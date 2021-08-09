"Я тобі ще раз кажу, х#й смердючий: ти - віруючий!" - в Одесі на Ланжероні відбувся релігійний диспут із купанням і бійкою. ВІДЕО
Чотири жінки і один чоловік влаштували бійку під час купання на одеському пляжі Ланжерон. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту опубліковано в соцмережах.
На записі видно, що на початку конфлікту одна з жінок, матюкаючись, нагадує чоловікові про те, що він віруючий. Очевидно, що такий аргумент він не взяв до уваги і почав наближатися до іншої жінки. Коли той підійшов близько, вона спробувала вдарити його. Він ухилився від удару і відійшов трохи вбік. У цей момент зав'язалася бійка між двома жінками. Далі бійка стала масовою - навколишні чи то хотіли допомогти одній зі сторін конфілкту, чи то розтягнути бійку. При цьому дитина однієї з жінок залишилася без нагляду і спостерігала "розборки" дорослих, погойдуючись на надувному крузі.
Будь ласка, зачекайте...
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Эти проклятые биндерафцы заморочили головы своей гейропой на целых 5 лет.
А теперь при ЗЕ простым людям снова стало все просто и понятно - бухай, грабь караваны, *** гусей.
-Тёплая..
- -Будем знакомы. Моя мама в восторге от вас.
Какой вышел дискус на пляже, с вербальными перлами и рукоприкладством!
Не прав был Некрасов, эти "дамы" не только коня и в горящую избу, они еще на язык остры и на руку тяжелы...
Со слипшейся рыжей ******.
Традиции скрепной верные,
И Ленин у них молодой.
И откуда же это быдло понаехало в славную Одессу?!
Есть он и на Волыни, и на Тернопольщине, и, тем более, в Одессе.
Недавно сын моих знакомых с Ровенщины, женившийся на одесситке и живущий там, попросил у родителей, приехавших в гости, говорить с ними "на рускам", мол, здесь так принято.
Разрешения, естественно, не получил, но тенденция понятна...
Судя по виду и лексикону мадам в панаме, она эстетка!
Колись українці були не такими. Приємними, ввічливими, сердечними, совісними.
А це якась бидлота. Тьху.
Женщины устроили конкурс на мужчину с самым вонючим хером и попросили его пройтись в воде вдоль береговой линии для уничтожения медуз "природными биоцидами". А одна женщин решила воспрепятствовать этому уничтожению божьих тварей, аппелируя к религиозным принципам упомянутого мужчины.
1) НИКОГДА не освещается начало, так сказать, процесса. Ну, то есть, чтобы понять: кто начал, кто кого ПЕРВЫМ оскорбил... зато "невинных овечек" видно ВСЕГДА.
2) Оператор НИКОГДА не вмешивается в ситуацию. Что бы там не происходило. Складывается ощущение что ему плевать. Пусть бы там хоть ребенка в море унесло - плевать, чужой жеж. Видосик для цензора важнее.
Тьфу.
как в видео - бычара вколачивает башку худого доктора в пол, и все равно нашлись ноющие - че оператор не спасал. то шо оператор - пациент, возможно больной, возможно еще "крепче" доктора - диванным благородным ..... донам - побоку. да и ваще - если оператор бросится драться - то кто снял бы шоб нытики ныли - че оператор не бросился драться
и да - может оператор броситься драться ..... и сесть в тюрьму - но ноющим донам главное поныть, сами то бы на 95% обосрались.
Да, блин, хотя бы метнуть телефоном в бычару. Хоть отвлечь его громким криком... хоть блин что-то. В больнице масса подручных средств. От табуретки до банки с йдом, которая при попадании в глаз вызывает феерические ощущения.
В данном случае (в этой статье) - не то чтобы разнимать, хрен бы с ними.
Ребенка придержать чтоб не запаниковал / на захлебнулся / не уплыл. Такие видосики кстати детишки часто снимают. Как их "училки" типа "буллят". См.п1., конечно.
Но безотносительно: сидит в классе рыл 15 десятиклассников и снимают видосик как старущенция под 60 бьет указкой их одноклассника.
И самое главное в обоих примерах: "Господа - я вызвал полицию! Может дождетесь ее появления чтобы они выступили арбитрами"? Для того чтобы громко озвучить конфликтующим эти слова (и конфликт угаснет сам собой) ну и ребенка подхватить чтоб с ним не случилось чего - много храбрости надо???
У меня, если шо... были разные ситуации. Но видосиков у меня нет.
А прямой ответ на вопрос: что и кому должен оператор - определяет степень развития его совести. Безусловно, если она... деградировала то и долговые обязательства к оной - отсутствуют
за доктора - см. Орехово-зуево избил врача. - врач сеструху быка чет медленно обслуживал как-то так, ну типо вроде ногу подвернула, а тот типо обиделся или что там.
І смердам це подобалось!
Я требую продолжения банкета! (с)
Скрєпно.