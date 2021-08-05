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"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань. ВIДЕО

Головним завданням фінального етапу спільних україно-британських навчань CossackMace-2021 було відпрацювання завдань з відновлення контролю над українським кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донбасс.Реалії про це розповів командир 4-го батальйону королівського шотландського полку Алестіа Хемпенстол.

"Після переправи ми маємо взяти під контроль кордон. Однак закріпитись і передати контроль за кордоном Держприкордонслужбі", - сказав британський військовий.

Навчання CossackMace-2021 відбувалися в Широколанівському міжвидовому центрі підготовки військових частин на території Миколаївської області. Особливістю навчань було те, що вперше британської підрозділ - 4-й батальйон королівського шотландського полку, перебував на території України в повному складі з технікою і озброєнням.

Навчання завершилися в кінці липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські водолази беруть участь в активній фазі протимінних навчань "Дайв-2021" у Чорному морі, - ВМС ЗСУ. ФОТОрепортаж

Велика Британія (5578) військові навчання (2775) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+32
Когда кто-то кому-то перестанет заглядывать в очко в поисках мира.
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05.08.2021 17:38
+23
Шотландцы и их братья Ирландцы известны своей драчливостью. Им опыт ЗСУ тоже лишним не будет.
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05.08.2021 17:35
+21
Дело говорит.
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05.08.2021 17:29
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Когда же вы уже наконец научитесь и осуществите интересно.
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05.08.2021 17:28 Відповісти
Когда кто-то кому-то перестанет заглядывать в очко в поисках мира.
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05.08.2021 17:38 Відповісти
Главная задача-порвать кацапскую жопу НАТОвским сапогом.
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05.08.2021 22:55 Відповісти
чудовий сценарій !
в годину "Ч" війська мають діяти з автоматичною точністю.

мені з кожнем днем все більше подобаються ці затяті брити із бульдожою хваткою !
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05.08.2021 19:28 Відповісти
Дело говорит.
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05.08.2021 17:29 Відповісти
"Мы должны перестать стрелять, разоружить армию и посадить Порошенко", - Гавнокомандующий ВСУ Зеленша. ВИДЕО
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05.08.2021 18:28 Відповісти
Поправочка - На Украино-Китайскую границу!
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05.08.2021 17:32 Відповісти
....Однажды попало на глаза такое высказывание: торгуемся с японцами из-за островов. А Китай до Урала не хотите?...
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06.08.2021 07:00 Відповісти
Шотландцы и их братья Ирландцы известны своей драчливостью. Им опыт ЗСУ тоже лишним не будет.
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05.08.2021 17:35 Відповісти
Любишь своего фюрерка, мартышка бесхвостая?
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05.08.2021 17:55 Відповісти
На вопрос отвечай, животное руснявое.
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05.08.2021 17:59 Відповісти
Ты вообще-то просто животное с просторов страны-помойки между Украиной и США. Так любишь ты своего фюрерка *****, русмартышка? Или рамзанку дырова больше любишь?
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05.08.2021 18:03 Відповісти
Между Украиной и США всего одна страна-помойка. Это знает каждый человек. Но ты же не человек, а просто русский, тебе простительно не знать географию.Так кого ты больше любишь, животное - ***** или рамзанку дырова?
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05.08.2021 18:11 Відповісти
оно любит "****** penetration" вообщем всё и сразу!
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06.08.2021 00:57 Відповісти
А, это учения. Я уже надеялся что они сейчас реально это сделают..
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05.08.2021 17:36 Відповісти
С чего им воевать на чужой земле вместо тех, кому она принадлежит?
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05.08.2021 19:58 Відповісти
не переживай, сделают! это тебе не цветочки мусорам дарить...
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06.08.2021 00:58 Відповісти
Видимо ты и дарил цветочки мусорам.
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09.08.2021 22:50 Відповісти
да дефендером в крыму уже сделали и тут сделают только научаться сначала
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06.08.2021 02:54 Відповісти
Что сделаютЬ, тупое лаптеногое
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06.08.2021 10:20 Відповісти
Слава Британії! Слава Україні!
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05.08.2021 17:38 Відповісти
слава кпсс
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06.08.2021 02:55 Відповісти
путин помоги
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05.08.2021 17:43 Відповісти
Только при этом британец думает, НЕ МЫ , а ВЫ！！🙂Так сказать － бедет честнее🙂
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05.08.2021 17:45 Відповісти
"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань - Цензор.НЕТ 1122
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05.08.2021 17:49 Відповісти
Треба цю мапу нашим союзникам переслати, щоб зробили поправки на своїх мапах)
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05.08.2021 19:09 Відповісти
"мы должны взять под контроль границу. Закрепиться и передать контроль за границей Госпогранслужбе" Источник: https://censor.net/ru/v3281073

