"Слугу народу" Качуру облив водою мер Конотопа Семеніхін: "Пропоную трошки витверезитися нашою конотопською водичкою". ВIДЕО

Таким чином міський голова намагався звернути увагу нардепа на незадовільну очистку води водоканалом міста.

Інцидент стався під час засідання Конотопської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Дело".

Виступаючи на засіданні, Качура заявив, що зараз у Конотопі існує чимало проблем. За словами депутата, в місті закриваються підприємства, а місцевий хлібозавод перебуває в поганому стані.

"Чому депутати до вас звертаються, а ви не вирішуєте ці питання, блокуєте рішення, коли зі зверненням приходять представники партії "Слуга народу"?" - запитав Качура у Семеніхіна. Після цього нардеп поставив перед ним півторалітрову пляшку з каламутною рідиною, яку, за його словами, набрали з крана в Конотопі.

У відповідь мер Конотопа Семеніхін розповів, що невелике містечко Тростянець отримало 300 млн грн з держбюджету на будівництво спорткомплексу, тоді як Конотопу народні обранці кошти, зокрема, на водогін виділяти не поспішають. Після чого заявив, що "депутат перегрівся" і "його треба освятити місцевою святою водою".

Велика частина води при цьому вилилася на самого Семеніхіна. Засідання міськради продовжилося.