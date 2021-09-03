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Проєкт "Без цензури": у рашистів підгорає не по-дитячому! Як Кремль і п'ята колона реагують на Зе-візит до США. ВІДЕО

Є речі, на які можна дивитися вічно, і одна з таких - вогонь ненависті, яким горить російська пропаганда.

Марина Данилюк-Ярмолаєва з "Без цензури" запаслася попкорном, щоб подивитися для Цензор.НЕТ трохи російського телебачення - як плющить наших ворогів навіть від мінімальних успіхів України. Спойлер - дуже і дуже сильно. Цього разу - через візит Володимира Зеленського до США.

"Зовсім поганий" і "нецікавий" візит Зеленського і його зустріч із Джо Байденом зайняли всі головні ефіри російського телебачення. Такого ажіотажу не було навіть під час зустрічі з Байденом самого російського президента Путіна.

Навіщо росіянам так багато наших новин? Що це за хвороба така? Чому в прайм-таймі на російському телебаченні України більше, ніж самої Росії?

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу. ВIДЕО

пропаганда (2801) росія (65146) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+18
"В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России - рабство. У них разные истоки и разные пути". - Алексис Токвиль 1835-й год
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03.09.2021 18:06
+15
талибан по сравнению с прогрессирующим рашизмом - детский садик
рашисты не успокоятся, пока их не успокоят Вооруженные Силы Украины в содружестве с блоком NATO
тчк.
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03.09.2021 18:41
+6
Набутылочный чехол, как ты там на Террорашке поживаешь?
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03.09.2021 19:02
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Як сповіщалося, 3 вересня о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії американсько-українська компанія Firefly Aerospace вперше запустила свою легку ракету-носія FireFly Alpha. Ракета https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrainsko-amerikanska-raketa-vibuhnula-pid-chas-pershogo-polotu-na-orbitu-video/ вибухнула через кілька хвилин після старту.
Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії

03вересня 2021 рік
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03.09.2021 18:05 Відповісти
Частную американскую ракету Alpha взорвали военные после обнаружения ряда неполадок. Об этом сообщил популяризатор космонавтики,Виталий Егоров.
По словам эксперта, подобные взрывы - это принятая в США практика, которую применяют, чтобы минимизировать повреждения на Земле.
Как сообщалось, 2 сентября по местному времени на базе ВВС «Вандерберг» в Калифорнии через несколько минут после старта https://news.ru/usa/v-ssha-raketa-alpha-vzorvalas-cherez-2-5-minuty-posle-starta/ взорвалась ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace.
Егоров пояснил, что на всех американских ракетах есть система прекращения полёта, которая срабатывает по команде с Земли.
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03.09.2021 18:33 Відповісти
"В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России - рабство. У них разные истоки и разные пути". - Алексис Токвиль 1835-й год
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03.09.2021 18:06 Відповісти
афроамериканцам это расскажи...и прочим меньшинствам...
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03.09.2021 18:45 Відповісти
Набутылочный чехол, как ты там на Террорашке поживаешь?
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03.09.2021 19:02 Відповісти
Набутылочные чехлы на ********* уже большинством стали?
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03.09.2021 19:03 Відповісти
А як же на помийних каналах у Скабєєєєєвєї і К,"ізригають" потоки лютої ненависті до українського народу і до Держави виродки роду людського , хохли Семченко, Скачко і іже з ними ? От хто має сидіти в буцегарнях з конфіскацією всього їх майна..! СБУ, ДБР, ГРУ, ГПУ, патріоти ловіть їх і карайте!!!
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04.09.2021 06:40 Відповісти
Тюю...Як чітко блокують порівняння "найвеличнішого" з його
попередникамі- починаючи з КРАВчука..
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03.09.2021 18:40 Відповісти
талибан по сравнению с прогрессирующим рашизмом - детский садик
рашисты не успокоятся, пока их не успокоят Вооруженные Силы Украины в содружестве с блоком NATO
тчк.
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03.09.2021 18:41 Відповісти
Візит Президента і візит 95 кварталу,це на мій погляд,дуже-дуже різні речі.ЗА ПОРОХА!!!!!!!!!!!!!.
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03.09.2021 18:42 Відповісти
Не чокаясь.
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03.09.2021 21:55 Відповісти
№ 100
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03.09.2021 18:48 Відповісти
Разве не показатель успеха визита Зеленского.
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03.09.2021 18:59 Відповісти
Нехай Зеля зрадник, але хоч рашісти не дають своїм скигленням соскучаться.
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03.09.2021 19:06 Відповісти
в якому місці він зрадник?
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04.09.2021 10:09 Відповісти
Слишком длинное видео. Нельзя покороче?
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03.09.2021 21:42 Відповісти
А зачем нам столько новостей что там запоребриком думают о визите Зели в США?Не надоело кормится за счет всяких шоу у рашистских обезьян?
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04.09.2021 03:55 Відповісти
Найбільше сподобались слова Марини - Зеленський баран , але він НАШ баран .!! . Свого барана , ми будем пасти самі .

Тому всяка кацапня іде ...
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04.09.2021 04:42 Відповісти
вже одного хряка випасали, досі щось там собі думає, шо він президент
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04.09.2021 10:10 Відповісти
Бвжаю Московії і московитам усіляких летальних негараздів.
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04.09.2021 09:48 Відповісти
На фотозаставці 3 в одному! На золотому ганку сиділи
3 лиця,армяшка, бурятка і кацап! Загалом брехливе кодло!
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04.09.2021 13:33 Відповісти
"Опять надо будет Украину грязью поливать" сказала измученная Скабеева, вставая утром с постели.И добавила "Опять амбарцумян и э. сагалян (шефы) своих тупых родственников мне на передачу будут пихать",как и на другие программы.
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04.09.2021 15:09 Відповісти
Та нехай у них палає...
Особливого приводу немає.
Як і українцям радості.
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04.09.2021 15:12 Відповісти
Да, и не говорите... Я думал , шо тока у нас 73%, с легкой черепно-канабисно-амнезийно-мозговой травмой. На каазлабаде - все 100500%, бо дiйсно, якi перемоги на амеро-украинском "фронте", окромя трепа ни о чем... ХМЫ...
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04.09.2021 20:15 Відповісти
Сам візит їх дратує. Позитивний він для нас чи ні.
Нехай казяться.
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04.09.2021 20:20 Відповісти
Гнида Шейнин и падаль соловьев отключили в Ютубе комменты к свой лжи.Последний ("итальянец" ? -вилла там наготове,если драпать с собранными за п.деньгами) в"Тошниловке"(так называется его передача и обкаканная политическими высерами комната ,где она проходит).
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04.09.2021 15:33 Відповісти
 
 