Прочитав і аж серце йокнуло: НЕВЖЕ НАРЕШТІ????
Ан ніт - то не має ніякого відношення до верховного і не верховного головнокомандувачів. Навіть озвучив цілі навчань британець...
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05.08.2021 17:52 Відповісти
Чого це дебіленя ще ніхто не забанив?
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05.08.2021 18:03 Відповісти
не в коня корм говорят это к зебобикам
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05.08.2021 17:56 Відповісти
Уявляю собі як зараз у кацапні рветься пердак )
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05.08.2021 18:16 Відповісти
ну як завжди рветься
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06.08.2021 00:59 Відповісти
Що тут сказати,....（Чужому навчайтесь, і СВОГО не цурайтесь）Т.Шевченко
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05.08.2021 18:19 Відповісти
В смысле? "штрафовать за открытие огня" - так вроде не плохо получается
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05.08.2021 18:31 Відповісти
Боже-храни королеву...
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05.08.2021 18:37 Відповісти
Хорошие учения.
Cо временем так все и будет!выбьем кацапо-фашисткую падаль!
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05.08.2021 18:47 Відповісти
зачётный британский троллинг кацапов, сезон второй, на суше..
следующий, третий, будет в воздухе?
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05.08.2021 18:50 Відповісти
в Донецке, и британской писей по кацапским губам!
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06.08.2021 01:13 Відповісти
у рашистов нет шансов удерживать украинскую землю долго в оккупации с помощью сепаратистов, как в Приднестровье
и скоро этому кацапскому понту прийдет
пушной
зверёк
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05.08.2021 19:14 Відповісти
Вони б і в Придністров'ї не смогли б утримувати якби наші зрадники їм не допомагали
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05.08.2021 19:25 Відповісти
С Приднестровьем можно покончить за пол года - год, даже без военной операции. Просто наглухо перекрыв границу, но украинские власти даже это сделать боятся, а то вдруг кто-то обидется.
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05.08.2021 19:48 Відповісти
в крым уже перекрыли и что
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06.08.2021 02:42 Відповісти
ОбидЕтся? Лаптеногие, у вас что, вообще школы отсутствуют?
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06.08.2021 10:23 Відповісти
И это правильно ! Вместе победим ! Слава Украине и слава британским друзьям-настоящим друзьям Украины!
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05.08.2021 19:22 Відповісти
вот чтото непомню я этих друзей в 86 году когда у нас проблема была а когда звонкой монетой запахло так они сразу нарисовались думаю что с такими друзьями и врагов ненадо если что спросите у сипаев
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06.08.2021 02:40 Відповісти
У вас за уралом вечные проблемы
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06.08.2021 10:23 Відповісти
О чем это?? Какие проблемы 86 года ? С головой не дружишь? Сегодня бриты нам просто подарили два минных тральщика с полным фаршем и предложили десять ракетных катеров за символическую цену , восемь из которых будем строить мы после поставки необходимого оборудования . Страна не первый десяток лет живет в долг,а ты про "звонкую " монету!?? Учись лучше ,школу не прогуливай.
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06.08.2021 10:37 Відповісти
ато ты непомниш что в 86 году чернобыль взорвался и где тогда были твои бриты да подарили
догнали и еше раз подарили когда это капиталисты чтото комуто дарили за этилоханки наши дети и внуки платить будут
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06.08.2021 11:44 Відповісти
да неужели еше остались такие лохи кто в эти подарки верит индейцам вон тоже бусы дарили
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06.08.2021 11:46 Відповісти
надо рос тв посмотреть -палающие сраки будут 100%
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05.08.2021 19:29 Відповісти
та болт они ложили на бриташек с украиной им пофиг эта мелочь
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06.08.2021 02:42 Відповісти
Хорошее название учений. Вообще британцы должны нам компенсировать выдачу казаков Сталину после второй мировой
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05.08.2021 20:52 Відповісти
интересно что будут делать когда с той стороны 15 килотон прилетит
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05.08.2021 21:10 Відповісти
