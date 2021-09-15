В'ячеслав Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета по потилиці, - ексзаступник генпрокурора Голомша. ВIДЕО
Депутат Верховної Ради і лідер Народного руху В'ячеслав Чорновіл, який, офіційно, загинув у 1999 року в результаті ДТП, насправді був убитий.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "4 каналу" заявив колишній заступник генерального прокурора Микола Голомша.
За його словами, справу про вбивство розслідували і встановили, що його вбили.
"Встановили, що Чорновіл був убитий чотирма ударами кастета в потиличну частину голови. Таким же кастетом був добитий водій. Безумовно, що не ДТП. Було встановлено відключення подушок безпеки, підробка огляду місця події, було встановлено вбивство на Волині головного свідка. Коли ми відкопали труп (Чорновола. - Ред.), там були важкі метали в кістках. І ми розкрутили експерта, який сказав, що він не проводив розтин тіла Чорновола", - розповів Голомша.
Як відомо, В'ячеслав Чорновіл загинув у результаті автокатастрофи на трасі Бориспіль - Золотоноша 25 березня 1999 року. Представники НРУ із самого початку називали загибель свого лідера політичним убивством, проте незабаром кримінальну справу про загибель Чорновола було припинено.
У ніч на 2 червня 2011 року ГПУ ексгумувала тіло Чорновола, після чого справу було направлено на додаткове слідство.
У вересні 2013 року ексдепутат Григорій Омельченко підтвердив у суді факт існування касети з інформацією про планування співробітниками МВС вбивства екслідера Народного Руху В'ячеслава Чорновола.
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Але Кучма створив криінально-олігархічну систему за що має відповісти.
Але треба сказати, що ні один з президентів, що був після нього, нічого навіть не намагався зробити, щоб демонтувати кримінально-олігархічну систему. Нам це необхідно пам'ятати.
Рух при Чорноволі допустив перехід країни до дикого капіталізму і розкрадання державних підприємств кучкою пройдох. Рух зовсім нічого проти цього не робив.
В кінці його життя Рух розпався на дві частини, але обидві частини мало відрізнялись одна від одної. Тому, чого він розпався, я не знаю.
Вспоминается интервью с ректором Киево-Могилянки, когда они организовали цей славетний заклад, то большинство соратников по РУХу был вынужден уволить, они не выдеоживали рутиной кабинетной работы
Олигархов вырастил лично Кучма если что, вчерашний комуняка. Главнае шта не бандеровцы и ната. Главное што не как в Прибалтике...
И откололась от них вторая часть РУХ-а по их словам именно из-за пассивности, но протянули и они не долго. Разделяй и властвуй. Как по методичке. Как и со Скоропадским в 1918-м. Как и с Порохом в 2019-м
Дуже жаль що твої були в таборах.
Выбрали б Черновола в 1991-м то жили б как в Польше и Чехии. Это был наш Лех Валенса. Но тогдашние 73% выбрали 'новые лица' вчерашних комуняк с Кравчуком
Кучмовська команда це розуміла і маячи зв язки з Кгб/Фсб, дала добро на знищення конкурента.
Знищення було у кращих традиціях КГБ - в автоаварії.
Треба поновити розслідування по цій справі, в кінці 90 х вбили українського лідера якого поважав і Схід і Захід України. В ячеслав Чорновіл це був реальний лідер нації.
И куда бы по твоему делась местая и кремлядьская гэбня, стань Чорновол президентов?
Исчезла бы, как роса на сонці?
Это вы насадили колхозы, потенциальных лидеров нещадно убивали.
Тільки кацапи кажуть що Української нації немає.
Більш дебільного аргумента ще не читав.
Его именем надо назвать самый мощный корабль флота,
самый красивый проспект столицы и много чего ещё.
Без его разрешение - это было невозможно. Мразь.
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
І хто його супротивник - комуніст Сімоненко, потвора за яку голосують тільки пенсіонери і бабусі.
Звісно рижий Кучма переміг симоненка. Отака ціна президенства Кучми який керував країною ледь не два строки, як би не Майдан (помаранчевий).