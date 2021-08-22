Навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, - Єрмак про евакуацію людей із Кабула. ВIДЕО
В Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена в найближчий день.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Ми зможемо показати вам навіть кадри, як відбувалася евакуація. Я думаю, що навіть в бойовиках в кіно ми такого не бачили. І хотів би сказати, що перша жінка, яка виходила з літака, була вагітна ... на 8 місяці вагітності", - сказав Єрмак.
Він підкреслив, що евакуація відбувалася у важких умовах.
"Людей евакуювали фактично з бойових дій ... мине час, і ми зможемо розповісти про героїзм, про який говорять у всьому світі, який проявили наші військові", - сказав керівник ОП.
За його словами операція з евакуації українців з Афганістану продовжиться.
"У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді", - підкреслив Єрмак.
Як повідомив телеканал "Україна 24", з 83 пасажирів 31 громадянин України. Вони прибули в Україну. Борт на аеродромі зустріли керівник ОП Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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- на тебе гэбнявая крыса нинадо никаких боевиков
Скоро й ти так "євакуюєшся"!)))
Ніби американці і решта не так само евакуйовують людей.
Шо тільки не придумаєш, аби лизнути "найвеличнішому"...
А перші п'ять (найважчих!) років війни про героїзм наших воїнів на фронті мовчав. А якщо і розкривав пельку, то звідти неслось про "гражданскую вайну на Данбасє".
Где склады с бумагой и скрепками ОП, а где Афганистан?
Кто-то тупо и по тупому пытается раскрутить Ермака. Зачем?