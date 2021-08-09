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"Я тобі ще раз кажу, х#й смердючий: ти - віруючий!" - в Одесі на Ланжероні відбувся релігійний диспут із купанням і бійкою. ВІДЕО

Чотири жінки і один чоловік влаштували бійку під час купання на одеському пляжі Ланжерон. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відеозапис конфлікту опубліковано в соцмережах.

На записі видно, що на початку конфлікту одна з жінок, матюкаючись, нагадує чоловікові про те, що він віруючий. Очевидно, що такий аргумент він не взяв до уваги і почав наближатися до іншої жінки. Коли той підійшов близько, вона спробувала вдарити його. Він ухилився від удару і відійшов трохи вбік. У цей момент зав'язалася бійка між двома жінками. Далі бійка стала масовою - навколишні чи то хотіли допомогти одній зі сторін конфілкту, чи то розтягнути бійку. При цьому дитина однієї з жінок залишилася без нагляду і спостерігала "розборки" дорослих, погойдуючись на надувному крузі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сутички в Буринській ОТГ між місцевими жителями, поліцією і "тітушками". ВІДЕО

бійка (738) Одеса (5451) пляж (153) релігія (386)


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Топ коментарі
+65
наверно из РПЦ МП .. @уки православные...
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09.08.2021 14:28
+57
Дикари...
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09.08.2021 14:25
+46
"Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой - Цензор.НЕТ 562
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09.08.2021 14:32
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Дикари...
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09.08.2021 14:25 Відповісти
скорее быдло-скот 😉.
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09.08.2021 14:28 Відповісти
таки мы что то слишком быстро начинаем на кацапов похожими становиться
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09.08.2021 14:38 Відповісти
они не становились, а всегда были такими, малоросы + советский менталитет
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09.08.2021 14:42 Відповісти
Возвращение "простых людей" к истокам.

Эти проклятые биндерафцы заморочили головы своей гейропой на целых 5 лет.
А теперь при ЗЕ простым людям снова стало все просто и понятно - бухай, грабь караваны, *** гусей.
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09.08.2021 14:45 Відповісти
коровани, а так все правильно
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10.08.2021 21:05 Відповісти
Проклятое кацапское быдло.Почуяло,что их никто не трогает-ишь,как распоясались.
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16.08.2021 20:46 Відповісти
наверно из РПЦ МП .. @уки православные...
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09.08.2021 14:28 Відповісти
Главное что бы они причащались с одной 🥄.
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09.08.2021 14:29 Відповісти
100%
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12.08.2021 00:39 Відповісти
Це "кацапствующие" хрещення приймають.
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09.08.2021 15:23 Відповісти
А что не поделили??? .... вонючий???
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09.08.2021 14:26 Відповісти
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09.08.2021 14:39 Відповісти
Судя по всему, полез к той цицкастой мадам и заметившая это, его теща (может супруга) решила ему напомнить, что он верующий. В этот момент, цицкастая пришла в себя и решила ему разок врезать, но тут за него уже решила вступаться жена и поперла на цицки. (очевидно решив, что цицкастая его сама справоцировала своим "видом")
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09.08.2021 14:59 Відповісти
Быдлос на отдыхе.
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09.08.2021 14:30 Відповісти
Соре грязное. Но медуз вроде нет
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09.08.2021 14:30 Відповісти
море
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09.08.2021 14:32 Відповісти
нормальное море...обычное.сравниваешь со средиземным?так туда не впадает на онраниченном участке дунай,днестр ,днепр и дон,принося мегатонны взвесей с европы и азиопы
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09.08.2021 14:43 Відповісти
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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09.08.2021 14:31 Відповісти
"Я тебе еще раз говорю, х#й вонючий: ты - верующий!" - в Одессе на Ланжероне состоялся религиозный диспут с купанием и дракой - Цензор.НЕТ 562
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09.08.2021 14:32 Відповісти
какая новость, - надо бы болдом выделить!
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09.08.2021 14:32 Відповісти
новости достойные. правильные новости. так держать!
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09.08.2021 14:35 Відповісти
Морской бой
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09.08.2021 14:36 Відповісти
гранату им в помощь
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09.08.2021 14:44 Відповісти
сук православных)))
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09.08.2021 16:34 Відповісти
московский патриархат 100%
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09.08.2021 14:37 Відповісти
"руцкій мірЪ - бєссмислєнний ы бєспощадний" тм
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09.08.2021 14:38 Відповісти
Московський патріархат.
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09.08.2021 14:42 Відповісти
ну так, где ж еще найдешь, в одном лице, верующего, и... дальше по тексту
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09.08.2021 14:46 Відповісти
на видео не видно агрессии от мужчины. Наоборот, он атакован какими-то тетками.
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09.08.2021 14:42 Відповісти
-Скажите, сегодня тёплая вода?
-Тёплая..
- -Будем знакомы. Моя мама в восторге от вас.
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09.08.2021 14:42 Відповісти
в этом видео прекрасно все!
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09.08.2021 14:44 Відповісти
а вы говорите, тюлени, мол, пассивный отдых!
Какой вышел дискус на пляже, с вербальными перлами и рукоприкладством!
Не прав был Некрасов, эти "дамы" не только коня и в горящую избу, они еще на язык остры и на руку тяжелы...
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09.08.2021 14:44 Відповісти
Есть женщины в русской деревне,
Со слипшейся рыжей ******.
Традиции скрепной верные,
И Ленин у них молодой.

