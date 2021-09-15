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Федоров опублікував відеоролик про Україну, який показували очільнику Apple Куку в США: "Наша команда не менш талановита". ВIДЕО

Голова Мінцифри Михайло Федоров оприлюднив відео Invest in Ukraine, яке на початку вересня представники України показували очільнику Apple Тіму Куку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"IPhone 13 презентували. А ось відео, яке ми швидко зібрали перед зустріччю з Apple і показували Тіму Куку. У нас команда не менш талановита", - написав він.

Відеоролик починається словами "Україна - це країна, де будь-хто може стати президентом". У ньому представлені різні статистичні дані, розповідається про сервіс Дiя, а також про українські стартапи.

Наприкінці серпня Зеленський відвідав США з першим офіційним візитом. 1 вересня він провів переговори зі своїм американським колегою Джо Байденом, після чого вирушив до Каліфорнії, щоб зустрітися з главою Apple Тімом Куком і іншими представниками технологічної сфери, а також виступити з промовою в Стенфордському університеті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні варто звернути увагу на людський капітал: без цього інвестиції можуть не дати очікуваних дивідендів, - віцепрезидентка Світового банку Б’єрде

Автор: 

Apple (672) інвестиції (2059) Федоров Михайло (878) Мінцифри (1187)


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Топ коментарі
+14
Если ты не менее талантлив, то покажи айфон, смартфон или еще какое-нибудь чудо природы(зеленского не показывать) собственной разработки и производства. А если не можешь - сядь и засохни.

пысы: зебобики, вас обманули. Из вас президенты шо из промокашки скрипач.
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15.09.2021 14:48
+10
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15.09.2021 15:26
+9
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15.09.2021 15:04
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Да нас ра ть ему на ваши видосики!!!
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15.09.2021 14:45 Відповісти
Нічого подібного, Федоров і Кук ******* люди, і розуміють один одного в тому числі і таким чином. "Дія" розроблена в Україні високо оцінюється єкспертами з багатьох країн
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15.09.2021 15:26 Відповісти
Увидим когда ГРУ РФ расскажит про его качество. Современно
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15.09.2021 15:58 Відповісти
все що вони можуть, лише вчергове обісратись, за поребрик тварино
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15.09.2021 21:34 Відповісти
Федоров хто, Стів Джобс?
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15.09.2021 14:46 Відповісти
Федоров - Стів ЖОПС, точніше.
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15.09.2021 14:48 Відповісти
"У нас команда не менее талантливая" - в порівнянні з командою бомжів?
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15.09.2021 14:47 Відповісти
Если ты не менее талантлив, то покажи айфон, смартфон или еще какое-нибудь чудо природы(зеленского не показывать) собственной разработки и производства. А если не можешь - сядь и засохни.

пысы: зебобики, вас обманули. Из вас президенты шо из промокашки скрипач.
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15.09.2021 14:48 Відповісти
талантов пиз..ить бюджет у вас хоть отбавляй...
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15.09.2021 14:55 Відповісти
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15.09.2021 15:04 Відповісти
Ну ролик непоганий якби тільки Зелена сопля не мелькала.
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15.09.2021 15:08 Відповісти
Сама Дія доречі дуже непоганий проєкт.
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15.09.2021 15:10 Відповісти
Так, залишилось діяти у всіх сферах экономики, політики та гуманітарної сфері. Поки що бачимо диверсию відносно держзакупівель в оборонці.
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15.09.2021 15:23 Відповісти
Такой красивый ролик и Зимбабве с Сомали могут снять. На деле же президент Эстонии дала определение зеленой власти и их "реформам" в сфере бизнеса.
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15.09.2021 15:10 Відповісти
И на гуя оно надо ? Все и так понимают, что мы "самые крутые", тем более лохи из Apple. По сюжету похоже на песню Высоцкого "Письмо из дурдома в редакцию Очевидное - Невероятное" :
Дорогая передача,
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экрана собралась.
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15.09.2021 15:24 Відповісти
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15.09.2021 15:26 Відповісти
А чому забули вставити в ролік Татарова і Ермака, а судді у нас найкращі в світі, тобто найбагатші
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15.09.2021 15:27 Відповісти
из всего что презентовано - большая часть начата порошенком, зе только дию сделал. остальное продолжил. Дия впринципе это гигансткий шаг вперед по сравнению с томосом. Но то что он присваивает себе заслуги другого человека это позор.
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15.09.2021 15:40 Відповісти
Дія - это такой понос в мире программного обеспечения, что ним стыдно хвастаться.
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15.09.2021 16:50 Відповісти
неужели? ворошить кучкой бумажек перед каждым чинушей это лучше? бегать по инстанциям и стоять в очередях по сутки это для вас норм альтернатива? вы из рашки пишите?)
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15.09.2021 17:01 Відповісти
Наверное разработчик?

