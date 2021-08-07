"Це все сніг ... Ой, бл#дь, скільки там води - хвилі!" - трасу Одеса-Миколаїв накрив сильний дощ із градом. ВIДЕО
7 серпня водіїв, які їдуть трасою Одеса-Миколаїв, у шляху застала негода. Дорога встелена градом зі снігом, повалені дерева заважають проїзду, а поля затоплені водою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 048.ua.
Очевидці в соціальних мережах публікують відеоролики з наслідками негоди. На кадрах видно не тільки град зі снігом, який вистелив дорогу і поламані дерева, а й затоплені поля, на яких утворюються хвилі від сильних поривів вітру.
Топ коментарі
+9 igor mandiur
показати весь коментар07.08.2021 15:11
+8 Don Bessam #359417
показати весь коментар07.08.2021 14:39
+7 віктор федорович #394174
показати весь коментар07.08.2021 19:36
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