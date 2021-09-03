Станцювали на танках: блогери проникли в цех із військовою технікою в Харкові. ВІДЕО

Блогери проникли в центр "Харківського тракторного заводу" з військовою технікою.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал", інформує Цензор.НЕТ.

Відео їхніх танців було опубліковано в ТікТоку. Зараз там цей ролик став недоступним.

На відео блогери оглядають САУ 2С1 "Гвоздика" і танцюють на ній.

"Раніше в Харкові інші відеоблогери незаконно проникли на територію бронетанкового заводу і виклали несанкціоновану відеозйомку в Інтернет. Після появи відео в соцмережах ділянку, де хлопці перелізли через паркан, обмотали колючим дротом", - пише "мілітарний портал".

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