Автомобіль Renault збив хлопця на пішохідному переході на Повітрофлотському проспекті в Києві. ВІДЕО реєстратора

Автомобіль Renault збив хлопця на пішохідному переході на Повітрофлотському проспекті в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, момент ДТП зафіксував реєстратор одного з автомобілів.

Судячи із запису потерпілий ішов по переходу і котив самокат. Від удару потерпілий відлетів на зустрічну смугу. В якому він стані - поки невідомо.

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