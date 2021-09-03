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Станцювали на танках: блогери проникли в цех із військовою технікою в Харкові. ВІДЕО

Блогери проникли в центр "Харківського тракторного заводу" з військовою технікою.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.

Відео їхніх танців було опубліковано в ТікТоку. Зараз там цей ролик став недоступним.

На відео блогери оглядають САУ 2С1 "Гвоздика" і танцюють на ній.

"Раніше в Харкові інші відеоблогери незаконно проникли на територію бронетанкового заводу і виклали несанкціоновану відеозйомку в Інтернет. Після появи відео в соцмережах ділянку, де хлопці перелізли через паркан, обмотали колючим дротом", - пише "мілітарний портал".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я, бл#дь, залишаюся в цій й#баній Україні", - блогер-переселенець, що живе в Дніпрі. ВIДЕО

Харків (5594) блогер (181) Харківський тракторний завод (50) TikTok (91)


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Топ коментарі
+47
Есть польза и от балбесов - экстремалов: если они проникают на режимный объект, то выявив их маршруты, можно сделать выводы и улучшить систему охраны.
Потому что, если проникнут кацапские террористы, улучшения могут уже не потребоваться...
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03.09.2021 17:50
+25
а отвечающие за охрану объекта ролик с извинениями не запишут?
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03.09.2021 17:59
+24
Уху ели! Это так охраняется военное предприятие во время войны?! ПЗДЦ...
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03.09.2021 17:51
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то мерзость,
реально - мерзость!
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03.09.2021 17:48 Відповісти
Шо "мерзость"?Мерзость - покоління дегенератів?Чи мерзость,що режимне підприємство - прохідний двір?
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03.09.2021 18:09 Відповісти
А этих пидоров нужно в ОРДЛО отправить, чтобы они там на кацапских танках так же танцевали.
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03.09.2021 17:49 Відповісти
В ордило надо отправлять танцующих негров на танках
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03.09.2021 20:23 Відповісти
Есть польза и от балбесов - экстремалов: если они проникают на режимный объект, то выявив их маршруты, можно сделать выводы и улучшить систему охраны.
Потому что, если проникнут кацапские террористы, улучшения могут уже не потребоваться...
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03.09.2021 17:50 Відповісти
Я бы не назвал этих ребят - "балбесами"!
Балбесы - это руководство завода!!! Которые превращают военный объект в проходной двор! А ребята молодцы, что показали танцы, на их месте могли бы быть свинособаки со взрывчаткой! Лучше раз показать, чем 100 раз рассказать! Тем более зЕлохам...
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03.09.2021 19:10 Відповісти
Викладати відео з режимного об'єкту оборонки - кацапам робити велику користь.
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03.09.2021 21:27 Відповісти
Или это говно кацапское, максимум что сделает, снова запишет ролик с извинениями?
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03.09.2021 17:50 Відповісти
а отвечающие за охрану объекта ролик с извинениями не запишут?
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03.09.2021 17:59 Відповісти
Согласен. Нужно было эту кацапскую мразь при на той же САУ пострелять.
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03.09.2021 18:07 Відповісти
вот именно - а теперь должен застрелится начальник охраны
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03.09.2021 18:08 Відповісти
Аерокосмічна компанія українського підприємця Макса Полякова вперше запускає ракету в космос. Що це означає для України й до чого тут Зеленський https://forbes.ua/news/aerokosmicheskaya-kompaniya-ukrainskogo-predprinimatelya-maksa-polyakova-vpervye-zapuskaet-raketu-v-kosmos-chto-eto-znachit-dlya-ukrainy-i-pri-chem-zdes-zelenskiy-01092021-2331

https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії
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03.09.2021 17:51 Відповісти
ось до кого на 3 вереяня летів у Каліфорнію вова , а тут ... був би вдалий політ не згадали б, а шо воно таке отой українець-аферист Поляков ?
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03.09.2021 17:54 Відповісти
Сорі. Багато у світі "Полякових", які ракети запускають ??
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03.09.2021 21:20 Відповісти
в америке много кто ракеты запускает
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04.09.2021 10:00 Відповісти
Угу ... І усі у минулому громадяни України.
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04.09.2021 11:26 Відповісти
Уху ели! Это так охраняется военное предприятие во время войны?! ПЗДЦ...
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03.09.2021 17:51 Відповісти
В Европу, в НАТО ?
Кому мы нужны там с такими долбнями ?
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03.09.2021 17:53 Відповісти
а кто долбни?
- этим блогерам нужно благодарность объявить за вскрытия бардака по охране военного объекта и попросить продолжать..
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03.09.2021 17:56 Відповісти
Всі!
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03.09.2021 18:17 Відповісти
Тебя не берут. Узбагойзя.
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03.09.2021 18:10 Відповісти
Фишка тут в другом...советское быдло Сралина хвасталось в 1940 году...что в Харькове депилы Сралина создали макет танка Т-34...на поверке оказалось что это дерьмо создал немецкий конструктор Эрвин Адерс...
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03.09.2021 17:54 Відповісти
По причине слабости КБ завода № 183, на предприятии для работ по новому танку было создано отдельное конструкторское бюро, независимое от КБ Кошкина.В состав КБ вошёл ряд сотрудников КБ завода № 183 (в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Александрович Морозов ), а также большая группа выпускников Военной академии механизации и моторизации (ВАММ). Руководство КБ было поручено адъюнкту ВАММ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Адольфу Дику .
Основу и концепцию танка Т-34 залажил этнический немец Адольф Яковлевич Дик.
Двигатель В2-авиа Юнкерс --полностью заслуга Фирсова, Афанасий Осиповича.

