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Усі вакцини проти COVID-19 в Україні транспортуються і зберігаються із чітким дотриманням вимог виробника, - МОЗ. ВIДЕО
Усі вакцини проти COVID19 в Україні транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, які визначені виробником кожної з них.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"На всіх етапах транспортування та зберігання вакцини відбувається контроль за температурою. Якщо реєструють відхилення від норми будь-якого з показників, вакцину відразу переміщують у карантин із забезпеченням необхідної температури та проводять службове розслідування. Ми дотримуємось суворих температурних вимог, щоб використати кожну дозу вакцини для захисту українців!" - зазначили в МОЗ.
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Don Bessam #359417
показати весь коментар07.08.2021 14:59 Відповісти Мені подобається 1
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