывают правду.
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06.08.2021 09:46 Відповісти
Не поспориш: вікові традиції московитів по сьогодні незмінні.
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05.08.2021 18:00 Відповісти
Навіщо цю кацапську гадюку рекламують на цензорі? Аж гидко. ФУ.
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05.08.2021 18:17 Відповісти
Жан таки запалив москалів.

"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 6102
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05.08.2021 18:18 Відповісти
Традиционная москальская присядка - присядка на бутылку
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05.08.2021 18:20 Відповісти
Эту ССУЧКУбееву зомбируют еще и в спящем состоянии.
+ в ее палате стоит капельница, которая круглосуточно вливает в нее фекалки кремлядьского КУЙла и его свиты
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05.08.2021 18:56 Відповісти
тварюка їбана
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05.08.2021 18:56 Відповісти
Кто отслеживает неадекватны из-за посредника, и зачем? Ну там узкие спецы из отрасли психиатрии и ИПСО понятно, но для широкой публики зачем?
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05.08.2021 19:10 Відповісти
******** нет покоя ...
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05.08.2021 19:23 Відповісти
Як з *********** поперло нацистське та расистське (ледь не написав російське) лайно
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05.08.2021 19:37 Відповісти
Неужели можно быть настолько тупым что б верить в собственную глупость? Или потом она скажет что просто прикаловалась над своим стадом.
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05.08.2021 19:48 Відповісти
Калірована тварюка!
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05.08.2021 20:14 Відповісти
Да не заводитесь . Завидуют кацапы смертельной завистью вот и злобствуют . Нет у них страны , есть империя . Нет у них языка и культуры . Все украдено и переделано от других народов . Нелюди они .
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05.08.2021 20:46 Відповісти
гнилой народишко, мерзавцы эти москали, причем не только москали, но и ими омоскаленные украинцы, которые ещё гнилее, потому что гниют от загнившей гнили
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05.08.2021 21:07 Відповісти
какой же отвратный голос у этой раскосой мокшанской матрёхи-карлицы...писец просто...
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05.08.2021 21:27 Відповісти
"на рашистском на тв,скабейка улыбнутая ,по ее глазам читаем- бабенка ипанутая"
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05.08.2021 21:34 Відповісти
Знаєте, полудурків не критикуюсть, полудурків не показують по ТБ, полудуркам співчувають і охороняють іх права по закону. Тоді чому в Україні всюди у газетах, на сайтах, по ТБ виставляють різних Скобєєвих, Кісєльових та інших імбіцилів? Ви вважаєте їх нормальними і такими особами які відповідають за свої слова?

Як що ні, то нащо рекламувати ПОЛУДУРКІВ на весь світ. Чи ви чекаєте що вони зміняться?
Треба на держрівні прийняти програму яка навчить українців тверезо сприймати свого сусіда як неадекватну особу яка не буде змінюватись. Просто це факт. Хто хоче жити в країні полудурків - нікого не треба тримати, паспорт України на стіл і вперед в Кремляндію на ПМЖ, громадянство там легко дають
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05.08.2021 22:25 Відповісти
Жан Беленюк переможець.
Слава Богу, слава Україні
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05.08.2021 22:27 Відповісти
такий брєд вже ліплять. просто шо попало