С той стороны будет то же что и с этой! Килотоннами даже на другой континент опасно разбрасываться , не то что рядом с собой. Вот вы ,например , повздорите с соседом из соседней квартиры и взорвете у него ,к примеру, ящик динамита?Врядли !
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06.08.2021 02:04 Відповісти
та я вас умоляю от воронежа и ниже можно смело лупить последние заряды практически не фонят
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06.08.2021 02:46 Відповісти
надо быть полным дураком чтобы верить что британцы вместо нас воевать будут под соусом дружбы спихнут своего старого хлама типа машин или катеров по цене новых
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05.08.2021 21:13 Відповісти
Бутылочка не жмёт?
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06.08.2021 12:26 Відповісти
вот не помню что там послдеднее нам впарить колонисты пытались толи ледокол толи катера какие
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06.08.2021 02:48 Відповісти
помню весной голосили окружили на границе сто тысяч пятсоттысячная армия вот вот нападет в он подлец ненапал вот и осень подошла у этих опять обострение опять шас вой начнеться путин нападет каждые полгода так по сезонам ну точно как у психов
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06.08.2021 03:00 Відповісти
почему не пишут когда путин нападет ато тогда зачем нам этот старый хлам
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06.08.2021 11:54 Відповісти
мне вот непонятно почему иностранные солдаты с оружием по нашей стране бродят у нас своих нет уже ну учиться приехали дело хорошее только за учебу рлатить надо или мы опять за любовь булки раздвигать будем
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06.08.2021 03:03 Відповісти
По вашей недостране китайцы уже бродят, петушок мордовский
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06.08.2021 10:25 Відповісти
иди лучше лизать сапог белого господина может тебе катер подарят
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06.08.2021 11:47 Відповісти
Петушок мордовский, с бутылки не вставай, китайский уже учишь, чушок?
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06.08.2021 12:26 Відповісти
1. Чому репортаж не українською мовою ?
2. Містер Гемпенстол, ю ар вері велкам.
3. Нічого собі: які =натуральні= навчання ! Це ж треба було таку масовку організувати !
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06.08.2021 06:59 Відповісти
Все дуже добре ! А кремльовским агентам котрі виють "пачему ино.солдати на нашей земле" - то звикайте до принципів колективної безпеки. Хіба німці, поляки, естонці, литовці стали жити гірше від наявності іно.військ і техніки, чи втратили хоч крихту суверенітету ? Це тільки москаля пусти хоч одною ногою і він вже вашу землю "считает исконно русской территорией".
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06.08.2021 08:43 Відповісти
кто нас только не продавал похоже подошла очередь британцев а что штаты уже не в моде
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06.08.2021 11:56 Відповісти
Вас петухов ***** продаёт, кокошник поправь чмо петушиное
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06.08.2021 12:28 Відповісти
мое чмо тебе в рот не влезет
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06.08.2021 15:21 Відповісти
Снова гомосятина мордовская, ты петух вонючий лапти завяжи, а то кокошник слетит
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06.08.2021 21:08 Відповісти
мои лапти и кокошник тебе в рот не влезут ты это из окопа пишеш петушок боевой готовь вазелин для своих британских друзей они хорошие специалисты по этому делу
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06.08.2021 21:30 Відповісти
Гомосек, ты для начала русский язык выучи, чмо безграмотное
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07.08.2021 09:50 Відповісти
Чудово палають свинособачі пердаки!
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06.08.2021 12:16 Відповісти
Как постапокалипсисе, зомби на дорогах с табличками.

ПутеНа ПамаГи!

"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань - Цензор.НЕТ 4431
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06.08.2021 13:43 Відповісти
такое впечатление, что корреспондент "мацкаль"
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06.08.2021 14:08 Відповісти
У якогось там аглицкого комбата проснулась совесть и он решил со своим батальоном выполнить Будапештский меморандум? Похвально-похвально. Но тока Лорд-Констебль Великобритании (а это сама баба Лиза - никому не доверила) может по жопе надавать.
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07.08.2021 09:56 Відповісти
 
 