Ходовая на основе Джона Кристи.

Наклонная броня по системе Цыганова Николай Фёдоровича.
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03.09.2021 18:02 Відповісти
Неповага і зневага до всього руськім міром тхне
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03.09.2021 17:55 Відповісти
Мавзолейное дерьмо сегодня Дмитрия Рогозина обдурило США...на МКС дырки латают простыми СКОТЧЕМ...
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03.09.2021 17:56 Відповісти
То арсеналы боеприпасов взрывались, теперь вот Тиктокеры по танковым заводам гуляют. Ничему нас дураков жизнь не учит и это во время войны
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03.09.2021 17:57 Відповісти
В танковые войска готовы. Военком!
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03.09.2021 17:59 Відповісти
Автомат Калаш создал Уго Шмайссер... рюсские что создали вы*?Калашниковы БАРАНЫ...
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03.09.2021 17:59 Відповісти
это не танк. это 122 мм самоходка 2с1. помещение странноватое. корпуса самоходок отдельно друг на друге. без башен. не думаю, что их на войну готовят. может на металлолом? самоходки старые. в у каждого механизма есть свой ресурс. если нет стволов, кому нужно все лстальное? хотя....
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03.09.2021 18:00 Відповісти
Цуко, почему на завод како-нибудь олигарха несанкционированно попасть практически невозможно, а на предприятия Укроборонпрома блохеры танцевать в цеха ходят как в парк развлечений?
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03.09.2021 18:01 Відповісти
у нас можно везде. ХТЗ - это завод олигарха Ярославского. С Укроборонпромом имеет контракты.
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03.09.2021 18:39 Відповісти
Ярославский не так давно взял под свой контроль и по решению правительства при Гройсмане, ту часть ХТЗ что ранее выпускала и давно тягачи для МО. И востановилось это производство и работает сегодня. С тракторами и с производством их похоже всё. Ранее, несколько лет назад, какие то пацаны снимали и бегали на танкоремонтном заводе что на Ивановке давно есть, вроде работает. А на базовом заводе Малышева таких случаев нет.
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03.09.2021 21:39 Відповісти
Танк БТ-7 в том же Харькове украли у США типа у завода Кристи... в 1934 году...бараны Первых Пятилеток...СРАЛИНА
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03.09.2021 18:02 Відповісти
Чертежи были куплены у Кристи, после того как его танк отказалась армия брать на вооружение.
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03.09.2021 18:05 Відповісти
Какие чертежи чувак? то был не танк а простой трактор землепашец
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03.09.2021 18:11 Відповісти
А ти його бачив - той "трактор"? Там був швидкісний колісно-гусеничний танк з гарматою калібру до 45 мм Американцям просто він був не потрібен! З ким їм було воювать у 30-ті? З Мексикою? З Канадою? А коли прийшла пора воювать з Німеччиною і Японією то танк Крісті вже був "архаїкою"! Його ходова частина послужила основою для розробки танків лінійки БТ у 30-ті
Коли ти перестанеш "фантазувать" не перевіривши свої "фантазії" через першоджерела?
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03.09.2021 18:33 Відповісти
СССР купило танк " Кристи" , а потом передрали принцип ходовой-
опорно - торсионную подвеску .
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03.09.2021 19:00 Відповісти
Якщо "купило" - то не "передрало", а "використало"! "Передирають" - якщо застосовують незаконні дії - наприклад, промисловий шпіонаж!
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03.09.2021 19:18 Відповісти
Уроды моральные.
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03.09.2021 18:03 Відповісти
призвать этих бойцов и создать отряд, по проверки охраны объектов повышенной опасности и ВПК - хай проверяют как они охраняются,ну или бонус им за каждый ролик если они не ВО
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03.09.2021 18:07 Відповісти
Блестящая охрана. Отлично.👏
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03.09.2021 18:08 Відповісти
Раньше были шпицрутены
Этим по 100 штук и начнут снимать котиков
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03.09.2021 18:09 Відповісти
Открою вам секрет...
это дерьмо снято было в августе 2014 года на отбосах советского говна на металлодроме металлоломе танкодроме под Харьковом
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03.09.2021 18:14 Відповісти
По-моему в 14 году "пиксельки" еще не было. А броню в пиксель начали в 17-м разукрашивать
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03.09.2021 18:30 Відповісти
Там действительно было около 100 танков списанных Индюковичем и министром обороны Украины..типа гражданином РАБссии Пашей Лебедевым...
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03.09.2021 18:18 Відповісти
