Лісові пожежі поширюються в Чорногорії, вогонь наблизився до столиці. ВIДЕО

У Чорногорії 8 серпня спалахнула масштабна лісова пожежа на височині Мало-Брдо. Вогонь упритул наблизився до житлових будинків чорногорської столиці Подгориці. Також пожежі вирують навколо другого за величиною міста країни - Нікшича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За даними Національного чорногорського телебачення (RTCG), пожежники намагаються ліквідувати загоряння в районі Мало-Брдо, але вітер ускладнює гасіння вогню.

Мер Подгориці Іван Вукович повідомив, що причиною пожежі став підпал.

"Поки наші колеги день і ніч стежили за Горицею і Любовичем, хтось використав можливість і влаштував пожежу на Мало-Брдо. Служба захисту виїхала на місце. Сподіваюся на ефективну реакцію поліції", – написав він.

Також пожежі вирують навколо міста Нікшич, передає портал Vijesti. За даними рятувальної служби, в околицях міста вдалося врятувати п'ятьох осіб, які вважалися зниклими безвісти.

Директор міської служби захисту і порятунку Слава Тадич зазначив, до гасіння пожеж в районі Нікшича залучили авіацію.

Тим часом поліція повідомила про затримання 19-річного молодого чоловіка за підпал в околицях Нікшича. Щодо нього порушили кримінальну справу.

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