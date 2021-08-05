"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань. ВIДЕО
Головним завданням фінального етапу спільних україно-британських навчань CossackMace-2021 було відпрацювання завдань з відновлення контролю над українським кордоном.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донбасс.Реалії про це розповів командир 4-го батальйону королівського шотландського полку Алестіа Хемпенстол.
"Після переправи ми маємо взяти під контроль кордон. Однак закріпитись і передати контроль за кордоном Держприкордонслужбі", - сказав британський військовий.
Навчання CossackMace-2021 відбувалися в Широколанівському міжвидовому центрі підготовки військових частин на території Миколаївської області. Особливістю навчань було те, що вперше британської підрозділ - 4-й батальйон королівського шотландського полку, перебував на території України в повному складі з технікою і озброєнням.
Навчання завершилися в кінці липня.
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в годину "Ч" війська мають діяти з автоматичною точністю.
мені з кожнем днем все більше подобаються ці затяті брити із бульдожою хваткою !
Прочитав і аж серце йокнуло: НЕВЖЕ НАРЕШТІ????
Ан ніт - то не має ніякого відношення до верховного і не верховного головнокомандувачів. Навіть озвучив цілі навчань британець...
Cо временем так все и будет!выбьем кацапо-фашисткую падаль!
следующий, третий, будет в воздухе?
и скоро этому кацапскому понту прийдет
пушной
зверёк
догнали и еше раз подарили когда это капиталисты чтото комуто дарили за этилоханки наши дети и внуки платить будут
2. Містер Гемпенстол, ю ар вері велкам.
3. Нічого собі: які =натуральні= навчання ! Це ж треба було таку масовку організувати !
ПутеНа ПамаГи!