Багато функціонерів і мало тренерів, - Беленюк розкритикував склад української делегації на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу", заступник голови парламентського Комітету молоді та спорту і володар золотої медалі з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2020 на Токіо Жан Беленюк розкритикував склад української делегації. Він вважає, що кількість чиновників в ній варто скоротити на користь тренерів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце… Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера", - розповів він.

Беленюк також зазначив, що сам мав певні труднощі у зв'язку з обмеженням на кількість тренерів на команду.

"Але водночас достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо", - додав він.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Кіліпко посіла п'яте місце в стрибках з жердиною на своїй дебютній Олімпіаді. Це дуже гідний результат, але спортсменка була до сліз засмучена після виступу. Вона була обурена рішенням Федерації легкої атлетики України і Національного олімпійського комітету країни не надати їй тренера. 25-річна спортсменка заплакала, даючи інтерв'ю в ефірі UA: Перший: "Підготовка йшла добре. Думаю, що всі бачили, що я готова стрибати 4,70 метра мінімум. Я зробила все залежне від себе. Єдине, я вважаю, що повинен бути тренер".

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"Ніхто не зміг мені допомогти. Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Судячи з чемпіонату України, було видно, що я готова до Олімпіади. Мене годували обіцянками, рішення приймемо потім. На сьогоднішній день я не почула, чому немає мого тренера ", - сказала вона.

"Підтримка глядачів велика, але мені потрібна підтримка мого тренера. Більше нічого. Дуже важко бути одній. Багато підтримують, дуже багато людей. Хотілося показати хороший результат. Я задоволена тим, що я - п'ята. Вважаю, що це дуже гарне місце в фіналі Олімпіади. Було б все по-іншому, тому що тренер знає мене від А до Я, ми 15 років разом", - додала спортсменка.

У свою чергу, Віктор Шевцов, який вже 15 років особисто тренує легкоатлетку Марину Кіліпко (стрибки з жердиною у висоту), прокоментував інцидент таким чином:

"Марина сподівалася, що я поїду, і я сам сподівався. Мені ніхто нічого не говорив, що я не поїду. Потім пройшов якийсь проміжок часу, через два-три тижні я дізнався у Марини, що існує група. Ну як, вона знала і я знав, що начебто ми їдемо. Питаю в неї: "Марино, коли ми будемо їхати й так далі?" Вона каже: "А що, ви не знаєте?" Я кажу: "Ні". "А що, вас немає у створеній групі олімпійців, які їдуть?" Кажу: "Ні". Вона: "Ну зараз я буду дзвонити головному тренеру".



Фото: УНІАН

"Це приблизно було днів за 10 до Олімпіади. Вона подзвонила, і їй сказали, що не переживай, ми будемо намагатися вирішити це питання. І все. І потім через три дні вже опублікували списки, хто їде", - сказав Шевцов.

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"Я знав, що фінансова ситуація дуже така важка у Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить немає коштів, немає за що везти", - повідомив тренер.