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Подружжя шахраїв із Тернополя обдурило 200 українців, нібито працевлаштувуючи їх за кордон. ВIДЕО

У Тернополі співробітники правоохоронних органів викрили групу шахраїв, які обдурювали громадян під виглядом працевлаштування за кордоном. Всього від дій зловмисників постраждали 192 українці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації поліції.

Злочинний "бізнес" організувало подружжя з Тернополя. До складу групи входило ще троє спільників. Організатори створили кілька юридичних компаній для надання посередницьких послуг із працевлаштування за кордоном.

"Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що ліцензії на такий вид діяльності фірми не мали. Шахраї ошукали 192 громадянини, які мали намір працевлаштуватися за кордоном. Сума збитків, завдана потерпілим, становить півтора мільйона гривень", - повідомили в поліції.

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Подружжя шахраїв із Тернополя обдурило 200 українців, нібито працевлаштувуючи їх за кордон 01
Подружжя шахраїв із Тернополя обдурило 200 українців, нібито працевлаштувуючи їх за кордон 02

Правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази, які підтверджують їхню злочинну діяльність.

Наразі чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12-ти років з конфіскацією майна.

шахрайство (1080) Нацполіція (15168) Тернопіль (401) трудова міграція (453)


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Крепкая семья способна на многое. Им бы вместе на зоне отработать за грехи.
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07.08.2021 13:46 Відповісти
Супруги-мошенники из Тернополя обманули 200 украинцев при якобы трудоустройстве за границу - Цензор.НЕТ 9982
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07.08.2021 13:47 Відповісти
за шо садить? это ж не конопля от которой все беды в Украине, за коноплю нужно пожизненное . а тут ? ! во несправедливость !!!
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07.08.2021 13:47 Відповісти
чё сразу мошенники...кандидаты в слуги...
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07.08.2021 13:56 Відповісти
Этож бизнес,за что? ...)))
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07.08.2021 13:58 Відповісти
таких "агентств" - полстраны
как правило они под ментами и с юристами
кидают на раз-два
назад деньги не забрать
твари !
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07.08.2021 13:59 Відповісти
Так обманули чи у них просто ліцензії не було??
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07.08.2021 16:08 Відповісти
Ув.форумчане.Это все ложь и поклеп на людей.Сумма высосана из предположений,что кто то мог пострадать...Если вы не хотите или не знаете какой перечень документов,анкет необходимо для выезда на срок больше 3 месяцев в Евросоюз,такие люди вам помогут.В одном из комментариев уже сказали,что многие такие фирмы работают под ментами и тому подобными.Эти,скорее всего,работали дешево и самостоятельно.Менты их "сожрали"...
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07.08.2021 20:24 Відповісти
 
 