Курка, свиня, лев, півень: під ОП з'явився дитячий майданчик за мотивами творів Примаченко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під будівлею Офісу Президента змонтували дитячий майданчик.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Перед будівлею Офісу Президента Володимира Зеленського з'явився дитячий майданчик. Він споруджений з арт-об'єктів, створених за мотивами творчості української художниці Марії Примаченко. Після відкриття він буде доступний для безкоштовного відвідування.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.