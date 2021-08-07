Усі вакцини проти COVID-19 в Україні транспортуються і зберігаються із чітким дотриманням вимог виробника, - МОЗ. ВIДЕО

Усі вакцини проти COVID19 в Україні транспортуються та зберігаються з чітким дотриманням вимог, які визначені виробником кожної з них.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"На всіх етапах транспортування та зберігання вакцини відбувається контроль за температурою. Якщо реєструють відхилення від норми будь-якого з показників, вакцину відразу переміщують у карантин із забезпеченням необхідної температури та проводять службове розслідування. Ми дотримуємось суворих температурних вимог, щоб використати кожну дозу вакцини для захисту українців!" - зазначили в МОЗ.

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