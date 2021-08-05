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"Слугу народу" Качуру облив водою мер Конотопа Семеніхін: "Пропоную трошки витверезитися нашою конотопською водичкою". ВIДЕО

Таким чином міський голова намагався звернути увагу нардепа на незадовільну очистку води водоканалом міста.

Інцидент стався під час засідання Конотопської міськради, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Дело".

Виступаючи на засіданні, Качура заявив, що зараз у Конотопі існує чимало проблем. За словами депутата, в місті закриваються підприємства, а місцевий хлібозавод перебуває в поганому стані.

"Чому депутати до вас звертаються, а ви не вирішуєте ці питання, блокуєте рішення, коли зі зверненням приходять представники партії "Слуга народу"?" - запитав Качура у Семеніхіна. Після цього нардеп поставив перед ним півторалітрову пляшку з каламутною рідиною, яку, за його словами, набрали з крана в Конотопі.

У відповідь мер Конотопа Семеніхін розповів, що невелике містечко Тростянець отримало 300 млн грн з держбюджету на будівництво спорткомплексу, тоді як Конотопу народні обранці кошти, зокрема, на водогін виділяти не поспішають. Після чого заявив, що "депутат перегрівся" і "його треба освятити місцевою святою водою".

Велика частина води при цьому вилилася на самого Семеніхіна. Засідання міськради продовжилося.

Автор: 

бійка (739) Конотоп (110) вода (1178) Качура Олександр (170)


