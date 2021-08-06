Кого не влаштовує українська держава й мовний закон, сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, - Кремінь. ВIДЕО

Загроза українській мові рівноцінна загрозі національній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Місяць тому було ухвалене історичне рішення Конституційного Суду України, яким Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визнано конституційним. У ньому зазначено, що загроза українській мові рівноцінна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави, оскільки мова - це своєрідний код нації, а не лише засіб спілкування.

Тому, кого не влаштовує наявність Уповноваженого із захисту державної мови, мовного закону, кого не влаштовує українська держава, - сформулюйте це все перед своєю відправкою в інші країни, де, на вашу думку, ви почуватимеся комфортно. Але якщо ви маєте громадянство України, якщо ви здійснюєте свою громадську, політичну, освітню, професійну траєкторію тут, будьте ласкаві поважати та виконувати Конституцію України та її закони. Поважайте український народ, який століттями виборював своє право на незалежність і продовжує сьогодні боротися із окупантом на фронті на сході нашої країни", - акцентував Кремінь.