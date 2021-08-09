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Новини Відео Олімпіада-2020
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Багато функціонерів і мало тренерів, - Беленюк розкритикував склад української делегації на Олімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Народний депутат "Слуги народу", заступник голови парламентського Комітету молоді та спорту і володар золотої медалі з греко-римської боротьби на Олімпіаді-2020 на Токіо Жан Беленюк розкритикував склад української делегації. Він вважає, що кількість чиновників в ній варто скоротити на користь тренерів.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Всі вже чули про проблему з відсутністю тренера у нашої стрибунки з жердиною Марини Килипко, яка посіла п'яте місце… Марина декілька разів зверталася до головного тренера зі стрибків щодо питання включення до делегації її тренера, але не була почута. В підсумку на Олімпіаду поїхала без тренера", - розповів він.

Беленюк також зазначив, що сам мав певні труднощі у зв'язку з обмеженням на кількість тренерів на команду.

"Але водночас достатньо велика кількість функціонерів поїхала на Олімпіаду. Думаю, що якби було бажання, можна було б декілька працівників Міністерства залишити працювати, а надати можливість тренерам готувати спортсменів під час змагань у Токіо", - додав він.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Марина Кіліпко посіла п'яте місце в стрибках з жердиною на своїй дебютній Олімпіаді. Це дуже гідний результат, але спортсменка була до сліз засмучена після виступу. Вона була обурена рішенням Федерації легкої атлетики України і Національного олімпійського комітету країни не надати їй тренера. 25-річна спортсменка заплакала, даючи інтерв'ю в ефірі UA: Перший: "Підготовка йшла добре. Думаю, що всі бачили, що я готова стрибати 4,70 метра мінімум. Я зробила все залежне від себе. Єдине, я вважаю, що повинен бути тренер".

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"Ніхто не зміг мені допомогти. Чому тут немає мого особистого тренера, я не почула відповіді ні від кого. Я просила, говорила, що мені потрібен тренер. Судячи з чемпіонату України, було видно, що я готова до Олімпіади. Мене годували обіцянками, рішення приймемо потім. На сьогоднішній день я не почула, чому немає мого тренера ", - сказала вона.

"Підтримка глядачів велика, але мені потрібна підтримка мого тренера. Більше нічого. Дуже важко бути одній. Багато підтримують, дуже багато людей. Хотілося показати хороший результат. Я задоволена тим, що я - п'ята. Вважаю, що це дуже гарне місце в фіналі Олімпіади. Було б все по-іншому, тому що тренер знає мене від А до Я, ми 15 років разом", - додала спортсменка.

У свою чергу, Віктор Шевцов, який вже 15 років особисто тренує легкоатлетку Марину Кіліпко (стрибки з жердиною у висоту), прокоментував інцидент таким чином:

"Марина сподівалася, що я поїду, і я сам сподівався. Мені ніхто нічого не говорив, що я не поїду. Потім пройшов якийсь проміжок часу, через два-три тижні я дізнався у Марини, що існує група. Ну як, вона знала і я знав, що начебто ми їдемо. Питаю в неї: "Марино, коли ми будемо їхати й так далі?" Вона каже: "А що, ви не знаєте?" Я кажу: "Ні". "А що, вас немає у створеній групі олімпійців, які їдуть?" Кажу: "Ні". Вона: "Ну зараз я буду дзвонити головному тренеру".

Багато функціонерів і мало тренерів, - Беленюк розкритикував склад української делегації на Олімпіаді в Токіо 01
Фото: УНІАН

"Це приблизно було днів за 10 до Олімпіади. Вона подзвонила, і їй сказали, що не переживай, ми будемо намагатися вирішити це питання. І все. І потім через три дні вже опублікували списки, хто їде", - сказав Шевцов.

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"Я знав, що фінансова ситуація дуже така важка у Федерації. Там скоротили ставки у спортсменів і так далі, тобто з фінансуванням це пов'язано. Ну я думав, що так, значить немає коштів, немає за що везти", - повідомив тренер.

