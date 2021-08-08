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Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії. ВIДЕО

Українські рятувальники на двох літаках Ан-32П Держслужби з надзвичайних ситуацій та 4 вертольоти компанії "Українські вертольоти" продовжують боротьбу з лісовими пожежами в Туреччині.

Відео з операції пожежогасіння за участю Ан-32П оприлюднено в telegram-каналі консульства України в Анталії, передає Цензор.НЕТ.

"Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині", - повідомили в консульстві.

За даними ДСНС, за час роботи в Туреччині з 30 липня (без врахування сьогоднішнього дня) два літаки ДСНС здійснили 86 скидів води загальною масою 688 тонн, інформує Укрінформ.

Екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" продовжують пожежогасіння у гірській місцевості в провінції Испарта. За першу добу роботи, 6 серпня, вертольоти скинули 279 тонн води, здійснивши 93 скиди.

Нагадаємо, два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини 30 липня та долучилися до гасіння осередків лісових пожеж. 5 серпня з України прибуло чотири гелікоптери авіакомпанії "Українські вертольоти", які здійснюють вильоти не лише в денний, а й нічний час. Операція з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводиться ними в Європі вперше.

"Українські вертольоти" долучилися до гасіння пожеж на безоплатній основі, підтримавши ініціативу Президента України про допомогу Туреччині в боротьбі з лісовими пожежами.

За даними Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини, за 11 днів активної боротьби з вогнем було взято під контроль 217 з 223 лісових пожеж у 47 провінціях країни.

консульство (308) пожежа (4322) Туреччина (3500) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+8
хорошее дело
Турки это одни из не многих наших союзников..
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08.08.2021 23:43
+4
Если взять речь Эрдогана, то по цифрам видно что минимум половина внешней помощи Турции предоставила Украина. И не только на государственном уровне.
Буба к этому всему имеет нулевое отношение, потому что платят за это налогоплательщики, я рад что мы помогаем Турции.
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09.08.2021 00:05
+3
ясно, внебрачный сын зеленского
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09.08.2021 00:10
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Выглядит так, будто там кроме украинских самолётов больше нет самолётов из других стран.Новина, так сказать, выдернута из контекста.
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08.08.2021 23:35 Відповісти
Це ж самальоти від самого Бубачки. Панімать нада.
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08.08.2021 23:41 Відповісти
ой!!
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08.08.2021 23:45 Відповісти
Если взять речь Эрдогана, то по цифрам видно что минимум половина внешней помощи Турции предоставила Украина. И не только на государственном уровне.
Буба к этому всему имеет нулевое отношение, потому что платят за это налогоплательщики, я рад что мы помогаем Турции.
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09.08.2021 00:05 Відповісти
многа букв, ниасилил.
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09.08.2021 00:07 Відповісти
ясно, внебрачный сын зеленского
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09.08.2021 00:10 Відповісти
Ты по себе то не суди, мир он такой, многогранный, панимащь...
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09.08.2021 00:11 Відповісти
Страдания от количества букв - генетическая мутация - основная черта рода зеленских.
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09.08.2021 00:23 Відповісти
давно страдаешь?
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09.08.2021 01:34 Відповісти
а уж я то как рад!!!
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09.08.2021 00:08 Відповісти
хорошее дело
Турки это одни из не многих наших союзников..
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08.08.2021 23:43 Відповісти
Туреччина - такий собі союзничок. То збиває рашкованськкий ватоліт, який порушив їх повітряний простір. То закупляє у рашки системи ППО. А клієнти воєнпрому кацапстану, як відомо, не поспішають йти на відкриту конфронтацію з рашен-фюрером (яскравий приклад - Малайзія, яка фактично проковтнула збитий Боїнг). Допомогти тихо і без розголосу зброєю і спецами братам- муслімам з Азербайджану проти вірменських ************** турки можуть. Але надто напружуватись за православних українців турки не будуть
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09.08.2021 01:14 Відповісти
Говноед,ты полный ИДИОТ... а не аналитик событий...тех или иных...
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09.08.2021 02:01 Відповісти
Дєдуля мавзолєйний, аSSєнізатор ти наш вузьколобий і посміховисько цього форуму за сумісництвом,пора тобі вже спатоньки.
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09.08.2021 02:29 Відповісти
Моцкаль під прпором України,тобі в дупу спатоньки час настав)))мої сини ще не жонаті,і я ще не дідуля...девдодятел ти тупий
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09.08.2021 05:55 Відповісти
всё правильно.
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09.08.2021 00:24 Відповісти
У Мавзоллейного быдла подгорает... горит Якутия,Бурятия,Красноярский Край,Иркутская область,вчера был виден дым над озером Байкал,собщают РАБссиянские блогеры..но РАБмссия питерского Гопника не сдаецца,помогает Эрдогану не щадя турецких помидоров...Стадо баранов... в любой стране Мира количество пострадавших передается с большой точностью...из РАБссии на этот счет погибли только олени медведи зайцы и прочие пернатые...быдло Путлера не дохнет...государственная Тайна...
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09.08.2021 01:59 Відповісти
на флайтрадаре не видел ни одного! поправте, если не прав!
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09.08.2021 03:17 Відповісти
Поправляю. Это самолёты МНС, у них транспондеры не гражданские. Если и увидишь - то примерно вот так:
Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії - Цензор.НЕТ 460Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії - Цензор.НЕТ 138Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії - Цензор.НЕТ 4495
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09.08.2021 06:57 Відповісти
 
 