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Навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, - Єрмак про евакуацію людей із Кабула. ВIДЕО

В Афганістані залишається понад 100 українців, евакуація яких буде здійснена в найближчий день.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми зможемо показати вам навіть кадри, як відбувалася евакуація. Я думаю, що навіть в бойовиках в кіно ми такого не бачили. І хотів би сказати, що перша жінка, яка виходила з літака, була вагітна ... на 8 місяці вагітності", - сказав Єрмак.

Він підкреслив, що евакуація відбувалася у важких умовах.

"Людей евакуювали фактично з бойових дій ... мине час, і ми зможемо розповісти про героїзм, про який говорять у всьому світі, який проявили наші військові", - сказав керівник ОП.

За його словами операція з евакуації українців з Афганістану продовжиться.

"У нас в Афганістані залишається понад 100 українців і в найближчі дні буде продовжена операція з евакуації. Тому, як постійно говорить президент України, ми не залишимо жодного українця в біді", - підкреслив Єрмак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український літак з евакуйованими з Кабула громадянами приземлився у Києві

Як повідомив телеканал "Україна 24", з 83 пасажирів 31 громадянин України. Вони прибули в Україну. Борт на аеродромі зустріли керівник ОП Єрмак і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Афганістан (491) Талібан (149) евакуація (2312) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+50
ооо...а как жеж без завхоза... (или таки "серого кардинала" преЗЕдента ))))
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22.08.2021 09:25
+44
А месяц назад эти 100 чем думали?? Сракой??
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22.08.2021 09:27
+31
"Даже в боевиках в кино мы такого не видели", - Ермак об эвакуации людей из Кабула - Цензор.НЕТ 5835
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22.08.2021 09:28
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установи себе доход в минималку и попробуй оплатить комуналку - вот єто боевик епта!!!!
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22.08.2021 13:15 Відповісти
Позорище!!! Зелене позорище!! ганяти такий літак напівпустим, це злочин! "кукурузника" було б достатньо для такої кількості людей, що привезли... літак, здатний перевезти сотні людей, перевіз десятки... соромно й бридко.
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22.08.2021 13:27 Відповісти
100%
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22.08.2021 20:51 Відповісти
Ні дня без відосика. Ти с.ка, можеш розмовляти без суржика?! На ринку тобі стояти, а не обіймати таку високу посаду.
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22.08.2021 13:42 Відповісти
Новий сюжет для Слуги народу?
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22.08.2021 13:42 Відповісти
В стране 8-й год война, гибнут украинцы - а этот грушник восхищается эвакуацией из Кабула! Может защитниками Донецкого аэропорта восхитись, говнопродюсер ватный!
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22.08.2021 13:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=H-kfepnIydE

- на тебе гэбнявая крыса нинадо никаких боевиков
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22.08.2021 13:58 Відповісти
Готуйся, гидота.
Скоро й ти так "євакуюєшся"!)))
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22.08.2021 14:21 Відповісти
Хто про що, а дурень про кіно...
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22.08.2021 16:36 Відповісти
Відчайдухи, погодилися на евакуацію від Зеленського "який взяв під особистий контроль". Краще пішки дійти "за річку", чим евакуація від "чорної вдови". Заяви Єрмака пронизані більшовицькою ментальністю, цей тупань, наша ціна в масі. Заслуговуємо на таких...
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22.08.2021 17:05 Відповісти
А ці кловани все відосоки знімають...
Ніби американці і решта не так само евакуйовують людей.
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22.08.2021 19:01 Відповісти
что ты Гнида сидя в кремлевских кабинетах мог видеть, кроме жопы бизнес партнера козака....
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22.08.2021 20:20 Відповісти
Да что ты можешь вообще видеть, кроме бабла и своей выгоды???
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22.08.2021 22:27 Відповісти
дЄрьмак: "Мине час, і ми зможемо розповісти про героїзм, про який говорять у всьому світі, який проявили наші військові."
Шо тільки не придумаєш, аби лизнути "найвеличнішому"...
А перші п'ять (найважчих!) років війни про героїзм наших воїнів на фронті мовчав. А якщо і розкривав пельку, то звідти неслось про "гражданскую вайну на Данбасє".

Навіть у бойовиках у кіно ми такого не бачили, - Єрмак про евакуацію людей із Кабула - Цензор.НЕТ 8591
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23.08.2021 00:37 Відповісти
А при чем здесь заведующий по скрепкам к эвакуации людей в Кабуле?
Где склады с бумагой и скрепками ОП, а где Афганистан?
Кто-то тупо и по тупому пытается раскрутить Ермака. Зачем?
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23.08.2021 01:21 Відповісти
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