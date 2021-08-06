"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл. ВIДЕО

Житлові квартали Красногорівки Донецької області обстріляли з важкої артилерії. Потрапили в житловий будинок. Один з його мешканців важко поранений, а його житло - рознесло вщент. Чоловік - у лікарні, його чекає тривала реабілітація.

Кореспондент телеканалу "Україна 24" побував на місці артилерійського обстрілу і поспілкувався з постраждалими, передає Цензор.НЕТ.

Спальний район прифронтової Красногорівки. Сьома ранку. Місцеві, які звикли до війни, особливо не звертають увагу на чергові обстріли українських позицій. До цього моменту… Снаряд влучив у житловий будинок, повністю зруйнувавши стіну кімнати однієї з квартир. У цей момент в приміщенні був господар хати. Пішов туди з надією пересидіти обстріл.

Мешканка Красногорівки Лариса Рибка в цей момент готувала на кухні сніданок. Від потужного вибуху на декілька хвилин майже оглухла. Але почула відчайдушні крики чоловіка.

"Чоловік сидів тут, на кухні. Чашка ось з чаєм стоїть. Зібрався чай пити. Потім так вийшло, що сильно попало... кудись стрельнуло. Він з кухні пішов, пішов до зали... Пилюка, дим, взагалі жах. І чую, він кричить: допоможи, мене привалило! Витягла я його на сходовий майданчик. Весь у крові, брудний", - сказала Лариса.

Лариса викликала швидку, яка встигла довезти Ігоря до курахівської лікарні. Точніше - до операційного столу. Ще трохи – і чоловіка б не врятували, кажуть медики.

"Важка політравма, мінно-вибухова. Наявність двох сторонніх металевих тіл у животі. Прооперували, зупинили кровотечу. Зараз - в реанімації у важкому стані", – розповів Юрій Кобельський, завідувач хірургічного відділення районної лікарні.

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З дозволу лікарів Ігор Рибка погоджується розповісти про ту страшну мить. Попри важкий стан, контузію і множинні поранення, пам’ятає все в деталях.

"Почув шипіння... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Притиснутий дверима. Дзвін у вухах. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець. Розігнувся, відірвав двері, які на мене впали, і через ці двері виліз у коридор", - сказав Ігор.

Вогонь по житлових кварталах Красногорівки окупанти вели з важкої артилерії, кажуть військові. Найближчі українські позиції – за декілька кілометрів. Тож ворог чудово знав, куди стріляє.

"Ось ми виявили хвостовик рапіри - 100 мм. Це гармата 100-міліметрова. Ось ви бачите цю квартиру. Прямим наведенням було влучення", - сказав український військовослужбовець.

Зухвалий постріл бойовиків назавжди скалічив життя родини Рибок. На Ігоря очікують декілька операцій і тривале відновлення. Одну з двох кімнат маленької квартири подружжя - повністю зруйновано.