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Топ коментарі
+55
Той качур подасть в суд 100%.
Приїхало гімно вчити людей працювати.
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05.08.2021 17:58
+21
а что скажут "тячивские партизаны", херои редутов Семенченка и нетленный Мустафа Внайом..
ааа! черт!.. Мустафа Внайом уже зам министра Инфраструктуры.. ему некогда..
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05.08.2021 18:00
+19
пора їх не водою, а ногами. Як мінімум, під сраку.
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05.08.2021 18:08
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Той качур подасть в суд 100%.
Приїхало гімно вчити людей працювати.
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05.08.2021 17:58 Відповісти
вообще пора взять на вооружение только говно
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05.08.2021 17:59 Відповісти
качуру потрібно пи....ти ,а не охолоджувати.
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05.08.2021 19:09 Відповісти
И желательно ногами.
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06.08.2021 07:39 Відповісти
желательно стальным прутом по голове
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06.08.2021 08:04 Відповісти
оно уже взято во всех министерствах и во всех направлениях
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05.08.2021 20:17 Відповісти
Говно до гавна не пристає
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06.08.2021 07:21 Відповісти
а что скажут "тячивские партизаны", херои редутов Семенченка и нетленный Мустафа Внайом..
ааа! черт!.. Мустафа Внайом уже зам министра Инфраструктуры.. ему некогда..
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05.08.2021 18:00 Відповісти
а Грановський незабаром присяде.
Питання: хто присяде за Грановським?
Гггг
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05.08.2021 18:26 Відповісти
ты сегодня на смене "дежурным дурачком" работаешь?
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05.08.2021 18:32 Відповісти
Когда－то, я такое уже видел....Да-а, времена приходят и уходят, а КЛОУНАДА остается КЛОУНАДОЙ🙂Проще говоря － ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ🙂
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05.08.2021 18:03 Відповісти
решил качура попиариться. набрал воды...
хорошо если не в туалете....
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05.08.2021 18:05 Відповісти
йому ж гірше
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05.08.2021 18:07 Відповісти
зеленое туалетной водой не испортишь
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05.08.2021 18:07 Відповісти
розкажи це родичам свободівців, які загинули на майдані.
З.І. Видали нахрін цей пост - не ганьбись.
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05.08.2021 18:39 Відповісти
тілки подивившись 05.08.21 18:49 https://censor.net/ru/video_news/3281101/kachura_menya_provotsiroval_polivaya_konotop_gryazyu_v_moem_litse_semenihin_video
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05.08.2021 19:05 Відповісти
Знаєш,Семеніхін не заслуговує на таку образу,щоб порівняти зеленню.Ти не правий.
У 2014 році під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_(2014%E2%80%942015) першої хвилі мобілізації добровільно вступив до ЗСУ для участі в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 АТО . Служив командиром взводу у https://uk.wikipedia.org/wiki/92-%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0) 92 механізованій бригаді ЗСУ. Брав участь у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B0_%D0%A9%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F обороні міста Щастя , за що був нагороджений недержавною медаллю «За оборону Щастя»
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05.08.2021 19:03 Відповісти
пора їх не водою, а ногами. Як мінімум, під сраку.
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05.08.2021 18:08 Відповісти
Что-то сдерживает?
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05.08.2021 18:16 Відповісти
уже нет. ждем удачное время.
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05.08.2021 19:51 Відповісти
А от буде збиратися справа громад, чи рух опору капітуляції - диван зачекає. І ти підходь. Ну, щоб отримати своє.
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05.08.2021 18:35 Відповісти
Повезло этому дрыщу, Какачуре. А то могли набрать ведро фекалий.
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06.08.2021 07:42 Відповісти
Конотопська водичка шото мутна якась
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05.08.2021 18:13 Відповісти
Думаєте, що семенихин мало накрав? Якби був чесним та бідним, то й до мера б не дорвався. А Конотоп, кажуть, вже лаштує під рашу.
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06.08.2021 08:13 Відповісти
зе-упыря надо было конотопским бензином окропить и поджечь. Толку от него все равно никакого.
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05.08.2021 18:33 Відповісти
Качура-зеленый поддонок
однозначно
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05.08.2021 18:35 Відповісти
що цікаво, Качура - спільник мертвечука до 2019-го року. А зебидло захищає зажопів.
Я уявляю собі, що було би, якщо б Шуфрича вчергове в люстратор би опустили...
Та, врешті, Шевченка (отого, що до Луки їздив і прославляв його) з Волошиним разом АТОшник, прихильник РПЛ, облив зеленкою рік тому... Так його та іншого АТОшника Погребиського (який взагалі не причому) - досі по судам тягають!
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05.08.2021 18:59 Відповісти
Семеніхін свого часу особисто вигнав мертвечуківців із міста!
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05.08.2021 20:12 Відповісти
И это святая правда.
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05.08.2021 20:16 Відповісти
Аминь
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05.08.2021 20:56 Відповісти
Качура обскубати. Пір'я можна віддати на виготовлення ковдри, хоч якась користь буде.
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05.08.2021 19:29 Відповісти
Слуг народа уже давно пора не водой обливать
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05.08.2021 19:50 Відповісти
А шо,ему сверху там виднее? Приехало учить из говна конфетку лепить без финансирования.
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05.08.2021 20:16 Відповісти
Про семенихина теж писали. А також, що Сумська область ніби вже "сіла" під росію. Між іншим, на Донбас неокупований, кажуть очевидці, теж виділяють гроші на дороги, будівництво, капітальні ремонти, благоустрій, щоб "показати" не нам, а "тій стороні", де краще. А семенихин вже б і сам постарався навести лад з водопроводом, якби хотів.
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06.08.2021 07:59 Відповісти
ободрали всех, чтобы умаслить дамбасятину,
слуги народа мрази, их надо бензином обливать,
подонков, а водопровод чего ты не привела в
порядок ?
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06.08.2021 08:11 Відповісти
Бидло!
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05.08.2021 20:22 Відповісти
не обижайте скотину, Качура просто кусок говна,
как и корниенко, арохамия, шмара верещук
и прочие отбросы типа гетьманцева и разумкова
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06.08.2021 08:13 Відповісти
Нормальный челлендж Семенихин запустил. Увидел зеленого - дай по роже. Респект
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05.08.2021 20:42 Відповісти
Следующее заседание горсовета предлагаю посвятить вопросу качестве работы очистных сооружений и пригласить депутата. Как образец - принести ведро с исходным материалом.
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05.08.2021 20:48 Відповісти
Это еще что, - скоро будет в морду давать за зеленый свитер=)
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05.08.2021 20:54 Відповісти
нема сенсу поливати лайном зелайно, останнє навіть краще стане від органічної складової.
а от окропити "духмяною рідиною" 73, щоб до виборчих дільниць більш не пускали дупоголових - справді корисна справа
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05.08.2021 21:02 Відповісти
Качура той ще ватник.
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05.08.2021 21:17 Відповісти
ЗеБидло.....Окропіть п.Зеленського. будь ласка...95 або 98.
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05.08.2021 21:50 Відповісти
Яка гидота це качуро
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05.08.2021 22:29 Відповісти
полное видео нужно было выложить как этот горе депутат горожан гавном поливал...
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05.08.2021 22:39 Відповісти
Был секретарь ЦК КПУ по фамилии Качура - в середине 80-х.
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05.08.2021 23:44 Відповісти
А може цей гівнюк зелений з під нього,такий самий карьєрист
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05.08.2021 23:49 Відповісти
Что делал клоун Качура на заседании горсовета не сообщается )
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05.08.2021 23:46 Відповісти
качура зегнидный ублюдок, повесить на фонаре и тблить бенцзином
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06.08.2021 08:15 Відповісти
Семенихин -красава!
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06.08.2021 08:33 Відповісти
Семеніхін - свободівець! Був би якийсь опезежіст, то проблем би небуло... Їм всім Свобода, як серпом по рейтингу!
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06.08.2021 09:25 Відповісти
Бо націоналісти- це українці-патріоти.
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06.08.2021 09:26 Відповісти
Вода для холопов подождёт. Клоунская шобла рекорды собирается ставить
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06.08.2021 12:47 Відповісти
 
 