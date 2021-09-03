Монастирський, який досі не прокоментував ДТП із Трухіним, провів урок для школярів про ПДР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпека дітей - пріоритет органів системи МВС.

Про це сьогодні, 3 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час проведення інтерактивного заняття щодо дотримання Правил дорожнього руху та безпечної поведінки на вулиці з учнями Спеціалізованої школи I-III ступенів із поглибленим вивченням англійської мови №15 міста Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

Органи системи МВС приділяють велику увагу превентивній діяльності зі створення безпекового середовища на дорогах України. Тому з 1 по 10 вересня майже 200 шкільних офіцерів поліції в 37 містах країни проведуть інтерактивне навчання для школярів у рамках Всеукраїнської акції МВС "День знань".

Денис Монастирський повідомив, що за статистикою, щорічно на дорогах України травмуються близько 4 тисяч дітей, а близько 160 маленьких громадян гинуть.





"Створення безпечного середовища на дорозі - пріоритет органів системи МВС. Уважність на дорозі, правильний перехід дороги в установленому місці, використання ременів безпеки - ці прості базові правила дозволяють уникнути учасникам дорожнього руху складних ситуацій. Тому я підкреслюю важливість неухильного дотримання Правил дорожнього руху", - сказав Денис Монастирський.

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Учні були дуже відкриті й активні під час заняття, із захопленням розповідали міністру про важливість дотримання Правил дорожнього руху і навіть внесли свої пропозиції щодо поліпшення ситуації з безпекою на автошляхах. Денис Монастирський подарував школярам жетони і посвідчення "юного стража".







На заході також були присутні шкільні офіцери поліції, які розповіли дітям про специфіку своєї роботи і подарували книги з безпеки на дорозі та світловідбиваючі стрічки, які роблять маленького пішохода видимим у темний час доби. Крім цього, патрульні поліцейські провели конкурси на знання правил дорожнього руху і дозволили малюкам посидіти в службових автомобілях.









































