"Слухай, у#бан, якщо бабки не платитимеш, я тебе поховаю нах#й", - СБУ оприлюднила докази причетності членів харківського "Нацкорпусу" до вимагань. ВIДЕО+АУДІО
Співробітники СБУ затримали банду рекетирів, які обклали "даниною" підприємців У Харківській області. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, частина доказів - це телефонні переговори з підприємцями, яких погрозами змушують платити гроші. Є кілька відеофрагментів, на яких зафіксовані обличчя зловмисників.
Нагадаємо, що вчора, 5 серпня, СБУ провела в Харківській області оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національної корпусу. Були затримані сім активістів руху.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Varg Kat
показати весь коментар08.08.2021 21:57 Відповісти Мені подобається 0
Migel Angelo
показати весь коментар08.08.2021 23:25 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 3 з 3
1 2 3
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Помнится как бегали эти малчики за Порохом по всей Украине с воплями "хто вбив Гандзюк?"
А как только помогли Зюзе на трон пристроиться и Авакову к кормушке, так и Гандзюк им стала абсолютно неинтересна.
Теперь вы, уроды, никому не нужны и конец ваш бесчестен.