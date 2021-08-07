Подружжя шахраїв із Тернополя обдурило 200 українців, нібито працевлаштувуючи їх за кордон. ВIДЕО

У Тернополі співробітники правоохоронних органів викрили групу шахраїв, які обдурювали громадян під виглядом працевлаштування за кордоном. Всього від дій зловмисників постраждали 192 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації поліції.

Злочинний "бізнес" організувало подружжя з Тернополя. До складу групи входило ще троє спільників. Організатори створили кілька юридичних компаній для надання посередницьких послуг із працевлаштування за кордоном.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що ліцензії на такий вид діяльності фірми не мали. Шахраї ошукали 192 громадянини, які мали намір працевлаштуватися за кордоном. Сума збитків, завдана потерпілим, становить півтора мільйона гривень", - повідомили в поліції.

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Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, які підтверджують їхню злочинну діяльність.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років з конфіскацією майна.