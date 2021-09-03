Проєкт "Без цензури": у рашистів підгорає не по-дитячому! Як Кремль і п'ята колона реагують на Зе-візит до США. ВІДЕО

Є речі, на які можна дивитися вічно, і одна з таких - вогонь ненависті, яким горить російська пропаганда.

Марина Данилюк-Ярмолаєва з "Без цензури" запаслася попкорном, щоб подивитися для Цензор.НЕТ трохи російського телебачення - як плющить наших ворогів навіть від мінімальних успіхів України. Спойлер - дуже і дуже сильно. Цього разу - через візит Володимира Зеленського до США.

"Зовсім поганий" і "нецікавий" візит Зеленського і його зустріч із Джо Байденом зайняли всі головні ефіри російського телебачення. Такого ажіотажу не було навіть під час зустрічі з Байденом самого російського президента Путіна.

Навіщо росіянам так багато наших новин? Що це за хвороба така? Чому в прайм-таймі на російському телебаченні України більше, ніж самої Росії?

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