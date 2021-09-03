Проєкт "Без цензури": у рашистів підгорає не по-дитячому! Як Кремль і п'ята колона реагують на Зе-візит до США. ВІДЕО
Є речі, на які можна дивитися вічно, і одна з таких - вогонь ненависті, яким горить російська пропаганда.
Марина Данилюк-Ярмолаєва з "Без цензури" запаслася попкорном, щоб подивитися для Цензор.НЕТ трохи російського телебачення - як плющить наших ворогів навіть від мінімальних успіхів України. Спойлер - дуже і дуже сильно. Цього разу - через візит Володимира Зеленського до США.
"Зовсім поганий" і "нецікавий" візит Зеленського і його зустріч із Джо Байденом зайняли всі головні ефіри російського телебачення. Такого ажіотажу не було навіть під час зустрічі з Байденом самого російського президента Путіна.
Навіщо росіянам так багато наших новин? Що це за хвороба така? Чому в прайм-таймі на російському телебаченні України більше, ніж самої Росії?
Будь ласка, зачекайте...
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Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, ракета якого впала в Каліфорнії
03вересня 2021 рік
По словам эксперта, подобные взрывы - это принятая в США практика, которую применяют, чтобы минимизировать повреждения на Земле.
Как сообщалось, 2 сентября по местному времени на базе ВВС «Вандерберг» в Калифорнии через несколько минут после старта https://news.ru/usa/v-ssha-raketa-alpha-vzorvalas-cherez-2-5-minuty-posle-starta/ взорвалась ракета Alpha производства компании Firefly Aerospace.
Егоров пояснил, что на всех американских ракетах есть система прекращения полёта, которая срабатывает по команде с Земли.
попередникамі- починаючи з КРАВчука..
рашисты не успокоятся, пока их не успокоят Вооруженные Силы Украины в содружестве с блоком NATO
тчк.
Тому всяка кацапня іде ...
3 лиця,армяшка, бурятка і кацап! Загалом брехливе кодло!
Особливого приводу немає.
Як і українцям радості.
Нехай казяться.