Автор: 

Олімпіада (687) Беленюк Жан (59)


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Топ коментарі
+34
Чистой воды Совок. Примазаться - это качество для чинуши бесценное. Одним словом - паразиты.
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09.08.2021 14:13
+25
Цензор! Запрос о пофамильном составе поехавших функционеров и за чей счёт? - и побыстрей. Пожалуйста.
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09.08.2021 14:18
+17
Каждому на халяву хоцца покататься по Миру за бюджетное бабло...на то они и опричники 73 % быдла
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09.08.2021 14:13
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Чистой воды Совок. Примазаться - это качество для чинуши бесценное. Одним словом - паразиты.
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09.08.2021 14:13 Відповісти
Каждому на халяву хоцца покататься по Миру за бюджетное бабло...на то они и опричники 73 % быдла
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09.08.2021 14:13 Відповісти
Як жеж це сталось??? Га???
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09.08.2021 14:13 Відповісти
Я вже писав,що спортсмени не мають критичного мислення.Більшість з них є виборцями Зеленського.
І знову напишу,що в першу чергу потрібно пишатися наукою.рівнем життя,медициною і тд.А спорт,це лише додаток.
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09.08.2021 14:14 Відповісти
Я точно не такий.Не бухаю і не гладкий.А те що я написав,то є правда.Ви запитайте в спортсмені за кого вони голосували.Та й взагалі поспілкуйтеся з ними.
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09.08.2021 18:15 Відповісти
Мудрий нарід обрав собі гарного чувака....з цирку Шапіто
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09.08.2021 14:15 Відповісти
лисапетиста обрав, мастера спорта по короновирусу
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09.08.2021 21:17 Відповісти
При барыге Украина была на 31 месте в медальном зачете, а при ЗЕреформаторах на 44-ом
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09.08.2021 14:17 Відповісти
Никогда, ослами должен управлять осел.
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09.08.2021 14:25 Відповісти
точно, волками волк, свынями -свыня
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09.08.2021 14:36 Відповісти
Логично, что мы и наблюдаем.
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09.08.2021 15:14 Відповісти
Это просто неповезло. Если б Хижняк не пропустил тот удар в боксе, мы бы были на 27 месте. И что, это бы кардинально изменило ситуацию в спорте?)
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09.08.2021 14:37 Відповісти
Если бы "просто повезло", то в лучшем случае было бы 33-тье место! Вы тоже выпускник "трускавецкого университета"?
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09.08.2021 15:13 Відповісти
Раньше было на 27-м, я где-то 5-го августа смотрел. Но еще и Кулиш, который шел первым попал в мишень противнику и стал восьмым. Белодед проиграла японке в полуфинале, у которой раньше всегда выигрывала на соревнованиях. Не фартило. Больше всего подосрал Хижняк конечно, если бы даже он проиграл 3-й раунд по очкам, золото все равно было бы у него, по итогами первых 2-х раундов.
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09.08.2021 16:00 Відповісти
При донецком клане на ОИ-2012 Украина заняла 13 место, при Кучме в 96 вошла в ТОП-10, а в 92, выступая под одним флагом с россиянами и другими бывшими советскими, так вообще на первом месте финишировала.
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09.08.2021 15:22 Відповісти
Ну СССР была огромная страна, под 300 млн населения, конечно могла с США конкурировать.
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09.08.2021 16:02 Відповісти
спросите у нее чей Крым и кто начал войну с Украиной..
спросите у каждого спортсмена гильдии ватных дол-ов прежде посылать их на Олимпиаду - с тренером или без..
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09.08.2021 14:17 Відповісти
Ой, Жан Венсанович прозрел! Так ты ж, типо, депутат. Ну так и займись этой коррупцией в чистейшем виде.
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09.08.2021 14:17 Відповісти
ну вот он и занялся. Что не нравится?
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09.08.2021 14:40 Відповісти
Пока он только поскулил...а не занялся..
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09.08.2021 14:50 Відповісти
Олимпиада закончилась ВЧЕРА. Ты бухой что ли был и думаешь что прошел год?
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09.08.2021 15:02 Відповісти
И год пройдет..и два...но кроме этого скулежа от беленюка больше ничего не будет..
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09.08.2021 15:05 Відповісти
В подтверждение твоих слов - вся деятельность Беленюка как, прости господи, народного депутата.
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09.08.2021 15:11 Відповісти
Беленюк вже не вперше на олімпіаді, чи може на минулій олімпіаді було більше тренерів та меньше міністрів?
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09.08.2021 18:26 Відповісти
Цензор! Запрос о пофамильном составе поехавших функционеров и за чей счёт? - и побыстрей. Пожалуйста.
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09.08.2021 14:18 Відповісти
"за чей счёт?" - а что есть несколько вариантов ?
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Ну принаймні про одну вже точно відомо - https://news.obozrevatel.com/ukr/sport/sport/zamist-trenera-ukrainskoi-gimnastki-na-olimpiadi-2020-poihala-irisha-blohina.htm Замість тренера української гімнастки на Олімпіаду-2020 поїхала Іріша Блохіна (донька легендарного нападника київського Динамо Олега Блохіна та легендарної гімнастки Ірини Дерюгіної):
"Українська художня гімнастка Христина Погранична, коментуючи свій виступ на Олімпіадi-2020 зізналася, що виступає тут без свого тренера. Її наставник Ірина Руда залишилася у Львові, а у Токіо Пограничну супроводжувала Іріша Блохіна."

