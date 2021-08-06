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"Слухай, у#бан, якщо бабки не платитимеш, я тебе поховаю нах#й", - СБУ оприлюднила докази причетності членів харківського "Нацкорпусу" до вимагань. ВIДЕО+АУДІО

Співробітники СБУ затримали банду рекетирів, які обклали "даниною" підприємців У Харківській області. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, частина доказів - це телефонні переговори з підприємцями, яких погрозами змушують платити гроші. Є кілька відеофрагментів, на яких зафіксовані обличчя зловмисників.

Нагадаємо, що вчора, 5 серпня, СБУ провела в Харківській області оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національної корпусу. Були затримані сім активістів руху.

Також читайте: "Свободу патріотам!": Активісти пікетують Шевченківський райсуд Києва, де мають обрати запобіжний захід затриманим "азовцям". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

затримання (4339) рекет (116) СБУ (12818) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+73
Аваковская империя выкачки бабок начинает сыпаться без крыши Авакова. Нацжены оказались банальным криминальным проектом.
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06.08.2021 16:19
+60
Аваков сделал свое дело и благополучно слился, а у нацжен так не получится.
Помнится как бегали эти малчики за Порохом по всей Украине с воплями "хто вбив Гандзюк?"
А как только помогли Зюзе на трон пристроиться и Авакову к кормушке, так и Гандзюк им стала абсолютно неинтересна.
Теперь вы, уроды, никому не нужны и конец ваш бесчестен.
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06.08.2021 16:36
+48
Я бы таких уродов ставил к стенке!! Кто-то пытается зарабатывать, а такие вот мрази приходят потом и плати им непонятно с какого хера дань?!!
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06.08.2021 16:16
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Не побачив на відео 100% доказів, да і цілком може бути монтажем. В сухому залишку якщо злочин мав місце і слідством будуть надані 100% докази то винних треба карати навіть не дивлячись на участь у війні, однак як показує справа Шеремета і ситуація з Рифом - ця влада сситься при вигляді патріотів, відповідно це цілком може бути намаганням залякати пасіонарну частину суспільства(та в такому разі це абсолютно провальний план для влади)
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08.08.2021 21:57 Відповісти
Азов считает , что им можно.
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08.08.2021 23:25 Відповісти
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