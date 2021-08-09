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Лісові пожежі поширюються в Чорногорії, вогонь наблизився до столиці. ВIДЕО

У Чорногорії 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа на височині Мало-Брдо. Вогонь упритул наблизився до житлових будинків чорногорської столиці Подгориці. Також пожежі вирують навколо другого за величиною міста країни - Нікшича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними Національного чорногорського телебачення (RTCG), пожежники намагаються ліквідувати загоряння в районі Мало-Брдо, але вітер ускладнює гасіння вогню.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", – написав він.

Також пожежі вирують навколо міста Нікшич, передає портал Vijesti. За даними рятувальної служби, в околицях міста вдалося врятувати п'ятьох осіб, які вважалися зниклими безвісти.

Директор міської служби захисту і порятунку Слава Тадич зазначив, до гасіння пожеж в районі Нікшича залучили авіацію.

Тим часом поліція повідомила про затримання 19-річного молодого чоловіка за підпал в околицях Нікшича. Щодо нього порушили кримінальну справу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські пожежні літаки продовжують боротьбу з вогнем у Туреччині, - консульство в Анталії. ВIДЕО

Автор: 

пожежа (4322) Чорногорія (201)


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Топ коментарі
+16
коцапы падлы гадят
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09.08.2021 01:19
+9
Вот я просто уверен, что это кацапы по всему миру это устраивают. Любая дестабилизация им всегда на руку.
Но не могут пожары везде просто так возникать...
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09.08.2021 04:36
+7
"Тепло рюзьке мирЪ...
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09.08.2021 01:57
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коцапы падлы гадят
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09.08.2021 01:19 Відповісти
"Тепло рюзьке мирЪ...
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09.08.2021 01:57 Відповісти
Вот я просто уверен, что это кацапы по всему миру это устраивают. Любая дестабилизация им всегда на руку.
Но не могут пожары везде просто так возникать...
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09.08.2021 04:36 Відповісти
Одна гадина гадит во всем мире
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09.08.2021 04:40 Відповісти
Є чудова українська технологія гасіння пожеж, але ніхто не хоче вкладати кошти в будівництво заводу. Причому не тільки в Україні, скрізь по світові. Значить, це владам країн вигідно - на вогонь можна всі свої розкрадання посписувати. Мешканці Австралії вважають, що 2 роки тому їхня пожежа, яка випекла пів-Австралії, була на руку їхній корумпованій владі...
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09.08.2021 08:00 Відповісти
Детальніше можна. Просто цікаво.
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09.08.2021 08:11 Відповісти
здається що це просто "в муку набздів"
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09.08.2021 10:13 Відповісти
чудова українська технологія гасіння пожеж

Не мешай, оно само сгорит ?
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09.08.2021 10:30 Відповісти
Також детальку чекаю.
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09.08.2021 08:28 Відповісти
Черногорцы очень любят кацапию пусть все сгорит и ненадо ту ездить и трати
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09.08.2021 11:43 Відповісти
 
 