И откуда же это быдло понаехало в славную Одессу?!
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09.08.2021 14:56 Відповісти
оно есть везде, куда дотянул свои щупальца руский мир.
Есть он и на Волыни, и на Тернопольщине, и, тем более, в Одессе.
Недавно сын моих знакомых с Ровенщины, женившийся на одесситке и живущий там, попросил у родителей, приехавших в гости, говорить с ними "на рускам", мол, здесь так принято.
Разрешения, естественно, не получил, но тенденция понятна...
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09.08.2021 15:03 Відповісти
та ленин и сам рыжий был. Боб шельму метит, как сказал Сралин)
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09.08.2021 15:20 Відповісти
я так і не зрозумів: нашо вона його нюхала?
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09.08.2021 14:44 Відповісти
экий вы, батенька, непонятливый.
Судя по виду и лексикону мадам в панаме, она эстетка!
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09.08.2021 14:48 Відповісти
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09.08.2021 21:12 Відповісти
Белеет парус одинокий...
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09.08.2021 14:47 Відповісти
це російська культура..
Колись українці були не такими. Приємними, ввічливими, сердечними, совісними.
А це якась бидлота. Тьху.
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09.08.2021 14:47 Відповісти
Українці такими й залишились, а це звичайне кацапське бидло.
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09.08.2021 14:59 Відповісти
Який сенс в існуванні цих істот,обирати зеленських???
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09.08.2021 14:47 Відповісти
И это достойно быть на ЦЕНЗОРе?
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09.08.2021 14:47 Відповісти
Ужасный век, ужасные сердца.....
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09.08.2021 14:50 Відповісти
Уважаемый Бутусов Юрий Евгеньевич, Цензот и так не блещет качеством инфы , но зачем его каждодневно превращать в помойку?
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09.08.2021 14:51 Відповісти
За тем, что народу интересно. Народу нравится негатив.
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09.08.2021 14:54 Відповісти
Да все ясно как божий день. Это этически-теологический диспут.
Женщины устроили конкурс на мужчину с самым вонючим хером и попросили его пройтись в воде вдоль береговой линии для уничтожения медуз "природными биоцидами". А одна женщин решила воспрепятствовать этому уничтожению божьих тварей, аппелируя к религиозным принципам упомянутого мужчины.
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09.08.2021 14:51 Відповісти
Меня интересует, а как они собрались производить оценку (для выявления) победителей конкурса - под водой? Там же по пояс, море-то.))
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09.08.2021 14:59 Відповісти
Наверное, по расстоянию, на котором от мужика рыба вверх брюхом всплывает...
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09.08.2021 15:12 Відповісти
Что меня особенно умиляет в подобных видео:
1) НИКОГДА не освещается начало, так сказать, процесса. Ну, то есть, чтобы понять: кто начал, кто кого ПЕРВЫМ оскорбил... зато "невинных овечек" видно ВСЕГДА.
2) Оператор НИКОГДА не вмешивается в ситуацию. Что бы там не происходило. Складывается ощущение что ему плевать. Пусть бы там хоть ребенка в море унесло - плевать, чужой жеж. Видосик для цензора важнее.
Тьфу.
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09.08.2021 15:02 Відповісти
правильно кроме одного - че и кому должен оператор?
как в видео - бычара вколачивает башку худого доктора в пол, и все равно нашлись ноющие - че оператор не спасал. то шо оператор - пациент, возможно больной, возможно еще "крепче" доктора - диванным благородным ..... донам - побоку. да и ваще - если оператор бросится драться - то кто снял бы шоб нытики ныли - че оператор не бросился драться
и да - может оператор броситься драться ..... и сесть в тюрьму - но ноющим донам главное поныть, сами то бы на 95% обосрались.
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09.08.2021 15:24 Відповісти
Ну, во-первых надо понять отчего бычара быкует (см.п.1, мож доктор его жену угробил... тогда поддержать нужно бычару). Но, допустим пациент видела начало действа и бычара не прав...
Да, блин, хотя бы метнуть телефоном в бычару. Хоть отвлечь его громким криком... хоть блин что-то. В больнице масса подручных средств. От табуретки до банки с йдом, которая при попадании в глаз вызывает феерические ощущения.
В данном случае (в этой статье) - не то чтобы разнимать, хрен бы с ними.
Ребенка придержать чтоб не запаниковал / на захлебнулся / не уплыл. Такие видосики кстати детишки часто снимают. Как их "училки" типа "буллят". См.п1., конечно.
Но безотносительно: сидит в классе рыл 15 десятиклассников и снимают видосик как старущенция под 60 бьет указкой их одноклассника.
И самое главное в обоих примерах: "Господа - я вызвал полицию! Может дождетесь ее появления чтобы они выступили арбитрами"? Для того чтобы громко озвучить конфликтующим эти слова (и конфликт угаснет сам собой) ну и ребенка подхватить чтоб с ним не случилось чего - много храбрости надо???