Багато функціонерів і мало тренерів, - Беленюк розкритикував склад української делегації на Олімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 850
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09.08.2021 20:01 Відповісти
Депутат від правлячої партії, яка має всю повноту влади скаржиться. На кого?
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09.08.2021 14:18 Відповісти
ПРОЗРІННЯ
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09.08.2021 19:17 Відповісти
Белоруская спортсменка говорила в интервью что к каждому спортсмену біло приставлено 3 Смотрящих из КГБ Бульбафюрера... знач в Украине біло 2 минимум..слуг урода..
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09.08.2021 14:18 Відповісти
то не смотрящие . то тоже тренеры . тренировали спортсменов бульбофюрера любить
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09.08.2021 14:28 Відповісти
А ты же вроде как депутат?? Ну так напиши закон который это дело упорядрочит..
Не можешь сам...васю попроси написать...или юзика...
Или вы в ту раду только за баблом в конверте приходите?? Депутаты сраные..
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09.08.2021 14:19 Відповісти
Эскорт машин сопаровождения Зеленского 51 у Кадырова и то 43... но катаюцца за свой счет в кортеже Гаранта...Зуб даю... зеля чесный чувак..
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09.08.2021 14:21 Відповісти
Махання кулаками ПІСЛЯ бою вже не допоможе.
Чи Беленюк хоча б зробить депутатський запит і опублікує поіменний склад делегації, яка каталась в Японію за рахунок платників податків?

"Все уже слышали о проблеме с отсутствием тренера у нашей прыгуньи с шестом Марины Килипко, которая заняла пятое место… Марина несколько раз обращалась к главному тренеру по прыжкам по вопросу включения в делегацию ее тренера, но не была услышана.
В итоге на Олимпиаду поехала без тренера", - рассказал он.

