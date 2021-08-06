"Слухай, у#бан, якщо бабки не платитимеш, я тебе поховаю нах#й", - СБУ оприлюднила докази причетності членів харківського "Нацкорпусу" до вимагань. ВIДЕО+АУДІО

Співробітники СБУ затримали банду рекетирів, які обклали "даниною" підприємців У Харківській області. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частина доказів - це телефонні переговори з підприємцями, яких погрозами змушують платити гроші. Є кілька відеофрагментів, на яких зафіксовані обличчя зловмисників.

Нагадаємо, що вчора, 5 серпня, СБУ провела в Харківській області оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національної корпусу. Були затримані сім активістів руху.

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