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"О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку. ВІДЕО

Нетвереза пара серед білого дня зайнялася сексом в одному з київських парків.

Як інформує Цензор.НЕТ, перервали сексуальні втіхи нетерплячих коханців співробітники Муніципальної варти

"Літо - гаряча пора! Пара зайнялася любов'ю посеред парку. Повз проходили люди, не оцінили і звернулися до Муніципальної охорони. Ситуацію врегулювали", - повідомили правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Листування "слуги народу" Петруняка на засіданні ВР: "У кого був секс без шкарпеток?" ФОТОрепортаж

Київ (19457) парк (124) секс (114)


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Топ коментарі
+45
Я даже знаю за кого они голосовали
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09.08.2021 13:38
+38
Таких сразу в раисю депортировать, там таким ооочень рады и принимают сразу в отряды путена)
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09.08.2021 13:36
+17
Бидлота
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09.08.2021 13:42
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Мабуть в їх п яну голову прийшла така думка:

- Як що клоуну можна бути президентом, то і нам можна робити все що забажаєш.
Час правління клоунів він такий, мораль це щось таке що залишилось у далекому 2019 му
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09.08.2021 21:36 Відповісти
Да там жена пока муж в бессознанке решила получить удовольствие раз в полгода. Вы посмотрите на приынцессу
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09.08.2021 22:21 Відповісти
А нас под офисом детская площадка, с довольно крепкими качельками...но детки туда не ходят...ходят взрослые дяди парами нарушая все требования устава (а по уставу положе тройками)...и после дружеской беседы в прямом смысле уползают... Причем почти все лавочки заняты )))))
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09.08.2021 23:39 Відповісти
Е-е-еее... Цензоре! Ви що таке писати?
Нетвереза "парочка" (?) зайнялася, я перепрошую, ЧИМ?
Сексом? А потім ще краще - коханням???
...
Пардон, але трахатися сексом, займатися коханням, та й "парочка" - це якби там була більш-менш симпатична дівуля і пристойного вигляду партнер.
Але до ОЦИХ, хто на відео, такі слова не підходять.
Усі знають отого анекдота про покази бабці-свідка в суді? - "іду я, іду, дивлюсь - вони сношаються... А придивилася - вони ї*уться!"
Так ось: тут треба було написати "п'янючі організьми їпалися в київському парку".
Бо це не секс і не кохання. Це вони, наголошую, конкретно їпалися.
Тьху, від цього відео реально відчуття алкашного смороду немитих тулубів "О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку - Цензор.НЕТ 8619
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09.08.2021 23:42 Відповісти
Ви фсьо нєправільно поняли.Оні же как дєті,каторіх васпітивалі по японской сістємє-нічєго нє запрєщая.Ані нівінавати,что познаніє міра затянулось лєт на 40.Іщо лєт 15-20 і оні вторую цистерну водкі азбуку осілят...Если жизнь их не отчислит из школы жизни.
Еще и успеют нарожать таких же.
"О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку - Цензор.НЕТ 9020

Одно можно сказать с уверенностью-жить они будут весело,но недолго.
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10.08.2021 08:12 Відповісти
Ну шо вы все пристали? Это шла съемка очередной серии Сватов. А роль мужика играл САМ бубочка, сильно загримированый. Ну... шоб Ленка и Дерьмак не приревновали.
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10.08.2021 07:43 Відповісти
Бубочка с Мендель заняты в сьемках другой серии:
"О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку - Цензор.НЕТ 4188

"О, мужчино! Ви на камеру знімаєте?!" - нетвереза парочка зайнялася сексом у київському парку - Цензор.НЕТ 4345
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10.08.2021 08:18 Відповісти
І взагалі, у Півня-Косоворотька зараз є новий прес-секретут, Сєрж Нікіфоров... щоб просто у Шапітолії проводити тіньові операції за схемою Роттердам+Попенгаген...
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10.08.2021 09:04 Відповісти
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10.08.2021 09:29 Відповісти
А шо, нормальная дорожка аргентинской муки, приписдеская.
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10.08.2021 17:32 Відповісти
какой же секс когда ты "в гавно"!? ... за секс ничо против не имею (могли бы конечно лучше консперироватся) .. "зеленый змей" это конечно бич нашего времени и лицезреть на пьяные быдло рожы неприятно даже в порно
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10.08.2021 10:16 Відповісти
По ходу это похоже Бабин Яр цетральная аллея, площадка возле памятника "кибитка ромов". Там сотни мам с детьми проходят, поэтому наверное это ранее утро. Забавно, что на видео видно что у сотрудника Варты пидвстал)
Они кстати молодцы, стараются без лишней агрессии общаться, что правильно

Если это ранее, то понятно почему парк пустой в жто время.Всю ночь пили видать. А рядом Павловка и там много психотиков тусит, наблюдал неоднократно.И женщина похоже из их рядов.
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10.08.2021 10:24 Відповісти
Коротше, вони знайшли одне одного. Сексуальні втіхи цікаві і шизикам, ні алкашикам.
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10.08.2021 11:19 Відповісти
Тю, я думал на цензоре стали красивую эротику показывать, а то оказывается какая-то алкашня обрыганая по кустам ползает
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10.08.2021 11:00 Відповісти
Ох ця муніципальна варта. Не знав, що буває з м'язами тазого дна і присінка піхви жінки, якщо під час коїтусу вона сильно злякається. А у вартівника, який потрапив у кадр зліва, у штанях цілком здорова ерекція.
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10.08.2021 11:17 Відповісти
варта молодці, вели себе достойно і по-людські, от тільки не схотіли допомогти тому, що валявся, задовільнити панянку
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10.08.2021 13:42 Відповісти
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