Федоров опублікував відеоролик про Україну, який показували очільнику Apple Куку в США: "Наша команда не менш талановита". ВIДЕО

Голова Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив відео Invest in Ukraine, яке на початку вересня представники України показували очільнику Apple Тіму Куку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"IPhone 13 презентували. А ось відео, яке ми швидко зібрали перед зустріччю з Apple і показували Тіму Куку. У нас команда не менш талановита", - написав він.

Відеоролик починається словами "Україна - це країна, де будь-хто може стати президентом". У ньому представлені різні статистичні дані, розповідається про сервіс Дiя, а також про українські стартапи.

Наприкінці серпня Зеленський відвідав США з першим офіційним візитом. 1 вересня він провів переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом, після чого вирушив до Каліфорнії, щоб зустрітися з главою Apple Тімом Куком і іншими представниками технологічної сфери, а також виступити з промовою в Стенфордському університеті.

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