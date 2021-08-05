"Вместо традиционного украинского гопака пустился в москальскую присядку. В Киев Беленюку возвращаться небезопасно", - пропагандистка Кремля Скабєєва. ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що українському чемпіону Олімпійських ігор у Токіо Жану Беленюку небезпечно повертатися до Києва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Скабєєвої, причиною став переможний танець Беленюка після фінальної сутички.

"Знавці народних танців підозрюють, що Беленюк дав не традиційного українського гопака, а пустився в "москальскую присядку". На батьківщині можуть виникнути питаннячка ... До Києва Беленюку повертатися небезпечно", - заявила пропагандистка.

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