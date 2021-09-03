УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11003 відвідувача онлайн
Новини Відео
1 409 9

Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпека дітей - пріоритет органів системи МВС.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час проведення інтерактивного заняття щодо дотримання Правил дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці з учнями Спеціалізованої школи I-III ступенів із поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 01

Органи системи МВС приділяють велику увагу превентивній діяльності зі створення безпекового середовища на дорогах України. Тому з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції в 37 містах країни проведуть інтерактивне навчання для школярів у рамках Всеукраїнської акції МВС "День знань".

Денис Монастирський повідомив, що за статистикою, щорічно на дорогах України травмуються близько 4 тисяч дітей, а близько 160 маленьких громадян гинуть.

Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 02
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 03

"Створення безпечного середовища на дорозі - пріоритет органів системи МВС. Уважність на дорозі, правильний перехід дороги в установленому місці, використання ременів безпеки - ці прості базові правила дозволяють уникнути учасникам дорожнього руху складних ситуацій. Тому я підкреслюю важливість неухильного дотримання Правил дорожнього руху", - сказав Денис Монастирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МВС пояснили, що робити, якщо в застосунку "Дія" не відображається водійське посвідчення

Учні були дуже відкриті й активні під час заняття, із захопленням розповідали міністру про важливість дотримання Правил дорожнього руху і навіть внесли свої пропозиції щодо поліпшення ситуації з безпекою на автошляхах. Денис Монастирський подарував школярам жетони і посвідчення "юного стража".

Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 04
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 05
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 06

На заході також були присутні шкільні офіцери поліції, які розповіли дітям про специфіку своєї роботи і подарували книги з безпеки на дорозі та світловідбиваючі стрічки, які роблять маленького пішохода видимим у темний час доби. Крім цього, патрульні поліцейські провели конкурси на знання правил дорожнього руху і дозволили малюкам посидіти в службових автомобілях.

Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 07
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 08
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 09
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 10
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 11
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 12
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 13
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 14
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 15
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 16
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 17
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 18
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 19
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 20
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 21
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 22
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 23
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 24
Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР 25

діти (5065) дороги (3061) ДТП (4467) МВС (3501) ПДР (476) Нацполіція (15164) школа (2209) Монастирський Денис (392)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Создание безопасной среды... В остальные дни, детки, будьте предельно осторожны!
показати весь коментар
03.09.2021 16:33 Відповісти
а асфальт на дорозі прям для безопасной срєди: їде пацан років 13-14, дорога на обочині закінчується, він попадає у стрюкачку, вирулює уліво, а там машина вже його догнала, щоб не попасти під машину, хлопець різко вируюлює у стрюкачку - і летить шкереберть.
показати весь коментар
03.09.2021 17:44 Відповісти
Детям необходимо внушить:увидел копа - держись от него как можно дапьше!
показати весь коментар
03.09.2021 16:36 Відповісти
Ну хоть шото для пешкодралов полезное, одобряю
показати весь коментар
03.09.2021 16:37 Відповісти
Монастирський розповів школярам про безпеку на дорогах: створення безпечного середовища - пріоритет органів системи МВС - Цензор.НЕТ 4499
показати весь коментар
03.09.2021 16:49 Відповісти
У міністра других справ немає?
показати весь коментар
03.09.2021 16:58 Відповісти
Про ЗЕтруханів попередив?
показати весь коментар
03.09.2021 17:20 Відповісти
Шоу-мен, мля... А про трухіна розповів діткам?
показати весь коментар
03.09.2021 17:59 Відповісти
У Арсена с клоуном тёрки, посему за верёвку ещё не дёрнули
показати весь коментар
05.09.2021 12:13 Відповісти
 
 