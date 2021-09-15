На Красній площі в Москві розгорнули банер "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!" ВIДЕО
На Красній площі четверо активістів розгорнули банер з написом "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".
Плакат розгорнули активісти "Громадянського суспільства Калузької області". Вони скандували "Свободу Олексію Навальному!" і "Путіна в тюрму!"
Поліція затримала учасників акції і журналіста, який був поруч. Одного з активістів побили, а у журналіста - відібрали посвідчення. Поліцейські намагаються оформити все так, нібито журналіст також брав участь в акції.
У поліції стверджують, що під час акції нібито надійшов дзвінок про загрозу вибуху на Красній площі.
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