Источник: https://censor.net/ru/n3281633
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09.08.2021 14:22 Відповісти
не поможет, если этот бой - последний.
Или Украина уже решила сняться со всех международных соревнований в том числе с Олимпиады?
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09.08.2021 14:41 Відповісти
Це будуть інші бої.
А от цей вже програли із майже найгіршим за всю історію результатом.
І в тому, що на олімпіаду не потрапили ТРЕНЕРИ спортсменів, провина саме нинішньої влади, представником якої є і Беленюк.
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09.08.2021 15:08 Відповісти
Ще не програли. Ви праві, що замість дописів в мережі, Беленюк має арсенал, яким цей механізм може бути якщо не зруйнованим, то, принаймні, пошкодженим.
Питання в тому, чи він депутат, чи лише "слуга народу".
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09.08.2021 16:04 Відповісти
Тренеры украинских спортсменов получили гонорар в 500 баксов и поехали вместо Японии в Турцию на пляжи Эрдогана... дешево и красиво...отдохнули от тяжкого труда...
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09.08.2021 14:25 Відповісти
Огласите ввесь Список Делегации , - Пожалуйста .Хочем знать всех работников министерства от Министра до техперсонала протирающих олимпийское снаряжение.
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09.08.2021 14:27 Відповісти
Много функционеров и мало тренеров, - Беленюк раскритиковал состав украинской делегации на Олимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 2472
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09.08.2021 14:31 Відповісти
зеля никому ничего не должен у него и так проблема - ленка захотела каралевой стать
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09.08.2021 21:39 Відповісти
Олимпийским комитетом Украины запправляет кажись Бубка,старый взяточник Донецких Чуваков своих не бросает.....и паражняк не гонит
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09.08.2021 14:32 Відповісти
БЕЛЕНЮК - ТЫ ДЕПУТАТ ...что ты ноешь
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09.08.2021 14:41 Відповісти
Не гавкай.
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09.08.2021 14:48 Відповісти
Не просто депутат а голова бог його знає якого там комітету по спорту...
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09.08.2021 18:23 Відповісти
Молодец , Жан! Что не почил на лаврах, не остался в стороне , а сразу же публично выссказал свою поддержку !
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09.08.2021 14:47 Відповісти
Герой....не побоялся...публично...😀 и это все на что он способен как депутат верховной рады??
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09.08.2021 14:52 Відповісти
А що робити? Якщо Пилипко розплакалась, треба якось виправдатись народному депутату.
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09.08.2021 18:31 Відповісти
Ну какой же неЛОХ откажется на халяву съездить в Японию потусоваться?
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09.08.2021 15:17 Відповісти
Так желающих попасть на игры в Токио среди окружения Зели было намного больше. Могли бы ещё больше послать туда чиновников. Главное это для них бесплатно!
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09.08.2021 15:58 Відповісти
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
https://twitter.com/futoro1996
ЛютаЯнка NoName

@futoro1996


Сиджу, читаю стрічку про аніжєвнєпалітіки та комменти і радію, що деяких гнилих мишебратьєв і завтракателів на гряницях можна превентативно забанити вже щас, а не коли вони розростуться до властітєлєй колокольчиків.
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09.08.2021 16:35 Відповісти
Не хватило финансирования на тренера? А у Юзика хватило! и у Коли Оборонского с Лысым из квартала... аххахахахаха, правда смешно?
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09.08.2021 16:35 Відповісти
Дебилы и мрази
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09.08.2021 17:10 Відповісти
Якось все це добре вписується у BLM...
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09.08.2021 18:48 Відповісти
Цікаво скільки всякого ЗеБидла поїхало на олімпіаду? І після цього ви дивуєтесь і нерозумієте чому ці спортсмени виступають під кольорами інших країн??? А ви б хотіли таких умов?

P.S....Зеленський обісцяний петух..І таким був завжди....
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09.08.2021 20:43 Відповісти
..всё не так уж и плохо - бо в Токио могли б поехать вообще только сваты-кварталОвцы-бабыда и прочие функционеры со своими физиологическими потребностями, без спортсменов..
- прикольный для жлобов клоун может же считаться главнокомандующим и главным дипломатом? - спортсменов тоже можно заменить функционерами.. - какая ж разница?
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09.08.2021 21:21 Відповісти
Надо было давно снимать Бубку. Засиделся он в своём кресле.
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09.08.2021 22:15 Відповісти
Это днище полное.
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09.08.2021 22:19 Відповісти
Так було при совку і ми зараз повертаємося в цей самий совок по ковбасу по 2,20.
На наступні олімпійські ігри поїдуть одні депутати, чисто для приколу, хоть поржемо.
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10.08.2021 09:19 Відповісти
І це говорить Беленюк, у якого як у народного депутата найбільша кількість помічників. Готовий закластись, що всі ті помічники не юристи чи економісти а його масажисти, дієтологи тощо.
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10.08.2021 11:48 Відповісти
 
 