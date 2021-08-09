"О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку. ВІДЕО

Нетвереза пара серед білого дня зайнялася сексом в одному з київських парків.

Як інформує Цензор.НЕТ, перервали сексуальні втіхи нетерплячих коханців співробітники Муніципальної варти.

"Літо - гаряча пора! Пара зайнялася любов'ю посеред парку. Повз проходили люди, не оцінили і звернулися до Муніципальної охорони. Ситуацію врегулювали", - повідомили правоохоронці.

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