У меня, если шо... были разные ситуации. Но видосиков у меня нет.
А прямой ответ на вопрос: что и кому должен оператор - определяет степень развития его совести. Безусловно, если она... деградировала то и долговые обязательства к оной - отсутствуют
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09.08.2021 15:34 Відповісти
в принципе да.
за доктора - см. Орехово-зуево избил врача. - врач сеструху быка чет медленно обслуживал как-то так, ну типо вроде ногу подвернула, а тот типо обиделся или что там.
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10.08.2021 08:39 Відповісти
снимал оператор Цензора?!
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09.08.2021 16:25 Відповісти
https://censor.net/ превращается в помойку.Жаль.
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09.08.2021 15:02 Відповісти
Все наши СМИ - помойки. Потому что основная аудитория - быдло. Были бы джентльмены в котелках и с сигарами - Цензор был бы не Цензор а Таймс.
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09.08.2021 16:06 Відповісти
Это сайт ЧП -Шоу?
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09.08.2021 15:09 Відповісти
Не вижу никакой новости,все скрепно и духовно
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09.08.2021 15:14 Відповісти
Хорошо что в Одессе дело ,а не в Палм-Бич.
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09.08.2021 15:18 Відповісти
нихрена не понятно, но очень интересно!
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09.08.2021 15:22 Відповісти
Продовження серіалу "Свати-10" . Текст від бубки.
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09.08.2021 15:24 Відповісти
Завдяки різним Сватам наша культура ніколи не відірветься від кацапів, ну і на відео як завжди користувачі язика, вони в принципі не є українцями, носії чужої мови і культури.
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09.08.2021 15:35 Відповісти
Не зійшлися на думці про писання Святого Августина? 🤔
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09.08.2021 15:39 Відповісти
Русскоязычное быдло
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09.08.2021 15:54 Відповісти
Драчующиеся натужно мочились в воду: получите ваши шпроты !
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09.08.2021 16:32 Відповісти
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09.08.2021 21:59 Відповісти
Насмотрелись вольной борьбы на Олимпиаде и решили "повторить".
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09.08.2021 17:11 Відповісти
З Богом і в ім,я Бога були вбиті мільйони!
І смердам це подобалось!
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09.08.2021 17:31 Відповісти
Их же предупреждали,не покупайте рАчки на пляжУ.
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09.08.2021 17:33 Відповісти
А якого Пархату "віруючі" ??))
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09.08.2021 17:35 Відповісти
Можете не сумніватися: найзкріпнішого у світі!
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09.08.2021 21:16 Відповісти
Шо це було?
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09.08.2021 18:30 Відповісти
Збори партійного осередку слуг народу з дебатами і філософським діспутом.
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09.08.2021 18:51 Відповісти
Олкохоль и море несовместимы
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09.08.2021 19:45 Відповісти
І на істинно скрепному мовлять,чтоби чаще Господь замечал.
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09.08.2021 19:56 Відповісти
дикий пляж
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09.08.2021 19:58 Відповісти
Поэтому мне не лень было больше часа ехать в маршрутке, чтобы никого рядом на пляже не видеть.
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09.08.2021 20:04 Відповісти
"Слуги" на отдыхе.
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09.08.2021 21:01 Відповісти
Ну чо… ну чисто по європейскі.. до Європи ж йдемо ?)
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09.08.2021 21:10 Відповісти
Кацапське бидло
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09.08.2021 21:12 Відповісти
Зкріпно розважились, дуже навіть зкріпно!
Я требую продолжения банкета! (с)
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09.08.2021 21:14 Відповісти
Ватні разборки на малому Ланжероні
Скрєпно.
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09.08.2021 21:32 Відповісти
Зелин лохторат)))
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09.08.2021 23:18 Відповісти
 
 