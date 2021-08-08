Топ зашкварів у Раді, трохи Мендель і сміття | Гетьман @Історія без міфів Владлен Мараєв у "Легко-шоу". ВIДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на четвертому випуску Легко-шоу! Сьогодні в будемо жартувати про німців і Меркель, трошки про сміття (справжнє, а не те, про яке вим могли подумати), а Марина Данилюк-Ярмолаєва у рубриці #Шоубісики розбере інтрижки депутатів й складе топ зашкварів у Верховній Раді.

Сатирики Микола Воськало і Юрко Космина знову зійдуться в поетично-сатиричній битві!

Спеціальний гість четвертого випуску "Легко-шоу" – гетьман прекрасного просвітницького проєкту @Історія Без Міфів.

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