"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 5191
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05.08.2021 22:46 Відповісти
у етой ********** -ослиная моча в голове вместо мозга!
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05.08.2021 23:14 Відповісти
Криворота *урва. Отрута ллється з усіх щілин і навіть пор. Її отруйний язик, інтонація з якою вона вивергає свою отруту - це ж просто гидко слухати. Не тільки тому що я українка, а й просто вуху, як органу відчуття, неприємно. Як таке могли пропагандоном призначити? Вона ж у своєї цільової аудиторії якусь довіру має викликати чи хоча б терпіння її до кінця дослухати. Але оця істота викликає тільки огиду та агресію. Чи на це й розрахунок, щоб увесь негатив від зливного бачка з часом асоціювався з Україною?
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06.08.2021 02:15 Відповісти
Я дико извиняюсь, но имею спросить такой вопрос. Если на рубашке фасона "косоворотка" отверстие для головы застегивается на 10 см правее от центровой линии, то как тогда поступают со штанами системы "косовортка"? Застегивают через боковой карман ?
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06.08.2021 02:24 Відповісти
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 8139
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06.08.2021 04:30 Відповісти
Гопака давал князь Владимир в 988 году в Константинополе когда произвел Крещение Киевской Руси...на Мокшандии в тот год жабы квакали на болотах да воллки выли Но Макшанцы обосранцы не лыком шыты все таки сочинили Мокшандию в 1237 года и сделал великий Хан Мацковии Батый...,а его внук ,Хан Менгу-Тимур в 1272 году построил первую Избу мусульманскую на курьих ножках....так родилась Улус-Джучи...,типа Мокшандия...
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06.08.2021 04:35 Відповісти
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 2609 первый Мокшанец в Мире
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06.08.2021 04:37 Відповісти
Вот и вся Маскальская присядка...
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06.08.2021 04:40 Відповісти
Разницу между 10 веком князя Владимира и 13 веком Мокшандии сосчитайте сами...,Хан Батый в той Мокшандии не водил князей типа в барский нарот...,он были его Холопами..."Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 6168
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06.08.2021 04:50 Відповісти
чем больше подгорают пердаки у ********** . соловьиного помета . киселева . жириновского и прочей нечести тем больше нам поржать хочется . когда в дремучем совке нам показывали негров в картонных коробках ночующих на решетках метро нам было не смешно . а теперь и 95й квартал ***** не нужен . если посмотреть пропогандонов из бензоколонки ---- НАДО ДЕЛАТЬ НАРЕЗКУ ИХ ..ПЕРЛОВ.. И КРУТИТЬ НА ПЕРВОМ . ЭСПРЭССО И ПЯТОМ ---потому что г+г занят --- там масейчук-********* с побитыми дверями ..потерпевшего..
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06.08.2021 06:11 Відповісти
Мужик выступавший в штанге с женщинами проиграл.
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06.08.2021 08:01 Відповісти
Беленюк після перемоги говорив українською мовою чим завадив в черговий раз акцентувати увагу на "русскоязичності" українських спортсменів тому щоб продовжувати нав'язувати тезу про "адіннарот" пропагандистка бувала вимушена вигадати "москальську присядку" в його виконанні.
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06.08.2021 09:15 Відповісти
А чому українець мусить говорити неукраїнською мовою ?
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06.08.2021 09:37 Відповісти
Як жеж палає в фєдєрастів дупа, від будь якої перемоги українців...
А насправді - це бойовий танець африканських пожирателів рускоізичних хлопчиків... та дівчаток...
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06.08.2021 10:18 Відповісти
З українським прапором на плечах може танцювати і сім-сорок, і лезгінку, і навіть просто присісти пару раз.
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06.08.2021 10:59 Відповісти
Тут без мата ні як....********** невже ти реально така їбанута...
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06.08.2021 11:41 Відповісти
жопа от зависти горит у москалей )))
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06.08.2021 11:51 Відповісти
Про що б ти ще, бдь, могла потриндіти?! Криза жанру й тем.
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06.08.2021 12:38 Відповісти
Вот кацапский народный присяд на бутылку
"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 3868

"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва - Цензор.НЕТ 2512
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06.08.2021 18:05 Відповісти
Вот, что отсутсвие секса животворящего делает со скабеевой. Просто несёт бред х@йни
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07.08.2021 05:20 Відповісти
Скабеева видимо не далекого ума барышня. Раз не знакт истории, гопак пошел от казачка, а в казачке использовала и так называемая 'присядка". Из этого делаем вывод, что присядка- это всего лишь часть гопака. Т.е. усовершенстгопак и включат в себя элементы присядки. Хотела блеснуть умом а в итоге показала свою глупость и незнание истории. Позорище. А еще проросисты и проукраинци забывают, что все изначально пошло из. "Киевской руси", да, потом народы разделились, смешались с другими. Но корни все словянские пошли из Киева. И много чего еще оставалось общего и в народном творчестве и в танцах.
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15.08.2021 03:32 Відповісти
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