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Топ зашкварів у Раді, трохи Мендель і сміття | Гетьман @Історія без міфів Владлен Мараєв у "Легко-шоу". ВIДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на четвертому випуску Легко-шоу! Сьогодні в будемо жартувати про німців і Меркель, трошки про сміття (справжнє, а не те, про яке вим могли подумати), а Марина Данилюк-Ярмолаєва у рубриці #Шоубісики розбере інтрижки депутатів й складе топ зашкварів у Верховній Раді.

Сатирики Микола Воськало і Юрко Космина знову зійдуться в поетично-сатиричній битві!

Спеціальний гість четвертого випуску "Легко-шоу" – гетьман прекрасного просвітницького проєкту @Історія Без Міфів.

Залишайте вподобайку, коментар і, звісно, підписуйтеся на Цензор.НЕТ і Богдана Процишина, а щоб нічого не пропускати – не забудьте натиснути на дзвіночок!

Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

шоу (56) гумор (681) Цензор.НЕТ (138) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Непоганий формат.
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08.08.2021 23:07 Відповісти
журналистика недосягаемого вселенского уровня.
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08.08.2021 23:44 Відповісти
Твой уровень "журналистики".

Топ зашкварів у Раді, трохи Мендель і сміття | Гетьман @Історія без міфів Владлен Мараєв у "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 1081
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09.08.2021 00:06 Відповісти
Не, это твой уровень журналистики.
.
Топ зашкварів у Раді, трохи Мендель і сміття | Гетьман @Історія без міфів Владлен Мараєв у "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9528
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09.08.2021 00:20 Відповісти
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09.08.2021 00:54 Відповісти
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09.08.2021 03:01 Відповісти
 
 