"Слугу народу" Качуру облив водою мер Конотопа Семеніхін: "Пропоную трошки витверезитися нашою конотопською водичкою". ВIДЕО
Таким чином міський голова намагався звернути увагу нардепа на незадовільну очистку води водоканалом міста.
Інцидент стався під час засідання Конотопської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Дело".
Виступаючи на засіданні, Качура заявив, що зараз у Конотопі існує чимало проблем. За словами депутата, в місті закриваються підприємства, а місцевий хлібозавод перебуває в поганому стані.
"Чому депутати до вас звертаються, а ви не вирішуєте ці питання, блокуєте рішення, коли зі зверненням приходять представники партії "Слуга народу"?" - запитав Качура у Семеніхіна. Після цього нардеп поставив перед ним півторалітрову пляшку з каламутною рідиною, яку, за його словами, набрали з крана в Конотопі.
У відповідь мер Конотопа Семеніхін розповів, що невелике містечко Тростянець отримало 300 млн грн з держбюджету на будівництво спорткомплексу, тоді як Конотопу народні обранці кошти, зокрема, на водогін виділяти не поспішають. Після чого заявив, що "депутат перегрівся" і "його треба освятити місцевою святою водою".
Велика частина води при цьому вилилася на самого Семеніхіна. Засідання міськради продовжилося.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Приїхало гімно вчити людей працювати.
ааа! черт!.. Мустафа Внайом уже зам министра Инфраструктуры.. ему некогда..
Питання: хто присяде за Грановським?
Гггг
хорошо если не в туалете....
З.І. Видали нахрін цей пост - не ганьбись.
У 2014 році під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014%E2%80%942015) першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО . Служив командиром взводу у https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F обороні міста Щастя , за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»
однозначно
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
слуги народа мрази, их надо бензином обливать,
подонков, а водопровод чего ты не привела в
порядок ?
как и корниенко, арохамия, шмара верещук
и прочие отбросы типа гетьманцева и разумкова
а от окропити "духмяною рідиною" 73, щоб до виборчих дільниць більш не пускали дупоголових - справді корисна справа