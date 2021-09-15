Під час спроби перетину лінії розмежування на Донбасі був затриманий найманець РФ, - штаб ООС. ВIДЕО

Найманець РФ був затриманий у районі проведення ООС при спробі перетину лінії розмежування.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Під час спроби перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, який в 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Найманець РФ розповів, що в основному "командири" терористів - це громадяни РФ.

За його словами, терористи на окупованому Донбасі вживають важкі наркотики.

"У житті ніколи голки в руки не брав, поки в армію "ДНР" не потрапив", - сказав він.

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Також чоловік заявив, що нікого не вбивав у ході бойових дій.