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На Красній площі в Москві розгорнули банер "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!" ВIДЕО

На Красній площі четверо активістів розгорнули банер з написом "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

Плакат розгорнули активісти "Громадянського суспільства Калузької області". Вони скандували "Свободу Олексію Навальному!" і "Путіна в тюрму!"

Поліція затримала учасників акції і журналіста, який був поруч. Одного з активістів побили, а у журналіста - відібрали посвідчення. Поліцейські намагаються оформити все так, нібито журналіст також брав участь в акції.

У поліції стверджують, що під час акції нібито надійшов дзвінок про загрозу вибуху на Красній площі.

Також читайте: Опоненту Путіна Навальному заборонили спілкування з адвокатом у в'язниці

Автор: 

акція (1454) москва (1245) протест (2398) путін володимир (23818) росія (65162) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+11
У них и прошлого то нет...вся история ворованная и перекрученная...
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15.09.2021 18:13
+7
Мене більше непокоїть скількі в Україні таких "ветеранів АТО" !!!)))
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15.09.2021 18:17
+7
Вся прокуратура и судейский корпус
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15.09.2021 18:38
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15.09.2021 17:48 Відповісти
А нам то что с того. Пусть получает. Как-то фиолетово.
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15.09.2021 17:50 Відповісти
Мене більше непокоїть скількі в Україні таких "ветеранів АТО" !!!)))
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15.09.2021 18:17 Відповісти
Вся прокуратура и судейский корпус
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15.09.2021 18:38 Відповісти
І не лише ,багато щурів в ЗСУ,СБУ ,МВС ,ВРУ,ОП ,КМУ !!!)))
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15.09.2021 18:42 Відповісти
Шановний пане Дмитро,отеє Ви просто із язика у мене "зняли". Скільки у нас таких "АТОвців",то нехай Божа сила боронить! А також "чорнобильців","афганців", ба,навіть учасників ВВВ.
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15.09.2021 19:44 Відповісти
Мышиная возня на кануне выборов. Чем это нам может быть интересно? Это для внутреннего кацапского потребления.
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15.09.2021 17:49 Відповісти
путена на палю..
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15.09.2021 17:49 Відповісти
Угу. Токо не руками кацапов.
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15.09.2021 17:51 Відповісти
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15.09.2021 17:50 Відповісти
Український варіант-"Про яку корупцію говорят амеріканці ?" !!!)))
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15.09.2021 17:52 Відповісти
Я Вам нагадаю "українські варіанти"...Пацану,який носив футболку з портретом Януковича з пробитим лобом дали два роки,а активісту,що розірвав портрет Порошенка дали чотири роки і шість місяців...Про Зєлю поки що нічого подібного,хоча його вже і матюкали і погрожували...Природна бздливість дає себе знати...поки що...
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15.09.2021 18:01 Відповісти
Це що відповдь відносно корупціі???)))
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15.09.2021 18:10 Відповісти
Не звизди....того идиота что порвал портрет Порошенко выпуслили еще в 2016-м году...
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15.09.2021 18:12 Відповісти
Який вже кортеж охорони у відважного поца,"простого еврейского паренька из провинции" !!!)))
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15.09.2021 18:12 Відповісти
Жителя Чернигова Тарнавского будут судить за надпись "Зеля х#йло".
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15.09.2021 20:24 Відповісти
На Красной площади где через каждые сто метров стоит полицай.
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15.09.2021 17:53 Відповісти
Да это информлапша для внутреннего потребления. Показывают перед выборами борцунов с х@ловским режимом.
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15.09.2021 17:56 Відповісти
непохоже, смотри,*********** как собаки бешенные кинулись ...
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15.09.2021 19:23 Відповісти
Ну я же говорил для внутреннего потребления.
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15.09.2021 19:29 Відповісти
Навальный будет в сто раз хуже Путина. Ибо пришел прямо с Русского фашистского марша, и идеология его такая же, крымнашистская. И Запад будет носить его на руках....
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15.09.2021 18:02 Відповісти
в спам, гусский.
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15.09.2021 18:35 Відповісти
с собой разговаривать плохая примета
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15.09.2021 18:44 Відповісти
сочувствую
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15.09.2021 18:52 Відповісти
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15.09.2021 18:10 Відповісти
У них и прошлого то нет...вся история ворованная и перекрученная...
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15.09.2021 18:13 Відповісти
нормальный плакат, не то што у бульбашей с цветами против ублюдков...
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15.09.2021 18:31 Відповісти
Как-то немноголюдно на красной площади...
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15.09.2021 18:35 Відповісти
правильно подметил, то при союзе дохрена было, наверно народ пообразованней стал, но страх пока не вышел...
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15.09.2021 18:39 Відповісти
мордва бунтовать удумала?
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15.09.2021 18:41 Відповісти
Самоубийцы
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15.09.2021 18:50 Відповісти
Майданить надумали? ОМОН, братушки, всыпьте этим революционерам!
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15.09.2021 18:55 Відповісти
вова , это даже не на своем личном заборе в огороде !!! учись демократичности у уХйла
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15.09.2021 18:56 Відповісти
Менты кидаются,как будто чуваки миномёт развернули
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15.09.2021 19:02 Відповісти
бейцы гвоздиком к асфальту забыли моцни рыволюционэры...
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15.09.2021 19:02 Відповісти
ВОТ ЭТО МОЛОДЦЫ !!! ЕЩЁ Б КАКИХ ТО ПОМОЩНИКОВ ЕГО ЩЕМАНУЛИ ЖЕСТКО !)
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15.09.2021 19:56 Відповісти
Нет чтобы поднять баннер на гелиевых шарах - охрана бы там поскакала...
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16.09.2021 07:30 Відповісти
А цветы были?
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16.09.2021 11:22 Відповісти
 
 