Під час спроби перетину лінії розмежування на Донбасі був затриманий найманець РФ, - штаб ООС. ВIДЕО
Найманець РФ був затриманий у районі проведення ООС при спробі перетину лінії розмежування.
Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.
"Під час спроби перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, який в 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.
Найманець РФ розповів, що в основному "командири" терористів - це громадяни РФ.
За його словами, терористи на окупованому Донбасі вживають важкі наркотики.
"У житті ніколи голки в руки не брав, поки в армію "ДНР" не потрапив", - сказав він.
Також чоловік заявив, що нікого не вбивав у ході бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
это недоразумение!
Так это и было его основным мотивом. Ну и еще обколотым по украм пострелять.