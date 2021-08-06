"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл. ВIДЕО
Житлові квартали Красногорівки Донецької області обстріляли з важкої артилерії. Потрапили в житловий будинок. Один з його мешканців важко поранений, а його житло - рознесло вщент. Чоловік - у лікарні, його чекає тривала реабілітація.
Кореспондент телеканалу "Україна 24" побував на місці артилерійського обстрілу і поспілкувався з постраждалими, передає Цензор.НЕТ.
Спальний район прифронтової Красногорівки. Сьома ранку. Місцеві, які звикли до війни, особливо не звертають увагу на чергові обстріли українських позицій. До цього моменту… Снаряд влучив у житловий будинок, повністю зруйнувавши стіну кімнати однієї з квартир. У цей момент в приміщенні був господар хати. Пішов туди з надією пересидіти обстріл.
Мешканка Красногорівки Лариса Рибка в цей момент готувала на кухні сніданок. Від потужного вибуху на декілька хвилин майже оглухла. Але почула відчайдушні крики чоловіка.
"Чоловік сидів тут, на кухні. Чашка ось з чаєм стоїть. Зібрався чай пити. Потім так вийшло, що сильно попало... кудись стрельнуло. Він з кухні пішов, пішов до зали... Пилюка, дим, взагалі жах. І чую, він кричить: допоможи, мене привалило! Витягла я його на сходовий майданчик. Весь у крові, брудний", - сказала Лариса.
Лариса викликала швидку, яка встигла довезти Ігоря до курахівської лікарні. Точніше - до операційного столу. Ще трохи – і чоловіка б не врятували, кажуть медики.
"Важка політравма, мінно-вибухова. Наявність двох сторонніх металевих тіл у животі. Прооперували, зупинили кровотечу. Зараз - в реанімації у важкому стані", – розповів Юрій Кобельський, завідувач хірургічного відділення районної лікарні.
З дозволу лікарів Ігор Рибка погоджується розповісти про ту страшну мить. Попри важкий стан, контузію і множинні поранення, пам’ятає все в деталях.
"Почув шипіння... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Притиснутий дверима. Дзвін у вухах. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець. Розігнувся, відірвав двері, які на мене впали, і через ці двері виліз у коридор", - сказав Ігор.
Вогонь по житлових кварталах Красногорівки окупанти вели з важкої артилерії, кажуть військові. Найближчі українські позиції – за декілька кілометрів. Тож ворог чудово знав, куди стріляє.
"Ось ми виявили хвостовик рапіри - 100 мм. Це гармата 100-міліметрова. Ось ви бачите цю квартиру. Прямим наведенням було влучення", - сказав український військовослужбовець.
Зухвалий постріл бойовиків назавжди скалічив життя родини Рибок. На Ігоря очікують декілька операцій і тривале відновлення. Одну з двох кімнат маленької квартири подружжя - повністю зруйновано.
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Им не важно кто стрелял, все равно будут виноваты ВСУ.
Там что бы исправить ситуацию, нужно годами промывать головы пропагандой.
«Хирурги будут делать большую ревизионную операцию, так как на компьютере видно, что правый край печени полностью разбит. Чтобы не допустить тяжелых последствий, готовимся к масштабной операции. Будут работать несколько групп хирургов, будем делать все возможное. К сожалению, ему придется перенести, наверное, под десяток операций, чтобы восстановиться»,