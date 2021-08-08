Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії. ВIДЕО

Українські рятувальники на двох літаках Ан-32П Держслужби з надзвичайних ситуацій та 4 вертольоти компанії "Українські вертольоти" продовжують боротьбу з лісовими пожежами в Туреччині.

Відео з операції пожежогасіння за участю Ан-32П оприлюднено в telegram-каналі консульства України в Анталії, передає Цензор.НЕТ.

"Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині", - повідомили в консульстві.

За даними ДСНС, за час роботи в Туреччині з 30 липня (без врахування сьогоднішнього дня) два літаки ДСНС здійснили 86 скидів води загальною масою 688 тонн, інформує Укрінформ.

Екіпажі авіакомпанії "Українські вертольоти" продовжують пожежогасіння у гірській місцевості в провінції Испарта. За першу добу роботи, 6 серпня, вертольоти скинули 279 тонн води, здійснивши 93 скиди.

Нагадаємо, два пожежні літаки Держслужби надзвичайних ситуацій України прибули до Туреччини 30 липня та долучилися до гасіння осередків лісових пожеж. 5 серпня з України прибуло чотири гелікоптери авіакомпанії "Українські вертольоти", які здійснюють вильоти не лише в денний, а й нічний час. Операція з пожежогасіння вночі в умовах гірської місцевості проводиться ними в Європі вперше.

"Українські вертольоти" долучилися до гасіння пожеж на безоплатній основі, підтримавши ініціативу Президента України про допомогу Туреччині в боротьбі з лісовими пожежами.

За даними Міністерства сільського та лісового господарства Туреччини, за 11 днів активної боротьби з вогнем було взято під контроль 217 з 223 лісових пожеж у 47 провінціях країни.