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Під час спроби перетину лінії розмежування на Донбасі був затриманий найманець РФ, - штаб ООС. ВIДЕО

Найманець РФ був затриманий у районі проведення ООС при спробі перетину лінії розмежування.

Про це в Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Цензор.НЕТ.

"Під час спроби перетину лінії розмежування військовослужбовці однієї з бригад, що виконують бойові завдання в районі проведення ООС, затримали чоловіка. Ним виявився Артем Костенко, який в 2016 році вступив до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР", - йдеться в повідомленні.

Найманець РФ розповів, що в основному "командири" терористів - це громадяни РФ.

За його словами, терористи на окупованому Донбасі вживають важкі наркотики.

"У житті ніколи голки в руки не брав, поки в армію "ДНР" не потрапив", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екснайманець "ДНР", який воював проти України в 2014-15 рр., затриманий на Донеччині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Також чоловік заявив, що нікого не вбивав у ході бойових дій.

Автор: 

затримання (4339) Донбас (22356) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
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15.09.2021 17:36
+5
он по приглашению ОПы!

это недоразумение!
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15.09.2021 17:31
+4
Колаборант повинен виглядати не так, а лежачи посеред поля із білим обличчям і чорними плямами по одягу.
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15.09.2021 17:35
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он по приглашению ОПы!

это недоразумение!
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15.09.2021 17:31 Відповісти
святий артємій просто
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15.09.2021 17:32 Відповісти
Колаборант повинен виглядати не так, а лежачи посеред поля із білим обличчям і чорними плямами по одягу.
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15.09.2021 17:35 Відповісти
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15.09.2021 17:36 Відповісти
"В жизни никогда иголки в руки не брал, пока в армию "ДНР" не попал", - сказал он.

Так это и было его основным мотивом. Ну и еще обколотым по украм пострелять.
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15.09.2021 17:45 Відповісти
прибыл на курсы по смоктанню солэных укроогиркив добровильно...химиотерапия по киевски для упоротых ватозависимых...
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15.09.2021 17:46 Відповісти
Признавайтесь кто забыл Артёму морду затушевать
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15.09.2021 18:06 Відповісти
Допитати і відправити на розмінування. Хоч якась буде користь.
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15.09.2021 18:24 Відповісти
"хочу жизнь начать с нового листа" - не будет с этого отброса никакого толку....
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15.09.2021 18:27 Відповісти
Надо было пристрелить на месте этот биомусор
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15.09.2021 19:02 Відповісти
Послухайте як він говорить і оцініть культурний рівень ! Необхідно піднімати культуру, зекономимо на патронах.
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15.09.2021 19:36 Відповісти
А чому цей виродок так вольготно себе почуває? Після того, як його "затримали" в полон йому не відстрочили, щоб заспокоїти?
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15.09.2021 20:21 Відповісти
А теперь можем проследить, даст ли самый гуманный в мире суд террористу 20 лет строго режима, как это делают чехи, хотя эти террористы убивали не их граждан, а украинцев.
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15.09.2021 21:36 Відповісти
 
 