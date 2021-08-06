Розраховуємо робити щонайменше 1 млн щеплень проти COVID-19 на тиждень, - Ляшко. ВIДЕО

У Міністерстві охорони здоров'я планують нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайно. Моє задоволення показують цифри. Коли я був головним державним санлікарем, я говорив, що Україна спроможна робити 3,5-4,5 млн доз щеплень на місяць. За липень ми зробили вже 3 млн щеплень. Зараз, з урахуванням тих поставок, які вже організовані, в серпні ми повинні зробити ще більше. Зараз я розраховую робити мінімум 1 млн щеплень на тиждень. І надалі ці темпи будуть нарощуватись", — пообіцяв він.

Ляшко закликав українців приходити на щеплення.

"Одне прохання, українці, ми робимо все це для вас і для вашого здоров’я. Приходьте в кабінети щеплення і вакцинуйтесь. Приводьте своїх батьків, дідусів, бабусь, приводьте людей з групи ризику, оскільки вакцинація – це наше з вами здоров’я", — сказав він.

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