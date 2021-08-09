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Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під будівлею Офісу Президента змонтували дитячий майданчик.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Перед будівлею Офісу Президента Володимира Зеленського з'явився дитячий майданчик. Він споруджений з арт-об'єктів, створених за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко. Після відкриття він буде доступний для безкоштовного відвідування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під офісом Зеленського встановили величезного декоративного півня. ФОТО

Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 01
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 02
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 03
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 04
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 05
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 06
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 07
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 08
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 09
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 10
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 11
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 12
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 13
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 14
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 15
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 16
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 17
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 18
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 19
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 20
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 21
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 22
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 23
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 24
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 25
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 26
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 27
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 28
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 29
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 30
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 31
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 32
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 33
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 34
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 35
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 36
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 37
Курка, свиня, лев, півень: під ОП зявився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко 38

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

День Незалежності (701) діти (5064) майданчик (9) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+22
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам произведений Примаченко - Цензор.НЕТ 5094
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09.08.2021 15:12
+22
На картинах Приймаченко все смотрится нормально. но на этой "площадке"... Получилось олицетворение персонажей, населяющих ОПу: куча потвор и в центре обоссавшийся петух в косоворотке.
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09.08.2021 15:13
+19
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4175
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09.08.2021 15:22
Коментувати
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Боюсь, сюда нужно будет заманивать за деньги.
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09.08.2021 15:11 Відповісти
тільки "лікувальним канабісом". А будка з канабісом де встановлена?
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09.08.2021 15:20 Відповісти
все просто . Зеля когда закинется именно такое видит в окне . площадку сделали для того что бы его наркоманские глюки не отличались от реальности
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09.08.2021 15:20 Відповісти
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09.08.2021 21:47 Відповісти
где детки, ЗЕль ?

поставил бы забор перед своей ОПой, ну или КРАЗы с песком как делали раньше и не смешил бы людей своим памятником
не, "креативит", гаденыш !
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09.08.2021 15:50 Відповісти
одно не понятно, почему у кота из жопы торчит гусиная шея??
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09.08.2021 15:11 Відповісти
Кот это параша. а шея приЗЕдента.
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09.08.2021 15:15 Відповісти
этого пока не знает ни кто но Арестович в ближайшее время придумает " адекватный " ответ
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09.08.2021 15:22 Відповісти
мне вот любопытно, как мамы своим чадам будут объяснять, почему у котика из попы дохлый гусь торчит?
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09.08.2021 15:11 Відповісти
А кто вам сказал что гусь дохлый? По виду вполне себе живой гусь, он как глазом зырит!
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09.08.2021 16:03 Відповісти
Живет он там. Что непонятно?
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10.08.2021 08:47 Відповісти
Ну вот, теперь дворец глав-клоуна Украины оформлен по фен-шую!!!!!!!!!!
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09.08.2021 15:12 Відповісти
І в яку сумму платникам податків обійшлася ця примітивна наркоманія?
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09.08.2021 15:12 Відповісти
Курица, свинья, лев, петух: под ОП появилась детская площадка по мотивам произведений Примаченко - Цензор.НЕТ 5094
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09.08.2021 15:12 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 8554
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09.08.2021 15:23 Відповісти
Обколються своєю маріхуаною і .....
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09.08.2021 15:12 Відповісти
Вот вот, обколются, а потом долбят кота гусем в ж-пу
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09.08.2021 16:05 Відповісти
На картинах Приймаченко все смотрится нормально. но на этой "площадке"... Получилось олицетворение персонажей, населяющих ОПу: куча потвор и в центре обоссавшийся петух в косоворотке.
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09.08.2021 15:13 Відповісти
Так це й є підтекст - коли прекрасні розмальовки-обіцянки вови ще кандидата перетворилися в бордель ОПУ . Впевнена, у зеленому парку витвори з малюнків Примаченко не виглядали б такими потворними на фоні оцих сцикунів що пркрилися дитячим майданчиком -дєті с мамамі вперьод це так по-уХйлівськи
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09.08.2021 19:12 Відповісти
петух в косоваротке?
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09.08.2021 15:14 Відповісти
Усцятый петух в косоворотке-безрукавке все-таки круче рыгающего детьми льва.
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09.08.2021 15:16 Відповісти
там ещё и какающая детьми курочка появилась.
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4777
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09.08.2021 15:22 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 6952
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09.08.2021 15:16 Відповісти
детская площадка что бы дети играли . а ограждение что бы эти самые дети не могли туда попасть
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09.08.2021 15:16 Відповісти
Первый прижизненный памятник Зеленскому - "Обоссаный Петух"
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09.08.2021 15:17 Відповісти
Здається на Банкову терміново необхідно викликати бригаду психіатрів, бо забули "самокат Гончарука" встановити.
Повна деградація влади. Почали з самокатика, а закінчили гойдалками для себе рідних.
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09.08.2021 15:18 Відповісти
особливо сподобалась YOU UKRAINE
так по-українськи!
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09.08.2021 15:21 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 3019
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09.08.2021 15:21 Відповісти
Представлений весь склад ОПи в "ліцах". )
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09.08.2021 15:21 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4175
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09.08.2021 15:22 Відповісти
депутаты от зелени на ней кататься будут?...как раз по их уровню развития...
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09.08.2021 15:26 Відповісти
звичайно ж це маячня - перед адмінбудівлею (та ще й такого рівня) облаштовувати дитячий майданчик.
тим більше розташований просто перед вхідними дверима, важко уявити, що там гратимуть діти.
натомість це чудовий запобіжник від акцій протесту, адже, якщо вони підняли таку хвилю лайна навколо розмальованих дверей, то уявіть як можна "висвітлити" пошкодження півника.