Миллион раз слышал об улучшении жизни благодаря ЗЕ технологиям. Взяток не нужно только мегабайты интернета и т.д. Ты оторви жопу от интернета и попробуй эти улучшение в жизни или в больницу сходи попробуй в больницу лечь или что то переоформить.

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15.09.2021 17:10 Відповісти
я пользуюсь частными клинкиками, не хочу в очередях стоять.

Електронный паспорт удобен при пересечении границы и внтренних перелетах, когда забыл взять свидетельство о рождении ребенка, выручила дия где оно было в електронном варианте. При замене симки не нужно носить бумажки, и боятся что чтото потеряеш. документы всегда с собой, включая права и страховку. мало?

Это ТАКИ УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНИ.

А ты навреное хочеш обратно в совок с книжечками с кучей бумажек, которые за 5 лет использования превращаюбтся в труху, т к распечатаны на туалетных бумажках?
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15.09.2021 18:30 Відповісти
Для этих горе комментаторов "чем хуже тем лучше"это пропагандисты мародера.
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15.09.2021 18:32 Відповісти
по перше, не довів і не посадив так ласкаво вами званого "мародера", значить пшик...

а по-друге -- то у вас: чим гірше, то вам краще, всюди розповідаєте...
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15.09.2021 19:52 Відповісти
Эти гавнометы рождены для своей миссии.
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15.09.2021 18:35 Відповісти
А ще всіх Ніколаїчів, відправив би на "родіну" -- в СРСР!
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15.09.2021 19:53 Відповісти
потому-шо оно и так не работает!!! Всюду надо "ворошить кусочком бумажки" а дія для "понтов"... Потому, что нет инфраструктурьі под єто!!! и ролик откровенно врет!
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15.09.2021 19:50 Відповісти
учитывая количество баз государства и попытки их както синхронизировать через приложение с какойто степенью безопасности, то проделана титаническая работа.
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15.09.2021 17:02 Відповісти
У меня этот ролик вытянут по вертикали. Думал, что с обновлённым дизайном "Цензора" хоть видео-ролики будут без искажений. Ага, размечтался...
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15.09.2021 15:43 Відповісти
Это прорыв. Осталось только космодром построить
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15.09.2021 15:44 Відповісти
314зЕдеть - не мешки ворочать..

это в Украине, в отличие от Запада, нашлось 73% наивняков (или жлобов-какаразниц).. чем хвастаться? - тем, что освоили закордонные пакеты: адоб премьер-афтерэффект-эдиус-вегас......? ролик, впечатляющий разве что зефанов-дебилов-подростков-переростков.. и инвалидов детства, типа прогрессирующего Кивы..

сором за Державу..(................, а одноклеточным зебилам - пофиг..(
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15.09.2021 15:52 Відповісти
почему на сайте такой крупный шрифт?
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15.09.2021 16:26 Відповісти
в смысле нет бюрократии??!?!?!?!?!

хахахахаха
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15.09.2021 17:54 Відповісти
"Любой может стать президентом" це не причина для гордості. Це сором! Сором, що бидло обрало брехливого, чванливого, лінивого, безграмотного, недалекого блазня який гордиться тим, що йому дали керувати країною. Блазень із під столу олігарха вскочив в крісло президента - сором!
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15.09.2021 17:55 Відповісти
революция быдла, это когда голос нобелевского лауреата приравняли к голосу черни
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15.09.2021 18:01 Відповісти
Комментарии под этой статьей ясно говорят о том,как порохоботы ненавидят Украину.
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15.09.2021 18:30 Відповісти
Можно подумать жизнь делится на 2 лагеря зебилов и порохоботов.

Даже вместе они в меньшинстве среди активных граждан страны.
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15.09.2021 23:37 Відповісти
А при чём тут Зеленский?
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15.09.2021 18:49 Відповісти
Ганьбище, безсоромні соціопати(
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15.09.2021 19:23 Відповісти
ВАааа-а-а-а!!
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15.09.2021 19:45 Відповісти
Ота морда зеленського, яка траплялась у відео, мала би займатись державними справами, а не піаром.

Бізнес, інвестори вимагають зрозумілих і рівних правил гри, чесного суду, гарантій.

А воно про якусь дію торочить, якої і українці то не користуються.

Мудозвон довбаний...як же він вже осточортів..
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15.09.2021 20:10 Відповісти
Тиму Куку нужны работающие законы и защита интеллектуальной собственности в Украине.

А не видосики.
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15.09.2021 23:35 Відповісти
самое крутое в этом видосике - это произношение диктора за кадром)
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16.09.2021 00:08 Відповісти
Сколько налогов списано на ролик не указано
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16.09.2021 07:35 Відповісти
 
 