"Це все сніг ... Ой, бл#дь, скільки там води - хвилі!" - трасу Одеса-Миколаїв накрив сильний дощ із градом. ВIДЕО

7 серпня водіїв, які їдуть трасою Одеса-Миколаїв, у шляху застала негода. Дорога встелена градом зі снігом, повалені дерева заважають проїзду, а поля затоплені водою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 048.ua.

Очевидці в соціальних мережах публікують відеоролики з наслідками негоди. На кадрах видно не тільки град зі снігом, який вистелив дорогу і поламані дерева, а й затоплені поля, на яких утворюються хвилі від сильних поривів вітру.

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