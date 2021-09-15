Федоров опублікував відеоролик про Україну, який показували очільнику Apple Куку в США: "Наша команда не менш талановита". ВIДЕО
Голова Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив відео Invest in Ukraine, яке на початку вересня представники України показували очільнику Apple Тіму Куку.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"IPhone 13 презентували. А ось відео, яке ми швидко зібрали перед зустріччю з Apple і показували Тіму Куку. У нас команда не менш талановита", - написав він.
Відеоролик починається словами "Україна - це країна, де будь-хто може стати президентом". У ньому представлені різні статистичні дані, розповідається про сервіс Дiя, а також про українські стартапи.
Наприкінці серпня Зеленський відвідав США з першим офіційним візитом. 1 вересня він провів переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом, після чого вирушив до Каліфорнії, щоб зустрітися з главою Apple Тімом Куком і іншими представниками технологічної сфери, а також виступити з промовою в Стенфордському університеті.
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пысы: зебобики, вас обманули. Из вас президенты шо из промокашки скрипач.
Дорогая передача,
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
Миллион раз слышал об улучшении жизни благодаря ЗЕ технологиям. Взяток не нужно только мегабайты интернета и т.д. Ты оторви жопу от интернета и попробуй эти улучшение в жизни или в больницу сходи попробуй в больницу лечь или что то переоформить.
Електронный паспорт удобен при пересечении границы и внтренних перелетах, когда забыл взять свидетельство о рождении ребенка, выручила дия где оно было в електронном варианте. При замене симки не нужно носить бумажки, и боятся что чтото потеряеш. документы всегда с собой, включая права и страховку. мало?
Это ТАКИ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ.
А ты навреное хочеш обратно в совок с книжечками с кучей бумажек, которые за 5 лет использования превращаюбтся в труху, т к распечатаны на туалетных бумажках?
а по-друге -- то у вас: чим гірше, то вам краще, всюди розповідаєте...
это в Украине, в отличие от Запада, нашлось 73% наивняков (или жлобов-какаразниц).. чем хвастаться? - тем, что освоили закордонные пакеты: адоб премьер-афтерэффект-эдиус-вегас......? ролик, впечатляющий разве что зефанов-дебилов-подростков-переростков.. и инвалидов детства, типа прогрессирующего Кивы..
сором за Державу..(................, а одноклеточным зебилам - пофиг..(
хахахахаха
Даже вместе они в меньшинстве среди активных граждан страны.
Бізнес, інвестори вимагають зрозумілих і рівних правил гри, чесного суду, гарантій.
А воно про якусь дію торочить, якої і українці то не користуються.
Мудозвон довбаний...як же він вже осточортів..
А не видосики.