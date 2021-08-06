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Ляшко пояснив, чому проти COVID-19 не вакцинують дітей та підлітків: "Пріоритет - доросле населення". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поки що переключалися на вакцинацію дітей і підлітків не можна.

Про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"Наразі є вакцина в Україні, яка дозволена для вакцинації підлітків з 12 років – це Pfizer, внесено зміни в інструкцію, вона дозволена до використання. Водночас ми поки що не плануємо масову кампанію вакцинації дітей до 18 років. Оскільки у нас ще не той показник вакцинації дорослого населення, зокрема серед груп ризиків, щоб ми переключалися на дитячу категорію", — сказав він.

Ляшко пояснив, що наразі у пріоритеті люди, для яких хвороба є більш небезпечною.

"Кількість випадків серед дітей значно менша, кількість ускладнень серед дітей значно менша, кількість тяжкого перебігу хвороби значно менша. Тому пріоритет – вакцинація дорослого населення, особливо з груп ризику та в категорії 60+. Зараз в нас в деяких групах ризику третина вакцинованих, є і більше половини, але це не той показник, який говорить, що вже пора легковажно ставитись до щеплення", — сказав він.

Також читайте: Ляшко: Пропоную не чекати локдауну, а піти зробити щеплення

вакцина (4419) діти (5065) підлітки (406) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765)


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А что тут объяснять? У них тупо нету столько вакцЫн, шоб и детей поколоть. Может оно даже и к лучшему...
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06.08.2021 11:51 Відповісти
ми з дружиною у листопаді минулого року хворіли ковідом, дитина з нами контактувала, куди ж її дінеш... один день якось була в`яла, та навыть від шоколаду відмовилася... нещодавна проходили обстеження жкт - лікарі на УЗД подивилися і питають - дитина ковідом хворіла? бо на УЗД видно - залишилося ковідне щось...
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06.08.2021 12:12 Відповісти
. Ця інформація була отримана в провідних наукових центрах США і опублікована в провідних журналах Америки. Про що йдеться? Мішенью вірусу є не легені, а еритроцити - кров'яні червоні тільця. Цей вірус блокує гемоглобін, білок, який переносить від клітин вуглекислий газ до легень, здає його в зовнішнє середовище і приєднує до себе кисень і його транспортує до клітин, і там відбувається дихання тканин. Отже, вірус руйнує еритроцити, що призводить до тяжких наслідків: до загибелі нирок, печінки, і власне - блокує вже легені.
Американські вчені пропонують використовувати апарат для екстракорпорального кровобігу, коли у людини з вени забирається кров, збагачується киснем в штучних легенях (це називається оксигенатор), і знову до людини ця кров повертається через артерію.

https://espreso.tv/news/2020/04/22/*****************************************************************************
Механизм связывания вирусных белков, описанный Ли и Лю, может лежать в основе того феномена, что дети легче переносят коронавирусную инфекцию. Как упоминалось выше, вирусные белки вызывают диссоциацию железа через взаимодействие с бета-цепью гемоглобина, которая является структурной частью ΗbA - нормального гемоглобина взрослого человека. У детей же в крови преобладает так называемый фетальный гемоглобин ΗbF, который не содержит бета-цепей и, вероятно, неуязвим для вирусных белков.

Ці заяви справді лікарів опубліковані для загального ознайомлення. Із російськомовної цитати можемо зробити висновок, що більшості дітей вірус не загрожує в принципі. Чи ви, читачі, думаєте, що ляшко цього не знає? А якщо не знає, то чому він - міністр МОЗ?
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06.08.2021 12:24 Відповісти
наверное все проще, 1. нет вакцин, 2. если от "принудительной" вакцинации помрет ребенок (или даже не совсем от нее, но в то же время), общая вакцинация немного накроется медным тазом
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06.08.2021 13:33 Відповісти
Отстаньте от детей,которые не могут вам ответить.Сначало пусть взрослые разберутся что ЭТО ?
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06.08.2021 15:05 Відповісти
 
 