На Красній площі в Москві розгорнули банер "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!" ВIДЕО

На Красній площі четверо активістів розгорнули банер з написом "Свободу Навальному! Путіна в тюрму!".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

Плакат розгорнули активісти "Громадянського суспільства Калузької області". Вони скандували "Свободу Олексію Навальному!" і "Путіна в тюрму!"

Поліція затримала учасників акції і журналіста, який був поруч. Одного з активістів побили, а у журналіста - відібрали посвідчення. Поліцейські намагаються оформити все так, нібито журналіст також брав участь в акції.

У поліції стверджують, що під час акції нібито надійшов дзвінок про загрозу вибуху на Красній площі.

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