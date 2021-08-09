"О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку. ВІДЕО
Нетвереза пара серед білого дня зайнялася сексом в одному з київських парків.
Як інформує Цензор.НЕТ, перервали сексуальні втіхи нетерплячих коханців співробітники Муніципальної варти.
"Літо - гаряча пора! Пара зайнялася любов'ю посеред парку. Повз проходили люди, не оцінили і звернулися до Муніципальної охорони. Ситуацію врегулювали", - повідомили правоохоронці.
Топ коментарі
+45 Підлога Маккартні
показати весь коментар09.08.2021 13:38
+38 Eight Wonder #490997
показати весь коментар09.08.2021 13:36
+17 Алексей Алексеевич #377576
показати весь коментар09.08.2021 13:42
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- Як що клоуну можна бути президентом, то і нам можна робити все що забажаєш.
Час правління клоунів він такий, мораль це щось таке що залишилось у далекому 2019 му
Нетвереза "парочка" (?) зайнялася, я перепрошую, ЧИМ?
Сексом? А потім ще краще - коханням???
...
Пардон, але трахатися сексом, займатися коханням, та й "парочка" - це якби там була більш-менш симпатична дівуля і пристойного вигляду партнер.
Але до ОЦИХ, хто на відео, такі слова не підходять.
Усі знають отого анекдота про покази бабці-свідка в суді? - "іду я, іду, дивлюсь - вони сношаються... А придивилася - вони ї*уться!"
Так ось: тут треба було написати "п'янючі організьми їпалися в київському парку".
Бо це не секс і не кохання. Це вони, наголошую, конкретно їпалися.
Тьху, від цього відео реально відчуття алкашного смороду немитих тулубів
цистерну водкіазбуку осілят...Если жизнь их не отчислит из школыжизни.
Еще и успеют нарожать таких же.
Одно можно сказать с уверенностью-жить они будут весело,но недолго.
Они кстати молодцы, стараются без лишней агрессии общаться, что правильно
Если это ранее, то понятно почему парк пустой в жто время.Всю ночь пили видать. А рядом Павловка и там много психотиков тусит, наблюдал неоднократно.И женщина похоже из их рядов.