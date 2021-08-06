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"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл. ВIДЕО

Житлові квартали Красногорівки Донецької області обстріляли з важкої артилерії. Потрапили в житловий будинок. Один з його мешканців важко поранений, а його житло - рознесло вщент. Чоловік - у лікарні, його чекає тривала реабілітація.

Кореспондент телеканалу "Україна 24" побував на місці артилерійського обстрілу і поспілкувався з постраждалими, передає  Цензор.НЕТ.

Спальний район прифронтової Красногорівки. Сьома ранку. Місцеві, які звикли до війни, особливо не звертають увагу на чергові обстріли українських позицій. До цього моменту… Снаряд влучив у житловий будинок, повністю зруйнувавши стіну кімнати однієї з квартир. У цей момент в приміщенні був господар хати. Пішов туди з надією пересидіти обстріл.

Мешканка Красногорівки Лариса Рибка в цей момент готувала на кухні сніданок. Від потужного вибуху на декілька хвилин майже оглухла. Але почула відчайдушні крики чоловіка.

"Чоловік сидів тут, на кухні. Чашка ось з чаєм стоїть. Зібрався чай пити. Потім так вийшло, що сильно попало... кудись стрельнуло. Він з кухні пішов, пішов до зали... Пилюка, дим, взагалі жах. І чую, він кричить: допоможи, мене привалило! Витягла я його на сходовий майданчик. Весь у крові, брудний", - сказала Лариса.

Лариса викликала швидку, яка встигла довезти Ігоря до курахівської лікарні. Точніше - до операційного столу. Ще трохи – і чоловіка б не врятували, кажуть медики.

"Важка політравма, мінно-вибухова. Наявність двох сторонніх металевих тіл у животі. Прооперували, зупинили кровотечу. Зараз - в реанімації у важкому стані", – розповів Юрій Кобельський, завідувач хірургічного відділення районної лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За час режиму тиші на Донбасі постраждали 87 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

З дозволу лікарів Ігор Рибка погоджується розповісти про ту страшну мить. Попри важкий стан, контузію і множинні поранення, пам’ятає все в деталях.

"Почув шипіння... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Притиснутий дверима. Дзвін у вухах. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець. Розігнувся, відірвав двері, які на мене впали, і через ці двері виліз у коридор", - сказав Ігор.

Вогонь по житлових кварталах Красногорівки окупанти вели з важкої артилерії, кажуть військові. Найближчі українські позиції – за декілька кілометрів. Тож ворог чудово знав, куди стріляє.

"Ось ми виявили хвостовик рапіри - 100 мм. Це гармата 100-міліметрова. Ось ви бачите цю квартиру. Прямим наведенням було влучення", - сказав український військовослужбовець.

Зухвалий постріл бойовиків назавжди скалічив життя родини Рибок. На Ігоря очікують декілька операцій і тривале відновлення. Одну з двох кімнат маленької квартири подружжя - повністю зруйновано.

обстріл (28472) жертви (1793) Донбас (22356) Донецька область (8459) Красногорівка (108) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+23
Подозреваю если спросить жителей Красногоровки кто собственно обстреливает-конкретного ответа не будет.
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06.08.2021 10:31
+19
Пойду статью ***** про "братские народы" перечитаю....
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06.08.2021 10:30
+13
В будь-якому випадку винні у них біндєровци. Аргумент у місцевих кацапів такий - якби вас тут не було, наші б не стріляли.
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06.08.2021 10:45
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Главное перестать стрелять - главгавнокоманбующий Бубочка !
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06.08.2021 10:27 Відповісти
Пойду статью ***** про "братские народы" перечитаю....
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06.08.2021 10:30 Відповісти
Читая поставь еще его портрет и посмотри прямо в глаза.
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06.08.2021 11:11 Відповісти
Этот?
"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл - Цензор.НЕТ 2940
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06.08.2021 11:29 Відповісти
Подозреваю если спросить жителей Красногоровки кто собственно обстреливает-конкретного ответа не будет.
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06.08.2021 10:31 Відповісти
Порошенко
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06.08.2021 10:36 Відповісти
Нє, вони навмисно кажуть, ПАрАшенкА
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06.08.2021 10:39 Відповісти
В лучшем случае скажут, нам и тех и тех ребят жалко...
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06.08.2021 10:38 Відповісти
В будь-якому випадку винні у них біндєровци. Аргумент у місцевих кацапів такий - якби вас тут не було, наші б не стріляли.
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06.08.2021 10:45 Відповісти
"если бы ВСУ не было тут, то и не стреляли бы ребята"....вот такой ожидаемый от них ответ)))
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06.08.2021 12:31 Відповісти
Нечего было звать поребриков,идиот...- Где маты о козломордых ? - Из за таких дебилов и нормальные пострадали...- Ну хоть этого козла " свои" напугали.
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06.08.2021 10:49 Відповісти
В таких интервью корреспонденты просто обязаны спрашивать местных жителей кто именно вел обстрел. Чтобы это не звучало из уст корреспондента, а именно из уст местных жителей. А то потом их родственники всем рассказывают, что их обстреливают ВСУ.
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06.08.2021 11:33 Відповісти
Так они и спросили, но у военного, а жителей там спрашивать бесполезно.
Им не важно кто стрелял, все равно будут виноваты ВСУ.
Там что бы исправить ситуацию, нужно годами промывать головы пропагандой.
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06.08.2021 13:12 Відповісти
Всё они местные понимают откуда прилетел снаряд, но винить будут украинскую власть, потому что они пришли на их землю навязывать ценности евромайдана. А если бы не пришли и дали жить свободно в ЛДНР, то никто бы не стрелял. Вывод: обыкновенные малороссы-сепаратсты
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06.08.2021 11:37 Відповісти
зеля сепар сказал - шахтеры молодцы
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06.08.2021 11:55 Відповісти
а не хотят ли местные жители взять за жабры ОПэЗэЖопных депутатов, за которых они регулярно отдают свои голоса, чтобы эти депутаты вместе с ними посидели под обстрелами а потом им еще раз рассказали что Рассея не враг и надо просто пагаварить с чепушилами из Лугандонии
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06.08.2021 11:57 Відповісти
Местные там хотят что бы ОПЗЖ набрала 73% и мечтают, что "война закончится, военных уволят, а им поднимут пенсии и снизят комуналку".
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06.08.2021 13:16 Відповісти
То так росія захищає рюзькогаварящих . Це рюзьке мір прийшов в хату . Нехай ще радіє що жінку і дітей не повбивали . Бо рюзьке мір - це завжди вбивства , каліцтва , катування , ніщіта , мародерства та згвалтування . Одним словом - фашисти .
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06.08.2021 13:34 Відповісти
В больнице Мечникова в Днепре спасают мужчину, квартира которого попала под обстрел в зоне ООС

"Почув шипіння ... як бабахнуло. Опинився в іншому кінці зали. Кричу: мамо, здається, мені прийшов писець", - поранений житель Красногорівки про обстріл - Цензор.НЕТ 3775

«Хирурги будут делать большую ревизионную операцию, так как на компьютере видно, что правый край печени полностью разбит. Чтобы не допустить тяжелых последствий, готовимся к масштабной операции. Будут работать несколько групп хирургов, будем делать все возможное. К сожалению, ему придется перенести, наверное, под десяток операций, чтобы восстановиться»,
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06.08.2021 16:54 Відповісти
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07.08.2021 11:09 Відповісти
 
 