я не киянин, тож підкажіть чи є навколо житлові масиви й чи реальним є щоб туди просто серед дня приходили грати діти?
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09.08.2021 15:26 Відповісти
прикольные штуки..., вспомнилось, как я первый раз увидела картины Примаченко на выставке...обалдела просто, раз 5 по кругу обошла, как-то они мне зашли))..., а желтая эта штука с короной - вроде кошка...)) а возле ОП эти фигуры - просто намек такой ))
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09.08.2021 15:27 Відповісти
Эммм....
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09.08.2021 15:28 Відповісти
курка...півень...свиня....ну то зрозуміло...А лев то це хто??
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09.08.2021 15:34 Відповісти
А ослик будет?
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09.08.2021 15:37 Відповісти
ослік в омані)))))))
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09.08.2021 15:39 Відповісти
Воздвиг себе и зеледи памятник нерукотворный
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09.08.2021 15:37 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 6490
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09.08.2021 15:38 Відповісти
безкрилий півень без місця в голові мізкам та з загребущими лапами.
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09.08.2021 19:14 Відповісти
Януковощ ставив йолку.Ці гниди прикриваються дітьми.Все по "завєтам" *****.
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09.08.2021 15:41 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 2302
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09.08.2021 15:46 Відповісти
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 4031
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09.08.2021 15:56 Відповісти
Мені подобається. Люблю творчість Марії Примаченко з дитинства. В мене була і є ілюстрована нею книжка "Чорногуз приймає душ".
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09.08.2021 15:50 Відповісти
Хм...
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 1213
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09.08.2021 15:50 Відповісти
Timeline of human evolution:
Homo habilis -> Homo sapiens -> Homo ZEbilus.
Тупые зебобики, полюбуйтесь на себя со стороны, во что вы превратились...
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09.08.2021 15:51 Відповісти
Петуха осталось гамном обмазать - и "один народ".
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09.08.2021 15:57 Відповісти
Дитячий майданчик - проти протестувальників під ОП.
Сподіваюсь, це не їх не врятує.
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09.08.2021 16:07 Відповісти
"О Карлос! Юный рыцарь благородный!
На казнь тебя я в страхе предала!
Израненный страдалец! Адской пыткой
Тебя терзали! Стон твой леденящий
Я слышу и сейчас… О ужас, ужас!
Отец бесчеловечный! Я молила,
Но ты не внял мольбам моим.
Так скалы На берегу прибою не внимают.
Безумие, приди, возьми меня!
Отныне лишь тебе женой я буду!"
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09.08.2021 16:33 Відповісти
Я так розумію, що гроші витрачати більше немає на що.
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09.08.2021 16:59 Відповісти
Маразм крепчает
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09.08.2021 18:52 Відповісти
В Европі робшять дитячі пляци біля районних адмін. А тут біля вищого органу влади так потролити всіх нас…? #иди знущаються над нами.
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09.08.2021 19:41 Відповісти
Композиція не повна, забули віслюка
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09.08.2021 20:36 Відповісти
Ля ля ля ля.....А Зеленський - ПІТУХ....
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09.08.2021 20:44 Відповісти
супер место для детской площадки! У всех зеленых было тяжелое детство и деревянные игрушки
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09.08.2021 22:02 Відповісти
це троянський півень курва. Там всередині хтось є.
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10.08.2021 00:11 Відповісти
эх пенёчки забыли..... до ростова бы натыкать.....
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10.08.2021 01:12 Відповісти
Шо они курят там?
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10.08.2021 08:07 Відповісти
То мені одному здалося, що рівень - це лелека?
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10.08.2021 08:23 Відповісти
Вибачте, півень...
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10.08.2021 08:24 Відповісти
Лев неправильно установлен..он должен рыгать в сторону ОП
Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко - Цензор.НЕТ 6591
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10.08.2021 08:28 Відповісти
офіс преЗедента відображений на цьому майданчику.
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10.08.2021 09:24 Відповісти
Кратко о "видении" ситуации в стране из Конторы Президента... 🤣
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10.08.2021 09:50 Відповісти
 
 