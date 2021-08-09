Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві під будівлею Офісу Президента змонтували дитячий майданчик.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Перед будівлею Офісу Президента Володимира Зеленського з'явився дитячий майданчик. Він споруджений з арт-об'єктів, створених за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко. Після відкриття він буде доступний для безкоштовного відвідування.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+22 Перехватчик
показати весь коментар09.08.2021 15:12
+22 Marianna #450941
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+19 Fizko Kyiv
показати весь коментар09.08.2021 15:22
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поставил бы забор перед своей ОПой, ну или КРАЗы с песком как делали раньше и не смешил бы людей своим памятником
не, "креативит", гаденыш !
Повна деградація влади. Почали з самокатика, а закінчили гойдалками для себе рідних.
так по-українськи!
тим більше розташований просто перед вхідними дверима, важко уявити, що там гратимуть діти.
натомість це чудовий запобіжник від акцій протесту, адже, якщо вони підняли таку хвилю лайна навколо розмальованих дверей, то уявіть як можна "висвітлити" пошкодження півника.
я не киянин, тож підкажіть чи є навколо житлові масиви й чи реальним є щоб туди просто серед дня приходили грати діти?
Homo habilis -> Homo sapiens -> Homo ZEbilus.
Тупые зебобики, полюбуйтесь на себя со стороны, во что вы превратились...
Сподіваюсь, це не їх не врятує.
На казнь тебя я в страхе предала!
Израненный страдалец! Адской пыткой
Тебя терзали! Стон твой леденящий
Я слышу и сейчас… О ужас, ужас!
Отец бесчеловечный! Я молила,
Но ты не внял мольбам моим.
Так скалы На берегу прибою не внимают.
Безумие, приди, возьми меня!
Отныне лишь тебе женой я буду!"