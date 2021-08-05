"Ми маємо вийти на кордон, закріпитися і передати контроль над ним Держприкордонслужбі", - командир британського загону Хемпенстол про завдання спільних із ЗСУ навчань. ВIДЕО

Головним завданням фінального етапу спільних україно-британських навчань CossackMace-2021 було відпрацювання завдань з відновлення контролю над українським кордоном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донбасс.Реалії про це розповів командир 4-го батальйону королівського шотландського полку Алестіа Хемпенстол.

"Після переправи ми маємо взяти під контроль кордон. Однак закріпитись і передати контроль за кордоном Держприкордонслужбі", - сказав британський військовий.

Навчання CossackMace-2021 відбувалися в Широколанівському міжвидовому центрі підготовки військових частин на території Миколаївської області. Особливістю навчань було те, що вперше британської підрозділ - 4-й батальйон королівського шотландського полку, перебував на території України в повному складі з технікою і озброєнням.

Навчання завершилися в кінці липня.

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