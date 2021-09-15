"Хочемо зганяти в Європу і навіть потрапити в Америку. Але там не визнають Крим російським, - російська блогерка-пропагандистка Бардовська відмовилася від кримської прописки. ВIДЕО

Російська блогерка-пропагандистка Альона Бардовська, яка приїхала в 2015-му році в окупований Крим, вирішила відмовитися від кримської прописки, щоб "зганяти в Європу і навіть потрапити в Америку".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Бардовська розповіла, що прописка в Криму практично не дає шансів отримати в'їзну візу.

"Ми думали з'їздити в Європу, дуже багато країн хочеться подивитися, відвідати ... І немає можливості, звісно, отримати шенгенську візу, оскільки у мене кримська прописка і паспорт у мене виданий типу "місто Севастополь, країна Росія", а в Європі не визнають поки що, що Севастополь - це країна Росія. І ми вирішили, що ми перестаємо бути кримчанами. Дуже шкода, звичайно, дуже хотілося бути саме кримчанкою з великої літери, але на даний момент хочеться ще подивитися весь світ, навіть потрапити в Америку ... Доведеться перестати бути кримчанкою, доведеться нам попрощатися з кримською пропискою", - сказала вона.

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