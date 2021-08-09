"Я тобі ще раз кажу, х#й смердючий: ти - віруючий!" - в Одесі на Ланжероні відбувся релігійний диспут із купанням і бійкою. ВІДЕО

Чотири жінки і один чоловік влаштували бійку під час купання на одеському пляжі Ланжерон. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту опубліковано в соцмережах.

На записі видно, що на початку конфлікту одна з жінок, матюкаючись, нагадує чоловікові про те, що він віруючий. Очевидно, що такий аргумент він не взяв до уваги і почав наближатися до іншої жінки. Коли той підійшов близько, вона спробувала вдарити його. Він ухилився від удару і відійшов трохи вбік. У цей момент зав'язалася бійка між двома жінками. Далі бійка стала масовою - навколишні чи то хотіли допомогти одній зі сторін конфілкту, чи то розтягнути бійку. При цьому дитина однієї з жінок залишилася без нагляду і спостерігала "розборки" дорослих, погойдуючись на надувному крузі.

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