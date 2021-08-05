"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва. ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що українському чемпіону Олімпійських ігор у Токіо Жану Беленюку небезпечно повертатися до Києва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Скабєєвої, причиною став переможний танець Беленюка після фінальної сутички.
"Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в "москальскую присядку". На батьківщині можуть виникнути питаннячка ... До Києва Беленюку повертатися небезпечно", - заявила пропагандистка.
Топ коментарі
+120 Шрек Баблокат
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+100 Анатолик
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+99 Garry Grant
показати весь коментар05.08.2021 14:38
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Как это было с косовороткой.
Но они почему-то не повелись на этот раз.
пляшущие лезгинку.
А это ГОПАК!
************ одноклеточная...
И тем более, что ему ещё небезопасно возвращаться в Киев? Ну посмотрим, если он не испугается после её слов и прямиком в Москву не полетит, то надо бы ей ответить за свои слова (*сарказм*)
+ в ее палате стоит капельница, которая круглосуточно вливает в нее фекалки кремлядьского КУЙла и его свиты
Як що ні, то нащо рекламувати ПОЛУДУРКІВ на весь світ. Чи ви чекаєте що вони зміняться?
Треба на держрівні прийняти програму яка навчить українців тверезо сприймати свого сусіда як неадекватну особу яка не буде змінюватись. Просто це факт. Хто хоче жити в країні полудурків - нікого не треба тримати, паспорт України на стіл і вперед в Кремляндію на ПМЖ, громадянство там легко дають
Слава Богу, слава Україні
А насправді - це бойовий танець африканських пожирателів рускоізичних хлопчиків... та дівчаток...