Наєв привітав воїнів-зв'язківців із професійним святом: "Без зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги". ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв привітав військовослужбовців із Днем Військ зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Об'єднаних сил ЗСУ.

"Від імені особового складу Командування Об'єднаних сил Збройних сил України та себе особисто щиро вітаю вас із Днем Військ зв'язку! Війська зв'язку є однією з найважливіших складових всього військового механізму. Завдання, які ставляться перед вами сьогодні, відповідальні та складні. Вони вимагають від вас високої організованості та дисципліни. Адже без зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги. Саме на цьому постулаті виховуються воїни-зв'язківці", - підкреслює Наєв.

За його словами, про зв'язок, як і про повітря, згадують тільки тоді, коли він зникає. Саме тому від безперебійного зв'язку залежить мобільність і ефективність сучасного війська.

"У наш час бойові дії розгортаються на дуже великих територіях, тому добре налагоджений зв'язок - це запорука швидкої передачі даних, інформації і команд. А від цього залежить якісне виконання завдань, взаємодія підрозділів і, нарешті, результат бою", - сказано у привітанні.

"Ваша мужність та зразкове виконання військового обов'язку забезпечили ефективне функціонування системи управління під час проведення як антитерористичної операції, так і операції Об'єднаних сил. За будь-яких умов ви завжди демонструєте злагодженість дій, точність, оперативність і надзвичайну відповідальність. Сьогодні ми дякуємо військовослужбовцям, ветеранам і працівникам Військ зв'язку за високий професіоналізм і відданість обраній справі", - зауважив Наєв.

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Зі свого боку, міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що військові зв'язківці - інтелектуальна бойова одиниця, яка успішно виконує завдання із забезпечення безперебійності управління військами та ведення дій у кіберпросторі в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України.

"Упродовж останніх семи років держава-агресор використовує війну як полігон для тестування нових зразків озброєння, радіоелектронної боротьби, боротьби із системами комунікації. Активізувалися кібератаки на інформаційні системи Міністерства оборони України та Збройних сил України. У таких умовах зв'язок і кіберпростір стали ще одним середовищем протистояння, як суша, море, повітря. Саме у 2014 році воїни-зв'язківці продемонстрували свою високу готовність, розгорнувши пункти управління військами. Безцінний досвід участі в антитерористичній операції та операції Об'єднаних сил здобувався дорогою ціною. Схиляємо голови перед полеглими воїнами, які не повернулися з передової. Вічна їм пам'ять..." - зазначив Таран.

За його словами, розвиток Військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України, які забезпечують функціонування системи зв'язку і здійснюють заходи кіберзахисту, є найважливішим завданням, враховуючи загрози, які виникають навколо нашої держави.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Сергій Шаптала також привітав військовослужбовців із нагоди Дня військ зв'язку.

"Необхiднiсть забезпечення стійкого управління вимагала кардинальних змін в оснащеності підрозділів зв’язку. За короткий час Війська зв’язку Збройних сил України позбавилися застарілих, ще радянських зразків, і сформували нову, побудовану на сучасних цифрових рішеннях систему зв’язку", - зазначає Шаптала.

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"Однак головною цінністю Військ зв’язку завжди було не обладнання, а люди - професійний, навчений персонал, здатний за будь-яких умов забезпечити комунікації. Ми знаємо безліч прикладів, коли наявність зв’язку рятувала ситуацію в бою і зберігала життя нашим воїнам. За кожним таким прикладом стоїть сумлінне виконання обов’язку воїнами-зв’язківцями", - додав він.

За словами Шаптали, сьогодні Війська зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України продовжують впровадження сучасних інноваційних технологій, оснащення новітніми засобами та технікою зв'язку, наближаючи національне військо до рівня провідних країн світу.

Привітав воїнів-зв'язківців також і головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Валерій Залужний.

"У спеку і холод, вдень і вночі ви забезпечуєте зв'язок, чим забезпечуєте управління військами і, головне, збереження життя побратимів. З усвідомленням цієї відповідальності, спираючись на міцні традиції і освоюючи новітні технології, ми йдемо тільки вперед - до перемоги. Нові виклики та загрози, зокрема і в кіберпросторі, ставлять перед нами нові завдання. Переконаний, ви успішно їх виконайте", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.