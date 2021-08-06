Ляшко пояснив, чому проти COVID-19 не вакцинують дітей та підлітків: "Пріоритет - доросле населення". ВIДЕО
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки що переключалися на вакцинацію дітей і підлітків не можна.
Про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
"Наразі є вакцина в Україні, яка дозволена для вакцинації підлітків з 12 років – це Pfizer, внесено зміни в інструкцію, вона дозволена до використання. Водночас ми поки що не плануємо масову кампанію вакцинації дітей до 18 років. Оскільки у нас ще не той показник вакцинації дорослого населення, зокрема серед груп ризиків, щоб ми переключалися на дитячу категорію", — сказав він.
Ляшко пояснив, що наразі у пріоритеті люди, для яких хвороба є більш небезпечною.
"Кількість випадків серед дітей значно менша, кількість ускладнень серед дітей значно менша, кількість тяжкого перебігу хвороби значно менша. Тому пріоритет – вакцинація дорослого населення, особливо з груп ризику та в категорії 60+. Зараз в нас в деяких групах ризику третина вакцинованих, є і більше половини, але це не той показник, який говорить, що вже пора легковажно ставитись до щеплення", — сказав він.
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Американські вчені пропонують використовувати апарат для екстракорпорального кровобігу, коли у людини з вени забирається кров, збагачується киснем в штучних легенях (це називається оксигенатор), і знову до людини ця кров повертається через артерію.
https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
Механизм связывания вирусных белков, описанный Ли и Лю, может лежать в основе того феномена, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию. Как упоминалось выше, вирусные белки вызывают диссоциацию железа через взаимодействие с бета-цепью гемоглобина, которая является структурной частью ΗbA - нормального гемоглобина взрослого человека. У детей же в крови преобладает так называемый фетальный гемоглобин ΗbF, который не содержит бета-цепей и, вероятно, неуязвим для вирусных белков.
Ці заяви справді лікарів опубліковані для загального ознайомлення. Із російськомовної цитати можемо зробити висновок, що більшості дітей вірус не загрожує в принципі. Чи ви, читачі, думаєте, що ляшко цього не знає? А якщо не знає, то чому він - міністр МОЗ?