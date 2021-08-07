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"Це все сніг ... Ой, бл#дь, скільки там води - хвилі!" - трасу Одеса-Миколаїв накрив сильний дощ із градом. ВIДЕО

7 серпня водіїв, які їдуть трасою Одеса-Миколаїв, у шляху застала негода. Дорога встелена градом зі снігом, повалені дерева заважають проїзду, а поля затоплені водою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 048.ua.

Очевидці в соціальних мережах публікують відеоролики з наслідками негоди. На кадрах видно не тільки град зі снігом, який вистелив дорогу і поламані дерева, а й затоплені поля, на яких утворюються хвилі від сильних поривів вітру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В результаті негоди знеструмлено 339 населених пунктів у восьми областях України

Також читайте: Злива зі шквальним вітром накрила Полтаву увечері 6 серпня. ФОТОрепортаж

негода (757) Миколаїв (1806) Одеса (5458) снігопад (466)


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Топ коментарі
+9
Без просто бл#дь , ну нітуди і ні сюди, пілят!
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07.08.2021 15:11
+8
коноплеводство в опасности...
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07.08.2021 14:39
+7
Таке враження, що подібні новини подають лише для того, щоб в них звучали подібні слова. Щоб не вирвалися з капкана русскава міра, так би мовити.
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07.08.2021 19:36
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коноплеводство в опасности...
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07.08.2021 14:39 Відповісти
Только говорили что эту трассу надо делать в четыре полосы. Но видно всем пох.
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07.08.2021 15:04 Відповісти
а что вас пугает и удивляет скоро в январе будем урожай яблок с деревьев снимать а в июле включать отопление потому что изменение климата игры погоды так сказать утром +40 к обеду +2 а ночью минус 15 уже становится нормой... почему нас никогда не пугал перепад в пустыне днем +50 ночью минус 35 я был в Каракумах ЛЕТОМ еще ребенком в походе так что знаю о чем пишу...
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07.08.2021 15:52 Відповісти
Підтверджую! В три ночі в липні недалеко від Балхашу з залізничних рейок іней зішкрібали
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07.08.2021 16:27 Відповісти
Колись працював біля м. Балхаш в селищі Саяк. Дійсно, клімат там різко континентальний. Напівпустеля, солончаки, нафтові качалки, міражі, жара. Коли повернувся сюди, то мені здавалося, що тут літом так прохолодно, але зараз здається, що наша жара вже переплюнула казахстанські рекорди тих часів.
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08.08.2021 06:33 Відповісти
У нас просто вищий процент вологості Тому спека важче сприймається Ми трохи не 10 років прожили на кордоні з Казахстаном (у напівпустелі) так там 45 в тіні легше переносилося ніж у нас 30
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08.08.2021 06:50 Відповісти
Не уверен за коноплю, но виноградникам жопа и подсолнухам тоже
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07.08.2021 17:33 Відповісти
в Харькове сегодня был ливень с градом в первой половине дня..
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07.08.2021 14:39 Відповісти
бл#дь, просто бл#дь
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07.08.2021 14:45 Відповісти
Без просто бл#дь , ну нітуди і ні сюди, пілят!
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07.08.2021 15:11 Відповісти
Таке враження, що подібні новини подають лише для того, щоб в них звучали подібні слова. Щоб не вирвалися з капкана русскава міра, так би мовити.
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07.08.2021 19:36 Відповісти
Схожу, пересмотрю кино Послезавтра. Там, помнится, для людей все кончилось плохо.
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07.08.2021 15:00 Відповісти
"Аз воздам", - сказал Господь. Если вас почему-либо не устраивают его слова, отнесите это к земной мудрости. Вершить самому приговор обременительно для тела и разрушительно для души.
Узник замка Иф
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07.08.2021 17:02 Відповісти
Шановні! Як уто на кнопочку нажміть - так уто тихо сидіть. Град, шквали, сніг влітку - все буває, але ваше "ахренеть, жесть, ні фига"..., та інші матюки - кому вони потрібні, шановні? Бажаю всім дістатися додому якомога швидше та без перешкод.
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07.08.2021 17:14 Відповісти
с каждым годом изменения климата все более заметны. при чем изменения эти далеко не в лучшую сторону, мягко говоря.
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07.08.2021 17:42 Відповісти
Як і в українському політикумі.
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07.08.2021 20:40 Відповісти
зе град
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07.08.2021 18:01 Відповісти
А могли бути і обісцянки в вигляді божої роси.
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07.08.2021 20:43 Відповісти
Скоро будемо боятися літа і чекати зими, через отакі катаклізми...
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08.08.2021 13:57 Відповісти
 
 