Полжизни на режимных предприятиях. Охрана была разная ...где-то воинский караул ,где-то доморощенная Всякое бывало...но чтобы внутрь залезли ради фото !? Такое было немыслимо!
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03.09.2021 18:22 Відповісти
_Это не "ради фото", и уж конечно - не блохеры! Как и "музыка" именно с этим текстом - не случайность.
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03.09.2021 18:33 Відповісти
Мене покоробило від рашистської пісеньки.Таке враження,що рашисти скачуть на українських військових трофеях - хіба не для цього все це знімалось?
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03.09.2021 18:23 Відповісти
Ну що тут можна сказати- дебіли. А охороні заводу окрема подяка...
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03.09.2021 18:23 Відповісти
изловить и на дамбас - бамбас окопы рыть, или на юг на админграницу с крымом пусть служебными собаками работают.
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03.09.2021 18:24 Відповісти
Нє, ну тут однозначно Пороха робота!) Поки буба хрипить якусь хрєнь по бумажкам від д'єрьмака/подляка в сша, Порох сам таємно пробрався на секретний об'єкт і щось там співає, танцює. Крєатівнєнько. Чекаємо на баттл від зебіл-квартал 95!)
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03.09.2021 18:26 Відповісти
Фишка тут в другом...
Гиркин,звонок в Генштаб РАБссии...
Николаевич,у меня 200 человек,могу взять Славянск и Краматорск...но людей нет для захвата таких крупных городов,обдроченцы плохо ориентируются на местности,наших солда покрошили...,что делать? Данные радиоперехвата Канадской разведки...
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03.09.2021 18:28 Відповісти
А потом удивляемся что склады из боеприпасами взрываются.
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03.09.2021 18:29 Відповісти
І це ж уже навіть не вперше. Не здивуюся, якщо наступного разу якісь недоумки розважатимуться на якомусь з тих складів ***********, які ще залишилися, після чого і вони злетять в повітря. Злочинна недбалість як була, так і залишилася. Нічому не вчаться.
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03.09.2021 18:31 Відповісти
Пусть попробуют в порт пролезть или на арселор митал
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03.09.2021 18:32 Відповісти
На фоні грає пісня бойовиків чвк Вагнер.
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03.09.2021 18:44 Відповісти
Лето и арбалеты ща вагнера подъедут...
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03.09.2021 19:14 Відповісти
Хорошо что хоть не уехали в россию
Не надо и шпионов
Смену охраны в дизбат на год
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03.09.2021 18:49 Відповісти
Лучше таких "шпионов" иметь, чем свинособачьих! И вообще, нечего на зеркало пенять коль рожа крива!!! Сколько складов с боеприпасами взорвалось? А только потому, что таких "шпионов" там не было...
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03.09.2021 19:26 Відповісти
PS: А раньше, если мне не изменяет память, вдоль забора вышки стояли!
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03.09.2021 19:32 Відповісти
я танцевал в Бенгази, Донбассе, Пальмире - это что, типо трек выжившего вагнеровца? если эти блохиры наложили его на видео, то они не блохиры, а диверсанты, лично которых нужно устанавливать
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03.09.2021 19:22 Відповісти
Блогерам премию, руководству депремию и криммінальне провадження.
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03.09.2021 19:27 Відповісти
Диву даюсь, стратегический завод превращённый в проходной двор, не руководство виновато, а блогеры, ребята вы что, лишнехромосомиы, что ли??? Блогерам вообще бы я награды вручил бы! А охранников под суд!!!
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03.09.2021 19:41 Відповісти
В Харькове два завода -- " Харьковский танко-ремонтный завод " и " Завод им. Малышева "
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03.09.2021 20:02 Відповісти
Давно пора переносить этот завод во Львов,слишком близко он к границе с врагом.При полномасштабном наступления рашка полезет на такие объекты в первую очередь.
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03.09.2021 20:04 Відповісти
Сегодня блохеры, а завтра весь этот завод взлетит на воздух после кацапской диверсии.. Удивляет не то, что придурки залезли, а то, как охраняется военный объект
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03.09.2021 20:52 Відповісти
Мда.. Если уже на режимный объект проникают блогеры, то что будет если туда хахотят попасть диверсанты?
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03.09.2021 21:07 Відповісти
Сформировать из идиотов экипаж и в зону ООС, пусть там танцуют.
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04.09.2021 07:15 Відповісти
это ответ зе-дебилу, - почему мы не в НАТО.
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04.09.2021 10:56 Відповісти
 
 